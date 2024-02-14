IA de Slack ya está aquí

Nota del editor: Nos tomamos muy en serio nuestro compromiso de proteger los datos de nuestros clientes. Descubre cómo hemos desarrollado Slack para que sea seguro y privado.

En el lugar de trabajo moderno, hay muchas herramientas y maneras diferentes de intercambiar ideas, aunque no siempre es fácil estar al tanto de todo. Cuando la información se pierde en conversaciones aisladas, las consecuencias pueden ser graves: Gartner afirma que el 47 % de los empleados del sector digital tienen dificultades a la hora de encontrar la información que necesitan, y el 32 % han tomado decisiones equivocadas porque no contaban con la información correcta.

Hoy lanzamos IA de Slack, un servicio de IA seguro y de confianza que te permitirá adelantarte a todo lo que pueda suceder en tu día a día. Con el lanzamiento, incluimos un conjunto inicial de funciones que incluye las siguientes:

Respuestas de búsqueda que ofrecen respuestas personalizadas e inteligentes a tus dudas.

Resúmenes de canales que generan aspectos destacados de los canales a los que puedes acceder.

Resúmenes de hilos de conversaciones que te ayudan a ponerte al día con un solo clic .

Estas nuevas funciones nativas son fáciles de usar y no necesitan ningún tipo de formación. Priorizan exactamente lo que necesitas saber en el momento en el que necesitas saberlo. Además, cuentan con la infraestructura segura y de confianza de Slack para que tengas el control absoluto sobre tus datos.

La inteligencia artificial cada día está más presente en nuestras vidas. Sin embargo, Slack utiliza sus capacidades para aprovechar la información dejada en las conversaciones con tus compañeros en nuestra plataforma. Cuando lanzamos Slack hace una década, lo concebimos como una sede para todos tus proyectos, datos y conversaciones (la información compartida que los empleados necesitan para sacar adelante el trabajo). Con IA de Slack, puedes sacar todavía más partido a esa información interna y encontrar aquello que buscas al instante.

Un análisis interno durante el programa piloto descubrió que clientes como SpotOn, Uber y Anthropic pueden ahorrar una media de 97 minutos por usuario a la semana si usan IA de Slack para encontrar respuestas, obtener información y dar luz a nuevas ideas. ¿Quieres saber más? Aquí tienes cinco maneras en las que nuestra nueva inteligencia artificial puede ayudarte a centrar todo tu esfuerzo en el trabajo que de verdad importa y a mejorar tu productividad.

Funciones de resúmenes y búsquedas de IA de Slack

“En la última década, Slack ha revolucionado nuestra manera de trabajar reuniendo a las personas, aplicaciones y sistemas en un solo lugar. Con IA de Slack, esta transformación da otro paso más. Las nuevas funciones de IA permiten a nuestros clientes acceder a la información colectiva dentro de Slack para trabajar de una manera más inteligente, moverse más rápido y dedicar su tiempo a las tareas que de verdad fomentan la innovación y el crecimiento. En la era de la IA generativa, Slack es la plataforma de conversaciones de confianza que conecta todas las partes de una empresa para aumentar al máximo la productividad de sus equipos”. Denise Dresser Directora general, Slack

Resultados de búsqueda personalizados al alcance de tu mano

Te presentamos el no va más de las búsquedas para empresas: respuestas instantáneas y personalizadas para tus preguntas, para que no tengas que perder tiempo rebuscando entre los resultados como un detective digital.

Con la búsqueda con IA, los usuarios obtienen respuestas claras, concisas y personalizadas de mensajes relevantes de Slack. Si quieres obtener información sobre un nuevo proyecto, las respuestas de búsqueda te ayudarán a conocer rápidamente sus objetivos, las partes involucradas y mucho más. Los resultados que se ofrecen están basados en las comunicaciones públicas de tu empresa y tus conversaciones personales.

Se acabó el tener que probar treinta términos de búsqueda diferentes. Si no sabes exactamente lo que buscas, la IA realizará sugerencias inteligentes. Realiza una pregunta con naturalidad, como se la harías a un compañero que sabe todo sobre tu organización.

Búsqueda de IA de Slack



La respuestas de búsqueda son una forma genial de conseguir lo siguiente:

Conocer una nueva campaña de marketing o un nuevo proyecto

Ponerse al día sobre directivas de la empresa, como los procesos de aprobación de negociaciones

Encontrar expertos en la materia internos para solucionar una incidencia técnica

Obtener información sobre decisiones anteriores a partir del contexto histórico

Definir acrónimos que no conozcas

“IA de Slack no solo ayuda a mejorar la productividad. Además, es muy fácil de usar e implementar en Slack, donde ya trabajamos. A nuestro equipo le fascina poder encontrar respuestas rápidamente, porque les permite tomar decisiones más rápido y centrarse más en el trabajo que verdaderamente importa”. Kate Earle Jensen Directora de Ventas y Colaboraciones, Anthropic

Ve al grano gracias a los resúmenes de canales e hilos de conversaciones

¿Qué te parecería poder resaltar los temas más importantes de una conversación en lugar de tener que leer todos los mensajes que tengas pendientes?

Con los resúmenes de canales, puedes obtener la información destacada de cualquier canal con un solo clic y centrarte en lo que te importa. De forma rápida, podrás ver lo que ocurre, si necesitas o no ponerte al día con los mensajes que tengas sin leer, resumir lo hablado en los últimos siete días o establecer un intervalo de fechas personalizado.

Mientras los resúmenes de canales evitan que tengas que indagar en un canal con muchos mensajes y contenidos, los resúmenes de hilos de conversaciones te ofrecen lo más importante de una conversación, de nuevo, con un solo clic. En cada resumen se citan claramente las fuentes de la información, lo que te permite conocer en profundidad cada dato destacado si lo necesitas.

Cuando se combinan estas útiles herramientas, los resúmenes de la conversación te ayudan a olvidarte de los mensajes irrelevantes y centrarte en lo que te importa más. Por ejemplo: cuando se incluyen nuevos miembros al equipo a la negociación de un acuerdo o cuando dejan de participar en ella, suelen hacerlo sin demasiada información al respecto. Con los resúmenes de canales, podrán ponerse al día fácilmente en el canal de la cuenta y obtener la información que necesitan para prepararse de manera más eficaz de cara a una reunión con el cliente.

Además, con los resúmenes de hilos de conversaciones, nuestra inteligencia artificial puede ayudarte a encontrar rápidamente a las personas adecuadas para atender una incidencia técnica y resumirles la situación en lugar de obligarles a perder el tiempo informándoles sobre lo que ha pasado.

Resumen de IA de Slack



Los resúmenes de conversaciones son herramientas muy útiles para:

Ponerte al día tras mucho tiempo sin trabajar

Estar al tanto de la información sobre un proyecto nuevo

Conocer todo sobre los clientes en los canales de cuentas de ventas

Diseñar un análisis de causa raíz desde los canales de respuesta ante incidencias

Recopilar temas de los canales de sugerencias de diseño

“Durante el programa piloto, pudimos notar de primera mano cómo nuestra productividad aumentaba gracias a IA de Slack, que nos ha ayudado a agilizar el trabajo de nuestros empleados exponencialmente”. Zach Hyman Codirector general, SpotOn

Tus datos, siempre bajo tu control

La confianza es el valor más importante de Slack y Salesforce. Sabemos muy bien que la seguridad es el requisito más importante de nuestros clientes a la hora de incorporar herramientas de inteligencia artificial. Por eso, diseñamos productos de IA de manera segura, responsable y ética.

Slack no comparte los datos de clientes con proveedores de modelos de lenguaje grandes y no usa estos datos para entrenar este tipo de modelos. IA de Slack se ejecuta en la infraestructura de Slack y sigue las mismas prácticas de seguridad y estándares de cumplimiento que los clientes esperan de Slack. Por último, nuestros modelos de lenguaje grandes se alojan directamente dentro de Slack, lo que garantiza que tus datos nunca salgan de aquí.

Los mismos valores de producto que nos convierten en una plataforma de comunicación segura para trabajar dictan también las decisiones que tomamos en cuanto a IA de Slack, siempre centradas en preservar tu confianza.

“IA de Slack ayuda a los usuarios a liberar todo el potencial de los datos de las empresas en Slack, todo sin dejar de seguir los controles de seguridad, privacidad y cumplimiento actuales”. Irwin Lazar Presidente y analista principal, Metrigy

Incorpora tus herramientas de IA favoritas en Slack

La inteligencia artificial no solo forma parte de Slack, nuestros clientes ya usan la plataforma como el lugar donde disfrutar de la IA con más de 13 400 aplicaciones de Slack internas personalizadas de IA diseñadas por clientes. Nuestro ecosistema de socios integra la inteligencia artificial en las aplicaciones de Slack también, desde nuevas startups a grandes empresas.

Estas son algunas de las aplicaciones con inteligencia artificial que puedes usar:

PagerDuty : incorpora PagerDuty Copilot en Slack para obtener datos, recibir sugerencias sobre solución de incidencias y optimizar la respuesta de tus equipos ante ellas.

Notion : consulta al instante los resúmenes de IA de Notion cuando se compartan enlaces en Slack, lo que aporta contexto de documentos y wikis en tus conversaciones.

Perplexity : suscríbete a diferentes temas e incluye novedades automáticamente en Slack, donde se podrán compartir en canales para iniciar debates en equipo.

“En Perplexity, estamos diseñando el motor de respuestas del futuro aplicando los modelos de lenguaje grandes más avanzados para que se pueda acceder a la información y consultarla al instante. Ahora, con Perplexity Push, ofrecemos una integración empresarial que reúne los datos con inteligencia artificial con Slack. Los equipos pueden estar al tanto de los temas más importantes de una manera sencilla, en el lugar donde llevan a cabo las conversaciones y su trabajo”. Aravind Srinivas Director general, Perplexity

Esto no es más que el principio

Vamos a incluir la inteligencia artificial en las principales funciones de búsqueda y resúmenes porque sabemos que encontrar información rápidamente y obtener datos concretos entre grandes volúmenes de información es esencial para aprovechar Slack al máximo. Sin embargo, esto es solo el principio, seguiremos trabajando cada día para ofrecer más valor a nuestros clientes.

El futuro está repleto de funciones increíbles. IA de Slack va a crear aspectos destacados de resúmenes procesados de canales que te interesen pero que no requieren tu atención inmediata. IA de Slack, como te permite estar al tanto de información que antes se quedaba en el limbo, consigue que ahorres tiempo y que te centres en las prioridades más importantes. Los usuarios pueden personalizar este procesamiento con los canales que quieran resumir y dejar que IA de Slack se encargue de lo demás.

Slack también crea la integración de inteligencia artificial nativa con Einstein Copilot, un nuevo asistente de IA conversacional para Salesforce CRM. Esto permitirá a tus empleados sacar el trabajo adelante más rápido ofreciendo respuestas a preguntas directamente en Slack basadas en datos de cliente de confianza.



Concebimos Slack como la interfaz conversacional con inteligencia artificial para el trabajo que se conecta sin problemas y sintetiza los datos y acciones de tus personas, datos y aplicaciones. Queremos que te centres en el trabajo más importante mientras que IA de Slack se encarga de las tareas menos relevantes, para que el trabajo sea más sencillo, más agradable y más productivo.

Empieza a utilizar IA de Slack

IA de Slack está disponible hoy en inglés como un complemento de pago de los planes Enterprise. En el futuro, añadiremos más planes y más idiomas.

Ponte en contacto con nosotros para obtener acceso a IA de Slack, ya sea hablando con el equipo de Ventas o registrándote en la lista de espera. Te contestaremos en cuanto añadamos más planes e idiomas.

