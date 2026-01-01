重點摘要 就在你工作的空間管理客戶： 直接在 Slack 中追蹤商機、交易和客戶往來歷程，不用開啟新分頁，不用使用試算表，也不用切換情境。

專注經營客戶關係，告別行政雜務： 只要與 Slackbot 對話，它就能幫你更新記錄、記下重點、研究客戶、準備會議和草擬客戶聯繫內容。

奠定規模化基礎： 雖然這項服務整合在 Slack 中，但有安全的 Salesforce 引擎在後端提供支援並與你一同成長，讓你準備就緒時就能拓展並採用更強大的功能。

即刻就能使用： Slack 的客戶管理服務包含在 Slack Business+ 方案中，無需額外費用。

經營小型企業需身兼數職，你的時間太寶貴，不應浪費在輸入資料上。對於精實團隊而言，最重要的客戶資料不在資料庫裡，而是藏在 Slack 現有的快速決策、即時跟進和日常對話中。現在，這些對話能夠發揮雙重價值。

這就是我們推出 Slack CRM 的原因，它原生於 Slack，並由 Salesforce 提供技術支援。這套客戶管理服務專門根據小型團隊實際運作方式設計，具備快速、靈活、對話式及智慧化等特點。你不必特別登入 CRM 系統或翻找試算表來記錄工作，現在你的客戶資料就在團隊協作空間 Slack 中。

這是一種全新的工作方式，透過對話就能保持有條不紊和管理客戶關係。從初次接觸到最終成交，不用開啟新分頁，也不用學習新工具，追蹤商機、管理交易和處理支援工作，全都游刃有餘。只需與你的個人工作 AI 智慧代理 Slackbot 對話，剩下的它幫你搞定。這才是真正瞭解你的 CRM。

接下來我們一起探討 Slack CRM 如何讓團隊保持同調、Slackbot 如何代勞瑣事，讓你專注經營客戶關係，以及為什麼立足於 Salesforce 的技術支援，代表你隨時準備好從容拓展業務。

客戶背景資料就在你工作的空間

如果你同時身兼創辦人、銷售專員、客戶經理和支援團隊負責人等數職，可能沒有時間在重要通話前翻找舊的對話串或搜尋收件匣。這時你需要快速瞭解客戶關係的全貌，而 Slack CRM 能將這些記錄直接彚整在 Slack 側欄中的全新 Salesforce 分頁下，讓所有人共享掌握每位客戶的最新資訊。

你的客戶資料就在 Slack 中，因此你可以隨時查看所有聯絡人、客戶和交易的完整資訊。這些可供編輯的共用可靠資訊來源，會隨著團隊工作推進隨時更新。你的電子郵件和行事曆活動會自動與記錄同步，確保你隨時掌握最新的客戶往來歷程。你可以直接在清單中更新交易金額或變更成交日期，不用切換工具，甚至還可以直接請 Slackbot 代勞。按一下記錄即可開啟詳細檢視畫面，查看完整的客戶摘要，在一個地方就能掌握所有內部備註、交易階段更新和團隊互動情況。如果有團隊成員中途加入對話，也不用詢問之前的進度，因為整個情境脈絡在 Slack 中一目瞭然。

以下是 Slack CRM 可以做到的事：

讓整個團隊保持步調一致： 所有人都即時看到相同的更新內容、後續行動和交易狀態，不必費心詢問上次與客戶聯絡的人是誰。

一站式掌握一天會議安排： 你的會議全都顯示在單一議程檢視畫面中，不用反覆來回切換就能管理行程和查看客戶詳細資料。

即時掌握新的商機和個案： 來自網頁表單和電子郵件的請求會直接傳送到 Slack 頻道，你只要花幾秒內就能轉送和解決。

即時更新管道： 在單一清單管理所有客戶、商機和機會，或者直接要求 Slackbot 幫忙更新交易詳細資料，不用離開對話就能辦到。

不用操作就能保留記錄： 現在你的電子郵件和行事曆活動會自動與記錄同步，讓團隊的共用記錄隨日常工作自動累積。

「把所有東西集中在一起，真的徹底改變了一切！完全不用離開 Slack，不論是準備資料，還是透過議程檢視畫面和 Slackbot 建議的重點領域來掌握我的一天，都能輕鬆辦到。」 EKS Consulting 創辦人 Em Smith

專注於客戶，而非資料庫

別讓手動更新資料這類行政雜務阻礙業務成長。現在 Slackbot 能替你處理這些費力工作，將日常對話整理成有條理、真正有用的記錄。

Slackbot 就在你工作的空間，幫你整理資料和串聯所有資訊。它瞭解你的頻道、對話和客戶，能在短短幾秒內彚整出正確的背景資訊，就像一個永遠清楚進度的聰明團隊成員。你不用再費時做準備和文書工作，只要透過簡單對話，就能輕鬆掌握客戶關係。

會議前只需吩咐 Slackbot「研究這位客戶」或「為我下午 2 點的會議準備資料」，它就會從所有 Slack 對話和已連結的資料中擷取資訊，並彚整成一份重點客戶簡報，供整個團隊直接在 Slack 中檢視和編輯。

「跟客戶通話前，我只需要問 Slackbot『我對這個客戶承諾過什麼？』，它就會從我們的對話中找出我承諾過的所有事。不用再翻找大量對話串，也不會遺漏任何後續追蹤事項。」 Abivo 共同創辦人暨執行長 Sia Ghazvinian

當交易有進展時，你不用停下對話來記錄，只需告訴 Slackbot 有哪些進展，例如「A 公司交易達成了，幫我記一下」，這筆記錄就會即時更新。它甚至還能根據對話串中討論的具體行動項目，草擬後續追蹤電子郵件或訊息，確保你專注經營客戶關係的同時，瑣碎事務也有妥善處理。

「我以前每週要花好幾個小時整理試算表，現在只要在通話後告訴 Slackbot 進展，它就會更新所有相關資料。我每天能省下 90 分鐘的行政工作時間，轉為用來陪伴我的客戶。」 Abivo 共同創辦人暨執行長 Sia Ghazvinian

Slackbot 如何支援客戶管理：

將任何對話轉化為客戶記錄： 只需要求 Slackbot 建立聯絡人、更新客戶資料或者記錄通話或備註，它就會自動擷取相關詳細資料，幫你把記錄填好。

為每次通話做好萬全準備： 在你與客戶通話前，Slackbot 會幫你翻出過往對話和客戶背景資料並整理成客戶簡報，幫助你完整掌握客戶情況及客戶往來歷程。

直接從 Slack 傳送電子郵件： 不只是建立草稿，還能直接寄出。Slackbot 會根據現有的客戶背景資料和團隊備註，幫你聯絡潛在客戶或回應支援個案，完全不用切換到收件匣。

持續推動工作進展： 要求 Slackbot 更新交易階段或建立後續追蹤任務，確保 CRM 隨時與你的最後一則訊息同步。

從簡單的入手，準備好後隨時拓展

對於大多數小型團隊來說，要更有效地管理客戶，最大的障礙不是決心，而是繁瑣的導入期，不但動輒好幾個月，還無法真的貼合團隊實際工作方式。這時你需要的正是 Slack CRM，因為這項服務內建於你和團隊日常使用的 Slack 介面，從一開始你就會很熟悉。只需新增聯絡人或要求 Slackbot 建立新的客戶記錄，幾分鐘就能完成設定並開始使用。

最棒的地方是，不用離開已熟知並喜愛的 Slack 介面，就能享有全球頂尖 CRM 提供的專業級可靠服務。當你在 Slack 中工作時，安全的 Salesforce 引擎就在背景中靜靜運作，確保你的資料井然有序、安全無虞並可輕鬆擴充。這代表從第一天起，你就享有與全球最大企業同等嚴格的安全與隱私控管保障。

最重要的是，你可以放心地拓展業務，因為這裡沒有限制。當你的企業準備好使用 Salesforce 平台的完整功能時，你的客戶記錄早已就位，隨時可以擴充，無論是要管理 20 還是 2,000 位客戶，都沒有問題。從首次對話，到成長為全球企業，一路暢通無阻，不用移轉資料，也不用從頭開始。基礎架構由我們負責，你只需專注於經營客戶關係。

「公司剛起步時，我們實在沒辦法負擔昂貴的 CRM 軟體。Slack CRM 直接在小型團隊工作空間就能使用，提供團隊真正需要的一切，不必切換分頁，也不必學習操作其他平台。」 Wolf & Badger 創辦人暨執行長 George Graham

如何取得和開始使用

只要你知道如何在 Slack 中傳送訊息，就知道怎麼使用 Slack CRM。對大多數團隊來說，整個設定流程花費的時間比你下一次快速會議還要短。Slack CRM 現在包含在 Slack Business+ 方案中，客戶無需額外付費就能使用。無論是追蹤最初的 10 位客戶，還是管理整個銷售管道，它都是在你平常工作的 Slack 中匯集團隊、對話和客戶的最快方式。

請觀看示範影片，深入瞭解 Slack CRM。