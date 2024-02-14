La IA de Slack ya está aquí

Nota del editor: Nos tomamos muy en serio nuestro compromiso con la protección de los datos de los clientes. Obtén más información acerca de cómo creamos Slack para que sea seguro y privado.

En el lugar de trabajo moderno, existen innumerables herramientas y formas de intercambiar ideas, pero no siempre es fácil estar al corriente de todo. Cuando la información se atasca por la falta de comunicación, los costos pueden ser sustanciales: según Gartner, el 47 % de los trabajadores digitales tienen dificultades para encontrar la información que necesitan, y el 32 % de los empleados tomaron decisiones equivocadas por falta de conocimiento.

Hoy empezamos a implementar la IA de Slack, una experiencia de IA segura, de confianza e intuitiva que te ubicará un paso adelante en tu día de trabajo. Comenzamos con un conjunto de capacidades generativas iniciales, entre las que se incluyen:

Respuestas de búsqueda que entregan respuestas personalizadas e inteligentes a tus preguntas

Resúmenes de los canales que generan claves destacadas de canales accesibles

Resúmenes de los hilos que te ponen al día de largas conversaciones en un clic

Estas nuevas funcionalidades nativas son fáciles de usar y no requieren capacitación. Priorizan exactamente lo que necesitas saber, cuando lo necesitas. Además, están incorporadas en la infraestructura segura y confiable de Slack, por lo que tendrás el control total de tus datos.

La inteligencia artificial se está abriendo paso en todo, pero Slack se distingue por aprovechar el poder del historial que construyes con tus colegas a lo largo del tiempo en nuestra plataforma. Cuando Slack se lanzó hace una década, fue diseñada para ser el centro de todos tus proyectos, datos y conversaciones (el conocimiento compartido del que dependen los empleados para hacer mejor su trabajo). Con la IA de Slack, ahora puedes sacar aún más partido de ese gran cúmulo de contexto propio y exclusivo que utilizas y encontrar lo que necesitas inmediatamente.

En un análisis realizado durante la prueba piloto se descubrió que clientes como SpotOn, Uber y Anthropic ahorraron un promedio de 97 minutos por usuario cada semana con el uso de la IA de Slack para encontrar respuestas, sintetizar el conocimiento y generar ideas. ¿Quieres obtener más información? Aquí tienes cinco maneras en las que nuestra nueva IA te ayudará a enfocarte y a aumentar tu productividad en el trabajo.

Funciones de resumen y búsqueda de la IA de Slack AI

«Durante la última década, Slack ha transformado nuestra estrategia de trabajo, uniendo a personas, aplicaciones y sistemas en un solo lugar. Con la IA de Slack, estamos entusiasmados por impulsar esta transformación al siguiente nivel. Estas nuevas capacidades de IA permiten a nuestros clientes acceder al conocimiento colectivo dentro de Slack para que puedan trabajar de forma más inteligente, moverse más rápido y dedicar su tiempo a cosas que promuevan la innovación y el crecimiento reales. En la era de la IA generativa, Slack es la plataforma conversacional de confianza que conecta todas las partes de una empresa para potenciar la productividad del equipo». Denise Dresser Directora general, Slack

Resultados de búsqueda personalizados al alcance de tu mano

Dale la bienvenida a lo más codiciado de la búsqueda empresarial: respuestas instantáneas y personalizadas a tus preguntas, para que no tengas que perder tu valioso tiempo investigando los resultados como un detective digital.

Gracias a la búsqueda asistida por IA, los usuarios obtienen respuestas claras, concisas y personalizadas con citas directas a los mensajes de Slack correspondientes. Si estás aprendiendo acerca de un nuevo proyecto, las respuestas de búsqueda te ayudarán a entender rápidamente el objetivo del proyecto, las principales partes implicadas y mucho más. Los resultados te llegan en función de las comunicaciones públicas de tu empresa y de tus conversaciones personales.

Esto significa que no habrá búsquedas inútiles mediante términos de búsqueda indirectos. Si no sabes exactamente lo que quieres encontrar, la IA te hará sugerencias inteligentes. Solo tienes que hacer una pregunta en tono coloquial, como harías con ese colega amable que lo sabe todo acerca de tu organización.

Búsqueda impulsada por la IA de Slack



Las respuestas de búsqueda son un buen recurso para lo siguiente:

Aprender acerca de una nueva campaña de marketing o proyecto

Ponerte al día sobre las políticas de la empresa, como el proceso de aprobación de negociaciones

Encontrar expertos internos en la materia para resolver una incidencia de ingeniería

Sacar conclusiones acerca de decisiones pasadas a partir del contexto histórico

Definir acrónimos desconocidos

«La IA de Slack no solo aporta un gran impulso a la productividad, sino que es fácil de usar, en el mismo lugar de Slack en el que ya trabajamos. A nuestro equipo le encanta la rapidez con la que pueden encontrar respuestas, lo que se traduce en una toma de decisiones más rápida y un mayor enfoque en el trabajo que realmente genera un impacto». Kate Earle Jensen Jefa de ventas y asociaciones, Anthropic

Ve al grano con los resúmenes de los canales y de los hilos

¿Qué pasaría si pudieras extraer los temas más importantes de una conversación en lugar de tener que pasar horas revisando todos los mensajes que te perdiste?

Con los resúmenes de los canales, puedes generar lo más destacado de cualquier canal con un clic y pasar directamente a lo que es más importante para ti. Obtendrás un rápido resumen de lo que está ocurriendo, tanto si quieres una lectura rápida de los mensajes no leídos como resumir los últimos siete días o establecer un intervalo de fechas personalizado.

Mientras que los resúmenes de los canales te ahorran el trabajo de indagar en un canal muy concurrido, los resúmenes de los hilos te ofrecen lo esencial de una conversación extensa, también con un solo clic. En cada resumen se citan las fuentes, lo que te permite profundizar en los aspectos más destacados.

Cuando se combinan estas potentes funciones, los resúmenes de conversaciones son útiles para eliminar el ruido y amplificar lo más importante. Por ejemplo, cuando los nuevos miembros del equipo entran y salen de una negociación de ventas, a menudo se incorporan sin mucho contexto. Con los resúmenes de los canales, pueden resumir de forma fácil el canal de la cuenta y obtener el contexto que necesitan para prepararse para una reunión con el cliente de un modo más eficaz.

Y con los resúmenes de los hilos, nuestra IA te ayudará a encontrar con rapidez a las personas adecuadas para responder a una incidencia de ingeniería, por ejemplo, e informarles de la situación en lugar de tener que perder tiempo informándoles de lo que se han perdido.

Resúmenes de la IA de Slack



Los resúmenes de las conversaciones son herramientas útiles para lo siguiente:

Hacer una lectura rápida luego de estar ausente

Ponerte al día con un proyecto nuevo rápidamente

Mantenerte al día sobre los clientes en los canales de cuentas de ventas

Esbozar un análisis de la causa raíz a partir de los canales de respuesta a incidencias

Extraer temas de canales de comentarios sobre el diseño

«Durante el programa piloto, experimentamos de primera mano los importantes aumentos de productividad que la IA de Slack podía aportar a nuestra empresa. La IA de Slack aceleró exponencialmente el trabajo de nuestros empleados». Zach Hyman Codirector general, SpotOn

Tú controlas tus datos

La confianza es nuestro valor más importante en Slack y Salesforce. Con frecuencia, nuestros clientes nos dicen que la seguridad es su principal requisito cuando empiezan a adoptar herramientas de IA. Por eso nos comprometemos a crear productos de IA de forma segura, responsable y ética.

Slack no comparte datos de clientes con proveedores de LLM y no utiliza datos de clientes para entrenar grandes modelos de lenguaje (LLM). La IA de Slack se ejecuta en la infraestructura de Slack y mantiene las mismas prácticas de seguridad y normas de cumplimiento que los clientes esperan de la propia Slack. Por último, nuestros LLM se alojan directamente en Slack, lo que garantiza que sus datos permanezcan dentro de la empresa.

Los mismos valores de producto que nos convierten en una plataforma de comunicación segura para el trabajo también guían nuestra toma de decisiones para la IA de Slack: todo orientado a mantener tu confianza.

«La IA de Slack permite a los usuarios aprovechar al máximo el conocimiento de la empresa en Slack, al mismo tiempo que respalda los controles existentes de seguridad, privacidad y cumplimiento». Irwin Lazar Presidente y analista principal, Metrigy

Incorpora tus herramientas de IA favoritas a Slack

La IA no solo está integrada de forma nativa en Slack, sino que nuestros clientes también utilizan ya Slack como destino para el trabajo impulsado por la IA, con más de 13 400 aplicaciones internas de Slack personalizadas con IA desarrolladas por clientes. Nuestro ecosistema de socios también está integrando la IA en las aplicaciones de Slack, desde negocios emergentes en crecimiento hasta empresas en expansión.

Estas son algunas de las aplicaciones con tecnología de IA que puedes utilizar:

PagerDuty : incorpora PagerDuty Copilot en Slack para obtener información, sugerir soluciones y agilizar la respuesta a incidencias de tu equipo.

Notion : visualiza instantáneamente los resúmenes de la IA de Notion cuando se comparten enlaces en Slack, para aportar contexto desde documentos y wikis a tus conversaciones.

Perplexity : suscríbete a los temas y envía de forma automática las actualizaciones a Slack, donde pueden compartirse en canales para promover el debate en equipo.

«En Perplexity, estamos desarrollando el motor de respuestas de próxima generación, aplicando los LLM más avanzados para hacer que el conocimiento sea instantáneo y accesible. Con Perplexity Push, ofrecemos una integración empresarial que aporta conocimientos basados en IA directamente a Slack. Los equipos pueden estar al tanto acerca de los temas que les interesan donde ya se producen las conversaciones y la colaboración». Aravind Srinivas Director general, Perplexity

Y esto no es más que el principio

Estamos incorporando la IA a nuestras principales en las áreas de búsqueda y resumen porque sabemos que encontrar con rapidez grandes volúmenes de información y darles sentido es fundamental para sacar aún más partido a Slack. Pero este es solo el primer capítulo, ya que seguimos innovando y aportando más valor a nuestros clientes de forma progresiva.

Hay muchas funciones interesantes en el horizonte. La IA de Slack proyecta crear recopilaciones que resuman los aspectos más destacados de los canales sobre los que quieras mantenerte informado, pero que no requieran tu atención inmediata. Al hacer más fácil estar al día de lo que de otro modo te perderías, la IA de Slack libera tiempo y concentración para tus principales tareas. Los usuarios pueden personalizar el resumen con los canales que deseen y dejar que la IA de Slack haga el resto.

Slack también está construyendo una integración nativa de IA con Einstein Copilot, un nuevo asistente conversacional de IA para Salesforce CRM. Permitirá a tus empleados desempeñar su trabajo más rápido al proporcionar respuestas a preguntas directamente en Slack que se basan en datos de clientes de confianza.



Imaginamos Slack como la interfaz conversacional potenciada por IA para el trabajo, que conecta y sintetiza a la perfección ideas y acciones para todos tus empleados, datos y aplicaciones. Queremos que te enfoques en el trabajo significativo, mientras que la IA de Slack se encarga de las tareas rutinarias, para que el trabajo sea mucho más sencillo, agradable y productivo.

Comienza a usar la IA de Slack hoy

La IA de Slack está disponible desde hoy como complemento de pago para los planes Enterprise y está disponible en inglés. Pronto habrá más planes y compatibilidad con otros idiomas.

Comunícate con nosotros para obtener acceso a la IA de Slack, ya sea para chatear con ventas o registrarte en la lista de espera. Nos comunicaremos contigo en cuanto haya planes adicionales y soporte de idiomas disponibles.

