Garantiza una colaboración externa y segura con Slack Connect

Mantente al día de la transformación digital ofreciendo a tus empleados un modo más seguro y productivo de trabajar con clientes externos, proveedores y socios.
Slack Connect es un entorno de comunicaciones seguro que extiende los beneficios de Slack a todas las personas con las que trabajas, tanto dentro como fuera de tu organización.
Todas las funciones de seguridad de nivel empresarial y los estándares de cumplimiento empresarial de Slack se aplican a Slack Connect. Además, hemos integrado funciones adicionales que te permiten estar seguro de que tus datos están seguros cuando trabajas con organizaciones externas.
Por qué es importante
El cambio al trabajo híbrido está acelerando la transformación digital
El
77 %
de los gerentes de sistemas de información considera que la transformación digital es su principal prioridad para el año 2021
Cada vez más interacciones con clientes se están transformando en digitales
El
75 %
de los compradores y vendedores afirman que prefieren el autoservicio digital y las relaciones humanas en remoto en lugar de las interacciones en persona
La expansión tecnológica es cada vez mayor
Se ha duplicado
la experimentación en tecnologías de nuevos espacios de trabajo
Las ciberamenazas han aumentado y han aprovechado
la pandemia
El
90 %
de las filtraciones de datos se han producido por correos electrónicos de phishing
Más de
100 000 organizaciones han depositado su confianza en Slack Connect
“Antes de Slack, la comunicación era un auténtico campo de batalla. Estábamos muy centrados en el correo electrónico y también usábamos herramientas de mensajería como WhatsApp o incluso grupos de Facebook. Este enfoque de la comunicación de elige tu propia aventura generó grandes riesgos para la seguridad.”
Con Slack Connect, puedes...
Trabajar con seguridad con socios de confianza
Establecer un acceso seguro y sin igual para verificar organizaciones de socios
Slack verifica la autenticidad de una organización comprobando que se trata de un cliente de pago de Slack, así como una presencia empresarial pública verificable.
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Lo que ven tus empleados
Tanto los usuarios como los administradores podrán ver si una organización está verificada
Evitar spam y mensajes no deseados
Siempre mantienes el control sobre quién les envía mensajes en Slack.
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Lo que ven tus empleados
Los usuarios deben aceptar las solicitudes antes de que empiecen a enviar mensajes en Slack y
Identificar claramente conexiones externas
Los avatares de los miembros de los canales y los prácticos indicadores visuales permiten que los empleados sepan con quién están hablando antes de pulsar el botón de enviar.
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Lo que ven tus empleados
Aumentar la visibilidad y establecer controles granulares
Obtener información sobre cómo colabora tu equipo
con organizaciones externas
Un panel centralizado te permite ver con quién están conectados los empleados, quién inició la conexión y quién aprobó a cada uno.
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Lo que puedes controlar
Controlar y registrar los eventos importantes
Con la API de registros de auditoría de Slack, puedes controlar las acciones importantes en los canales,
lo que te permite:
- Mantenerte protegido frente a cualquier acceso inadecuado al sistema
- Controlar el comportamiento sospechoso
- Mantener el cumplimiento normativo
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Lo que puedes controlar
Bloquear las cargas de archivo para evitar la filtración de datos
Aumenta la seguridad de los datos de tu empresa bloqueando la capacidad de los usuarios para cargar archivos en canales y en mensajes directos.
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Lo que ven tus empleados
Gestionar y controlar el acceso a Slack Connect
Decide quién puede enviar, aprobar y gestionar Slack Connect.
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Lo que ven tus empleados
Los clientes de Administración de claves de cifrado (EKM) tienen un mayor control y visibilidad sobre los datos
Los mensajes y archivos enviados por tu organización ahora estarán cifrados usando tus propias claves. Revocar el acceso a la información cuando sea necesario.
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Lo que puedes controlar
Adherirse a políticas de seguridad y conformidad
Evitar filtraciones de información con la asistencia DLP
Analizar el contenido de los mensajes y archivos de Slack que incumplan las políticas predefinidas que utilicen las soluciones líderes de un agente de seguridad para el acceso a la nube (CASB, por sus siglas en inglés) y de prevención de pérdida de datos
(DLP, por sus siglas en inglés).
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Lo que puedes controlar
Cumplir con las políticas internas de datos con retención personalizada
Tus ajustes de retención personalizados se aplicarán al contenido enviado por los miembros de tu organización.
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Lo que ven tus empleados
Capturar y archivar automáticamente datos críticos con asistencia e-discovery
Extraer mensajes y archivos desde Slack y almacenar la información en almacenes de datos de terceros para archivado, detección y cumplimiento.
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Lo que puedes controlar
Consulta slack.com/trust para obtener más información.
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