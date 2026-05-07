Slack 功能新訊：願生產力與你同在

春天總是讓行事曆比花朵綻放得更快被填滿。白天變長，會議、專案和通知也跟著變多，原本該幫你減輕負擔的工具，突然之間卻成了另一件需要管理的事。今年 5 月，我們決定改變這一點。

本月推出的內容，都是為了讓 Slack 多做一點，讓你少費一點力。無論你想更清楚地展開一天、不離開對話就讓 CRM 保持最新，還是終於找到三週前有人分享的那個連結，這些功能的設計，都是為了縮短想法到行動之間的距離。減少摩擦，增加流暢度。

5 月，我們推出了一系列 Slackbot、平台和管理員改善功能，核心理念只有一個：完成工作不該需要費盡全力。

展開一天的新方式

Slack 裡的早晨忙亂場景，一整面牆的未讀訊息、還沒打開的行事曆、分散在三個應用程式裡的任務，不一定非得成為你的日常。全新的今天檢視是一份個人化每日簡報，會在一天開始失控之前，把你的優先事項、行事曆和最緊急的任務集中到同一個地方。不用切換分頁、不用東拼西湊，只要清楚掌握真正重要的事。

「今天」是更大生產力循環的一環：在今天中掌握一天方向、在活動中快速分類處理通知，並透過 Slackbot 採取行動。每個環節彼此串連，讓你更快從「發生了什麼事？」前進到「已經完成」，而且不必離開 Slack。

為了讓你的一天更有效率，專注模式提供了一種更安靜的工作方式。減少視覺干擾、靜音非緊急通知，並讓團隊成員知道你正在專心工作，不論是 30 分鐘、1 小時或 2 小時。當你真的需要完成某件事時，專注模式只要一個按鈕就能啟用。

未來幾週將陸續在 Business+ V2、Business+ V1 (AI 擴充套件)、Enterprise+ V2、企業特選 (AI 擴充套件) 和 Enterprise Grid (AI 擴充套件) 等方案的工作空間中推出今天檢視。

專注模式適用於所有方案。活動適用於 Pro、Business+ 和 Enterprise 方案。

Slackbot 變得更聰明，能做得更多

Slack 一直都是處理工作地方。現在，Slackbot 則是協助完成工作的引擎，能以更快的速度、更多背景資訊，並串連團隊每天仰賴的更多工具來推進工作。

這次發布為 Slackbot 在 Slack 中推理、研究和採取行動的方式帶來重大升級。從在 Salesforce 中執行動作，到閱讀報告並從網路擷取資訊，Slackbot 正逐漸成為能代表你推進工作的 AI 協作夥伴。

將對話轉化為行動，不必離開 Slack

本月最大的進展是：Slackbot 現在可以直接從對話中，跨越你的商務系統採取行動。

透過 Slackbot 中的 Salesforce 動作，使用者可以直接在 Slack 內建立和更新 Salesforce 記錄。你可以要求 Slackbot 更新機會、建立聯絡人，或記錄客戶詳細資料。Slackbot 會草擬動作、顯示互動式預覽，並在進行任何變更前等待核准。

管理員可透過可設定的權限、物件層級存取權，以及每個執行動作的稽核記錄維持掌控權。這是一種更快速、更具可追溯性的企業系統工作方式，而且不會造成分頁過載。

Slackbot 現在可以閱讀、研究並產生報告

本月也推出了多項新功能，大幅擴展 Slackbot 可存取並帶回給你的資訊範圍。

Slackbot 網路搜尋與外部連結讀取器可讓 Slackbot 連接 Slack 之外的資訊。你可以直接在對話中詢問最新產業動態、競爭情報或突發新聞。貼上連結後，Slackbot 就能摘要頁面、擷取重點，或回答與內容相關的問題，不需要複製貼上。搜尋時，Slackbot 現在會將網路上的即時公開資訊，與你可據以採取行動的業務情境整合成完整脈絡。

*網頁搜尋在使用者層級有一項權限設定，需要從你的個人檔案中啟用。請選取個人檔案 > 偏好設定 > Slack AI > 捲動至底部，然後選取「網頁搜尋」選項以開啟。管理員設定的更多資訊請見這裡。

掌握完整脈絡後，你可以透過對話請 Slackbot 建立原生圖表，將資料視覺化。不需要先建立底層報告，也不必等待管理員製作，隨手就能進行臨時資料視覺化，在幾秒內產生並分享給團隊。

*Slackbot 原生圖表即日起開始推出，並將在未來幾週陸續在 Business+ V2、Business+ V1 (AI 附加元件)、Enterprise+ V2、企業特選 (AI 附加元件) 和 Enterprise Grid (AI 附加元件) 方案的工作空間中提供。

更主動的 Slackbot 體驗

這次發布的幾項更新，讓 Slackbot 在整個 Slack 體驗中更整合、更能理解情境，也更有幫助。

Slackbot 首頁更新推出個人化迎賓區，內含即將到來的會議、推薦技能，以及團隊成員使用 Slackbot 的範例。新使用者可以更快上手，有經驗的使用者也能探索更聰明的工作方式。

橫跨 Slack 的 Slackbot 將 AI 協助直接嵌入工作流程。使用「AI 解釋」拆解複雜訊息、透過「個人檔案摘要」快速了解團隊成員，並用「檔案摘要」在開啟共享文件前先預覽內容，接著再向 Slackbot 追問任何其他問題或後續步驟。

按 Tab 完成後續動作 可在每次 Slackbot 回應後持續推進工作。Slackbot 現在會建議符合情境的下一步，你只要按一下快速鍵就能接受，協助你在幾秒內從提問進入行動。

Slackbot 是企業工作的介面

更重要的，不只是多了更多 AI 功能，而是 Slack 裡的工作正變得更具對話性、更具連結性，也更以行動為導向。團隊不必在應用程式和 AI 工具之間來回切換、搜尋資訊，或手動拼接工作流程，而是越來越能在同一個地方提問、決策並採取行動。

(未來幾週將陸續在 Business+ V2、Business+ V1 (AI 擴充套件)、Enterprise+ V2、企業特選 (AI 擴充套件) 和 Enterprise Grid (AI 擴充套件) 等方案的工作空間中推出此功能)。

Salesforce + Slack：比以往更緊密

Slack 和 Salesforce 原本就能更好地搭配運作。本月，兩者的連結變得更加緊密，可協助團隊管理銷售管線、客戶背景資訊和記錄，不必在工具之間來回切換。

Slackbot 中的 Salesforce 動作 (如上方詳細說明) 可讓你直接從對話中建立和更新記錄，讓 CRM 保持最新狀態，任何人都不需要離開 Slack。

Slackbot 上傳至 Salesforce：現在你不必離開 Slack，就能直接將檔案附加到 Salesforce 記錄中。將檔案上傳到 Slack，然後請 Slackbot AI 將其附加到相關的 Salesforce 記錄，例如合約、簡報、圖片等。為了保障你的安全，Slackbot 一律會在附加任何內容前，要求你明確核准。

由 Slackbot 提供支援的 Salesforce 報告見解。將任何 Salesforce 報告網址或識別碼貼到 Slackbot，即可立即取得摘要、答案和見解，不需要匯出，也不必切換情境。Slackbot 可擷取超出標準 Salesforce UI 列數限制的更多資料，適用於所有已連結的組織，甚至可以依排程執行，讓你最常使用的報告自動浮現。

(未來幾週將陸續在 Business+ V2、Business+ V1 (AI 擴充套件)、Enterprise+ V2、企業特選 (AI 擴充套件) 和 Enterprise Grid (AI 擴充套件) 等方案的工作空間中推出此功能)。

而對於每個已將 Salesforce 組織連結至 Slack 工作空間的團隊來說，即使不使用 Slackbot 也能做到：

Slack 中 Salesforce 清單的看板清單檢視，會將視覺化管道體驗直接帶進 Slack。如果你是正在管理交易、帳戶或服務佇列的 Salesforce 客戶，這代表你不必再用試算表樣式管理記錄，而是能在團隊已經協作的地方，取得現代營收團隊真正需要的分階段可視性。跨階段移動記錄、找出卡住的項目並持續推進，全程不必開啟新分頁。更新更快速、可視性更清楚、需要兼顧的工具更少。

更快找到內容。更好整理工作。

資訊過載是真實存在的問題。Slack 持續讓你更容易排除雜訊、找到所需內容，並分享給需要知道的人。

檔案與連結分頁 將舊版「檔案」分頁轉變為更實用的共享知識工作空間。頻道中分享的連結現在會和上傳的檔案一同顯示，並附上頁面標題、網址，以及可直接跳回原始對話的位置。加上自訂區段、排序和篩選條件後，你就能更快重新找到內容背後的脈絡，而不只是檔案本身。

將舊版「檔案」分頁轉變為更實用的共享知識工作空間。頻道中分享的連結現在會和上傳的檔案一同顯示，並附上頁面標題、網址，以及可直接跳回原始對話的位置。加上自訂區段、排序和篩選條件後，你就能更快重新找到內容背後的脈絡，而不只是檔案本身。 管理員群組：用戶端可見的組織層級使用者群組可讓組織擁有者和管理員在 Slack 用戶端中顯示 IDP 群組和管理員群組，讓使用者能在 @ 提及和頻道邀請中使用這些群組。大型團隊可以透過更一致、更容易找到的群組管理方式，在需要時輕鬆找來合適的團隊。

當然，也少不了一點驚喜

並非每項升級都必須圍繞工作流程和治理。出色的協作也需要配樂。

Slack 中的 Miles Davis 將 Miles Davis 標誌性的聲音、視覺效果和精神帶進你的微型會議體驗，正好迎接他的 100 歲冥誕。當微型會議保留通話時，「So What」會為氣氛定調。全新背景、視覺效果和表情符號回應，讓每次通話都更有靈魂。就像爵士樂團一樣，出色的協作發生在每個人都找到共同律動的時候。

準備好讓這一切發揮作用了嗎？

請前往我們的創新網頁，了解先前發布內容。

請注意，你的工作空間中可能有部分功能無法立即使用，一切需視推出時程、你的 Slack 授權方案或其他授權要求而定。若要深入瞭解功能可用性，請聯絡你的管理員瞭解你工作空間的授權方案。

準備好深入瞭解了嗎？請與我們聯絡。