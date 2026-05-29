Novidades do Slack: Em maio, que a produtividade esteja com você

Na primavera, sua agenda fica lotada antes que as flores desabrochem. Os dias mais longos trazem mais reuniões, mais projetos, mais notificações. E, de repente, as ferramentas que deveriam te ajudar se tornam uma coisa a mais para você gerenciar. Neste mês de maio, decidimos mudar isso.

O lançamento deste mês foi pensado para fazer o Slack trabalhar mais para que você não precise fazer tanto. Seja para começar o dia com clareza, manter seu CRM atualizado sem sair de uma conversa ou finalmente encontrar aquele link que alguém compartilhou há três semanas, esses recursos foram criados para diminuir a distância entre a intenção e a ação. Menos atrito, mais fluidez.

Em maio, lançamos um conjunto completo de melhorias no Slackbot, na plataforma e para administradores, tudo construído em torno de uma ideia: realizar o trabalho não deveria exigir um esforço heroico.

Uma nova forma de começar o dia

Uma enxurrada de mensagens não lidas, um calendário que você ainda não abriu, tarefas espalhadas por três apps — essa correria matinal não precisa ser o padrão no Slack. A nova visualização Hoje apresenta um resumo diário personalizado que reúne suas prioridades, calendário e tarefas mais urgentes em um só lugar antes que o dia fuja do seu controle. Sem a necessidade de alternar entre abas, sem precisar juntar as peças. É uma visão clara do que realmente importa.

A visualização Hoje foi criada como parte de um ciclo de produtividade maior: organize seu dia na visualização Hoje, faça a triagem das suas notificações na aba Atividade e realize ações com o Slackbot. Cada parte se conecta para que você possa sair da fase “o que aconteceu?” e ir para a fase “está pronto” com mais rapidez e sem sair do Slack.

E para tornar seu dia ainda mais produtivo, o modo foco oferece uma forma mais tranquila de trabalhar. Reduza as distrações visuais, silencie notificações não urgentes e sinalize aos seus colegas que você está focado no trabalho, seja por 30 minutos, uma hora ou duas horas. Quando você realmente precisar terminar uma tarefa, o modo foco está a um clique de distância.

A visualização Hoje será disponibilizada nas próximas semanas para workspaces nos planos Business+ V2, Business+ V1 (com complemento de IA), Enterprise+ V2, Enterprise Select (com complemento de IA) e Enterprise Grid (com complemento de IA).

O modo Foco está disponível em todos os planos. A aba Atividade está disponível nos planos Pro, Business+ e Enterprise.

O Slackbot fica mais inteligente e vai mais longe

O Slack sempre foi o lugar onde o trabalho acontece. Agora, o Slackbot é o que ajuda a concluir esse trabalho mais rápido, com mais contexto e integrado a mais ferramentas que suas equipes usam todos os dias.

Este lançamento traz melhorias significativas na forma como o Slackbot raciocina, pesquisa e age dentro do Slack. Desde realizar ações no Salesforce até ler relatórios e buscar informações na web, o Slackbot está se tornando um colega de IA capaz de fazer o trabalho avançar por você.

Transforme conversas em ações sem sair do Slack

O maior avanço do mês: o Slackbot agora pode realizar ações nos seus sistemas de negócios diretamente de uma conversa.

Com as Ações do Salesforce no Slackbot, os usuários podem criar e atualizar Registros do Salesforce diretamente no Slack. Peça ao Slackbot para atualizar uma oportunidade, criar um contato ou registrar dados de clientes. O Slackbot elabora a ação, exibe uma visualização interativa e aguarda a sua aprovação antes de realizar qualquer alteração.

Os administradores mantêm o controle com permissões configuráveis, acesso em nível de objeto e logs de auditoria de cada ação realizada. É uma forma mais rápida e responsável de trabalhar com seus sistemas corporativos, sem um excesso de abas.

Agora o Slackbot lê, pesquisa e reporta

Este mês também traz recursos que ampliam significativamente o que o Slackbot pode acessar e entregar para você.

Os recursos de Pesquisa na web e Leitura de links externos do Slackbot conectam o Slackbot a informações localizadas além do Slack. Peça as últimas novidades do setor, informações sobre concorrentes ou notícias em tempo real direto na conversa. Cole um link e o Slackbot pode resumir a página, extrair os principais detalhes ou responder perguntas sobre o conteúdo sem precisar copiar e colar nada. Ao pesquisar, o Slackbot reúne o panorama completo das informações da web em tempo real junto com o contexto do seu negócio, para que você possa agir de imediato.

*A Pesquisa na web tem uma configuração de permissão no nível do usuário que precisa ser ativada no seu perfil. Selecione seu perfil > Preferências > IA do Slack > role até o final da página e selecione a opção “Pesquisa na web” para ativar. Para mais informações sobre as configurações de administrador, clique aqui.

Com o panorama completo, você pode pedir ao Slackbot para visualizar seus dados criando Gráficos nativos por meio de uma conversa. Sem precisar de um relatório prévio, sem esperar que um administrador crie um: apenas uma visualização de dados na ponta dos seus dedos, que você pode gerar em segundos e compartilhar com sua equipe.

*Os Gráficos nativos do Slackbot foram lançados agora e serão disponibilizados nas próximas semanas para workspaces nos planos Business+ V2, Business+ V1 (com complemento de IA), Enterprise+ V2, Enterprise Select (com complemento de IA) e Enterprise Grid (com complemento de IA).

Uma experiência mais proativa com o Slackbot

Várias atualizações neste lançamento fazem o Slackbot parecer mais integrado, contextual e útil em toda a experiência do Slack.

As Atualizações da Página Inicial do Slackbot apresentam uma tela de boas-vindas personalizada com as próximas reuniões, as Habilidades recomendadas e exemplos de como os colegas de equipe estão usando o Slackbot. Novos usuários se adaptam mais rápido, enquanto os usuários experientes descobrem novas formas de trabalhar melhor.

O Slackbot no Slack incorpora a assistência de IA diretamente ao fluxo de trabalho. Use o recurso Explicar com IA para descomplicar mensagens complexas, os Resumos de Perfil para conhecer rapidamente seus colegas de equipe e os Resumos de Arquivo para visualizar documentos compartilhados antes de abri-los, e conte com o Slackbot tirar dúvidas ou definir os próximos passos.

A aba para concluir acompanhamentos mantém você no ritmo após cada resposta do Slackbot. O Slackbot agora sugere seus próximos passos com contexto e você pode aceitar a sugestão rapidamente, o que te ajuda a ir da pergunta à ação em segundos.

O Slackbot é a interface para o trabalho corporativo

A parte importante não é que existem mais recursos de IA, e sim que o trabalho dentro do Slack está se tornando mais conversacional, mais conectado e mais orientado à ação. Em vez de ficar alternando entre apps e ferramentas de IA, pesquisando informações ou costurando fluxos de trabalho manualmente, as equipes podem cada vez mais perguntar, decidir e agir em um único lugar.

(Disponibilização nas próximas semanas para workspaces nos planos Business+ V2, Business+ V1 (com complemento de IA), Enterprise+ V2, Enterprise Select (com complemento de IA) e Enterprise Grid (com complemento de IA)).

Salesforce + Slack: mais integrados do que nunca

O Slack e o Salesforce já funcionam melhor juntos. Este mês, essa conexão fica ainda mais próxima, ajudando as equipes a gerenciar pipeline, contexto de clientes e registros sem alternar entre ferramentas.

As Ações do Salesforce no Slackbot (detalhadas acima) permitem criar e atualizar registros diretamente da conversa, mantendo seu CRM atualizado sem que ninguém precise sair do Slack.

Upload de arquivos do Slackbot para o Salesforce: agora você pode anexar arquivos diretamente a Registros do Salesforce sem sair do Slack. Faça upload de um arquivo no Slack e peça à IA do Slackbot para anexá-lo ao Registro do Salesforce correspondente (contratos, apresentações, imagens e muito mais). Para garantir sua segurança, o Slackbot sempre pedirá sua aprovação explícita antes de anexar qualquer coisa.

Insights de relatórios do Salesforce com o Slackbot. Cole qualquer URL ou ID de relatório do Salesforce no Slackbot e obtenha resumos, respostas e insights na hora, sem exportar dados ou alternar entre ferramentas. O Slackbot consegue buscar mais dados do que o limite de linhas padrão da interface do Salesforce, funciona em todas as suas organizações conectadas e ainda pode ser executado de forma programada, para que seus relatórios mais usados apareçam automaticamente.

(Disponibilização nas próximas semanas para workspaces nos planos Business+ V2, Business+ V1 (com complemento de IA), Enterprise+ V2, Enterprise Select (com complemento de IA) e Enterprise Grid (com complemento de IA)).

E para todas as equipes com uma organização do Salesforce conectada ao seu workspace no Slack, sem precisar do Slackbot:

A Visualização Kanban para listas do Salesforce no Slack traz uma experiência visual de pipeline diretamente para o Slack. Se você é cliente Salesforce e gerencia negócios, contas ou filas de atendimento, isso significa que o gerenciamento de registros em planilhas acabou. Em vez disso, você tem a visibilidade etapa por etapa que as equipes de receita modernas realmente precisam, no mesmo lugar onde sua equipe já colabora. Mova registros entre etapas, identifique o que está travado e mantenha o ritmo, tudo sem abrir uma nova aba. Atualizações mais rápidas, maior visibilidade e menos ferramentas para administrar.

Encontre as coisas mais rápido. Organize melhor o trabalho.

A sobrecarga de informações é real. O Slack está tornando mais fácil manter o foco, encontrar o que você precisa e compartilhar as informações com quem precisa saber.

A aba Arquivos e Links transforma a antiga aba Arquivos em um espaço muito mais útil para compartilhar conhecimento. Links compartilhados em canais agora aparecem ao lado dos arquivos enviados, com títulos de página, URLs e acesso direto à conversa original. Adicione seções personalizadas, opções de ordenação e filtros, e ela se torna uma forma mais rápida de redescobrir o contexto por trás do conteúdo, não apenas o arquivo em si.

transforma a antiga aba Arquivos em um espaço muito mais útil para compartilhar conhecimento. Links compartilhados em canais agora aparecem ao lado dos arquivos enviados, com títulos de página, URLs e acesso direto à conversa original. Adicione seções personalizadas, opções de ordenação e filtros, e ela se torna uma forma mais rápida de redescobrir o contexto por trás do conteúdo, não apenas o arquivo em si. Grupos de Administradores: grupos de usuários de nível organizacional visíveis ao cliente permitem que proprietários e administradores da organização tornem os grupos de IDP e grupos de administradores visíveis no cliente Slack, para que os usuários possam usá-los em @menções e convites para canais. Equipes maiores passam a ter um gerenciamento de grupos mais consistente e fácil, para que você possa acionar a equipe certa quando precisar.

E tem um toque especial também

Nem toda novidade precisa ser sobre fluxos de trabalho e governança. Uma boa colaboração tem uma trilha sonora.

Miles Davis no Slack traz o som, os visuais e o espírito icônico de Miles Davis para a sua experiência nos Círculos, bem a tempo do seu centenário. Quando um círculo está em espera, a música “So What” define o clima. Novos planos de fundo, efeitos visuais e reações de emoji dão mais alma a cada chamada. Assim como acontece em uma banda de jazz, a colaboração acontece quando todos encontram seu ritmo em conjunto.

Pronto para colocar tudo isso em prática?

Confira nossa página de Inovações para ver lançamentos anteriores.

Observe que alguns recursos podem não estar disponíveis imediatamente em seu workspace, dependendo do cronograma de implementação, de seu plano de licenciamento do Slack ou de requisitos de licenças adicionais. Para saber mais sobre a disponibilidade dos recursos, consulte seu administrador sobre os planos de licenciamento de seu workspace.

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