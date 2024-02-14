Slack AI가 출시되었습니다

편집자 주: Slack은 고객 데이터 보호에 대한 약속을 중요하게 생각합니다. 보안 및 개인정보 보호를 위해 Slack을 어떻게 구축했는지 알아보세요.

오늘날의 업무 환경에서는 아이디어를 주고받을 수 있는 수많은 도구와 방법들이 있지만 모든 걸 파악하는 일이 늘 쉬운 일은 아닙니다. 정보가 단절되면 상당한 비용이 발생할 수 있습니다. Gartner 보고서에 따르면 디지털 직원의 47%는 필요한 정보를 찾느라 어려움을 겪고 있으며, 직원의 32%가 상황 인지 부족으로 잘못된 결정을 내렸습니다.

오늘 Slack에서는 안전하고 신뢰할 수 있고 직관적인 AI 경험으로 업무에서 한 단계 앞서나갈 수 있는 Slack AI를 출시합니다. 다음과 같은 초기 생성형 기능 모음으로 제공됩니다.

검색 답변 질문에 대해 각 개인에게 맞는 지능형 응답 제공

채널 요약 액세스할 수 있는 채널에서 핵심 하이라이트 생성

스레드 요약 한 번의 클릭으로 긴 대화를 따라잡을 수 있음

이 새로운 기본 기능들은 사용하기 쉬우며 별도의 교육이 필요하지 않습니다. 이 기능들은 필요한 정보를 알아야 할 때 정확하게 알아야 할 정보를 우선순위를 지정하여 표시해줍니다. 또한 Slack의 안전하고 신뢰할 수 있는 인프라에 구축되어 있으므로 데이터를 완전하게 제어할 수 있습니다.

인공지능은 모든 분야에 적용되고 있지만 Slack은 플랫폼에서 동료들과 함께 쌓아온 그동안의 정보 내역을 활용함으로써 차별화됩니다. 10년 전 Slack이 처음 출시되었을 때, Slack은 직원들이 모든 프로젝트, 데이터, 대화를 위한 허브로서 공유된 지식을 활용하여 최고의 성과를 낼 수 있도록 설계되었습니다. 이제 한층 더 나아가 Slack AI를 활용하면 독점적인 컨텍스트의 심층적인 저장소에서 더 많은 정보를 얻고 필요한 것을 즉시 찾을 수 있습니다.

파일럿 기간 동안 내부 분석에 따르면 SpotOn, Uber, Anthropic과 같은 고객은 Slack AI를 사용하여 답변을 찾고 지식을 가려내고 아이디어를 생각하면서 매주 사용자당 평균 97분을 절약할 수 있었습니다. 자세히 알아볼 준비가 되셨나요? Slack의 새로운 AI를 통해 업무에 집중하며 생산성을 최대한 높이도록 지원하는 다섯 가지 방법을 여기서 확인해 보세요.

Slack AI의 요약 및 검색 기능

“지난 10년 동안 Slack은 사람, 앱, 시스템을 한 곳에 모아 업무 방식을 혁신해 왔습니다. Slack AI를 통해 이 혁신을 한 단계 더 발전시킬 수 있어서 기쁩니다. 새로운 AI 기능으로 고객은 Slack 내에서 집단 지식에 액세스하여 더 스마트하게 업무를 처리하고 더 빠르게 움직이며 진정한 혁신과 성장을 촉진하는 일에 시간을 투자할 수 있습니다. 생성형 AI 시대에 Slack은 신뢰할 수 있는 대화형 플랫폼으로서 비즈니스 모든 분야를 연결하여 팀 생산성을 극대화합니다.” Slack CEO Denise Dresser

손끝에서 누리는 맞춤형 검색 결과

엔터프라이즈 검색의 성배를 만나보세요. 질문에 대해 즉각적인 맞춤형 답변을 제공해주므로 디지털 탐정처럼 결과를 뒤지는 데 귀중한 시간을 허비하지 않아도 됩니다.

AI 기반 검색을 사용하면 사용자는 관련 Slack 메시지가 직접 참조된 명확하며 정확한 개인 맞춤형 답변을 얻게 됩니다. 사용자가 새로운 프로젝트에 대해 배우고 있는 경우 검색 답변으로 프로젝트의 목표, 관련 주요 이해 관계자 등에 대해 빠르게 파악할 수 있습니다. 회사의 공개 커뮤니케이션과 개인 대화를 기반으로 한 결과가 제공됩니다.

즉 우회적인 검색어를 사용하여 무작정 검색할 필요가 없습니다. 찾고 있는 것을 정확하게 모를 때에는 AI에서 스마트 제안이 제공됩니다. 조직에 대해 모든 것을 알고 있는 동료와 대화하듯이 질문만 하면 됩니다.

Slack AI 검색



검색 답변은 다음과 같은 작업에 적합합니다.

새로운 마케팅 캠페인 또는 프로젝트 파악

거래 승인 프로세스와 같은 회사 정책을 빠르게 파악

내부 주제 관련 전문가를 찾아 엔지니어링 오류 해결

이력 컨텍스트에서 이전 결정에 대한 인사이트 얻기

익숙하지 않은 약어 정의 이해

“Slack AI는 단순히 생산성을 크게 향상시킬 뿐만 아니라 이미 업무를 처리하고 있는 Slack의 공간에서 쉽게 사용할 수 있습니다. 팀에서 답변을 빨리 찾을 수 있어 의사 결정이 빨라지고 실제로 영향력을 발휘하는 업무에 집중할 수 있다는 점이 아주 좋습니다.” Anthropic 영업 및 파트너십 책임자 Kate Earle Jensen

채널 요약과 스레드 요약으로 요점 파악

놓친 메시지를 일일이 검토하느라 몇 시간을 허비하는 대신 대화에서 가장 중요한 주제가 표시된다면 어떨까요?

채널 요약을 사용하면 클릭 한 번으로 모든 채널의 주요 하이라이트를 생성하고 가장 중요한 내용으로 바로 이동할 수 있습니다. 읽지 않은 메시지를 따라잡거나 지난 7일간의 내용을 요약하거나 사용자 지정 날짜 범위를 설정하는 등 일어나고 있는 내용을 빠르게 파악할 수 있습니다.

채널 요약은 활발한 채널을 뒤지는 수고를 덜어주는 반면, 스레드 요약은 클릭 한 번으로 긴 대화의 요점을 파악할 수 있습니다. 각 요약에는 소스를 명확하게 제공하여 하이라이트를 심층적으로 살펴볼 수 있습니다.

이러한 강력한 기능을 결합하면 대화 요약을 통해 잡음을 차단하고 가장 중요한 내용에 집중할 수 있습니다. 예를 들어 새로운 팀원이 영업 거래에 들어오고 나갈 때 많은 컨텍스트를 파악하지 못하고 참여하는 경우가 많습니다. 이런 경우 채널 요약을 사용하여 계정 채널을 쉽게 요약하고 효과적인 고객 회의 준비에 필요한 컨텍스트를 얻을 수 있습니다.

또한 스레드 요약을 활용하면 AI에서 예를 들어 엔지니어링 오류에 대응할 수 있는 적임자를 빠르게 찾고 상황을 보고할 수 있으므로 놓친 내용을 숙지시키는 데 시간을 허비할 필요가 없습니다.

Slack AI 요약



대화 요약은 다음을 할 수 있는 강력한 도구입니다.

휴가 기간 동안 밀린 내용 따라잡기

신규 프로젝트 추진 속도 향상

영업 계정 채널에서 고객 관련 최신 정보 파악

오류 대응 채널에서 근본 원인 분석 개요

디자인 피드백 채널에서 주제 추출

“파일럿 프로그램을 진행하는 동안 Slack AI가 비즈니스에 가져올 수 있는 주요 생산성 향상을 직접 경험했습니다. Slack AI는 직원들의 업무 속도를 기하급수적으로 높이도록 도와주었습니다.” SpotOn 공동 CEO Zach Hyman

고객 데이터는 고객이 직접 제어

신뢰는 Slack과 Salesforce에 있어 가장 중요한 가치입니다. AI 도구를 적용하기 시작하면서 고객들로부터 몇 번이고 보안이 가장 중요한 요구 사항이라는 이야기를 듣습니다. 그렇기 때문에 Slack은 안전하고 책임감 있고 윤리적으로 AI 제품을 구축하는 데 최선을 다하고 있습니다.

Slack은 LLM 제공업체와 고객 데이터를 공유하지 않으며 대규모 언어 모델(LLM)을 트레이닝하는 데 고객사의 데이터를 사용하지 않습니다. Slack AI는 Slack의 인프라에서 실행되며 고객이 Slack 자체에서 기대하는 수준과 동일한 보안 관행 및 규정 준수 기준을 따릅니다. 마지막으로 Slack의 LLM은 Slack 내에서 직접 호스팅되어 데이터가 사내에서만 보관됩니다.

업무용 보안 커뮤니케이션 플랫폼인 Slack을 만드는 동일한 제품 가치가 Slack AI의 의사 결정에도 적용되며, 이는 모두 고객의 신뢰를 유지하는 데 초점을 맞추고 있습니다.

“Slack AI는 기존의 보안, 개인정보 보호, 규정 준수 제어를 지원하면서 사용자가 Slack에 있는 회사 지식의 완전한 잠재력을 발휘하도록 도와줍니다.” Metrigy 사장 겸 최고 분석가 Irwin Lazar

가장 자주 사용하는 AI 도구를 Slack에 가져오기

Slack에 기본적으로 내장된 AI뿐만 아니라 고객은 13,400개 이상의 AI 맞춤형 내부 Slack 앱을 구축하여 AI 기반 업무의 목적지로서 Slack을 이미 사용하고 있습니다. 성장하는 스타트업에서 규모가 커지고 있는는 기업에 이르기까지 Slack의 파트너 에코시스템은 Slack 앱에 AI를 통합하고 있습니다.

다음은 Slack에서 사용할 수 있는 몇 가지 AI 기반 앱입니다.

PagerDuty : Slack에 PagerDuty Copilot을 가져와 인사이트를 파악하고 수정 경로를 제안하고 팀의 오류 대응을 간소화합니다.

Notion : Slack에서 링크가 공유되면 Notion AI 요약을 즉시 확인하여 문서와 위키의 컨텍스트를 대화로 가져옵니다.

Perplexity : 주제를 구독하고 파이프라인 업데이트를 자동으로 Slack에 가져와 채널에 공유하여 팀 논의를 시작할 수 있습니다.

“Perplexity에서는 최신의 LLM을 적용하여 차세대 답변 생성 엔진을 구축하고 있습니다. 이를 통해 지식을 즉각적으로 만들고 액세스할 수 있습니다. 이제 Perplexity Push를 활용하여 Slack에 AI 기반 인사이트를 가져오는 엔터프라이즈 통합을 제공하고 있습니다. 팀은 대화와 협업이 이미 이루어지고 있는 곳에서 관심 있는 주제에 대한 최신 정보를 쉽게 파악할 수 있습니다.” Perplexity CEO Aravind Srinivas

이는 시작에 불과합니다

Slack에서 더 많은 가치를 창출하려면 대량의 정보를 빠르게 찾고 이해하는 것이 매우 중요함을 잘 알고 있기 때문에 검색과 요약의 핵심 기능에 AI를 접목하고 있습니다. 그러나 이러한 변화는 지속적으로 혁신하고 시간이 지남에 따라 고객에게 더 많은 가치를 제공하기 위한 첫 번째 장에 불과합니다.

곧 출시될 흥미로운 기능이 많습니다. Slack AI는 당장은 관심이 필요하지는 않지만 정보를 받고자 하는 채널의 주요 하이라이트를 요약하는 요약을 만들 계획입니다. 놓칠 수 있는 정보를 쉽게 파악할 수 있도록 함으로써 Slack AI를 통해 최우선 과제를 위한 시간과 집중력을 확보할 수 있습니다. 사용자는 요약하려는 채널의 요약을 상황에 맞게 편집할 수 있습니다. 그런 다음 나머지는 Slack AI가 처리하도록 맡기면 됩니다.

또한 Slack은 Salesforce CRM용 새로운 대화형 AI 어시스턴트인 Einstein Copilot과의 기본 AI 통합을 구축하고 있는 중입니다. Slack에서 신뢰할 수 있는 고객 데이터를 기반으로 한 질문에 대한 답변을 직접 제공하여 직원이 더 빠르게 업무를 처리할 수 있습니다.



당사는 조직의 모든 사람, 데이터, 앱 간의 인사이트와 작업을 원활하게 연결하고 통합하는 업무를 위한 AI 기반 대화형 인터페이스로서의 Slack을 꿈꾸고 있습니다. Slack의 AI가 일상적인 업무를 처리하는 동안 사용자는 유의미한 업무에 집중하여 업무가 훨씬 더 간단하고 즐겁고 생산적이기를 바랍니다.

오늘 Slack AI를 사용해 보세요

현재 Slack AI는 엔터프라이즈 플랜의 유료 애드온으로 제공되며 영어로 제공됩니다. 추가 플랜과 언어는 곧 지원될 예정입니다.

영업팀과 채팅하거나 대기 목록에 가입하는 등 Slack AI 액세스 권한을 얻으려면 문의해주세요. 추가 플랜과 언어에서 지원되는 대로 바로 연락드리겠습니다.

