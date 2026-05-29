Rilascio di funzioni Slack: che la produttività sia con te

La primavera ha il potere di riempire il calendario più velocemente di quanto sboccino i fiori. Le giornate più lunghe portano più riunioni, più progetti e più notifiche e all’improvviso gli strumenti pensati per aiutarti sembrano solo un’altra cosa da gestire. Questo maggio abbiamo deciso di cambiare tutto questo.

Le novità di questo mese puntano a far lavorare Slack di più, così tu puoi fare di meno. Che tu voglia iniziare la giornata con le idee chiare, aggiornare il CRM senza interrompere una conversazione o finalmente ritrovare quel link condiviso tre settimane fa, queste funzioni sono progettate per colmare il divario tra intenzione e azione. Meno attrito. Più fluidità.

A maggio abbiamo rilasciato un set completo di miglioramenti a Slackbot, alla piattaforma e alle funzioni di amministrazione, tutti costruiti attorno a un’idea: portare a termine il lavoro non dovrebbe richiedere atti eroici.

Un nuovo modo di iniziare la giornata

La frenesia mattutina in Slack, una valanga di messaggi non letti, un calendario che non hai ancora aperto, attività sparse in tre app diverse, non deve per forza essere la norma. La nuova vista Oggi è un resoconto giornaliero personalizzato che raccoglie in un unico posto le priorità, il calendario e le attività più urgenti, prima che la giornata ti travolga. Niente più passaggi da una scheda all'altra o tentativi di mettere insieme i pezzi: solo un quadro chiaro di ciò che conta davvero.

Oggi è pensato come parte di un ciclo di produttività più ampio: organizza la tua giornata in Oggi, gestisci le notifiche in Attività e passa all’azione con Slackbot. Ogni elemento è collegato agli altri, così puoi passare da “cos’è successo?” a “fatto!” più rapidamente e senza mai uscire da Slack.

E per rendere la tua giornata ancora più produttiva, la modalità concentrazione ti offre un modo più tranquillo di lavorare. Riduci le distrazioni visive, silenzia le notifiche non urgenti e segnala ai tuoi colleghi che devi lavorare senza interruzioni, che sia per 30 minuti, un’ora o due. Quando devi davvero portare a termine qualcosa, la modalità concentrazione è a portata di clic.

La vista Oggi verrà distribuita nelle prossime settimane alle aree di lavoro con i piani Business+ V2, Business+ V1 (componente aggiuntivo IA), Enterprise+ V2, Enterprise Select (componente aggiuntivo IA) ed Enterprise Grid (componente aggiuntivo IA).

La modalità concentrazione è disponibile su tutti i piani. Attività è disponibile per i piani Pro, Business+ ed Enterprise.

Slackbot diventa più intelligente, e arriva ancora più lontano

Slack è sempre stato nel cuore del lavoro. Ora Slackbot è il motore che aiuta a portarlo avanti più velocemente, con più contesto e attraverso un numero sempre maggiore di strumenti su cui i tuoi team fanno affidamento ogni giorno.

Questo aggiornamento introduce miglioramenti significativi al modo in cui Slackbot ragiona, effettua ricerche e agisce all’interno di Slack. Dall’eseguire azioni in Salesforce alla lettura di report e al recupero di informazioni dal web, Slackbot si sta trasformando in un vero collega IA, capace di portare avanti il lavoro al posto tuo.

Trasforma le conversazioni in azioni, senza uscire da Slack

Il più grande passo avanti di questo mese: Slackbot ora può eseguire azioni nei tuoi sistemi aziendali direttamente dalla conversazione.

Grazie alle azioni di Salesforce in Slackbot, gli utenti possono creare e aggiornare record di Salesforce direttamente in Slack. Chiedi a Slackbot di aggiornare un’opportunità, creare un contatto o registrare i dettagli di un cliente. Slackbot prepara una bozza dell’azione, mostra un’anteprima interattiva e attende la tua approvazione prima di apportare qualsiasi modifica.

Gli amministratori mantengono il controllo grazie ad autorizzazioni configurabili, accesso a livello di oggetto e registri di controllo per ogni azione eseguita. È un modo più rapido e responsabile di lavorare con i sistemi aziendali, senza l'ingombro di troppe schede aperte.

Slackbot ora legge, ricerca e riferisce

Questo mese introduce anche funzionalità che ampliano notevolmente le capacità di Slackbot di accedere alle informazioni e di recuperarle per te.

La ricerca sul web e la lettura dei link esterni di Slackbot connettono Slackbot a informazioni che vanno oltre Slack. Chiedi gli ultimi aggiornamenti del settore, analisi competitive o notizie dell’ultima ora direttamente nella conversazione. Inserisci un link e Slackbot può riassumere la pagina, estrarre i dettagli principali o rispondere a domande sul contenuto senza bisogno di copiare e incollare. Quando effettua una ricerca, Slackbot ora combina il quadro completo delle informazioni pubbliche in tempo reale provenienti dal web con il contesto aziendale su cui puoi agire direttamente.

*La ricerca sul web ha un’impostazione di autorizzazione a livello utente che deve essere attivata dal tuo profilo. Seleziona il tuo profilo > preferenze > IA di Slack > scorri fino in fondo e seleziona l’opzione “Ricerca sul web” per attivarla. Qui trovi maggiori informazioni sulle impostazioni di amministrazione.

Con il quadro completo a tua disposizione, puoi chiedere a Slackbot di visualizzare i dati creando grafici nativi direttamente nella conversazione. Nessun report preesistente da costruire, nessuna attesa che un amministratore ne crei uno: hai a portata di mano una visualizzazione immediata dei dati, che puoi generare in pochi secondi e condividere con il tuo team.

*I grafici nativi di Slackbot sono disponibili da oggi e verranno distribuiti nelle prossime settimane alle aree di lavoro con piani Business+ V2, Business+ V1 (componente aggiuntivo IA), Enterprise+ V2, Enterprise Select (componente aggiuntivo IA) ed Enterprise Grid (componente aggiuntivo IA).

Un’esperienza Slackbot più proattiva

Diversi aggiornamenti di questo rilascio rendono Slackbot più integrato, contestuale e utile nell’intera esperienza Slack.

Gli aggiornamenti alla Home di Slackbot introducono una schermata di benvenuto personalizzata che mostra le riunioni in programma, le abilità consigliate ed esempi di come i colleghi utilizzano Slackbot. I nuovi utenti possono essere operativi più rapidamente, mentre quelli esperti scoprono nuovi modi per lavorare in modo più intelligente.

Slackbot in Slack integra l’assistenza IA direttamente nel flusso di lavoro. Usa le spiegazioni con l’IA per interpretare messaggi complessi, i riepiloghi del profilo per conoscere rapidamente i colleghi e i riepiloghi dei file per avere un’anteprima dei documenti condivisi prima di aprirli, e poi rivolgiti a Slackbot per qualsiasi domanda aggiuntiva o passo successivo.

La funzione Tab per completare i follow-up mantiene lo slancio dopo ogni risposta di Slackbot. Slackbot ora suggerisce i passi successivi più pertinenti, che puoi accettare con una semplice pressione di un tasto, aiutandoti a passare dalla domanda all’azione in pochi secondi.

Slackbot è l’interfaccia per il lavoro aziendale

La vera novità non è solo l’aggiunta di funzioni IA. È che il lavoro all’interno di Slack sta diventando più conversazionale, più connesso e più orientato all’azione. Invece di passare da un’app all’altra e da uno strumento IA all’altro, cercare informazioni o collegare manualmente i workflow, i team possono sempre più facilmente chiedere, decidere e agire da un unico posto.

(In distribuzione nelle prossime settimane per le aree di lavoro con piani Business+ V2, Business+ V1 (componente aggiuntivo IA), Enterprise+ V2, Enterprise Select (componente aggiuntivo IA) ed Enterprise Grid (componente aggiuntivo IA)).

Salesforce + Slack: più vicini che mai

Slack e Salesforce funzionano già benissimo insieme. Questo mese, quella connessione diventa ancora più stretta, aiutando i team a gestire la pipeline, il contesto dei clienti e i record senza dover passare continuamente da uno strumento all’altro.

Le azioni di Salesforce in Slackbot (descritte sopra) consentono di creare e aggiornare record direttamente dalla conversazione, così il CRM rimane sempre aggiornato senza che nessuno debba uscire da Slack.

Caricamento su Salesforce tramite Slackbot: ora puoi allegare file direttamente ai record di Salesforce senza mai uscire da Slack. Carica un file su Slack, poi chiedi all’IA di Slackbot di allegarlo al record di Salesforce pertinente (contratti, presentazioni, immagini e altro ancora). Per la tua sicurezza, Slackbot chiederà sempre la tua approvazione esplicita prima di allegare qualsiasi cosa.

Analisi dei report Salesforce con Slackbot. Incolla qualsiasi URL o ID di un report Salesforce in Slackbot e ottieni subito riepiloghi, risposte e analisi senza esportare nulla e senza cambiare contesto. Slackbot può recuperare più dati rispetto al limite standard di righe dell’interfaccia Salesforce, funziona con tutte le organizzazioni connesse e può persino essere eseguito in base a una pianificazione, così i report che usi più spesso vengono visualizzati automaticamente.

(In distribuzione nelle prossime settimane per le aree di lavoro con piani Business+ V2, Business+ V1 (componente aggiuntivo IA), Enterprise+ V2, Enterprise Select (componente aggiuntivo IA) ed Enterprise Grid (componente aggiuntivo IA)).

E per ogni team con un’organizzazione Salesforce connessa alla propria area di lavoro Slack, senza bisogno di Slackbot:

La vista Kanban per gli elenchi di Salesforce in Slack porta un’esperienza visiva della pipeline direttamente in Slack. Se sei un cliente Salesforce e gestisci trattative, account o code di assistenza, questo significa dire addio alla gestione dei record in stile foglio di calcolo e ottenere invece quella visibilità fase per fase di cui i moderni team di vendita hanno realmente bisogno, proprio dove il tuo team collabora già. Sposta i record tra le fasi, individua eventuali blocchi e mantieni lo slancio, tutto senza aprire una nuova scheda. Aggiornamenti più rapidi, visibilità più chiara, meno strumenti da gestire.

Trova tutto più velocemente. Organizza meglio il lavoro.

Il sovraccarico di informazioni è un problema reale. Slack rende sempre più semplice filtrare il rumore di fondo, trovare ciò di cui hai bisogno e condividerlo con le persone giuste.

La scheda File e link trasforma la vecchia scheda File in uno spazio di lavoro molto più utile per la condivisione delle conoscenze. I link condivisi nei canali ora appaiono accanto ai file caricati con titoli delle pagine, URL e collegamenti diretti alla conversazione originale. Aggiungi sezioni personalizzate, opzioni di ordinamento e filtri e diventa un modo più rapido per ritrovare il contesto alla base dei contenuti, non solo il file in sé.

trasforma la vecchia scheda File in uno spazio di lavoro molto più utile per la condivisione delle conoscenze. I link condivisi nei canali ora appaiono accanto ai file caricati con titoli delle pagine, URL e collegamenti diretti alla conversazione originale. Aggiungi sezioni personalizzate, opzioni di ordinamento e filtri e diventa un modo più rapido per ritrovare il contesto alla base dei contenuti, non solo il file in sé. Gruppi di amministrazione: i gruppi utenti a livello di organizzazione visibili nel client consentono agli amministratori e ai proprietari dell’organizzazione di rendere visibili i gruppi IDP e i gruppi di amministrazione nel client Slack, così gli utenti possono usarli nei tag @ e negli inviti ai canali. I team più grandi beneficiano di una gestione dei gruppi più coerente e trasparente, facilitando il coinvolgimento del team giusto al momento opportuno.

E sì, c’è anche un tocco speciale

Non tutti gli aggiornamenti devono riguardare flussi di lavoro e governance. Una collaborazione eccellente ha la sua colonna sonora.

Miles Davis in Slack porta il suono, l’estetica e lo spirito iconico di Miles Davis nella tua esperienza con gli incontri, proprio in occasione del suo 100° compleanno. Quando un incontro è in attesa, “So What” dà il tono giusto. Nuovi sfondi, effetti visivi e reazioni con emoji aggiungono a ogni chiamata un tocco di soul in più. Proprio come in un ensemble jazz, la grande collaborazione nasce quando tutti trovano insieme il giusto groove.

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Tieni presente che alcune funzioni potrebbero non essere subito disponibili nella tua area di lavoro a seconda delle tempistiche di implementazione, del piano di licenza Slack o di requisiti di licenza aggiuntivi. Per ulteriori informazioni sulla disponibilità delle funzioni, contatta l’amministratore per i piani di licenza per la tua area di lavoro.

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