Canales compartidos con ícono de seguridad, almohadilla con candado

Potencia una colaboración externa segura con Slack Connect

Ayuda a tu equipo a trabajar con organizaciones externas en Slack, a la vez que cuidas la seguridad de los datos y la información de tu empresa

4 min de lectura

Sigue el ritmo de la transformación digital ofreciendo a los empleados una forma segura y más productiva de trabajar con clientes, proveedores y socios externos.

Slack Connect es un entorno de comunicaciones seguro que extiende los beneficios de Slack a todas las personas con las que trabajas, tanto dentro como fuera de tu organización.

Todas las funciones de seguridad de nivel empresarial de Slack y los estándares de cumplimiento se aplican a Slack Connect. Además, hemos incorporado funciones adicionales que te permiten confiar en que tus datos permanecen seguros cuando trabajas con organizaciones externas.

 

Por qué es importante

El cambio a un sistema híbrido está acelerando la transformación digital

 

77 %

de los CIO calificaron la transformación digital como su principal prioridad para 2021

 

Cada vez más interacciones con los clientes se están transformando en digitales

 

El

75%

de los compradores y vendedores afirma que ahora prefieren el autoservicio digital y la participación humana remota antes que las interacciones frente a frente

 

La expansión tecnológica va en aumento

 

2 veces más

experimentación en nuevas tecnologías en el lugar de trabajo

 

Las ciberamenazas se han disparado a medida que los malhechores se aprovechan
de la pandemia

 

90 %

de las violaciones de datos son causadas por correos electrónicos de suplantación de identidad

 

Más de 100 000 organizaciones confían en Slack Connect

 

«Antes de Slack, la comunicación era muy conflictiva. Nos basábamos mucho en el correo electrónico y también usábamos herramientas de mensajería como WhatsApp e incluso grupos de Facebook. Este enfoque de comunicación de elegir tu propia aventura creó enormes riesgos de seguridad».

Ty SbanoDirector de seguridad de la información y confianzaSisense

 

Con Slack Connect, puedes…

seguridad

Trabajar seguro con socios de confianza

 límite

Aumentar la visibilidad y establecer controles granulares

 cumplimiento

Cumplir con las políticas de cumplimiento y datos

 

Trabaja seguro con socios de confianza

Establece un acceso seguro e inigualable a organizaciones asociadas verificadas

Slack verifica la autenticidad de una organización al comprobar que sea un cliente de pago de Slack y que tenga presencia comercial pública verificable.

Lo que ven tus empleadosverificar-identidad-de-remitentes-1

Tanto los usuarios como los administradores podrán ver si una organización está verificada
antes de que acepten o aprueben una invitación.

 

Evita el spam y los mensajes no deseados

Los usuarios siempre tienen control sobre quién puede enviarles mensajes en Slack.

Lo que ven tus empleados

Los usuarios deben aceptar solicitudes antes de que comience la mensajería en Slack y
en cualquier momento pueden detener las invitaciones por correo electrónico no deseadas.

evitar-spam-y-mensajes-no-deseados

 

Identifica claramente las conexiones externas

Los avatares de los miembros del canal y los prácticos indicadores visuales les permiten a tus empleados saber con qué público están hablando antes de presionar enviar.

  Lo que ven tus empleadossaber-quién

 

Aumenta la visibilidad y establece controles granulares

 

Obtén información sobre cómo colabora tu equipo
con organizaciones externas

Un panel centralizado te permite ver con quién están conectados los empleados, quién inició la conexión y quién aprobó cada uno.

Lo que puedes controlarinformación-sobre-el-equipo

 

 

Supervisa y registra eventos importantes

Con la API de registros de auditoría de Slack, puedes supervisar acciones importantes en los canales.
Esto te ayuda a:

  •  Protegerte contra cualquier acceso inadecuado al sistema
  •  Supervisar comportamientos sospechosos
  •  Mantener el cumplimiento

Lo que puedes controlar
registros-de-auditoría

 

Bloquea la carga de archivos para evitar la fuga de datos

Protege aún más los datos de tu empresa bloqueando la capacidad de los usuarios para cargar archivos en canales y mensajes directos.

Lo que ven tus empleadosbloquear-cargas-de-archivos

 

Administra y controla el acceso a Slack Connect

Elige quién puede enviar, aceptar, aprobar y administrar Slack Connect.

Lo que ven tus empleadosadministrar-slack-connect

 

Los clientes de Administración de claves Enterprise tienen control y visibilidad adicionales sobre los datos

Los mensajes y archivos enviados por tu organización se podrán cifrar con tus propias claves. Revoca el acceso a la información cuando sea necesario.

Lo que puedes controlar administración-de-claves-enterprise

 

Adhiérete a las políticas de cumplimiento y datos

 

Evita fugas de información con asistencia de DLP

Escanea el contenido de los mensajes y archivos de Slack que infrinjan las políticas predefinidas mediante el agente de seguridad de acceso a la nube (CASB) líder y
las soluciones de prevención de pérdida de datos (DLP).

Lo que puedes controlarbot-de-nightfall

 

Cumple con las políticas internas de datos con conservación personalizada

Tus ajustes de conservación personalizados se aplican al contenido enviado por miembros de tu organización.

Lo que ven tus empleadosajustes-de-conservación-personalizados

 

Captura y archiva automáticamente datos importantes con asistencia de e-discovery

Extrae mensajes y archivos de Slack y guarda la información en almacenes de datos de terceros para archivado, detección y cumplimiento.

Lo que puedes controlar

imagen-de-seguridad-de-slack-connect

         Solución de e-discovery de Omna, una de las soluciones de socios de Slack.

 

Visita slack.com/trust para obtener más información.

Notas al pie

  1. Source: Third-party DLP or CASB solution required (supported by Slack’s Discovery API)”
  2. Source: Third-party e-discovery solution required (supported by Slack’s Discovery API)

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