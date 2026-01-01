核心要点 工作与客户管理并行： 直接在 Slack 中跟踪潜在客户、交易和客户历史记录，无需打开新标签页，无需使用电子表格，也无需切换上下文。

聚焦客户关系，告别繁琐的管理工作： 使用 Slackbot 更新记录、记录笔记、调研客户信息、为会议做准备以及起草外联方案，所有这些都通过对话完成。

为规模化奠定基础： 虽然该体验完全位于 Slack 中，但其后端由安全的 Salesforce 引擎提供技术支持，该引擎可随你一同成长，让你能够在准备就绪时扩展到更强大的功能。

现已推出： Slack 中的客户管理已包含在 Slack 企业增强套餐中，无需额外付费。

经营小型企业意味着要身兼数职，你的时间非常宝贵，不应花费在数据录入上。对于精干团队来说，最重要的客户信息不在数据库里；而在 Slack 中已经发生的快速决策、迅速跟进和日常对话里。现在，这些对话可以实现一举多得。

因此，我们推出了 Slack 客户关系管理，它原生构建于 Slack 之中，由 Salesforce 提供技术支持。这是一种专为小型团队实际工作方式而设计的客户管理解决方案：快速、灵活、对话式且智能。你不必“进入客户关系管理系统”或翻找电子表格来记录工作；你的客户数据就存放在团队开展协作的平台，即 Slack 中。

这是一种全新的方式，仅通过对话即可保持井然有序并管理客户关系。从初次接触到最终成交，在整个过程中跟踪潜在客户、管理交易和处理支持请求，无需打开新标签页，也无需学习新工具。只需与 Slackbot（你工作中的私人 AI 代理）对话，它就会处理剩下的一切。这才是“会说你语言”的客户关系管理系统。

让我们一起来了解 Slack 客户关系管理如何让你的整个团队保持信息同步、Slackbot 如何处理琐碎工作以便你可以专注于客户关系，以及 Salesforce 这一底层基础为何让你能够随时从容扩展。

客户背景，触手可及

当你同时身兼创始人、销售代表、客户经理和支持负责人时，你可能没有时间在重要通话前翻阅旧消息列或搜索收件箱。你需要快速、全面了解客户关系。Slack 客户关系管理将这些历史记录直接呈现在你的 Slack 侧栏中，位于新的 Salesforce 标签下，为所有人提供每位客户的共享、实时视图。

由于你的客户数据就存放在 Slack 中，你可以随时查看所有联系人、客户和交易的完整视图。这些内容是可共享、完全可编辑的“事实来源”，会随着团队的工作而实时更新。你的电子邮件和日历事件会自动同步到你的记录中，因此你的客户历史记录始终会保持最新。你可以直接在列表中更新交易金额或更改截止日期，摆脱切换工具的困扰。更妙的是，可以让 Slackbot 为你完成这些任务。单击进入一条记录，会打开一个详细视图，其中显示客户的完整摘要，将所有内部笔记、交易阶段更新和团队互动汇集在一处。当团队成员中途接手对话时，他们无需询问之前发生了什么，因为可以直接在 Slack 中了解整个来龙去脉。

Slack 客户关系管理核心功能一览：

确保团队信息完全同步： 全员实时查看相同的更新、跟进事项和交易状态，无需再问“上次是谁和他们谈的？”

一站式规划你的一天： 会议以单一议程视图呈现，助你告别“转椅式”的频繁切换，从容管理日程、随时查阅客户详情。

第一时间捕获新的潜在客户和案例： 来自网络表单或电子邮件的入站请求直接流入 Slack 频道，使你能够在几秒钟内进行路由并解决。

即时更新销售管道： 即时更新销售管道：在一个列表中管理你的所有客户、潜在客户和业务机会，或者直接告诉 Slackbot 为你更新交易详情，无需离开当前对话。

零点击记录保存 ：现在，电子邮件和日历事件会自动同步到你的记录中，这意味着，团队共享的历史记录会在工作过程中自行构建。

“将所有内容集中在一处，这带来了颠覆性的改变，从做准备工作，到通过议程视图和 Slackbot 建议的优先事项来规划我的一天，我完全不需要离开 Slack。” EKS Consulting 创始人， Em Smith

关注客户，而不是数据库

增长的脚步不应因手动更新所造成的“繁琐的管理负担”而受阻。如今，Slackbot 负责处理这些繁重工作，将你的日常对话转化为井然有序、切实可用的记录。

Slackbot 内置于你开展工作的平台，因此它能够为你整理数据，并将所有零散信息串联起来。它了解你的频道、对话以及客户，能在几秒内将正确的上下文整合在一起，就像一个始终掌握全局的智能队友。你无需再将时间浪费在准备工作和文书上，只需通过简单的对话，即可轻松掌握客户关系。

开会前，只需对 Slackbot 说：“研究一下这个客户”或“为我下午 2 点的会议做准备”。它会从你所有的 Slack 对话及已连接的数据中提取信息，将全部内容整合成一份突出重点的客户简报，你的整个团队都可以直接在 Slack 中查看和编辑这份简报。

“给客户打电话前，我只需要问 Slackbot：‘我对这个客户承诺过什么？’，它就会从对话中调取每一项承诺。不用翻看消息列，也不会遗漏任何需要跟进的事项。” Abivo 联合创始人兼 CEO， Sia Ghazvinian

当一笔交易取得进展时，你无需停下对话去记录。只需告诉 Slackbot 发生了什么：“极点创科的交易成了，记下我的笔记”，记录便会即时更新。它甚至能根据你的消息列中所讨论的具体行动事项，起草一份跟进电子邮件或消息，帮你处理琐碎工作，让你可以专注于客户关系。

“过去，我每周都要花好几个小时折腾电子表格。现在，我只需在通话后跟 Slackbot 说一下发生了什么，它就会自动更新一切。我每天在行政工作上能省下 90 分钟，这些时间我可以用来搞好客户关系。” Abivo 联合创始人兼 CEO， Sia Ghazvinian

Slackbot 如何支持客户管理工作：

将任意对话转化为客户记录： 只需告诉 Slackbot 建立联系人、更新客户或记录通话/笔记，它就会提取相关详情来自动填充记录。

为每一次通话做好充分准备： Slackbot 会呈现过往对话和客户背景信息，在你拨号前，以客户简报的形式提供该客户及其历史记录的完整视图。

直接从 Slack 发送电子邮件： 不止于起草，还能直接发送。Slackbot 利用现有的客户背景信息和团队笔记，助你联系潜在客户或响应支持案例，全程无需切换到收件箱。

保持推进势头： 指示 Slackbot 更新交易阶段或建立跟进任务，确保你的客户关系管理系统与最新消息实时同步。

简单起步，随时扩展

对于大多数小型团队而言，实现更优客户管理的最大障碍并非意志力，而是实施过程，长达数月的部署，却始终无法真正契合你的工作方式。Slack 客户关系管理则位于你开展工作的平台。该体验内置于你和团队每天都在使用的 Slack 界面中，使用起来得心应手。你只需添加联系人，或让 Slackbot 快速建立新的客户记录，几分钟内即可开启客户管理之旅。

最棒的是什么？无需离开熟悉且喜爱的 Slack 界面，即可使用全球排名第一的客户关系管理系统，获得专业级可靠性能。当你在 Slack 中工作时，安全的 Salesforce 引擎正在后台安静运行，确保你的数据得到结构化处理、受到安全保护并具备可扩展性。这意味着，从第一天起，你就能享受到与世界顶尖企业同样严苛的安全和隐私管控。

最重要的是，你可以充满信心地成长，因为你知道自己的能力没有上限。当你的业务准备好迎接 Salesforce 平台的完整功能时，你的历史数据已然就位，随时可以扩展，无论你管理的是 20 个客户还是 2,000 个客户。无需迁移，无需重来，从一条对话开始，就能顺利发展为全球企业。我们负责基础设施，你继续维系客户关系。

“刚起步时，昂贵的客户关系管理软件让我们望而却步。Slack 客户关系管理则将小型团队所需的功能直接嵌入到他们开展工作所在的平台，不用切换标签页，无需学习新平台。” Wolf & Badger 创始人兼 CEO， George Graham

可用性与入门

只要你会在 Slack 中发消息，就会使用 Slack 客户关系管理。对于大多数团队来说，整个设置过程所需的时间比一场快速会议还短。Slack 客户关系管理现已面向 Slack 企业增强套餐用户开放，不另外收费。无论你管理的是首批 10 个客户，还是完整的销售管道，这都是直接在开展工作的平台（即 Slack）集中管理团队、对话与客户的最快途径。

请查看演示视频，了解有关 Slack 客户关系管理的更多信息。