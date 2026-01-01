Canales compartidos con icono de seguridad, almohadilla con candado

Garantiza una colaboración externa y segura con Slack Connect

Ayuda a tu equipo a trabajar con organizaciones externas en Slack, a la vez que mantienes protegidos los datos y la información de tu empresa.

4 min de lectura

Mantente al día de la transformación digital ofreciendo a tus empleados un modo más seguro y productivo de trabajar con clientes externos, proveedores y socios.

Slack Connect es un entorno de comunicaciones seguro que extiende los beneficios de Slack a todas las personas con las que trabajas, tanto dentro como fuera de tu organización.

Todas las funciones de seguridad de nivel empresarial y los estándares de cumplimiento empresarial de Slack se aplican a Slack Connect. Además, hemos integrado funciones adicionales que te permiten estar seguro de que tus datos están seguros cuando trabajas con organizaciones externas.

 

Por qué es importante

El cambio al trabajo híbrido está acelerando la transformación digital

 

El

77 %

de los gerentes de sistemas de información considera que la transformación digital es su principal prioridad para el año 2021

 

Cada vez más interacciones con clientes se están transformando en digitales

 

El

75 %

de los compradores y vendedores afirman que prefieren el autoservicio digital y las relaciones humanas en remoto en lugar de las interacciones en persona

 

La expansión tecnológica es cada vez mayor

 

Se ha duplicado

la experimentación en tecnologías de nuevos espacios de trabajo

 

Las ciberamenazas han aumentado y han aprovechado
la pandemia

 

El

90 %

de las filtraciones de datos se han producido por correos electrónicos de phishing

 

Más de

100 000 organizaciones han depositado su confianza en Slack Connect

 

“Antes de Slack, la comunicación era un auténtico campo de batalla. Estábamos muy centrados en el correo electrónico y también usábamos herramientas de mensajería como WhatsApp o incluso grupos de Facebook. Este enfoque de la comunicación de elige tu propia aventura generó grandes riesgos para la seguridad.”

Ty Sbanojefe de seguridad de la información y de confianzaSisense

 

Con Slack Connect, puedes...

seguridad

Trabajar con seguridad con socios de confianza

 reducir

Aumentar la visibilidad y establecer controles granulares

 cumplimiento de normas

Adherirse a políticas de seguridad y conformidad

 

Trabajar con seguridad con socios de confianza

Establecer un acceso seguro y sin igual para verificar organizaciones de socios

Slack verifica la autenticidad de una organización comprobando que se trata de un cliente de pago de Slack, así como una presencia empresarial pública verificable.

Lo que ven tus empleadosverificar-identidad-remitentes-1

Tanto los usuarios como los administradores podrán ver si una organización está verificada
antes de aceptar o aprobar una invitación.

 

Evitar spam y mensajes no deseados

Siempre mantienes el control sobre quién les envía mensajes en Slack.

Lo que ven tus empleados

Los usuarios deben aceptar las solicitudes antes de que empiecen a enviar mensajes en Slack y
pueden detener las invitaciones de correo electrónico no deseadas en cualquier momento.

evitar-spam-y-mensajes-no-deseados

 

Identificar claramente conexiones externas

Los avatares de los miembros de los canales y los prácticos indicadores visuales permiten que los empleados sepan con quién están hablando antes de pulsar el botón de enviar.

  Lo que ven tus empleadosconocimiento-de-quién

 

Aumentar la visibilidad y establecer controles granulares

 

Obtener información sobre cómo colabora tu equipo
con organizaciones externas

Un panel centralizado te permite ver con quién están conectados los empleados, quién inició la conexión y quién aprobó a cada uno.

Lo que puedes controlarinformación-sobre-equipo

 

 

Controlar y registrar los eventos importantes

Con la API de registros de auditoría de Slack, puedes controlar las acciones importantes en los canales,
lo que te permite:

  •  Mantenerte protegido frente a cualquier acceso inadecuado al sistema
  •  Controlar el comportamiento sospechoso
  •  Mantener el cumplimiento normativo

Lo que puedes controlar
registros-auditoría

 

Bloquear las cargas de archivo para evitar la filtración de datos

Aumenta la seguridad de los datos de tu empresa bloqueando la capacidad de los usuarios para cargar archivos en canales y en mensajes directos.

Lo que ven tus empleadosbloquear-cargas-archivos

 

Gestionar y controlar el acceso a Slack Connect

Decide quién puede enviar, aprobar y gestionar Slack Connect.

Lo que ven tus empleadosgestionar-slack-connect

 

Los clientes de Administración de claves de cifrado (EKM) tienen un mayor control y visibilidad sobre los datos

Los mensajes y archivos enviados por tu organización ahora estarán cifrados usando tus propias claves. Revocar el acceso a la información cuando sea necesario.

Lo que puedes controlar administración-claves-cifrado

 

Adherirse a políticas de seguridad y conformidad

 

Evitar filtraciones de información con la asistencia DLP

Analizar el contenido de los mensajes y archivos de Slack que incumplan las políticas predefinidas que utilicen las soluciones líderes de un agente de seguridad para el acceso a la nube (CASB, por sus siglas en inglés) y de prevención de pérdida de datos
(DLP, por sus siglas en inglés).

Lo que puedes controlarbot-noche

 

Cumplir con las políticas internas de datos con retención personalizada

Tus ajustes de retención personalizados se aplicarán al contenido enviado por los miembros de tu organización.

Lo que ven tus empleados ajustes-retención-personalizados

 

Capturar y archivar automáticamente datos críticos con asistencia e-discovery

Extraer mensajes y archivos desde Slack y almacenar la información en almacenes de datos de terceros para archivado, detección y cumplimiento.

Lo que puedes controlar

imagen-seguridad-slack-connect

         Solución de e-discovery de Omna, una de las soluciones de socios de Slack.

 

Consulta slack.com/trust para obtener más información.

Notas a pie de página

  1. Source: Third-party DLP or CASB solution required (supported by Slack’s Discovery API)”
  2. Source: Third-party e-discovery solution required (supported by Slack’s Discovery API)

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