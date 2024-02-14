È arrivata l’IA di Slack

Nota dell’editor: prendiamo sul serio il nostro impegno a proteggere i dati dei clienti. Scopri come abbiamo progettato Slack per garantire sicurezza e privacy.

Nell'ambiente di lavoro moderno, ci sono innumerevoli strumenti e modi per scambiare idee, ma non è sempre facile tenere tutto sotto controllo. Quando le informazioni sono bloccate in silos, i costi possono essere significativi: Gartner riporta che il 47% dei lavoratori digitali fa fatica a trovare le informazioni necessarie e il 32% dei dipendenti ha preso una decisione sbagliata a causa della mancanza di consapevolezza.

Oggi iniziamo a distribuire l’IA di Slack, un’esperienza IA sicura, affidabile e intuitiva che ti consentirà di essere sempre un passo avanti durante la tua giornata lavorativa. Partiamo con un set di funzionalità generative iniziali, tra cui:

Cercare risposte che fornisce risposte intelligenti e personalizzate alle tue domande

Riepiloghi di canale che generano i punti chiave dai canali accessibili

Riepiloghi di conversazione che ti consentono di metterti in pari con lunghe conversazioni con un semplice clic

Queste nuove funzioni native sono semplici da usare e non richiedono alcun training. Danno priorità esattamente a quello che hai bisogno di sapere, quando ne hai bisogno. E sono integrate nella sicura e affidabile infrastruttura di Slack in modo che tu possa mantenere il pieno controllo dei dati.

L’intelligenza artificiale si sta facendo strada ovunque, ma quella di Slack si distingue sfruttando la potenza della storia che hai creato nel tempo insieme ai tuoi colleghi sulla nostra piattaforma. Quando abbiamo lanciato Slack dieci anni fa, era stato progettato per diventare il punto di riferimento per tutti i progetti, dati e conversazioni, ovvero le conoscenze condivise di cui i dipendenti hanno bisogno per svolgere al meglio il proprio lavoro. Con l’IA di Slack, ora puoi ottenere ancora di più da questa miniera di informazioni proprietarie e trovare immediatamente quello che ti serve.

Un’analisi interna durante il progetto pilota ha rilevato che i clienti, come SpotOn, Uber e Anthropic, potevano risparmiare in media 97 minuti per utente ogni settimana usando l’IA di Slack per trovare risposte, sintetizzare le conoscenze e far nascere nuove idee. Vuoi saperne di più? Ecco cinque modi in cui la nostra nuova IA può aiutarti a trovare la concentrazione e lavorare nel modo più produttivo possibile.

Funzioni di ricerca e riepilogo dell’IA di Slack

“Nell’ultimo decennio Slack ha rivoluzionato il modo in cui lavoriamo, riunendo persone, app e sistemi in un unico posto. Con l’IA di Slack vogliamo portare questa trasformazione al livello successivo. Queste nuove funzionalità IA consentono ai nostri clienti di accedere alle conoscenze collettive all’interno di Slack in modo da lavorare in modo più intelligente, progredire più rapidamente e dedicare il loro tempo a quello che può realmente dare impulso a innovazione e crescita. Nell’era dell’IA generativa, Slack è la piattaforma conversazionale affidabile che connette ogni componente di un’azienda per potenziare la produttività dei team.” Denise Dresser CEO, Slack

Risultati di ricerca personalizzati a portata di mano

Ecco il Santo Graal della ricerca aziendale: risposte personalizzate immediate alle tue domande, così non dovrai perdere tempo prezioso a esaminare minuziosamente i risultati.

Con la ricerca basata sull’IA, gli utenti ottengono risposte personalizzate concise con citazioni dirette ai messaggi rilevanti di Slack. Se devi trovare informazioni su un nuovo progetto, cercare risposte ti aiuterà a comprendere rapidamente gli obiettivi, le principali parti coinvolte e molto altro. I risultati vengono generati in base alle comunicazioni pubbliche dell’azienda e alle conversazioni personali.

Questo significa che non dovrai più fare ricerche inutili usando termini di ricerca approssimativi: se non sai esattamente cosa stai cercando, l’IA proporrà dei suggerimenti intelligenti. Devi semplicemente porre la domanda in modo colloquiale, come faresti con un collega che conosce tutti gli aspetti della tua organizzazione.

Ricerca dell’IA di Slack



Cercare risposte è il modo ideale per:

Ottenere informazioni su una nuova campagna di marketing o un progetto

Aggiornarti sulle policy aziendali, come il processo di approvazione delle trattative

Trovare esperti in materia interni per risolvere un incidente tecnico

Raccogliere approfondimenti su decisioni passate in base al contesto storico

Definire acronimi sconosciuti

“L’IA di Slack non si limita ad aumentare enormemente la produttività, è anche semplice da usare, proprio dove già lavoriamo in Slack. I nostri team sono entusiasti della rapidità con cui ottengono le risposte, il che si traduce in un processo decisionale più veloce e una maggiore attenzione al lavoro che fa realmente la differenza.” Kate Earle Jensen Responsabile delle vendite e delle partnership, Anthropic

Vai dritto al punto con i riepiloghi di canale e di conversazione

Supponiamo che tu possa estrarre i temi più importanti da una conversazione invece di dover passare ore a esaminare tutti i messaggi che hai perso.

Con i riepiloghi di canale, puoi generare i punti chiave di ogni canale con un clic e concentrarti su quello che è più importante per te. Otterrai una breve panoramica di quello che sta succedendo, che tu voglia metterti in pari con i messaggi non letti, riassumere gli ultimi sette giorni o impostare un intervallo di date personalizzato.

Mentre i riepiloghi di canale eliminano la necessità di esplorare un canale affollato, i riepiloghi di conversazione riassumono il senso di una lunga conversazione, sempre con un semplice clic. Le fonti sono citate chiaramente in ogni riepilogo, consentendoti di approfondire quando lo ritieni necessario.

Combinando queste potenti funzioni, i riepiloghi ti consentono di ridurre la confusione ed evidenziare gli elementi più importanti. Ad esempio, quando vengono inseriti nuovi membri del team in una trattativa di vendita, spesso si ritrovano senza contesto. Con i riepiloghi di canale, possono riassumere rapidamente il canale dedicato all’account e ottenere le informazioni contestuali di cui hanno bisogno per prepararsi in modo più efficace a una riunione con il cliente.

Con i riepiloghi di conversazione, la nostra IA può aiutarti a trovare rapidamente le persone giuste per rispondere a un incidente, ad esempio, e aggiornarle sulla situazione invece di dover passare del tempo a spiegare quello che si sono perse fino a quel momento.

Riepilogo dell’IA di Slack



I riepiloghi di conversazione sono strumenti potenti per:

Mettersi in pari dopo un periodo di assenza dal lavoro

Diventare operativi su un nuovo progetto

Essere sempre informati sui clienti nei canali di account delle vendite

Delineare un’analisi delle cause principali in base ai canali di risposta agli incidenti

Estrarre i temi dai canali di feedback sulla progettazione

“Durante il programma pilota, abbiamo sperimentato in prima persona gli elevati guadagni in termini di produttività che l’IA di Slack poteva generare per la nostra azienda. L’IA di Slack ha contribuito a velocizzare il lavoro dei nostri dipendenti in maniera esponenziale.” Zach Hyman Co-CEO, SpotOn

Mantieni il controllo dei dati

La fiducia è il valore più importante in Slack e Salesforce. I nostri clienti ci ripetono più e più volte che la sicurezza è il requisito fondamentale quando iniziano ad adottare strumenti di IA. Per questo motivo, ci impegniamo a creare prodotti di IA in modo sicuro, responsabile ed etico.

Slack non condivide i dati dei clienti con i provider LLM e non utilizza i dati dei clienti per addestrare i modelli linguistici di grandi dimensioni (LLM). L’IA di Slack viene eseguita sull’infrastruttura di Slack e supporta le stesse pratiche di sicurezza e standard di conformità che i clienti si aspettano da Slack. Infine, i nostri LLM sono ospitati direttamente in Slack, garantendo che i dati rimangano all’interno dell’organizzazione.

Gli stessi valori di prodotto che ci rendono una piattaforma di comunicazione sicura per il lavoro guidano anche il nostro processo decisionale per l’IA di Slack, sempre con l’obiettivo di mantenere la tua fiducia.

“L’IA di Slack aiuta gli utenti a realizzare tutto il potenziale delle conoscenze aziendali in Slack, supportando al contempo i controlli di sicurezza, privacy e conformità esistenti.” Irwin Lazar Presidente e capo analista, Metrigy

Integra i tuoi strumenti di IA preferiti in Slack

L’IA non è solo integrata in modo nativo in Slack: i nostri clienti stanno già usando Slack come destinazione per il lavoro basato sull’IA, con oltre 13.400 app di Slack interne personalizzate per l’IA sviluppate dai clienti. Il nostro ecosistema di partner integra l’IA anche nelle app di Slack, dalle start-up emergenti alle grandi imprese.

Ecco alcune delle app basate sull’IA che puoi usare:

PagerDuty : integra PagerDuty Copilot in Slack per ricavare informazioni utili, suggerire percorsi di correzione e razionalizzare le risposte agli incidenti del team

Notion : visualizza in modo immediato i riepiloghi dell’IA di Notion quando i link vengono condivisi in Slack, importando contesto da documenti e wiki nelle conversazioni

Perplexity : iscriviti agli argomenti e trasferisci automaticamente gli aggiornamenti in Slack, dove possono essere condivisi nei canali per alimentare le discussioni in team.

“In Perplexity, stiamo sviluppando il motore di risposta di nuova generazione, applicando gli LLM più avanzati per rendere le conoscenze immediate e accessibili. Ora con Perplexity Push offriamo un’integrazione per le aziende che porta le informazioni basate sull’IA direttamente in Slack. I team possono rimanere facilmente aggiornati sugli argomenti di loro interesse nel posto dove le conversazioni e la collaborazione avvengono già.” Aravind Srinivas CEO, Perplexity

Questo è solo l’inizio

Stiamo introducendo l’IA nell’ambito delle nostre funzioni fondamentali di ricerca e riepilogo poiché sappiamo che trovare e comprendere rapidamente grandi volumi di informazioni è essenziale per ottenere ancora maggior valore da Slack. Ma questo è solo il primo capitolo, mentre continuiamo a innovare e a offrire più valore ai nostri clienti nel tempo.

All’orizzonte ci sono moltissime funzioni interessanti. L’IA di Slack potrà creare riepiloghi riassumendo i punti chiave dei canali su cui vuoi rimanere informato ma che non richiedono un’attenzione immediata. Aiutandoti a rimanere al passo con quello che altrimenti potresti perderti, l’IA di Slack libera tempo e attenzione per le priorità principali. Gli utenti possono personalizzare il riepilogo con i canali che desiderano riassumere e poi lasciare che l’IA di Slack faccia il resto.

Slack sta anche creando un’integrazione IA nativa con Einstein Copilot, un nuovo assistente IA conversazionale per il CRM Salesforce. Consentirà ai tuoi dipendenti di completare il lavoro più velocemente fornendo direttamente in Slack risposte che sono basate su dati affidabili dei clienti.



Concepiamo Slack come l’interfaccia conversazionale basata sull’IA per il lavoro che connette e sintetizza in modo fluido informazioni e azioni tra tutte le persone, i dati e le app. Vogliamo che tu possa concentrarti sulle attività significative mentre l’IA di Slack gestisce quelle banali, in modo che il lavoro possa essere profondamente più semplice, più piacevole e più produttivo.

Inizia subito a usare l’IA di Slack

L’IA di Slack oggi è disponibile come componente aggiuntivo a pagamento per i piani Enterprise e in inglese. Il supporto per altre lingue e piani aggiuntivi sarà disponibile a breve.

Contattaci per ottenere l’accesso all’IA di Slack, che sia per chattare con le vendite o registrarti per la lista di attesa. Ti informeremo non appena il supporto per altre lingue e piani aggiuntivi sarà disponibile.

