Slack-Neuheiten: Möge die Produktivität mit dir sein

Der Frühling füllt deinen Kalender schneller, als die Blumen blühen. Längere Tage bringen mehr Meetings, mehr Projekte, mehr Benachrichtigungen – und plötzlich fühlen sich die Tools, die eigentlich helfen sollen, wie eine weitere Aufgabe an, die verwaltet werden will. Diesen Mai haben wir beschlossen, das zu ändern.

Bei den Neuheiten dieses Monats geht es darum, Slack härter für dich arbeiten zu lassen, damit du es nicht musst. Egal, ob du deinen Tag klar strukturiert beginnen, dein CRM aktuell halten möchtest, ohne eine Unterhaltung zu verlassen, oder endlich den Link wiederfindest, den jemand vor drei Wochen geteilt hat – diese Funktionen sind dafür gemacht, die Lücke zwischen Idee und Umsetzung zu schließen. Für weniger Reibung und mehr Flow.

Im Mai haben wir ein umfangreiches Paket an Slackbot-, Plattform- und Admin-Verbesserungen veröffentlicht. Alle folgen einem Grundgedanken: Arbeit erledigen sollte keine Heldentat sein.

Ein neuer Weg, den Tag zu beginnen

Der morgendliche Stress in Slack – eine Flut ungelesener Nachrichten, ein Kalender, den du noch nicht geöffnet hast, verschiedene Aufgaben in vielen verschiedenen Apps – muss nicht zur Norm werden. Die neue Heute-Ansicht ist ein personalisiertes tägliches Briefing, das deine Prioritäten, deinen Kalender und deine dringendsten Aufgaben an einem Ort bündelt, bevor der Tag dich überrollt. Kein Tab-Wechsel, kein mühsames Zusammensuchen. Stattdessen ein klares Bild von dem, was wirklich zählt.

„Heute“ ist als Teil einer größeren Produktivitätsschleife konzipiert: Starte deinen Tag in Heute, führe deine Triage der Benachrichtigungen in Aktivität durch und handle mit Slackbot. Jeder Bereich ist miteinander verknüpft, damit du schneller von „Was ist passiert?“ zu „Erledigt.“ kommst, und zwar ohne Slack zu verlassen.

Damit dein Tag noch produktiver wird, bietet der Fokusmodus eine ruhigere Arbeitsumgebung. Reduziere visuelle Ablenkungen, schalte Benachrichtigungen, die nicht dringend sind, stumm und signalisiere deinen Teammitgliedern, dass du konzentriert arbeitest – ob für 30 Minuten, eine Stunde oder zwei. Wenn du etwas wirklich abschließen musst, ist der Fokusmodus nur einen Klick entfernt.

Die Heute-Ansicht wird in den kommenden Wochen schrittweise für Workspaces mit den Plänen Business+ V2, Business+ V1 (AI-Add-on), Enterprise+ V2, Enterprise Select (AI-Add-on) und Enterprise Grid (AI-Add-on) eingeführt.

Der Fokusmodus ist für alle Pläne verfügbar. Aktivität ist für die Pläne Pro, Business+ und Enterprise verfügbar.

Slackbot wird intelligenter und leistet mehr

Slack war schon immer dein Arbeitsort. Jetzt treibt Slackbot deine Arbeit noch schneller voran – mit mehr Kontext und mehr Tools, auf die deine Teams täglich angewiesen sind.

Diese Neuheiten verbessern, wie Slackbot in Slack denkt, recherchiert und handelt. Von der Ausführung von Aktionen in Salesforce über das Lesen von Berichten bis hin zum Abrufen von Informationen aus dem Web – Slackbot entwickelt sich zu einem KI-Teammitglied, das die Arbeit in deinem Namen voranbringen kann.

Unterhaltungen in konkrete Maßnahmen verwandeln, ohne Slack zu verlassen

Der größte Sprung nach vorne in diesem Monat: Slackbot kann jetzt direkt aus einer Unterhaltung heraus Aktionen in deinen Geschäftssystemen ausführen.

Mit Salesforce-Aktionen in Slackbot können Benutzer:innen Salesforce-Datensätze direkt in Slack erstellen und aktualisieren. Bitte Slackbot, eine Opportunity zu aktualisieren, einen Kontakt zu erstellen oder Kundendaten zu erfassen. Slackbot bereitet die Aktion vor, zeigt eine interaktive Vorschau an und wartet auf deine Bestätigung, bevor eine Änderung vorgenommen wird.

Admins behalten die Kontrolle dank konfigurierbarer Berechtigungen, Zugriff auf Objektebene und Audit-Logs für jede durchgeführte Aktion. Das Ergebnis? Eine schnellere, transparentere Art, mit deinen Unternehmenssystemen zu arbeiten – ganz ohne Tab-Chaos.

Slackbot liest, recherchiert und berichtet

Dieser Monat bringt außerdem Funktionen, die erheblich erweitern, worauf Slackbot zugreifen und was er dir liefern kann.

Slackbot-Websuche & Externer Link-Reader vernetzt Slackbot mit Informationen außerhalb von Slack. Frage direkt im Gespräch nach den neuesten Branchen-Updates, Wettbewerbsinformationen oder aktuellen Nachrichten. Füge einen Link ein und Slackbot kann die Seite zusammenfassen, wichtige Details herausarbeiten oder Fragen zum Inhalt beantworten – ganz ohne Kopieren und Einfügen. Bei der Suche liefert Slackbot jetzt ein vollständiges Bild aus aktuellen öffentlichen Informationen aus dem Web, kombiniert mit deinem Unternehmenskontext – direkt verwertbar.

*Für die Websuche gibt es eine Berechtigungseinstellung auf Benutzer:innen-Ebene, die du in deinem Profil aktivieren musst. Wähle dein Profil > Persönliche Einstellungen > Slack AI > scrolle nach unten und wähle die Option „Websuche“ zum Aktivieren. Weitere Informationen zu den Admin-Einstellungen findest du hier.

Mit dem vollständigen Überblick kannst du Slackbot bitten, deine Daten durch die Erstellung von Nativen Charts im Gespräch zu visualisieren. Kein vorgefertigter Bericht, kein Warten auf eine:n Admin – stattdessen spontane Datenvisualisierung auf Knopfdruck, die du in Sekunden erstellen und mit deinem Team teilen kannst.

*Native Charts in Slackbot starten jetzt und werden in den kommenden Wochen für Workspaces mit Business+ V2, Business+ V1 (AI-Add-on), Enterprise+ V2, Enterprise Select (AI-Add-on) und Enterprise Grid (AI-Add-on) Plänen eingeführt.

Eine proaktivere Slackbot-Erfahrung

Mehrere Neuerungen in diesem Release lassen Slackbot innerhalb von Slack integrierter, kontextbezogener und hilfreicher wirken.

Slackbot Home-Updates bietet eine personalisierte Übersichtsseite mit bevorstehenden Meetings, empfohlenen Vorlagen und Beispielen, wie andere Teammitglieder Slackbot nutzen. Neue Benutzer:innen kommen so schneller zurecht, während erfahrene Benutzer:innen neue Wege entdecken, um intelligenter zu arbeiten.

Slackbot in Slack bettet KI-Unterstützung direkt in den Arbeitsfluss ein. Nutze „Mit KI erklären“, um komplexe Nachrichten zu entschlüsseln, für Profil-Zusammenfassungen, um Kolleg:innen schnell kennenzulernen, und für Datei-Zusammenfassungen, um geteilte Dokumente vor dem Öffnen zu überblicken – und stelle Slackbot anschließend Folgefragen oder bitte um nächste Schritte.

Vorgeschlagene nächste Schritte mit einem Klick ausführen sorgt dafür, dass deine Arbeit nach jeder Slackbot-Antwort nahtlos vorankommt. Slackbot schlägt jetzt kontextbezogene nächste Schritte vor, die du mit einem schnellen Klick bestätigen kannst – so gelangst du in Sekundenschnelle von der Frage zur Aktion.

Slackbot ist deine Schnittstelle für die Arbeit im Unternehmen

Bei unseren Neuheiten geht es nicht nur um mehr KI-Funktionen. Es geht darum, dass die Arbeit in Slack immer dialogbasierter, vernetzter und handlungsorientierter wird. Anstatt zwischen Apps und KI-Tools zu wechseln, nach Informationen zu suchen oder Workflows mühsam manuell zusammenzustellen, können Teams zunehmend von einem Ort aus fragen, entscheiden und handeln.

(Wird in den kommenden Wochen für Workspaces mit den Plänen Business+ V2, Business+ V1 (KI-Add-on), Enterprise+ V2, Enterprise Select (KI-Add-on) und Enterprise Grid (KI-Add-on) eingeführt).

Salesforce + Slack: Enger verbunden als je zuvor

Slack und Salesforce funktionieren bereits sehr gut zusammen. Diesen Monat wird diese Verbindung noch enger und hilft Teams dabei, Pipelines, Kundendaten und Einträge zu verwalten, ohne zwischen Tools hin- und herwechseln zu müssen.

Salesforce-Aktionen in Slackbot (oben beschrieben) ermöglicht es, Datensatzeinträge direkt aus der Unterhaltung heraus zu erstellen und zu aktualisieren. So bleibt dein CRM auf dem neuesten Stand, ohne dass jemand Slack verlassen muss.

Slackbot-Uploads zu Salesforce: Du kannst jetzt Dateien direkt an Salesforce-Datensätze anhängen, ohne Slack zu verlassen. Lade eine Datei in Slack hoch und bitte dann Slackbot AI, sie an den entsprechenden Salesforce-Datensatz anzuhängen – Verträge, Präsentationen, Bilder und vieles mehr. Zu deiner Sicherheit wird Slackbot immer deine ausdrückliche Zustimmung einholen, bevor etwas angehängt wird.

Salesforce-Berichtseinblicke mit Slackbot. Füge eine beliebige Salesforce-Bericht-URL oder -ID in Slackbot ein und erhalte sofort Zusammenfassungen, Antworten und Erkenntnisse – ganz ohne Export und ohne den Kontext zu wechseln. Slackbot kann mehr Daten abrufen als das standardmäßige Zeilenlimit der Salesforce-Benutzeroberfläche, funktioniert über alle deine verknüpften Org.s hinweg und kann sogar nach einem Zeitplan ausgeführt werden, damit deine meistgenutzten Berichte automatisch erscheinen.

(Einführung in den kommenden Wochen für Workspaces mit den Tarifen Business+ V2, Business+ V1 (AI-Add-on), Enterprise+ V2, Enterprise Select (AI-Add-on) und Enterprise Grid (AI-Add-on)).

Und für alle Teams mit einer Salesforce-Org., die mit ihrem Slack-Workspace verknüpft ist – ganz ohne Slackbot:

Die Kanban-Listenansicht für Salesforce-Listen in Slack integriert ein visuelles Pipeline-Erlebnis direkt in Slack. Wenn du Salesforce-Kund:in bist und Geschäfte, Accounts oder Service-Warteschlangen verwaltest, heißt das: kein tabellenartiges Verwalten von Datensätzen mehr – stattdessen erhältst du die stufenweise Übersicht, die moderne Umsatz-Teams wirklich brauchen, genau dort, wo dein Team bereits zusammenarbeitet. Verschiebe Datensätze zwischen Phasen, erkenne Engpässe und arbeite nahtlos weiter, ohne einen neuen Tab zu öffnen. Schnellere Updates, mehr Überblick, weniger Tools jonglieren.

Informationen chneller finden. Arbeit besser organisieren.

Informationsüberflutung ist real. Slack macht es immer einfacher, das Wesentliche herauszufiltern, das Gesuchte zu finden und es mit den Personen zu teilen, die es brauchen.

Der Tab „Dateien & Links“ verwandelt den bisherigen Dateien-Tab in einen deutlich nützlicheren Bereich für geteiltes Wissen. In Channels geteilte Links erscheinen jetzt zusammen mit hochgeladenen Dateien – mit Seitentiteln, URLs und direkten Sprüngen zurück zum ursprünglichen Gespräch. Mit benutzerdefinierten Abschnitten, Sortierungen und Filtern findest du nicht nur Dateien schneller wieder, sondern auch die zugehörigen Unterhaltungen, Entscheidungen und Zusammenhänge.

verwandelt den bisherigen Dateien-Tab in einen deutlich nützlicheren Bereich für geteiltes Wissen. In Channels geteilte Links erscheinen jetzt zusammen mit hochgeladenen Dateien – mit Seitentiteln, URLs und direkten Sprüngen zurück zum ursprünglichen Gespräch. Mit benutzerdefinierten Abschnitten, Sortierungen und Filtern findest du nicht nur Dateien schneller wieder, sondern auch die zugehörigen Unterhaltungen, Entscheidungen und Zusammenhänge. Admin-Gruppen: Für Clients sichtbare Benutzergruppen auf Org.-Ebene ermöglicht es Organisationsinhaber:innen und Admins, IDP-Gruppen und Admin-Gruppen im Slack-Client sichtbar zu machen, sodass Benutzer:innen diese Gruppen in @-Erwähnungen und Channel-Einladungen verwenden können. Größere Teams profitieren von einer konsistenteren und besser auffindbaren Gruppenverwaltung – so kannst du bei Bedarf ganz einfach das richtige Team hinzuziehen.

Und gewisse Kleinigkeiten können deinen Arbeitsalltag leichter machen.

Nicht jedes Upgrade muss sich um Workflows und Governance drehen. Gute Zusammenarbeit hat ihren eigenen Soundtrack.

Miles Davis in Slack bringt den unverkennbaren Sound, die Bildsprache und den Geist von Miles Davis in deine Huddles – genau rechtzeitig zu seinem 100. Geburtstag. Wenn ein Huddle pausiert ist, gibt „So What“ den Ton an. Neue Hintergründe, visuelle Effekte und Emoji-Reaktionen verleihen jedem Call ein bisschen mehr Soul. Wie bei einem Jazz-Ensemble entsteht gute Zusammenarbeit, wenn alle ihren Groove finden.

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Bitte beachte, dass einige Funktionen in deinem Workspace möglicherweise nicht sofort verfügbar sind – abhängig vom Einführungszeitplan, deinem Slack-Lizenzplan oder zusätzlichen Lizenzanforderungen. Weitere Informationen zur Verfügbarkeit von Funktionen erhältst du bei deinen Admins zu den Lizenzplänen für deinen Workspace.

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