Punti chiave Gestione dei clienti direttamente dove lavori: monitora lead, trattative e cronologia degli account direttamente in Slack, senza bisogno di nuove schede, fogli di calcolo e cambi di contesto.

Dedica tempo alle relazioni con i clienti, non alle attività amministrative: usa Slackbot per aggiornare i record, registrare note, cercare informazioni sugli account, preparare riunioni e redigere comunicazioni, tutto tramite conversazione.

Una base per crescere: anche se l’esperienza avviene interamente in Slack, è basata su un motore Salesforce sicuro in back-end che cresce con te, così potrai espanderti verso funzionalità più avanzate al momento giusto.

Disponibile ora: la gestione dei clienti in Slack è inclusa nel piano Slack Business+ senza costi aggiuntivi.

Gestire una piccola impresa significa ricoprire più ruoli contemporaneamente, e il tuo tempo è troppo prezioso per sprecarlo nell'inserimento manuale dei dati. Per i team snelli, i dettagli più importanti dei clienti non si trovano in un database, ma nelle decisioni rapide, nei follow-up immediati e nelle conversazioni quotidiane che già avvengono in Slack. Ora queste conversazioni possono avere una doppia funzione.

Ecco perché stiamo introducendo Slack CRM, integrato nativamente in Slack e basato su Salesforce. Questa soluzione di gestione clienti è pensata per il modo in cui i piccoli team lavorano realmente: è veloce, flessibile, conversazionale e intelligente. Non dovrai più “accedere al CRM” o cercare un foglio di calcolo per registrare il lavoro, i dati dei tuoi clienti ora si trovano proprio dove il tuo team già collabora: in Slack.

È un modo completamente nuovo per rimanere organizzati e gestire le relazioni con i clienti, semplicemente conversando. Monitora i lead, gestisci le trattative e offri assistenza dal primo contatto alla chiusura finale senza aprire una nuova scheda o imparare a usare un nuovo strumento. Parla con Slackbot, il tuo agente di IA personale per il lavoro, e si occuperà di tutto il resto. Finalmente, un CRM che parla la tua lingua.

Vediamo come Slack CRM mantiene tutto il team allineato, come Slackbot gestisce le attività di routine permettendoti di concentrarti sulle relazioni e perché una solida base Salesforce ti garantisce la scalabilità, quando arriverà il momento.

Contesto del cliente che vive dove lavori

Quando sei contemporaneamente fondatore, rappresentante di vendita, account manager e responsabile dell'assistenza clienti, potresti non avere il tempo di spulciare vecchie conversazioni o cercare nella tua casella di posta prima di una chiamata importante. Hai bisogno velocemente di un quadro completo della relazione con un cliente. Slack CRM porta questa cronologia direttamente nella barra laterale di Slack, sotto la nuova scheda Salesforce, offrendo a tutti una visione condivisa e dinamica di ogni account.

Poiché i dati dei clienti risiedono direttamente in Slack, puoi accedere in qualsiasi momento a viste complete di tutti i tuoi contatti, account e trattative. Queste sono “fonti di verità” condivise e completamente modificabili che rimangono aggiornate man mano che il tuo team lavora. Dal momento che le tue e-mail e gli eventi del calendario si sincronizzano automaticamente con i record, la cronologia degli account è sempre aggiornata. Puoi modificare l'importo di una trattativa o una data di chiusura direttamente nell'elenco senza cambiare strumento, o meglio ancora, chiedere a Slackbot di farlo per te. Cliccando su un record si apre una vista dettagliata che mostra un riepilogo completo dell'account, con tutte le note interne, gli aggiornamenti sulla fase della trattativa e le interazioni del team in un unico posto. Quando un membro del team riprende una conversazione già iniziata, non deve chiedere cosa sia successo prima: la storia completa è già lì, in Slack.

Ecco cosa puoi fare con Slack CRM:

Mantieni sempre il team allineato: tutti vedono gli stessi aggiornamenti, follow-up e stati delle trattative in tempo reale, così non dovrai più chiedere “chi ha parlato con loro l’ultima volta?”.

Organizza la tua giornata da un unico punto: le tue riunioni sono mostrate in un'unica vista agenda, permettendoti di gestire il tuo programma e accedere ai dettagli degli account senza continui cambi di contesto.

Acquisisci nuovi lead e casi non appena arrivano: le richieste in entrata da moduli web o e-mail confluiscono direttamente nei canali Slack, consentendoti di instradarle e risolverle in pochi secondi.

Aggiorna la tua pipeline all'istante: gestisci tutti i tuoi account, lead e opportunità in un unico elenco oppure chiedi semplicemente a Slackbot di aggiornare i dettagli delle trattative senza mai uscire dalla conversazione.

Gestisci i record senza clic: ora le tue e-mail e gli eventi del calendario si sincronizzano automaticamente con i record, in modo che la cronologia condivisa del team si crei da sola mentre lavori.

“Avere tutto in un unico posto cambia davvero le cose: dalla preparazione alla gestione della mia giornata con la vista agenda e le aree di concentrazione suggerite da Slackbot, non devo mai uscire da Slack.” Em Smith Fondatrice, EKS Consulting

Concentrati sui clienti, non sul database

La crescita non dovrebbe rallentare a causa delle “incombenze amministrative” degli aggiornamenti manuali. Ora Slackbot si occupa del lavoro pesante, trasformando le tue conversazioni quotidiane in record organizzati e realmente utilizzabili.

Poiché Slackbot si trova dove si svolge il lavoro, organizza i dati e collega tutti i punti. Conosce i tuoi canali, le tue conversazioni e i tuoi clienti, e raccoglie il contesto giusto in pochi secondi, agendo come un membro intelligente del team che sa sempre a che punto sei. Invece di perdere tempo in preparativi e attività burocratiche, puoi tenere sotto controllo le tue relazioni attraverso semplici conversazioni.

Prima di una riunione, ti basta chiedere a Slackbot “Cerca informazioni su questo account” o “Preparami per la riunione delle 14”. Slackbot attingerà alle tue conversazioni di Slack e ai dati connessi, riassumendo tutto in un brief mirato sull'account che tutto il team può visualizzare e modificare direttamente in Slack.

“Prima di una chiamata con un cliente, posso semplicemente chiedere a Slackbot: “Cosa ho promesso a questo cliente?” e lui mette in evidenza ogni impegno preso durante le nostre conversazioni. Niente più ricerche affannose tra vecchi messaggi, nessun follow-up mancato.” Sia Ghazvinian Cofondatore e CEO, Abivo

Quando una trattativa va a buon fine, non è necessario interrompere la conversazione per registrarla. Basta comunicare a Slackbot cosa è successo, “Trattativa Azienda conclusa. Registra le mie note”, e il record verrà aggiornato all'istante. Può persino preparare una bozza di e-mail o un messaggio di follow-up in base alle azioni specifiche discusse nella conversazione, assicurando che le attività di routine vengano gestite automaticamente mentre tu ti concentri sulla relazione.

“Prima passavo ore ogni settimana a gestire fogli di calcolo. Ora, dopo una chiamata, mi basta comunicare a Slackbot cosa è successo e lui aggiorna tutto. Risparmio 90 minuti al giorno di lavoro amministrativo, tempo che posso dedicare ai clienti.” Sia Ghazvinian Cofondatore e CEO, Abivo

Come Slackbot supporta la gestione dei clienti:

Trasforma qualsiasi conversazione in un record cliente: ti basta dire a Slackbot di creare un contatto, aggiornare un account o registrare una chiamata o una nota, e lui recupererà i dettagli rilevanti per popolare automaticamente il record.

Affronta ogni chiamata con tutte le informazioni necessarie: Slackbot mette in evidenza le conversazioni precedenti e il contesto del cliente per fornirti una visione completa di un account e della sua cronologia in un brief dedicato prima di iniziare la chiamata.

Invia e-mail direttamente da Slack: non limitarti a scrivere bozze, invia. Slackbot utilizza il contesto esistente del cliente e le note del team per aiutarti a contattare i lead o rispondere ai casi di assistenza senza dover passare a una casella di posta.

Mantieni lo slancio: chiedi a Slackbot di aggiornare la fase di una trattativa o creare un'attività di follow-up, assicurandoti che il CRM sia sempre aggiornato quanto il tuo ultimo messaggio.

Inizia in modo semplice e cresci al momento giusto

Per la maggior parte dei piccoli team, l'ostacolo maggiore a una migliore gestione dei clienti non è la forza di volontà: è la configurazione, un'implementazione lunga mesi che non si adatta mai completamente al tuo modo di lavorare. Slack CRM ti incontra esattamente dove ti trovi. Poiché l'esperienza è integrata nell'interfaccia di Slack che tu e il tuo team usate già ogni giorno, ti sembrerà familiare fin dall’inizio. Puoi iniziare a lavorare in pochi minuti aggiungendo contatti o chiedendo a Slackbot di creare un nuovo record di account.

La parte migliore? Ottieni l'affidabilità di livello professionale del CRM numero 1 al mondo senza mai uscire dall'interfaccia di Slack che già conosci e apprezzi. Mentre lavori in Slack, un motore Salesforce sicuro opera silenziosamente in background, garantendo che i tuoi dati siano strutturati, protetti e scalabili. Questo significa che hai a disposizione gli stessi rigorosi controlli di sicurezza e privacy che sono la struttura portante delle più grandi aziende al mondo, pronti fin dal primo giorno.

Ancora più importante, puoi crescere con fiducia sapendo che non ci sono limiti a ciò che puoi fare. Quando la tua azienda è pronta a sfruttare appieno la potenza della piattaforma Salesforce, la tua cronologia sarà già lì, pronta per la scalabilità, che tu gestisca 20 clienti o 2.000. Senza migrazioni e senza dover ricominciare da capo, il percorso dalla prima conversazione fino a diventare un'azienda globale è fluido e senza interruzioni. Noi ci occupiamo dell'infrastruttura, tu continui a coltivare la relazione.

“Quando abbiamo iniziato, non potevamo giustificare l'acquisto di un costoso software CRM. Slack CRM offre ai piccoli team ciò di cui hanno bisogno proprio dove lavorano, senza dover cambiare scheda o imparare a usare un'altra piattaforma.” George Graham Fondatore e CEO, Wolf & Badger

Disponibilità e come iniziare

Se sai inviare un messaggio in Slack, sai già come usare Slack CRM. Per la maggior parte dei team, l'intera configurazione richiede meno tempo della prossima riunione. Slack CRM è disponibile ora per i clienti di Slack Business+ senza costi aggiuntivi. Che tu stia monitorando i tuoi primi 10 clienti o gestendo un'intera pipeline, è il modo più rapido per riunire il tuo team, le tue conversazioni e i tuoi clienti proprio dove lavori: in Slack.

Guarda il video dimostrativo per saperne di più su Slack CRM.