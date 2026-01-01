Collaboration externe sécurisée avec Slack Connect

Suivez le rythme de votre transformation numérique en donnant à vos employés une manière sécurisée et plus productive de collaborer avec les clients, les partenaires et les prestataires externes.

Slack Connect est un environnement de communication sécurisé, qui permet à tous ceux avec qui vous collaborez, en interne et en externe, de profiter des avantages de Slack.

Slack Connect bénéficie de toutes les fonctionnalités professionnelles et normes de Slack en matière de sécurité et de conformité. Par ailleurs, vous pouvez profiter de fonctionnalités supplémentaires pour avoir l’assurance que vos données seront toujours en sécurité lorsque vous collaborez avec des partenaires externes.

Utilité

Le passage à un mode de travail hybride accélère la transformation numérique

77 % des DSI placent la transformation numérique en tête de leurs priorités pour 2021 Rapport CIO Outlook 2021

Les interactions avec les clients sont de plus en plus numériques

75 % des acheteurs et des vendeurs déclarent désormais préférer les services en ligne et les contacts à distance aux interactions en face à face McKinsey : How COVID-19 has changed B2B Sales forever

Les technologies se généralisent

2 X plus d’expérimentations avec les nouvelles technologies pour le monde du travail Emerging Technology Roadmap for Large Enterprises

Les cybermenaces ont explosé depuis

le début de la pandémie

90 % des violations de données sont la conséquence du hameçonnage Cybersecurity Ventures

Plus de 100 000 organisations font confiance à Slack Connect

« Avant Slack, la communication était un véritable champ de bataille. Nous favorisions la communication par e-mail, et nous utilisions également des outils de messagerie comme WhatsApp et même des groupes Facebook. Cette approche de la communication à la carte posait des risques considérables en matière de sécurité. » Ty Sbano Directeur de la sécurité informatique et de la confiance Sisense

Grâce à Slack Connect, vous pouvez :

Collaborez en toute sécurité avec des partenaires de confiance

Mettez en place des accès sécurisés pour les partenaires vérifiés

Slack garantit l’authenticité d’une organisation en vérifiant si elle dispose d’un abonnement payant et si elle jouit d’une présence publique reconnue.

Ce que voient vos employés Les utilisateurs et administrateurs peuvent voir si une organisation est vérifiée

avant d’accepter ou d’approuver une invitation.

Évitez le spam et les messages indésirables

Les utilisateurs gardent toujours le contrôle sur les personnes qui peuvent leur envoyer un message dans Slack.

Ce que voient vos employés Les utilisateurs doivent accepter une demande avant que vous ne puissiez leur envoyer des messages dans Slack, et

ils peuvent révoquer les invitations par e-mail indésirables à tout moment.

Identifiez clairement les connexions externes

Les avatars des membres du canal et les différents indicateurs visuels permettent aux employés de savoir avec qui ils discutent avant d’envoyer leur message.

Ce que voient vos employés

Renforcez la visibilité et les contrôles granulaires

Vous pouvez afficher un aperçu de la manière dont votre équipe collabore

avec des organisations externes

Un tableau de bord centralisé vous permet de voir avec qui vos employés sont en contact, qui a initié la connexion, et qui a donné son approbation.

Ce que vous pouvez contrôler

Surveillez et consignez les événements importants

Grâce à l’API des journaux d’audit de Slack, vous pouvez superviser les actions importantes dans les canaux

pour :

vous protéger des accès non autorisés au système ;

surveiller les comportements suspects ;

garantir la conformité.

Ce que vous contrôlez



Bloquez les téléchargements de fichiers pour prévenir toute fuite de données

Renforcez la protection des données de votre entreprise en bloquant le téléchargement de fichiers dans les canaux et les messages directs.

Ce que voient vos employés

Gérez et contrôlez les accès à Slack Connect

Définissez qui peut envoyer, accepter, approuver et gérer des invitations Slack Connect.

Ce que voient vos employés

Grâce à la Gestion des clés de chiffrement Slack Enterprise (Slack EKM), les clients disposent d’un meilleur contrôle et d’une visibilité accrue sur leurs données

Les messages et fichiers envoyés par votre organisation peuvent être chiffrés avec vos propres clés. Révoquez l’accès aux informations lorsque vous le souhaitez.

Ce que vous contrôlez

Respectez les règles en matière de données et de conformité

Grâce à la prévention de la perte de données, prévenez la fuite d’informations

Analysez le contenu des messages et fichiers Slack qui constituent une violation des règles définies à l’aide de solutions de pointe, comme le CASB (Cloud Access Security Broker) et la prévention de la perte des données

(DLP).

Ce que vous contrôlez

Garantissez la conformité aux règles internes en matière de données avec la conservation personnalisée

Vos paramètres de conservation personnalisée s’appliquent aux contenus envoyés par les membres de votre organisation.

Ce que voient vos employés

Capturez et archivez automatiquement les données essentielles grâce à la prise en charge de la découverte électronique

Extrayez des messages et des fichiers de Slack afin de stocker les informations dans des entrepôts de données tiers, pour faciliter l’archivage, la découverte et la conformité.

Ce que vous contrôlez

Rendez-vous sur slack.com/trust pour en savoir plus.