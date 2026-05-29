Nouveautés Slack : que la productivité soit avec vous

Au printemps, votre agenda a tendance à se remplir, sur le plan personnel comme professionnel. Les journées de travail s’allongent, avec davantage de réunions, de projets, de notifications… À tel point que la gestion des outils du quotidien peut devenir une tâche à part entière. En ce mois de mai, nous avons décidé de changer la donne.

Les nouveautés de ce mois-ci visent à faire travailler Slack davantage, afin que vous n’ayez pas à le faire. Que vous cherchiez à bien démarrer votre journée, à tenir votre CRM à jour sans quitter une conversation, ou à retrouver un lien partagé il y a trois semaines, ces fonctionnalités sont conçues pour combler l’écart entre l’intention et l’action. Moins de points de friction, plus de fluidité.

En mai, nous avons déployé un ensemble complet d’améliorations pour Slackbot, la plateforme et les administrateurs, toutes construites autour d’une seule idée : alléger les journées de travail de chacun.

Une nouvelle façon de commencer votre journée

Le rush matinal dans Slack – une série interminable de messages non lus, un calendrier que vous n’avez pas encore consulté, des tâches dispersées entre trois applications – ne devrait plus être la norme. La nouvelle vue Aujourd’hui est un brief du jour personnalisé qui rassemble vos priorités, votre calendrier et vos tâches les plus urgentes au même endroit, pour que la journée ne vous file pas entre les doigts. Fini de jongler entre les onglets ou d’assembler les informations une par une, vous disposez d’une vision claire de ce qui compte vraiment.

La vue Aujourd’hui est conçue comme le rouage d’un système conçu pour augmenter de la productivité : définissez votre journée dans Aujourd’hui, triez vos notifications dans Activité et agissez avec Slackbot. Chaque élément est interconnecté : ainsi, vous passez de « qu’est-ce qu’il s’est passé » à « c’est fait » plus rapidement, et sans quitter Slack.

Et pour rendre vos journées encore plus productives, le mode concentration vous offre un environnement de travail plus serein. Réduisez les distractions visuelles, mettez en sourdine les notifications non urgentes et signalez à vos collègues que vous êtes focalisé sur une tâche, que ce soit pendant 30 minutes, une heure ou deux. Quand vous avez vraiment besoin de vous concentrer pour avancer, le mode concentration est à portée d’un clic.

La vue Aujourd’hui sera déployée progressivement au cours des prochaines semaines pour les espaces de travail aux forfaits Business+ V2, Business+ V1 (module complémentaire IA), Enterprise+ V2, Enterprise Select (module complémentaire IA) et Enterprise Grid (module complémentaire IA).

Le mode concentration est disponible sur tous les forfaits. Activité est disponible avec les forfaits Pro, Business+ et Enterprise.

Slackbot devient plus intelligent et va plus loin

Slack a toujours été le hub central du travail. Désormais, Slackbot est le moteur qui vous aide à accomplir ce travail : plus vite, avec plus d’informations contextuelles et davantage d’outils que vos équipes utilisent au quotidien.

Cette mise à jour apporte des améliorations majeures à la façon dont Slackbot raisonne, effectue des recherches et agit dans Slack. De la réalisation d’actions dans Salesforce à la lecture de rapports et à la récupération d’informations sur le web, Slackbot devient un coéquipier IA capable de faire progresser votre travail à votre place.

Transformez vos conversations en actions sans quitter Slack

La plus grande avancée de ce mois-ci : Slackbot peut désormais agir dans vos systèmes métier, directement depuis une conversation.

Grâce aux actions Salesforce dans Slackbot, les utilisateurs peuvent créer et mettre à jour des enregistrements Salesforce directement dans Slack. Demandez à Slackbot de mettre à jour une opportunité, de créer un contact ou d’enregistrer les informations d’un client. Slackbot prépare l’action, affiche un aperçu interactif et attend votre validation avant d’effectuer toute modification.

Les administrateurs gardent le contrôle grâce à des autorisations configurables, un accès au niveau de l’objet et des journaux d’audit pour chaque action effectuée. C’est une façon de travailler avec vos systèmes d’entreprise plus rapide et plus responsable, sans une surcharge d’onglets.

Slackbot lit, recherche et fait des rapports

Ce mois-ci introduit également des fonctionnalités qui élargissent considérablement ce à quoi Slackbot peut accéder et donc vous rapporter.

Slackbot Web Search & External Links Reader connecte Slackbot aux informations au-delà de Slack. Demandez les dernières actualités de votre secteur, des informations sur la concurrence ou des nouvelles en temps réel, directement dans la conversation. Partagez un lien et Slackbot peut résumer la page, en extraire les points clés ou répondre à vos questions sur le contenu, le tout sans effectuer de copier-coller. Lors d’une recherche, Slackbot combine désormais l’ensemble des informations publiques en temps réel issues du web avec votre contexte métier, pour vous permettre de passer à l’action.

*La recherche web dispose d’un paramètre d’autorisation au niveau de l’utilisateur qui doit être activé depuis votre Profil. Sélectionnez votre Profil > Préférences > Slack AI > faites défiler jusqu’en bas et sélectionnez l’option « recherche Web » pour l’activer. Pour en savoir plus sur les paramètres de l’administrateur, cliquez ici.

Avec une vue d’ensemble complète, vous pouvez demander à Slackbot de visualiser vos données en créant des diagrammes natifs à partir d’une conversation. Aucun rapport à construire, pas besoin d’attendre qu’un administrateur en crée un, vous disposez juste d’une visualisation de données spontanée, que vous pouvez générer en quelques secondes et partager avec votre équipe.

*Les diagrammes natifs Slackbot sont disponibles dès maintenant et seront déployés au cours des prochaines semaines pour les espaces de travail bénéficiant des forfaits Business+ V2, Business+ V1 (module complémentaire AI), Enterprise+ V2, Enterprise Select (module complémentaire AI) et Enterprise Grid (module complémentaire AI).

Une expérience Slackbot plus proactive

Plusieurs mises à jour de cette version rendent Slackbot plus intégré, contextuel et utile tout au long de votre expérience Slack.

Les mises à jour de l’accueil Slackbot introduisent un tableau de bord personnalisé affichant vos prochaines réunions, les compétences recommandées et des exemples d’utilisation de Slackbot par vos collègues. Les nouveaux utilisateurs peuvent monter en compétence plus rapidement, tandis que les utilisateurs expérimentés découvrent de nouvelles façons de travailler plus intelligemment.

Slackbot dans Slack intègre l’assistance IA directement dans votre flux de travail. Utilisez AI Explain pour décrypter des messages complexes, les résumés de Profil pour mieux connaître vos collègues rapidement, et les résumés de fichiers pour prévisualiser les documents partagés avant de les ouvrir, puis posez à Slackbot toutes vos questions complémentaires ou planifiez vos prochaines étapes.

L’onglet de finalisation des suivis maintient l’élan après chaque réponse de Slackbot. Slackbot suggère désormais les prochaines étapes de travail en contexte, que vous pouvez accepter en appuyant simplement sur une touche afin de passer de la question à l’action en quelques secondes.

Slackbot, l’interface pour le travail en entreprise

L’essentiel, ce n’est pas seulement d’avoir plus de fonctionnalités d’IA. C’est avant tout que le travail dans Slack devienne plus conversationnel, plus connecté et davantage orienté vers l’action. Plutôt que de naviguer entre des applications et des outils d’IA, de chercher des informations ou d’assembler manuellement des flux de travail, les équipes peuvent de plus en plus demander, décider et agir à partir du même endroit.

(Déploiement progressif au cours des prochaines semaines pour les espaces de travail aux forfaits Business+ V2, Business+ V1 (module complémentaire IA), Enterprise+ V2, Enterprise Select (module complémentaire IA) et Enterprise Grid (module complémentaire IA)).

Salesforce + Slack : plus proches que jamais

Slack et Salesforce fonctionnent déjà mieux ensemble. Ce mois-ci, cette connexion se renforce encore, pour aider les équipes à gérer leur pipeline, le contexte client et les enregistrements sans jongler entre les outils.

Les actions Salesforce dans Slackbot (décrites ci-dessus) permettent de créer et de mettre à jour des enregistrements directement depuis une conversation, afin que votre CRM reste à jour sans que quiconque n’ait besoin de quitter Slack.

Chargement de fichiers Slackbot vers Salesforce : Vous pouvez désormais joindre des fichiers directement à des Enregistrements Salesforce sans jamais quitter Slack. Chargez un fichier dans Slack, puis demandez à Slackbot AI de le joindre à l’Enregistrement Salesforce concerné (contrats, présentations, images, et bien plus encore). Pour votre sécurité, Slackbot vous demandera toujours votre approbation explicite avant de joindre quoi que ce soit.

Analyse des rapports Salesforce générées par Slackbot. Collez n’importe quelle URL ou ID de rapport Salesforce dans Slackbot et obtenez instantanément des résumés, des réponses et des insights – sans export ni changement de contexte. Slackbot peut récupérer davantage de données que la limite standard de lignes de l’UI Salesforce, fonctionne avec toutes vos organisations connectées, et peut même s’exécuter de manière planifiée pour que vos rapports les plus utilisés remontent automatiquement.

(Déploiement progressif au cours des prochaines semaines pour les espaces de travail aux forfaits Business+ V2, Business+ V1 (module complémentaire IA), Enterprise+ V2, Enterprise Select (module complémentaire IA) et Enterprise Grid (module complémentaire IA)).

Et pour chaque équipe dont une Organisation Salesforce est connectée à son espace de travail Slack – Slackbot n’étant pas requis :

La vue Kanban des Listes Salesforce dans Slack apporte une expérience visuelle de pipeline directement dans Slack. Si vous êtes client Salesforce et que vous gérez des contrats, des comptes ou des files d’attente de service d’assistance, fini la gestion des enregistrements sous forme de tableur : vous bénéficiez à la place d’une visibilité étape par étape, telle qu’elle est réellement attendue par les équipes commerciales modernes, là où votre équipe collabore déjà. Déplacez des enregistrements d’une étape à l’autre, identifiez les blocages et maintenez la dynamique, le tout sans ouvrir un nouvel onglet. Des mises à jour plus rapides, une meilleure visibilité, moins d’outils entre lesquels jongler.

Trouvez les informations plus vite et organisez mieux votre travail

La surcharge d’informations est une réalité. Slack ne cesse de simplifier la façon dont vous filtrez les sources de déconcentration, trouvez ce dont vous avez besoin et le partagez avec les bonnes personnes.

L’onglet Fichiers et liens transforme l’ancien onglet Fichiers en un espace de travail bien plus utile pour la gestion des connaissances partagées. Les liens partagés dans les canaux apparaissent désormais aux côtés des fichiers téléchargés, avec les titres des pages, les URL et des raccourcis directs vers la conversation d’origine. Ajoutez des sections personnalisées, des options de tri et des filtres : retrouvez plus facilement le contexte derrière le contenu, et pas seulement le fichier lui-même.

transforme l’ancien onglet Fichiers en un espace de travail bien plus utile pour la gestion des connaissances partagées. Les liens partagés dans les canaux apparaissent désormais aux côtés des fichiers téléchargés, avec les titres des pages, les URL et des raccourcis directs vers la conversation d’origine. Ajoutez des sections personnalisées, des options de tri et des filtres : retrouvez plus facilement le contexte derrière le contenu, et pas seulement le fichier lui-même. Groupes d’administration : groupes d’utilisateurs au niveau de l’organisation visibles par les clients permet aux propriétaires de l’organisation et aux administrateurs de rendre les groupes IDP et les groupes d’administration visibles dans le client Slack, afin que les utilisateurs puissent les utiliser dans les mentions @ et les invitations aux canaux. Les grandes équipes bénéficient ainsi d’une gestion des groupes plus cohérente et plus accessible, pour inviter facilement les bonnes personnes au bon moment.

Et enfin, il y a aussi une petite note fun

Toutes les nouveautés ne doivent pas forcément concerner les flux de travail ou la gouvernance. Une bonne collaboration mérite aussi sa bande-son.

Miles Davis dans Slack invite le son, les visuels et l’esprit emblématiques de Miles Davis dans vos appels d’équipe, juste à temps pour son 100e anniversaire. Lorsqu’un appel d’équipe est en pause, « So What » donne le ton. De nouveaux arrière-plans, effets visuels et réactions émoji apportent un supplément d’âme à chaque appel. Tout comme un ensemble de jazz, la vraie collaboration naît quand chacun trouve son rythme.

Prêt à tout mettre en œuvre ?

Consultez notre page web Innovations pour découvrir les versions précédentes.

Veuillez noter que certaines fonctionnalités peuvent ne pas être immédiatement disponibles dans votre espace de travail en fonction du calendrier de déploiement, de votre forfait Slack ou d’exigences de licence supplémentaires. Pour en savoir plus sur la disponibilité des fonctionnalités, renseignez-vous auprès de votre administrateur sur les forfaits de licence de votre espace de travail.

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