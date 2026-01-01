經營小型企業需身兼數職，你的時間太寶貴，不應浪費在輸入資料上。對於精實團隊而言，最重要的客戶資料不在資料庫裡，而是藏在 Slack 現有的快速決策、即時跟進和日常對話中。現在，這些對話能夠發揮雙重價值。
這就是我們推出 Slack CRM 的原因，它原生於 Slack，並由 Salesforce 提供技術支援。這套客戶管理服務專門根據小型團隊實際運作方式設計，具備快速、靈活、對話式及智慧化等特點。你不必特別登入 CRM 系統或翻找試算表來記錄工作，現在你的客戶資料就在團隊協作空間 Slack 中。
這是一種全新的工作方式，透過對話就能保持有條不紊和管理客戶關係。從初次接觸到最終成交，不用開啟新分頁，也不用學習新工具，追蹤商機、管理交易和處理支援工作，全都游刃有餘。只需與你的個人工作 AI 智慧代理 Slackbot 對話，剩下的它幫你搞定。這才是真正瞭解你的 CRM。
接下來我們一起探討 Slack CRM 如何讓團隊保持同調、Slackbot 如何代勞瑣事，讓你專注經營客戶關係，以及為什麼立足於 Salesforce 的技術支援，代表你隨時準備好從容拓展業務。
客戶背景資料就在你工作的空間
如果你同時身兼創辦人、銷售專員、客戶經理和支援團隊負責人等數職，可能沒有時間在重要通話前翻找舊的對話串或搜尋收件匣。這時你需要快速瞭解客戶關係的全貌，而 Slack CRM 能將這些記錄直接彚整在 Slack 側欄中的全新 Salesforce 分頁下，讓所有人共享掌握每位客戶的最新資訊。
你的客戶資料就在 Slack 中，因此你可以隨時查看所有聯絡人、客戶和交易的完整資訊。這些可供編輯的共用可靠資訊來源，會隨著團隊工作推進隨時更新。你的電子郵件和行事曆活動會自動與記錄同步，確保你隨時掌握最新的客戶往來歷程。你可以直接在清單中更新交易金額或變更成交日期，不用切換工具，甚至還可以直接請 Slackbot 代勞。按一下記錄即可開啟詳細檢視畫面，查看完整的客戶摘要，在一個地方就能掌握所有內部備註、交易階段更新和團隊互動情況。如果有團隊成員中途加入對話，也不用詢問之前的進度，因為整個情境脈絡在 Slack 中一目瞭然。
以下是 Slack CRM 可以做到的事：
- 讓整個團隊保持步調一致：所有人都即時看到相同的更新內容、後續行動和交易狀態，不必費心詢問上次與客戶聯絡的人是誰。
- 一站式掌握一天會議安排：你的會議全都顯示在單一議程檢視畫面中，不用反覆來回切換就能管理行程和查看客戶詳細資料。
- 即時掌握新的商機和個案：來自網頁表單和電子郵件的請求會直接傳送到 Slack 頻道，你只要花幾秒內就能轉送和解決。
- 即時更新管道：在單一清單管理所有客戶、商機和機會，或者直接要求 Slackbot 幫忙更新交易詳細資料，不用離開對話就能辦到。
- 不用操作就能保留記錄：現在你的電子郵件和行事曆活動會自動與記錄同步，讓團隊的共用記錄隨日常工作自動累積。
「把所有東西集中在一起，真的徹底改變了一切！完全不用離開 Slack，不論是準備資料，還是透過議程檢視畫面和 Slackbot 建議的重點領域來掌握我的一天，都能輕鬆辦到。」
專注於客戶，而非資料庫
別讓手動更新資料這類行政雜務阻礙業務成長。現在 Slackbot 能替你處理這些費力工作，將日常對話整理成有條理、真正有用的記錄。
Slackbot 就在你工作的空間，幫你整理資料和串聯所有資訊。它瞭解你的頻道、對話和客戶，能在短短幾秒內彚整出正確的背景資訊，就像一個永遠清楚進度的聰明團隊成員。你不用再費時做準備和文書工作，只要透過簡單對話，就能輕鬆掌握客戶關係。
會議前只需吩咐 Slackbot「研究這位客戶」或「為我下午 2 點的會議準備資料」，它就會從所有 Slack 對話和已連結的資料中擷取資訊，並彚整成一份重點客戶簡報，供整個團隊直接在 Slack 中檢視和編輯。
「跟客戶通話前，我只需要問 Slackbot『我對這個客戶承諾過什麼？』，它就會從我們的對話中找出我承諾過的所有事。不用再翻找大量對話串，也不會遺漏任何後續追蹤事項。」
當交易有進展時，你不用停下對話來記錄，只需告訴 Slackbot 有哪些進展，例如「A 公司交易達成了，幫我記一下」，這筆記錄就會即時更新。它甚至還能根據對話串中討論的具體行動項目，草擬後續追蹤電子郵件或訊息，確保你專注經營客戶關係的同時，瑣碎事務也有妥善處理。
「我以前每週要花好幾個小時整理試算表，現在只要在通話後告訴 Slackbot 進展，它就會更新所有相關資料。我每天能省下 90 分鐘的行政工作時間，轉為用來陪伴我的客戶。」
Slackbot 如何支援客戶管理：
- 將任何對話轉化為客戶記錄：只需要求 Slackbot 建立聯絡人、更新客戶資料或者記錄通話或備註，它就會自動擷取相關詳細資料，幫你把記錄填好。
- 為每次通話做好萬全準備：在你與客戶通話前，Slackbot 會幫你翻出過往對話和客戶背景資料並整理成客戶簡報，幫助你完整掌握客戶情況及客戶往來歷程。
- 直接從 Slack 傳送電子郵件：不只是建立草稿，還能直接寄出。Slackbot 會根據現有的客戶背景資料和團隊備註，幫你聯絡潛在客戶或回應支援個案，完全不用切換到收件匣。
- 持續推動工作進展：要求 Slackbot 更新交易階段或建立後續追蹤任務，確保 CRM 隨時與你的最後一則訊息同步。
從簡單的入手，準備好後隨時拓展
對於大多數小型團隊來說，要更有效地管理客戶，最大的障礙不是決心，而是繁瑣的導入期，不但動輒好幾個月，還無法真的貼合團隊實際工作方式。這時你需要的正是 Slack CRM，因為這項服務內建於你和團隊日常使用的 Slack 介面，從一開始你就會很熟悉。只需新增聯絡人或要求 Slackbot 建立新的客戶記錄，幾分鐘就能完成設定並開始使用。
最棒的地方是，不用離開已熟知並喜愛的 Slack 介面，就能享有全球頂尖 CRM 提供的專業級可靠服務。當你在 Slack 中工作時，安全的 Salesforce 引擎就在背景中靜靜運作，確保你的資料井然有序、安全無虞並可輕鬆擴充。這代表從第一天起，你就享有與全球最大企業同等嚴格的安全與隱私控管保障。
最重要的是，你可以放心地拓展業務，因為這裡沒有限制。當你的企業準備好使用 Salesforce 平台的完整功能時，你的客戶記錄早已就位，隨時可以擴充，無論是要管理 20 還是 2,000 位客戶，都沒有問題。從首次對話，到成長為全球企業，一路暢通無阻，不用移轉資料，也不用從頭開始。基礎架構由我們負責，你只需專注於經營客戶關係。
「公司剛起步時，我們實在沒辦法負擔昂貴的 CRM 軟體。Slack CRM 直接在小型團隊工作空間就能使用，提供團隊真正需要的一切，不必切換分頁，也不必學習操作其他平台。」
如何取得和開始使用
只要你知道如何在 Slack 中傳送訊息，就知道怎麼使用 Slack CRM。對大多數團隊來說，整個設定流程花費的時間比你下一次快速會議還要短。Slack CRM 現在包含在 Slack Business+ 方案中，客戶無需額外付費就能使用。無論是追蹤最初的 10 位客戶，還是管理整個銷售管道，它都是在你平常工作的 Slack 中匯集團隊、對話和客戶的最快方式。
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