Lanzamiento de funciones de Slack: que la productividad te acompañe

En algunas épocas, aumenta la productividad. Ciertos momentos del año pueden venir acompañados de más reuniones, proyectos y notificaciones. De repente, las herramientas que deberían ayudarte se sienten como una cosa más que debes gestionar. Este mayo, decidimos cambiar eso.

Las novedades de este mes están pensadas para que Slack trabaje más por ti. Ya sea que quieras empezar el día con claridad, mantener tu CRM actualizado sin salir de una conversación o por fin encontrar un enlace que alguien compartió hace tres semanas, estas funciones están diseñadas para cerrar la brecha entre la intención y la acción. Menos obstáculos. Más fluidez.

En mayo, lanzamos un conjunto completo de mejoras para Slackbot, la plataforma y las herramientas de administrador, todas construidas en torno a una idea: avanzar en el trabajo no debería requerir un esfuerzo extremo.

Una nueva forma de comenzar tu día

Ya no tienes que empezar el día en Slack de forma caótica, con un bloque de mensajes sin leer, un calendario que todavía no abriste y tareas dispersas en tres aplicaciones. La nueva vista Hoy es una sinopsis diaria personalizada que reúne tus prioridades, calendario y tareas más urgentes en un solo lugar antes de que el día se te escape. No es necesario cambiar de pestaña o buscar piezas de datos para armar un rompecabezas. Obtienes, simplemente, una imagen clara de lo que importa.

La sección Hoy está diseñada como parte de un ciclo de productividad más amplio: organiza tu día en Hoy, prioriza tus notificaciones en Actividad y realiza acciones con Slackbot. Cada parte está conectada para que puedas pasar del primer paso a las tareas completadas más rápido y sin salir de Slack.

Y para que tu día sea aún más productivo, el modo de enfoque te ofrece una forma más tranquila de trabajar. Reduce las distracciones visuales, silencia las notificaciones no urgentes y avísales a tus compañeros que te estás enfocando en el trabajo, ya sea por 30 minutos, una hora o dos. Cuando necesitas terminar algo de verdad, el modo de enfoque está a un clic de distancia.

La vista Hoy se implementará en las próximas semanas en espacios de trabajo con planes Business+ V2, Business+ V1 (complemento de IA), Enterprise+ V2, Enterprise Select (complemento de IA) y Enterprise Grid (complemento de IA).

El modo de enfoque está disponible en todos los planes. Actividad está disponible en los planes Pro, Business+ y Enterprise.

Slackbot se vuelve más inteligente y logra más

Slack siempre ha sido el motor de tu trabajo. Ahora, Slackbot es el motor que te ayuda a ponerlo en marcha más rápido, con más contexto y en más de las herramientas de las que tus equipos dependen cada día.

Esta versión trae mejoras importantes en la forma en que Slackbot razona, investiga y actúa dentro de Slack. Desde realizar acciones en Salesforce hasta leer informes y obtener información de la web, Slackbot se está convirtiendo en un compañero de IA que puede hacer avanzar el trabajo por ti.

Convierte conversaciones en acciones sin salir de Slack

El mayor avance de este mes: Slackbot ya puede realizar acciones en todos tus sistemas empresariales directamente desde la conversación.

Con Acciones de Salesforce en Slackbot, los usuarios pueden crear y actualizar registros de Salesforce directamente en Slack. Puedes pedirle a Slackbot que actualice una oportunidad, cree un contacto o registre los datos de un cliente. Slackbot crea un borrador de la acción, muestra una vista previa interactiva y espera tu aprobación antes de realizar cualquier cambio.

Los administradores mantienen el control con permisos configurables, acceso a nivel de objeto y registros de auditoría de cada acción realizada. Es una forma más rápida y responsable de trabajar con tus sistemas empresariales, y sin la sobrecarga de pestañas.

Slackbot ahora lee, investiga e informa

Este mes también se presentan funcionalidades que amplían notablemente el acceso de Slackbot y lo que puede mostrarte.

Búsqueda web y Lector de enlaces externos de Slackbot conectan a Slackbot con información de fuera de Slack. Pide las últimas novedades del sector, inteligencia competitiva o noticias de último momento directamente en la conversación. Comparte un enlace y Slackbot puede resumir la página, extraer los detalles clave o responder preguntas sobre el contenido, sin necesidad de copiar y pegar la información. Al hacer búsquedas, Slackbot ahora combina el panorama completo de la información pública en tiempo real de la web con el contexto de tu negocio sobre el que puedes actuar.

*Búsqueda web tiene una configuración de permiso a nivel de usuario que debe activarse desde tu perfil. Selecciona tu perfil > Preferencias > IA de Slack, desplázate hacia abajo y selecciona la opción «Búsqueda web» para activarla. Obtén más información aquí sobre la configuración del administrador.

Y con ese panorama completo, puedes pedirle a Slackbot que cree gráficos nativos en la conversación para visualizar los datos. No es necesario generar un informe previo ni esperar a que un administrador lo cree. Accedes a la visualización de datos de forma espontánea y generas gráficos en segundos que puedes compartir con tu equipo.

*Gráficos nativos de Slackbot comienza a estar disponible ahora y se implementará en las próximas semanas en espacios de trabajo con planes Business+ V2, Business+ V1 (complemento de IA), Enterprise+ V2, Enterprise Select (complemento de IA) y Enterprise Grid (complemento de IA).

Una experiencia de Slackbot más proactiva

Hay varias novedades de esta versión que hacen que Slackbot se sienta más integrado, contextual y útil en toda la experiencia en Slack.

Actualizaciones del inicio de Slackbot presenta una pantalla de bienvenida personalizada con próximas reuniones, habilidades recomendadas y ejemplos de cómo tus compañeros usan Slackbot. Los nuevos usuarios pueden ponerse al día más rápido, mientras que los usuarios con más experiencia descubren nuevas formas de trabajar de manera más inteligente.

Slackbot en todo Slack integra la asistencia de IA directamente en el flujo de trabajo. Usa Explicaciones de IA para desglosar mensajes complejos, Resúmenes de perfil para conocer rápidamente a tus compañeros de equipo y Resúmenes de archivos para obtener una vista previa de los documentos compartidos antes de abrirlos. Luego, haz seguimiento con Slackbot para cualquier pregunta adicional o próximo paso.

Tab para completar comunicaciones de seguimiento mantiene el impulso después de cada respuesta de Slackbot. Ahora, Slackbot sugiere próximos pasos contextuales que puedes aceptar con una simple tecla, lo que te ayuda a pasar de la pregunta a la acción en segundos.

Slackbot es la interfaz para el trabajo empresarial

El punto más importante no es solo que hay más funciones de IA, sino que el trabajo dentro de Slack se está volviendo más conversacional, más conectado y más orientado a la acción. En lugar de saltar entre aplicaciones y herramientas de IA, hacer búsquedas de información o conectar flujos de trabajo manualmente, los equipos pueden cada vez más preguntar, decidir y actuar desde un solo lugar.

(Estas funciones se implementarán en las próximas semanas en espacios de trabajo con planes Business+ V2, Business+ V1 [complemento de IA], Enterprise+ V2, Enterprise Select [complemento de IA] y Enterprise Grid [complemento de IA]).

Salesforce + Slack: más unidos que nunca

Slack y Salesforce ya funcionan mejor juntos. Este mes, esa conexión se vuelve aún más estrecha para ayudar a los equipos a gestionar los procesos, el contexto del cliente y los registros sin tener que saltar entre herramientas.

Acciones de Salesforce en Slackbot (detallada anteriormente) permite crear y actualizar entradas directamente desde la conversación, para que tu CRM se mantenga actualizada sin que nadie tenga que salir de Slack.

Cargas de Slackbot a Salesforce: ahora, puedes adjuntar archivos directamente a registros de Salesforce sin salir de Slack. Carga un archivo a Slack y pídele a la IA de Slackbot que lo adjunte al registro de Salesforce correspondiente. Pueden ser contratos, presentaciones, imágenes y más. Por tu seguridad, Slackbot siempre te pedirá tu aprobación explícita antes de adjuntar algo.

Información clave de informes de Salesforce con tecnología de Slackbot. Pega cualquier URL o ID de un informe de Salesforce en Slackbot y obtén resúmenes, respuestas e información clave al instante, sin necesidad de exportar ni cambiar de herramienta. Slackbot puede extraer más datos que el límite estándar de filas de la interfaz de Salesforce, funciona en todas tus organizaciones conectadas e incluso puede ejecutarse de forma programada para que tus informes más utilizados aparezcan automáticamente.

(Estas funciones se implementarán en las próximas semanas en espacios de trabajo con planes Business+ V2, Business+ V1 [complemento de IA], Enterprise+ V2, Enterprise Select [complemento de IA] y Enterprise Grid [complemento de IA]).

Lo siguiente es para todos los equipos con una organización de Salesforce conectada a su espacio de trabajo de Slack, sin necesidad de Slackbot:

Vista Kanban de listas de Salesforce en Slack trae una experiencia visual de los procesos directamente a Slack. Si eres cliente de Salesforce y gestionas negociaciones, cuentas o colas de asistencia, esto significa que ya no tendrás que administrar registros con hojas de cálculo. En cambio, obtienes la visibilidad etapa por etapa que los equipos de ventas modernos realmente necesitan, y en el mismo espacio en el que tu equipo ya colabora. Mueve registros entre etapas, identifica lo que está estancado y mantén el impulso, y todo sin abrir una nueva pestaña. Actualizaciones más rápidas, mayor claridad y menos herramientas con las que lidiar.

Encuentra cosas más rápido y organiza mejor el trabajo

La sobrecarga de información es un problema. Slack sigue haciendo más fácil filtrar lo importante, encontrar lo que necesitas y compartirlo con las personas que deben saberlo.

La pestaña Archivos y enlaces transforma la antigua pestaña Archivos en un espacio de trabajo mucho más útil para el conocimiento compartido. Los enlaces que se comparten en los canales ahora aparecen junto a los archivos subidos, con títulos de página, direcciones URL y accesos directos a la conversación original. Agrega secciones personalizadas, opciones de ordenamiento y filtros para que sea una forma más rápida de redescubrir el contexto detrás del contenido, no solo el archivo en sí.

transforma la antigua pestaña Archivos en un espacio de trabajo mucho más útil para el conocimiento compartido. Los enlaces que se comparten en los canales ahora aparecen junto a los archivos subidos, con títulos de página, direcciones URL y accesos directos a la conversación original. Agrega secciones personalizadas, opciones de ordenamiento y filtros para que sea una forma más rápida de redescubrir el contexto detrás del contenido, no solo el archivo en sí. Grupos de administración: grupos de usuarios a nivel de la organización visibles para el cliente permite a los propietarios y administradores de la organización hacer visibles los grupos de proveedores de identidades y los grupos de administración en el cliente de Slack, para que los usuarios puedan usarlos en @menciones e invitaciones a canales. Los equipos más grandes obtienen una gestión de grupos más consistente y fácil de descubrir para que puedas incorporar al equipo correcto cuando lo necesites.

Además, también hay un toque de diversión

No toda mejora tiene que ver con flujos de trabajo y gobernanza. La buena colaboración tiene su propia banda sonora.

Miles Davis en Slack incorpora el sonido, las imágenes y el espíritu icónicos de Miles Davis a tu experiencia en las juntas, y justo a tiempo para su cumpleaños número 100. Cuando hay una junta en espera, «So What» llena el ambiente. Hay nuevos fondos, efectos visuales y reacciones emoji que le dan a cada llamada un poco más de ritmo. Al igual que un conjunto de jazz, la colaboración excelente ocurre cuando todos encuentran su ritmo juntos.

¿Ya quieres probar todo?

Visita nuestra página de Innovaciones para ver lanzamientos anteriores.

Ten en cuenta que algunas funciones pueden no estar disponibles inmediatamente en tu espacio de trabajo. Esto depende de la cronología de la implementación gradual, del plan de asignación de licencias de Slack o de requisitos de licencias adicionales. Para obtener más información sobre la disponibilidad de las funciones, consulta a tu administrador acerca de los planes de asignación de licencias para tu espacio de trabajo.

¿Quieres obtener más información? Contáctanos.