핵심 요점 업무 흐름 안에서 이루어지는 고객 관리: Slack에서 바로 리드, 거래, 계정 이력을 추적할 수 있습니다. 새로운 탭을 열거나 스프레드시트를 사용할 필요 없이, 콘텍스트 전환 없이 업무를 이어갈 수 있습니다.

관리 업무가 아닌 고객 관계에 집중: Slackbot을 통해 대화만으로 레코드 업데이트, 노트 작성, 계정 조사, 회의 준비, 홍보 활동 초안 작성까지 모두 처리할 수 있습니다.

확장을 위한 기반: 모든 경험은 Slack에서 이루어지지만, 백엔드에서는 안전한 Salesforce 엔진이 이를 지원합니다. 필요에 따라 더 강력한 기능으로 확장해 나갈 수 있습니다.

바로 사용 가능: Slack의 고객 관리 기능은 Slack Business+ 플랜에 추가 비용 없이 포함되어 있습니다.

중소기업을 운영한다는 건 1인 다역을 수행 중이라는 뜻입니다. 그렇기 때문에 데이터 입력에 시간을 쓰기에는 너무 아깝습니다. 인력이 제한된 팀에서는 중요한 고객 정보가 데이터베이스에만 있는 것이 아니라, Slack에서 이미 오가고 있는 빠른 의사 결정과 즉각적인 후속 대응, 일상적인 대화 속에 담겨 있습니다. 이제 이러한 대화가 두 가지 역할을 동시에 수행할 수 있습니다.

그래서 Salesforce 기반으로 Slack에 네이티브하게 구축된 Slack CRM을 소개합니다. Slack CRM은 소규모 팀이 실제로 일하는 방식에 맞춰 설계된 고객 관리 솔루션으로, 빠르고 유연하며 대화형이고 지능적으로 작동합니다. 이제 더 이상 업무를 기록하려고 CRM에 들어가거나 스프레드시트를 찾아다닐 필요가 없습니다. 고객 데이터가 이제 팀이 이미 협업하고 있는 바로 그 공간, 즉 Slack 안에 존재하니까요.

대화만으로 업무를 정리하고 고객 관계를 관리하는 완전히 새로운 방식입니다. 첫 인사부터 계약 성사까지, 새로운 탭을 열거나 새로운 도구를 배울 필요 없이 리드를 추적하고 거래를 관리하며 지원 업무까지 처리할 수 있습니다. 나만의 업무용 퍼스널 AI 에이전트인 Slackbot과 대화하기만 하면 나머지는 자동으로 처리됩니다. 팀이 사용하는 방식 그대로 작동하는 CRM입니다.

이제 Slack CRM이 팀 전체의 정보를 어떻게 한곳에 정리하는지, Slackbot이 어떻게 반복 업무를 대신 처리해 고객 관계에 집중할 수 있도록 돕는지, 그리고 Salesforce 기반이 어떻게 확장을 뒷받침하는지 함께 살펴보겠습니다.

업무가 이루어지는 곳에서 바로 확인하는 고객 콘텍스트

창업자이자 영업 담당자, 계정 관리자, 지원 리드 역할을 동시에 맡고 있다면, 중요한 통화를 앞두고 이전 대화를 일일이 찾아보거나 받은 편지함을 검색할 시간은 없을 수 있습니다. 필요한 건 고객 관계의 전체 그림을 빠르게 파악하는 것입니다. Slack CRM은 이러한 이력을 Slack 사이드바의 새로운 Salesforce 탭에서 바로 확인할 수 있도록 제공하며, 모든 계정에 대한 정보를 팀 전체가 함께 공유하고 실시간으로 업데이트되는 형태로 보여줍니다.

고객 데이터가 Slack 안에 그대로 연계되어 있기 때문에, 언제든지 모든 연락처, 계정, 거래에 대한 전체 정보를 확인할 수 있습니다. 이 정보는 팀이 함께 사용하는 완전한 “정보 출처”로, 업무가 진행되는 동안 계속 최신 상태로 유지됩니다. 이메일과 캘린더 일정이 자동으로 레코드와 동기화되기 때문에 계정 내역은 항상 최신 상태를 유지합니다. 거래 금액을 업데이트하거나 마감일을 변경할 때도 도구를 전환할 필요 없이 목록에서 바로 수정할 수 있으며, Slackbot에게 요청해 처리할 수도 있습니다. 특정 레코드를 클릭하면 계정에 대한 상세 보기가 열리고, 내부 노트, 거래 단계 업데이트, 팀 간 상호작용까지 한눈에 확인할 수 있는 종합 요약이 제공됩니다. 팀원이 대화를 이어받는 경우에도 이전 상황을 다시 물어볼 필요가 없습니다. 모든 맥락이 이미 Slack에 정리되어 있기 때문입니다.

Slack CRM으로 수행할 수 있는 작업:

팀 전체가 동일한 정보 공유: 업데이트, 후속 작업, 거래 상태를 모두가 실시간으로 동일하게 확인할 수 있어 “마지막에 누가 연락했지?”라고 다시 확인할 필요가 없습니다.

하나의 공간에서 업무 관리: 회의 일정이 하나의 안건 보기에 정리되어 표시되므로, 반복적으로 화면을 전환하지 않고도 일정 관리와 계정 세부정보 확인을 동시에 할 수 있습니다.

새로운 리드와 요청을 바로 포착: 웹 양식이나 이메일로 들어온 요청이 Slack 채널로 바로 전달되어 몇 초 안에 담당자를 지정하고 처리할 수 있습니다.

파이프라인을 즉시 업데이트: 단일 리스트에서 모든 계정, 리드, 기회를 관리하거나, Slackbot에게 요청해 대화를 나가지 않고도 거래 정보를 바로 업데이트할 수 있습니다.

클릭 없이 자동으로 쌓이는 레코드 : 이제 이메일과 캘린더 이벤트가 레코드와 자동으로 동기화되므로, 별도로 입력하지 않아도 팀의 공유 내역이 업무와 함께 쌓입니다.

“모든 것을 한곳에서 관리할 수 있다는 점은 정말 혁신적입니다. 업무를 준비하는 것부터 안건 보기와 Slackbot이 제안하는 집중 영역을 바탕으로 하루를 관리하는 것까지 Slack을 벗어날 필요가 전혀 없죠.” EKS Consulting 설립자 Em Smith

데이터베이스가 아닌 고객에 집중하세요

수동 업데이트로 인한 불필요한 관리 업무 때문에 성장이 멈춰서는 안 됩니다. 이제 Slackbot이 주요 작업을 대신 처리하며, 일상적인 대화를 실제로 활용할 수 있는 체계적인 레코드로 전환합니다.

Slackbot은 업무가 이루어지는 곳에서 작동하기 때문에 데이터를 정리하고 모든 정보를 자연스럽게 연결합니다. 채널, 대화, 고객을 이해하고 필요한 콘텍스트를 몇 초 만에 모아주며, 항상 현재 상황을 파악하고 있는 지능적인 팀원처럼 작동합니다. 이제 준비 작업이나 반복적인 문서 작업에 시간을 쓰기보다, 간단한 대화를 통해 고객 관계에 집중할 수 있습니다.

회의 전에 Slackbot에게 “이 계정 조사해 줘” 또는 “오후 2시 미팅 준비해 줘”라고 요청해 보세요. Slackbot이 Slack 내 대화와 연결된 데이터를 모두 활용해 필요한 정보를 모은 후, 팀 전체가 Slack에서 바로 확인하고 수정할 수 있는 핵심 계정 개요로 정리해 줍니다.

“고객과 통화하기 전에 Slackbot에게 ‘이 고객에게 어떤 약속을 했었지?’라고 물어보면, 대화에서 나온 모든 약속을 한눈에 볼 수 있습니다. 스레드를 일일이 찾을 필요도 없고, 후속 조치를 놓칠 일도 없습니다.” Abivo 공동 설립자 겸 CEO Sia Ghazvinian

거래가 진행되더라도 이를 기록하기 위해 대화를 멈출 필요가 없습니다. “Acme 거래가 성사됐어. 노트 기록해 줘”라고 Slackbot에게 말하기만 하면 레코드가 즉시 업데이트됩니다. 또한 스레드에서 논의된 구체적인 작업 항목을 바탕으로 후속 이메일이나 메시지 초안도 자동으로 작성해 주므로, 반복적인 업무는 맡기고 고객 관계에 계속 집중할 수 있습니다.

“예전에는 매주 몇 시간씩 스프레드시트를 정리하느라 시간을 썼습니다. 이제는 통화가 끝난 후 Slackbot에게 어떤 일이 있었는지만 말해주면 모든 기록이 자동으로 업데이트됩니다. 관리 업무에 쓰는 시간이 하루에 90분이나 줄었고, 그 시간을 고객과 보내는 데 쓸 수 있게 됐습니다.” Abivo 공동 설립자 겸 CEO Sia Ghazvinian

Slackbot이 고객 관리를 지원하는 방식:

어떤 대화든 고객 레코드로 전환: Slackbot에게 연락처 생성, 계정 업데이트, 통화나 노트 기록을 요청하면 관련 정보를 자동으로 불러와 레코드를 생성합니다.

모든 통화를 완벽하게 준비: Slackbot이 과거 대화와 고객 콘텍스트를 정리해, 통화 전에 계정과 이력을 한눈에 볼 수 있는 개요를 제공합니다.

Slack에서 바로 이메일 전송: 초안 작성에 그치지 않습니다. Slackbot이 기존 고객 콘텍스트와 팀 노트를 활용해 받은 편지함으로 이동하지 않고도 리드에 연락하거나 지원 요청에 응답할 수 있도록 도와줍니다.

원활하게 업무 추진: Slackbot에게 거래 단계 업데이트나 후속 작업 생성을 요청하면, CRM이 항상 방금 보낸 메시지 기준으로 최신 상태를 유지합니다.

간단하게 시작한 후, 필요할 때 확장하세요

대부분의 소규모 팀에게 더 나은 고객 관리를 가로막는 가장 큰 장애물은 의지가 아니라, 설정 과정입니다. 몇 달이 걸리는 도입 과정이 실제 업무 방식과 잘 맞지 않는 경우가 많기 때문입니다. Slack CRM은 지금의 업무 방식에 그대로 맞춰 시작할 수 있도록 설계되었습니다. 팀이 이미 매일 사용하는 Slack 인터페이스에 기본적으로 통합되어 있어 처음부터 익숙하게 사용할 수 있으며, 연락처를 추가하거나 Slackbot에게 새 계정 레코드 생성을 요청하는 것만으로 몇 분 안에 바로 사용할 수 있습니다.

가장 큰 장점은 무엇일까요? 이미 익숙한 Slack 환경을 벗어나지 않고도, 세계 1위 CRM의 안정성과 신뢰성을 그대로 활용할 수 있다는 점입니다. Slack에서 작업하는 동안에는 안전한 Salesforce 엔진이 백엔드에서 조용히 실행되며, 데이터를 체계적으로 구조화하고 보호하며 확장 가능하게 유지합니다. 이를 통해 세계적인 기업들이 사용하는 수준의 보안 및 개인정보 보호 기능을 처음부터 그대로 사용할 수 있습니다.

무엇보다 중요한 점은, 앞으로의 확장에 한계가 없다는 것입니다. 비즈니스가 성장해 Salesforce 플랫폼의 전체 기능이 필요해지는 시점이 오더라도, 기존 데이터와 이력은 그대로 유지됩니다. 고객이 20명이든 2,000명이든 별도의 마이그레이션 작업이나 초기화 없이 자연스럽게 확장할 수 있습니다. 첫 대화부터 글로벌 엔터프라이즈 수준까지 이어지는 매끄러운 확장 경로를 제공합니다. 인프라는 Slack이 처리하고, 팀은 고객 관계에 계속 집중할 수 있습니다.

“사업을 시작했을 당시에는 고가의 CRM 소프트웨어를 도입할 여력이 없었습니다. Slack CRM은 탭을 전환하거나 다른 플랫폼을 배울 필요가 없습니다. 소규모 팀에게 필요한 모든 기능을 업무를 진행하는 공간에 바로 제공하니까요.” Wolf & Badger 공동 설립자 겸 CEO George Graham

사용 가능 여부 및 시작하기

Slack에서 메시지를 보낼 수 있다면, Slack CRM도 수월하게 사용할 수 있습니다. 대부분의 팀은 다음 스탠드업 회의를 시작하기 전보다 더 짧은 시간 안에 설정을 완료할 수 있습니다. Slack CRM은 현재 Slack Business+ 플랜에서 추가 비용 없이 이용할 수 있습니다. 처음 10명의 고객을 관리하든, 전체 파이프라인을 운영하든 관계없이 팀, 대화, 고객을 하나로 연결하는 가장 빠른 방법은 바로 업무가 이루어지는 곳, Slack에서 시작하는 것입니다.

Slack CRM에 대해 자세히 알아보려면 데모 영상을 확인해 보세요.