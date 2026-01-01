Slack AI 已經到來

編輯備註：我們盡全力保護客戶資料。瞭解我們如何保障使用 Slack 的安全與隱密。

現代職場提供無數種工具和方法，能用於交流想法，但時刻掌控全局並非易事。一旦出現資訊孤島，恐怕代價不貲：Gartner 報告指出，47% 的數位工作者很難找到自己需要的資訊。32% 的員工會因為不夠瞭解而做錯決定。

即日起我們開始正式推出 Slack AI 功能，它是安全且可靠的直覺化 AI 體驗，可幫助你在工作時贏得優勢。我們先從一系列初始的生成化功能開始介紹起，包括：

搜尋答覆 會針對你的問題給予個人化的智慧回覆

頻道回顧 會產生可存取頻道的關鍵重點

對話串摘要 可讓你輕點一下滑鼠鍵，便能跟上冗長對話的進度

這些新推出的原生功能十分簡單，不用訓練即可輕鬆上手。它們會在你需要的時候，優先提供你確切需要瞭解的資訊。而且它們建立在 Slack 安全且可靠的基礎架構上，因此你可以完全掌控自己的資料。

人工智慧正逐漸應用於各個領域，但憑藉著你和你的同事長久以來在我們平台上合力打造出的歷史結晶，這股力量讓 Slack 脫穎而出。Slack 在十年前問世時，是專為成為所有專案、資料和對話的中心所設計，讓員工依靠 Slack 上的共享知識以達到最佳的工作表現。如今有了 Slack AI 功能，你可以更加深入挖掘這個專有的背景知識庫，立即找到所需要的資訊。

根據前導測試期間進行的內部分析，我們發現 SpotOn、Uber 和 Anthropic 等客戶若採用 Slack AI 功能來搜尋答案、萃取知識和激發創意，則每名使用者平均可省下 97 分鐘。想深入瞭解嗎？我們的新 AI 功能有五種方式可幫助你找到重心，達到最佳工作效率。

Slack AI 摘要和搜尋功能

「過去十年間，Slack 徹底改變了我們的工作方式。它把人們、應用程式和系統集中於一處。現在有了 Slack AI 功能，我們很高興能將此轉變帶入一個更高境界。我們的客戶可透過這些新的 AI 功能存取 Slack 中的集體知識，以更聰明的方式工作、行動更迅速，把時間用來激發真正的創新並推動成長。在生成式 AI 的時代中，Slack 這個可靠的對話平台可將企業的各個單位連結在一起，大幅提高團隊的生產力。」 Slack 執行長 Denise Dresser

個人化搜尋結果觸手可及

企業搜尋的終極法寶登場：針對你的問題立即給予量身打造的答案，所以你再也不必像數位偵探一樣，浪費寶貴的時間篩選結果。

AI 導向型搜尋可幫助使用者取得更簡單明瞭、更加個人化的答案，其中附有相關 Slack 訊息的直接引用來源。如果你想瞭解新專案的內容，搜尋答覆可讓你迅速瞭解專案目標、牽涉在內的主要利害關係人等資訊。搜尋結果將依循貴公司的公開通訊內容和你的個人對話傳送給你。

這意味著你再也不必使用拐彎抹角的搜尋字詞而漫無目的地進行搜尋，如果不確定自己應該搜尋什麼，AI 會提供明智的建議。只要如同對話般提出問題，就好比請教通曉組織一切事務的親切同事一樣。

Slack AI 搜尋功能



搜尋答覆可幫助你：

瞭解新的市場行銷活動或專案

瞭解公司政策，例如交易核准流程

尋找內部主題專家來解決工程事件

從歷史背景收集有關過往決策方面的洞見

定義不熟悉的縮略詞

「Slack AI 功能除了能大幅提高生產力之外，使用起來也十分簡單，而且它就直接內建在我們原本工作的 Slack 平台中。我們團隊最愛的莫過於他們能夠迅速找到答案，進而提高決策速度,專注於真正能發揮影響力的工作。」 Anthropic 銷售及夥伴關係部門主管 Kate Earle Jensen

利用頻道回顧和對話串摘要以掌握重點資訊

如果你可以直接切入對話中最重要的主題核心，不必花費數小時查看每一則錯過的訊息，豈不是太好了？

利用頻道回顧功能，只需要輕點滑鼠鍵即可產生任何頻道的關鍵重點，直接切入最重要的內容。你可以迅速瞭解頻道內的概況，無論是需要看完未讀訊息以跟上進度、產生過去七天的摘要或設定自訂日期範圍，都可以輕鬆辦到。

回顧功能可讓你免於在繁忙的頻道中苦苦尋覓工作資訊，對話串摘要則可提供你冗長對話的要點，同樣只需要輕點一下滑鼠鍵即可。所有摘要中均包含清楚的引述來源，方便你深入探索任何重點。

結合使用這些強大的功能時，對話摘要可協助屏除不必要的干擾，凸顯真正重要的資訊。例如，當有新團隊成員加入或退出銷售交易時，大多對於背景資訊所知有限。頻道回顧可幫助他們輕鬆掌握客戶頻道的重點摘要，取得必要的背景資訊以利進行客戶會議的準備工作。

舉例來說，我們對話串摘要的 AI 功能可迅速為你找到應對工程事件的合適人員，並跟他們簡單說明整體情況，不必花時間填補他們錯過的所有細節。

Slack AI 摘要功能



強大的對話摘要工具可幫助你：

收假後快速跟上進度

瞭解新專案的最新情況

在銷售客戶頻道中即時掌握客戶消息

概述事件回應頻道的根本原因分析

擷取設計意見回饋頻道中的主題

「在前導測試計畫期間，我們親身體驗到 Slack AI 功能如何帶動我們企業大幅提高生產力。Slack AI 功能讓我們員工的工作效率倍增。」 SpotOn 聯合執行長 Zach Hyman

全權掌控自己的資料

信任是 Slack 與 Salesforce 最重視的價值。客戶一開始採用 AI 工具時總是對我們耳提面命，說首要之務是必須確保安全。這也是我們致力於以安全、負責且符合道德標準的方式打造 AI 產品的初衷。

Slack 不會跟 LLM 提供者共享客戶資料，也不會利用客戶資料從事大型語言模型 (LLM) 訓練。Slack AI 功能是在 Slack 的基礎架構上運行，並堅持遵守客戶期望 Slack 本身需奉行的安全措施與合規標準。最後一點，我們的 LLM 是在 Slack 中直接託管，以確保你的資料始終儲存在我們公司內部。

促使我們成為安全通訊平台的相同產品價值觀也是我們制定 Slack AI 功能相關決策時的指引，這一切都是為了維護你對我們的信任。。

「Slack AI 功能協助使用者充分發揮 Slack 中的公司知識潛力，同時支援現有的安全性、隱私性與合規控管。」 Metrigy 總裁暨首席分析師 Irwin Lazar

把最喜愛的 AI 工具融入 Slack 中

AI 不單單是 Slack 的原生內建功能，我們的客戶已經把 Slack 用作執行 AI 導向型工作的終點，並建立逾 13,400 個 AI 自訂內部 Slack 應用程式。而我們的合作夥伴生態系統，從成長中的新創公司到規模化企業，也正紛紛將 AI 與 Slack 應用程式相整合。

以下是幾個你可以使用的 AI 導向型應用程式：

PagerDuty ： 將 PagerDuty Copilot 融入 Slack 中以凸顯洞見、建議補救路徑及簡化團隊的事件回應流程

Notion ： Slack 中有人分享連結時可立即檢視 Notion AI 摘要，把文件或維基內容安插到對話中

Perplexity ：訂閱主題並自動將更新匯入 Slack，以利在頻道中分享，激發團隊討論。

「Perplexity 正在打造新一代的生成式回答引擎，我們應用最先進的 LLM 以提供立即可及的知識。透過 Perplexity Push，我們現在可以將 AI 導向型洞見直接融入 Slack 當中，將企業整合在一起。各團隊可輕鬆掌握其關注主題的發展動態，就此進行溝通並展開協作。」 Perplexity 執行長 Aravind Srinivas

這只是剛起步而已

我們之所以將 AI 融入搜尋與摘要核心功能領域中，是因為我們知道快速尋獲並理解大量資訊是 Slack 能否提供更大價值的關鍵。但這只是剛起步而已，在時間的見證下，我們會持續堅持創新，為客戶創造更多價值。

還有許多精彩功能即將登場。Slack AI 功能計畫要建立摘要通知，以針對你想瞭解情況但不需要立即關注的頻道，提供其關鍵重點摘要。Slack AI 功能讓你得以時刻輕鬆掌握你想關注的頻道最新動態，不用擔心漏掉重要訊息，從而將省下來的時間與心力投入優先要務。使用者只要針對他們想要產生摘要重點的頻道，自訂摘要通知，剩下的事全交由 Slack AI 功能一手包辦。

Slack 也正在透過 Einstein Copilot 建立原生 AI 整合功能,它是 Salesforce CRM 的全新對話式 AI 助理。它可直接在 Slack 中，基於可靠的客戶資料回答問題，對於提高員工的工作效率大有幫助。



我們將 Slack 設想成工作專用的 AI 導向型對話介面，無縫連結並彙整各方人員、資料和應用程式的洞見與動作。我們希望你可以專心做有意義的工作，單調乏味的事務就交由 Slack AI 功能代你處理，讓工作變得更簡單、更有趣，同時提高生產力。

立即開始使用 Slack AI 功能

即日起，你可以透過企業方案付費購買 Slack AI 功能擴充套件，目前僅提供英文版。其他方案及語言支援將於近日推出，敬請期待。

請與我們聯繫以取得 Slack AI 功能，無論你是要跟我們的銷售專員聊聊或註冊加入等待名單都可以。我們會在推出其他方案和語言支援後儘速跟你聯繫。

