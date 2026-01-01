重要なポイント 普段仕事をしている場所で顧客を管理 : リードや案件、取引先の履歴を Slack で直接把握できます。新しいタブもスプレッドシートも、ツールやシステムの切り替えも必要ありません。

管理業務ではなく、顧客との関係構築に時間を使う : レコードの更新、メモの記録、取引先の調査、ミーティングの準備、アウトリーチの下書き。Slackbot と会話するだけで、すべて完了します。

成長を支える基盤 : 仕事はすべて Slack 内で完結できます。バックエンドで稼動している Salesforce エンジンは、安全性が高く、ビジネスの成長に合わせて、より堅牢な機能に拡張可能です。

今すぐ利用可能 : Slack での顧客管理機能は、Slack ビジネスプラスプランに含まれており、追加料金なしで利用できます。

中小企業を経営するということは、一人で何役もこなすということ。データ入力に時間を割く余裕はありません。少人数のチームにとって、最も重要な顧客情報はデータベースの中ではなく、普段 Slack で行われている迅速な意思決定やフォローアップ、日々の会話の中にあります。これからは、その会話を仕事に活用しましょう。

そこでご紹介するのが、Salesforce の技術を基盤とし、Slack にネイティブに組み込まれた Slack CRM です。小規模なチームの実際の働き方に合わせて設計されており、迅速で柔軟、会話形式で利用できるインテリジェントな顧客管理機能です。仕事を記録するために「CRM を開く」必要も、スプレッドシートを探し回る必要もありません。チームがいつもコラボレーションを行っている場所、つまり Slack で顧客データを確認できるようになりました。

会話をするだけで情報を整理し、顧客との関係を管理できる、まったく新しい方法です。リードの追跡、案件管理、サポート対応など、最初のアプローチから成約に至るまで、別のタブを開いたり新しいツールの操作を覚えたりすることなく行えます。仕事のためのパーソナル AI エージェントである Slackbot に話しかけるだけで、あとはすべてお任せ。ついに、あなたの言葉を理解する CRM が登場しました。

では、Slack CRM を使ってチーム全員で認識を共有する方法、Slackbot に雑務を任せて顧客との関係構築に集中する方法、そして Salesforce の基盤を使うことで必要な時にいつでもビジネスを拡張できる理由について、詳しく見ていきましょう。

いつも仕事をしている場所で顧客の背景情報を把握

創業者、営業担当者、アカウントマネージャー、さらにはサポートリードまでを一手に担っていると、重要な電話の前に過去のスレッドを掘り起こしたり、受信トレイを検索したりする余裕はないでしょう。顧客との関係の全体像をすばやく把握する必要があります。Slack CRM を使えば、その履歴を Slack のサイドバーにある新しい「Salesforce」タブで直接確認できるため、すべての取引先の状況をチーム全員でリアルタイムに共有できます。

顧客データは Slack に直接取り込まれるため、連絡先、取引先、案件のあらゆる情報をいつでも確認できます。これらはチームで共有・編集できる「一元化された情報源」であり、業務の進捗に合わせて常に最新の状態に保たれます。メールやカレンダーのイベントはレコードに自動的に同期されるため、取引先の履歴は常に最新の状態に保たれます。ツールを切り替えずに、リスト内で直接、案件の金額を更新したり、成約予定日を変更したりできます。Slackbot に依頼して代わりにやってもらうこともできます。レコードをクリックすると詳細ビューが開き、社内メモ、最新の案件フェーズ、チームのやり取りなど、取引先の包括的な要約を 1 か所で確認できます。チームメンバーが途中から会話に加わっても、これまでの経緯を尋ねる必要はありません。すべて Slack にあります。

Slack CRM でできること

チーム全体で認識を共有 : メンバー全員がリアルタイムで同じ最新情報、フォローアップ、案件の状況を確認できるため、誰が最後に顧客とやり取りしたかを尋ねる必要はありません。

1 か所で 1 日の業務を進行 : ミーティングは 1 つのアジェンダビューに表示されるため、ツールを何度も行き来することなく、スケジュールを管理したり、取引先の詳細を確認したりできます。

新しいリードやケースを即座に把握 : ウェブフォームやメールからのリクエストが Slack チャンネルに直接届くため、数秒で担当者に振り分け、解決に向けて行動することができます。

パイプラインを即座に更新 : すべての取引先、リード、商談を 1 つのリストで管理できます。会話から離れることなく、Slackbot に案件の詳細を更新してもらうことも可能です。

クリック不要の記録管理 : メールやカレンダーのイベントがレコードに自動的に同期されるため、業務を進めている間にチームの共有履歴が自然と構築されます。

「すべてが 1 か所にあるのは画期的です。準備から実務の進行まで、Slack で予定を確認して Slackbot が示す重要分野に沿って行えば、Slack から離れる必要はありません」 EKS Consulting Founder Em Smith 氏

データベースではなく、顧客に集中

手作業での更新という「事務作業の負担」によって、ビジネスの成長を停滞させてはいけません。Slackbot が手間のかかる作業を引き受け、日々の会話を実際に活用できる整理されたレコードへと変換します。

Slackbot はいつも仕事をしている場所にあるため、データを整理し、すべての情報をつなぎ合わせることができます。チャンネル、会話、顧客を把握し、必要な背景情報を数秒で抽出します。現状を常に把握しているインテリジェントなチームメンバーのような存在です。準備や書類仕事に時間を取られることなく、シンプルな会話で顧客との関係を常に把握できます。

ミーティングの前に、Slackbot に「この取引先について調べて」や「午後 2 時の準備をして」と頼むだけ。Slack でのすべての会話や連携済みのデータから情報が収集され、要点をまとめた取引先概要が作成されます。この取引先概要はチーム全員が Slack で直接確認し、編集できます。

「クライアントとの電話の前に、『この顧客に何を約束した？』と Slackbot に聞くだけで、会話の中からすべての約束事項を抽出してくれます。スレッドを掘り返す必要も、フォローアップを忘れることもありません」 Abivo Co-Founder 兼 CEO Sia Ghazvinian 氏

案件に進展があった時に、記録のために会話を中断する必要はありません。「ABC 社との案件が成約した。メモを記録して」と Slackbot に伝えるだけで、レコードが即座に更新されます。さらに、スレッドで話し合った具体的な実施項目にもとづいて、フォローアップメールやメッセージの下書きまで作成。顧客との関係構築に集中している間に、雑務が片づきます。

「以前は毎週、スプレッドシートの管理に何時間も費やしていました。今は電話の後に Slackbot に内容を伝えるだけで、すべてが更新されます。管理業務を 1 日 90 分節約して、その分をお客様のために使えるようになりました」 Abivo Co-Founder 兼 CEO Sia Ghazvinian 氏

Slackbot が顧客管理をサポートする方法

あらゆる会話を顧客レコードに変換 : 連絡先の作成、取引先の更新、通話やメモの記録を Slackbot に依頼するだけで、関連情報が抽出され、レコードが自動的に作成されます。

万全の準備で電話に臨む : Slackbot によって過去の会話や顧客の背景情報が抽出されるため、電話をかける前に、取引先の全体像と履歴をまとめた取引先概要を確認できます。

Slack から直接メールを送信 : 下書きだけでなく送信も可能です。Slackbot は顧客の既存の背景情報やチームのメモを使用して、受信トレイに切り替えることなくリードに連絡したり、サポートケースに対応したりできるようにサポートします。

勢いを止めない : Slackbot に案件フェーズの更新やフォローアップタスクの作成を依頼して、CRM を常に最新のメッセージと同じ状態に保てます。

シンプルに開始、いつでも拡大

ほとんどの小規模なチームにとって、顧客管理の改善を妨げる最大の障害は意欲の欠如ではなく、セットアップです。数か月かかる導入プロセスは、結局のところ割に合わないものです。Slack CRM はいつも仕事をしている場所で使えます。チームが毎日使い慣れている Slack のインターフェイスに組み込まれているため、最初から違和感なく操作できます。連絡先を追加するか、新しい取引先レコードの作成を Slackbot に依頼することで、わずか数分で利用を開始できます。

さらにうれしいポイントは、慣れ親しんだ Slack のインターフェイスから離れることなく、世界 No.1 の CRM が誇る高水準の信頼性を得られることです。Slack で仕事をしている間、安全な Salesforce のエンジンがバックグラウンドで稼動し、データの構造化、保護、そして拡張性を担保します。世界最大規模の企業を支える厳格なセキュリティとプライバシー管理を初日から利用できるのです。

何より、無制限に拡張できるため、安心して成長を続けることができます。Salesforce プラットフォームの最大限の力がビジネスに必要になったら、取引先が 20 社でも 2,000 社でも、蓄積された履歴を活用して拡張できます。データを移行したり、最初からやり直したりする必要はありません。最初の会話からグローバル企業へと、シームレスに成長することができます。インフラストラクチャは Slack に任せて、顧客との関係構築に専念できます。

「創業直後は、高価な CRM ソフトウェアを導入するのは現実的ではありませんでした。Slack CRM なら、小規模なチームに必要な機能がいつものワークスペースにそろっています。タブの切り替えは不要ですし、別のプラットフォームの使い方を覚える必要もありません」 Wolf & Badger Founder 兼 CEO George Graham 氏

提供状況とはじめ方

Slack でメッセージを送ることができれば、Slack CRM の使い方はすでに知っているも同然です。ほとんどのチームでは、次のスタンドアップミーティングよりも短い時間で全体のセットアップを完了できます。Slack CRM は現在、Slack ビジネスプラスプランをご契約中のお客様であれば、追加料金なしでご利用いただけます。最初の 10 社の顧客管理でも、パイプライン全体の管理でも、チーム、会話、顧客を普段仕事をしている場所、つまり Slack でひとつにまとめる最もスピーディーな方法です。

Slack CRM の詳細についてデモ動画をぜひご覧ください。