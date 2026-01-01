Potencia una colaboración externa segura con Slack Connect

Sigue el ritmo de la transformación digital ofreciendo a los empleados una forma segura y más productiva de trabajar con clientes, proveedores y socios externos.

Slack Connect es un entorno de comunicaciones seguro que extiende los beneficios de Slack a todas las personas con las que trabajas, tanto dentro como fuera de tu organización.

Todas las funciones de seguridad de nivel empresarial de Slack y los estándares de cumplimiento se aplican a Slack Connect. Además, hemos incorporado funciones adicionales que te permiten confiar en que tus datos permanecen seguros cuando trabajas con organizaciones externas.

Por qué es importante

El cambio a un sistema híbrido está acelerando la transformación digital

77 % de los CIO calificaron la transformación digital como su principal prioridad para 2021 Informe publicado en CIO Outlook 2021

Cada vez más interacciones con los clientes se están transformando en digitales

75% de los compradores y vendedores afirma que ahora prefieren el autoservicio digital y la participación humana remota antes que las interacciones frente a frente McKinsey: Cómo el COVID-19 ha cambiado las ventas B2B para siempre

El

La expansión tecnológica va en aumento

2 veces más experimentación en nuevas tecnologías en el lugar de trabajo Emerging Technology Roadmap for Large Enterprises (Hoja de ruta de tecnología emergente para grandes empresas)

Las ciberamenazas se han disparado a medida que los malhechores se aprovechan

de la pandemia

90 % de las violaciones de datos son causadas por correos electrónicos de suplantación de identidad Empresas de ciberseguridad

Más de 100 000 organizaciones confían en Slack Connect

«Antes de Slack, la comunicación era muy conflictiva. Nos basábamos mucho en el correo electrónico y también usábamos herramientas de mensajería como WhatsApp e incluso grupos de Facebook. Este enfoque de comunicación de elegir tu propia aventura creó enormes riesgos de seguridad». Ty Sbano Director de seguridad de la información y confianza Sisense

Con Slack Connect, puedes…

Trabaja seguro con socios de confianza

Establece un acceso seguro e inigualable a organizaciones asociadas verificadas

Slack verifica la autenticidad de una organización al comprobar que sea un cliente de pago de Slack y que tenga presencia comercial pública verificable.

Lo que ven tus empleados Tanto los usuarios como los administradores podrán ver si una organización está verificada

antes de que acepten o aprueben una invitación.

Evita el spam y los mensajes no deseados

Los usuarios siempre tienen control sobre quién puede enviarles mensajes en Slack.

Lo que ven tus empleados Los usuarios deben aceptar solicitudes antes de que comience la mensajería en Slack y

en cualquier momento pueden detener las invitaciones por correo electrónico no deseadas.

Identifica claramente las conexiones externas

Los avatares de los miembros del canal y los prácticos indicadores visuales les permiten a tus empleados saber con qué público están hablando antes de presionar enviar.

Lo que ven tus empleados

Aumenta la visibilidad y establece controles granulares

Obtén información sobre cómo colabora tu equipo

con organizaciones externas

Un panel centralizado te permite ver con quién están conectados los empleados, quién inició la conexión y quién aprobó cada uno.

Lo que puedes controlar

Supervisa y registra eventos importantes

Con la API de registros de auditoría de Slack, puedes supervisar acciones importantes en los canales.

Esto te ayuda a:

Protegerte contra cualquier acceso inadecuado al sistema

Supervisar comportamientos sospechosos

Mantener el cumplimiento

Lo que puedes controlar



Bloquea la carga de archivos para evitar la fuga de datos

Protege aún más los datos de tu empresa bloqueando la capacidad de los usuarios para cargar archivos en canales y mensajes directos.

Lo que ven tus empleados

Administra y controla el acceso a Slack Connect

Elige quién puede enviar, aceptar, aprobar y administrar Slack Connect.

Lo que ven tus empleados

Los clientes de Administración de claves Enterprise tienen control y visibilidad adicionales sobre los datos

Los mensajes y archivos enviados por tu organización se podrán cifrar con tus propias claves. Revoca el acceso a la información cuando sea necesario.

Lo que puedes controlar

Adhiérete a las políticas de cumplimiento y datos

Evita fugas de información con asistencia de DLP

Escanea el contenido de los mensajes y archivos de Slack que infrinjan las políticas predefinidas mediante el agente de seguridad de acceso a la nube (CASB) líder y

las soluciones de prevención de pérdida de datos (DLP).

Lo que puedes controlar

Cumple con las políticas internas de datos con conservación personalizada

Tus ajustes de conservación personalizados se aplican al contenido enviado por miembros de tu organización.

Lo que ven tus empleados

Captura y archiva automáticamente datos importantes con asistencia de e-discovery

Extrae mensajes y archivos de Slack y guarda la información en almacenes de datos de terceros para archivado, detección y cumplimiento.

Lo que puedes controlar

Visita slack.com/trust para obtener más información.