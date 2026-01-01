Potencia una colaboración externa segura con Slack Connect

Sigue el ritmo de la transformación digital ofreciendo a los empleados una forma segura y más productiva de trabajar con clientes, proveedores y socios externos.
Slack Connect es un entorno de comunicaciones seguro que extiende los beneficios de Slack a todas las personas con las que trabajas, tanto dentro como fuera de tu organización.
Todas las funciones de seguridad de nivel empresarial de Slack y los estándares de cumplimiento se aplican a Slack Connect. Además, hemos incorporado funciones adicionales que te permiten confiar en que tus datos permanecen seguros cuando trabajas con organizaciones externas.
Por qué es importante
El cambio a un sistema híbrido está acelerando la transformación digital
77 %
de los CIO calificaron la transformación digital como su principal prioridad para 2021
Cada vez más interacciones con los clientes se están transformando en digitales
El
75%
de los compradores y vendedores afirma que ahora prefieren el autoservicio digital y la participación humana remota antes que las interacciones frente a frente
La expansión tecnológica va en aumento
2 veces más
experimentación en nuevas tecnologías en el lugar de trabajo
Las ciberamenazas se han disparado a medida que los malhechores se aprovechan
de la pandemia
90 %
de las violaciones de datos son causadas por correos electrónicos de suplantación de identidad
Más de 100 000 organizaciones confían en Slack Connect
«Antes de Slack, la comunicación era muy conflictiva. Nos basábamos mucho en el correo electrónico y también usábamos herramientas de mensajería como WhatsApp e incluso grupos de Facebook. Este enfoque de comunicación de elegir tu propia aventura creó enormes riesgos de seguridad».
Con Slack Connect, puedes…
Trabaja seguro con socios de confianza
Establece un acceso seguro e inigualable a organizaciones asociadas verificadas
Slack verifica la autenticidad de una organización al comprobar que sea un cliente de pago de Slack y que tenga presencia comercial pública verificable.
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Lo que ven tus empleados
Tanto los usuarios como los administradores podrán ver si una organización está verificada
Evita el spam y los mensajes no deseados
Los usuarios siempre tienen control sobre quién puede enviarles mensajes en Slack.
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Lo que ven tus empleados
Los usuarios deben aceptar solicitudes antes de que comience la mensajería en Slack y
Identifica claramente las conexiones externas
Los avatares de los miembros del canal y los prácticos indicadores visuales les permiten a tus empleados saber con qué público están hablando antes de presionar enviar.
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Lo que ven tus empleados
Aumenta la visibilidad y establece controles granulares
Obtén información sobre cómo colabora tu equipo
con organizaciones externas
Un panel centralizado te permite ver con quién están conectados los empleados, quién inició la conexión y quién aprobó cada uno.
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Lo que puedes controlar
Supervisa y registra eventos importantes
Con la API de registros de auditoría de Slack, puedes supervisar acciones importantes en los canales.
Esto te ayuda a:
- Protegerte contra cualquier acceso inadecuado al sistema
- Supervisar comportamientos sospechosos
- Mantener el cumplimiento
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Lo que puedes controlar
Bloquea la carga de archivos para evitar la fuga de datos
Protege aún más los datos de tu empresa bloqueando la capacidad de los usuarios para cargar archivos en canales y mensajes directos.
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Lo que ven tus empleados
Administra y controla el acceso a Slack Connect
Elige quién puede enviar, aceptar, aprobar y administrar Slack Connect.
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Lo que ven tus empleados
Los clientes de Administración de claves Enterprise tienen control y visibilidad adicionales sobre los datos
Los mensajes y archivos enviados por tu organización se podrán cifrar con tus propias claves. Revoca el acceso a la información cuando sea necesario.
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Lo que puedes controlar
Adhiérete a las políticas de cumplimiento y datos
Evita fugas de información con asistencia de DLP
Escanea el contenido de los mensajes y archivos de Slack que infrinjan las políticas predefinidas mediante el agente de seguridad de acceso a la nube (CASB) líder y
las soluciones de prevención de pérdida de datos (DLP).
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Lo que puedes controlar
Cumple con las políticas internas de datos con conservación personalizada
Tus ajustes de conservación personalizados se aplican al contenido enviado por miembros de tu organización.
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Lo que ven tus empleados
Captura y archiva automáticamente datos importantes con asistencia de e-discovery
Extrae mensajes y archivos de Slack y guarda la información en almacenes de datos de terceros para archivado, detección y cumplimiento.
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Lo que puedes controlar
Visita slack.com/trust para obtener más información.
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