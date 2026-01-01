Garantiza una colaboración externa y segura con Slack Connect

Mantente al día de la transformación digital ofreciendo a tus empleados un modo más seguro y productivo de trabajar con clientes externos, proveedores y socios.

Slack Connect es un entorno de comunicaciones seguro que extiende los beneficios de Slack a todas las personas con las que trabajas, tanto dentro como fuera de tu organización.

Todas las funciones de seguridad de nivel empresarial y los estándares de cumplimiento empresarial de Slack se aplican a Slack Connect. Además, hemos integrado funciones adicionales que te permiten estar seguro de que tus datos están seguros cuando trabajas con organizaciones externas.

Por qué es importante

El cambio al trabajo híbrido está acelerando la transformación digital

77 % de los gerentes de sistemas de información considera que la transformación digital es su principal prioridad para el año 2021 CIO Outlook 2021 Report

El

Cada vez más interacciones con clientes se están transformando en digitales

75 % de los compradores y vendedores afirman que prefieren el autoservicio digital y las relaciones humanas en remoto en lugar de las interacciones en persona McKinsey: How COVID-19 has changed B2B Sales forever (Cómo ha cambiado la COVID-19 las relaciones entre empresas para siempre)

El

La expansión tecnológica es cada vez mayor

Se ha duplicado la experimentación en tecnologías de nuevos espacios de trabajo Emerging Technology Roadmap for Large Enterprises

Las ciberamenazas han aumentado y han aprovechado

la pandemia

90 % de las filtraciones de datos se han producido por correos electrónicos de phishing Cybersecurity Ventures

El

Más de

100 000 organizaciones han depositado su confianza en Slack Connect

“Antes de Slack, la comunicación era un auténtico campo de batalla. Estábamos muy centrados en el correo electrónico y también usábamos herramientas de mensajería como WhatsApp o incluso grupos de Facebook. Este enfoque de la comunicación de elige tu propia aventura generó grandes riesgos para la seguridad.” Ty Sbano jefe de seguridad de la información y de confianza Sisense

Con Slack Connect, puedes...

Trabajar con seguridad con socios de confianza

Establecer un acceso seguro y sin igual para verificar organizaciones de socios

Slack verifica la autenticidad de una organización comprobando que se trata de un cliente de pago de Slack, así como una presencia empresarial pública verificable.

Lo que ven tus empleados Tanto los usuarios como los administradores podrán ver si una organización está verificada

antes de aceptar o aprobar una invitación.

Evitar spam y mensajes no deseados

Siempre mantienes el control sobre quién les envía mensajes en Slack.

Lo que ven tus empleados Los usuarios deben aceptar las solicitudes antes de que empiecen a enviar mensajes en Slack y

pueden detener las invitaciones de correo electrónico no deseadas en cualquier momento.

Identificar claramente conexiones externas

Los avatares de los miembros de los canales y los prácticos indicadores visuales permiten que los empleados sepan con quién están hablando antes de pulsar el botón de enviar.

Lo que ven tus empleados

Aumentar la visibilidad y establecer controles granulares

Obtener información sobre cómo colabora tu equipo

con organizaciones externas

Un panel centralizado te permite ver con quién están conectados los empleados, quién inició la conexión y quién aprobó a cada uno.

Lo que puedes controlar

Controlar y registrar los eventos importantes

Con la API de registros de auditoría de Slack, puedes controlar las acciones importantes en los canales,

lo que te permite:

Mantenerte protegido frente a cualquier acceso inadecuado al sistema

Controlar el comportamiento sospechoso

Mantener el cumplimiento normativo

Lo que puedes controlar



Bloquear las cargas de archivo para evitar la filtración de datos

Aumenta la seguridad de los datos de tu empresa bloqueando la capacidad de los usuarios para cargar archivos en canales y en mensajes directos.

Lo que ven tus empleados

Gestionar y controlar el acceso a Slack Connect

Decide quién puede enviar, aprobar y gestionar Slack Connect.

Lo que ven tus empleados

Los clientes de Administración de claves de cifrado (EKM) tienen un mayor control y visibilidad sobre los datos

Los mensajes y archivos enviados por tu organización ahora estarán cifrados usando tus propias claves. Revocar el acceso a la información cuando sea necesario.

Lo que puedes controlar

Adherirse a políticas de seguridad y conformidad

Evitar filtraciones de información con la asistencia DLP

Analizar el contenido de los mensajes y archivos de Slack que incumplan las políticas predefinidas que utilicen las soluciones líderes de un agente de seguridad para el acceso a la nube (CASB, por sus siglas en inglés) y de prevención de pérdida de datos

(DLP, por sus siglas en inglés).

Lo que puedes controlar

Cumplir con las políticas internas de datos con retención personalizada

Tus ajustes de retención personalizados se aplicarán al contenido enviado por los miembros de tu organización.

Lo que ven tus empleados

Capturar y archivar automáticamente datos críticos con asistencia e-discovery

Extraer mensajes y archivos desde Slack y almacenar la información en almacenes de datos de terceros para archivado, detección y cumplimiento.

Lo que puedes controlar

Consulta slack.com/trust para obtener más información.