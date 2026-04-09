Die wichtigsten Punkte im Überblick Kundenmanagement direkt an deinem Arbeitsplatz: Verfolge Leads, Geschäfte und den Verlauf der Accounts direkt in Slack – ganz ohne neue Tabs, Tabellen oder Kontextwechsel.

Widme deine Zeit den Kundenbeziehungen, nicht der Verwaltungsarbeit: Nutze den Slackbot, um Datensätze zu aktualisieren, Notizen zu machen, Accounts zu recherchieren, Meetings vorzubereiten und Entwürfe für Kundenansprachen zu erstellen – alles im Rahmen einer Unterhaltung.

Eine Grundlage für Skalierbarkeit: Obwohl die gesamte Benutzererfahrung in Slack stattfindet, basiert sie auf einer sicheren Salesforce-Engine im Hintergrund, die mit deinem Unternehmen mitwächst, sodass du auf leistungsfähigere Funktionen umsteigen kannst, sobald du dazu bereit bist.

Jetzt verfügbar: Das Kundenmanagement in Slack ist ohne zusätzliche Kosten im Slack Business+ Plan enthalten.

Ein kleines Unternehmen zu führen bedeutet, alle Aufgaben selbst zu übernehmen, und deine Zeit ist zu wertvoll, um sie mit der Dateneingabe zu verbringen. Für kleine Teams liegen die wichtigsten Kundendetails nicht in einer Datenbank, sondern in den schnellen Entscheidungen, der zügigen Nachverfolgung und den alltäglichen Unterhaltungen, die bereits in Slack stattfinden. Jetzt können diese Unterhaltungen eine doppelte Funktion erfüllen.

Deshalb stellen wir Slack CRM vor – eine Lösung, die direkt in Slack integriert ist und auf Salesforce basiert. Dieses Kundenmanagement ist genau auf die Arbeitsweise kleiner Teams zugeschnitten: Es ist schnell, flexibel, dialogorientiert und intelligent. Du musst nicht extra „zum CRM wechseln“ oder eine Tabelle suchen, um deine Arbeit zu erfassen; deine Kundendaten befinden sich nun genau dort, wo dein Team bereits zusammenarbeitet – in Slack.

Es handelt sich um eine völlig neue Art, den Überblick zu behalten und Kundenbeziehungen zu verwalten – einfach durch eine Unterhaltung. Verfolge Leads, verwalte Geschäfte und kümmere dich um den Support vom ersten Kontakt bis zum Geschäftsabschluss, ohne einen neuen Tab öffnen oder ein neues Tool erlernen zu müssen. Sprich einfach mit dem Slackbot, deinem persönlichen KI-Agenten für die Arbeit, und er kümmert sich um den Rest. Endlich ein CRM, das deine Sprache spricht.

Lass uns gemeinsam einen Blick darauf werfen, wie Slack CRM dafür sorgt, dass dein gesamtes Team auf dem gleichen Stand ist, wie Slackbot die Routineaufgaben übernimmt, damit du dich auf die Kundenbeziehungen konzentrieren kannst, und warum du dank der Salesforce-Integration jederzeit bereit bist, zu skalieren, wann immer der richtige Zeitpunkt gekommen ist.

Kundenkontext, der genau dort verfügbar ist, wo du arbeitest

Wenn du gleichzeitig Gründer, Vertriebsmitarbeiter, Kundenbetreuer und Support-Leiter bist, hast du vor einem wichtigen Gespräch vielleicht keine Zeit, alte Threads durchzugehen oder deinen Posteingang zu durchsuchen. Du brauchst schnell einen umfassenden Überblick über die Kundenbeziehung. Slack CRM bringt diesen Verlauf direkt in deine Slack-Seitenleiste unter dem neuen Salesforce-Tab und bietet so allen einen gemeinsamen, aktuellen Überblick über jeden Account.

Da deine Kundendaten direkt in Slack gespeichert sind, kannst du jederzeit auf vollständige Übersichten aller deiner Kontakte, Accounts und Geschäfte zugreifen. Dabei handelt es sich um gemeinsam genutzte, vollständig bearbeitbare „Vertrauensquellen“, die während der Arbeit deines Teams stets auf dem neuesten Stand bleiben. Da deine E-Mails und Kalendertermine automatisch mit deinen Datensätzen synchronisiert werden, ist dein Kundenverlauf immer aktuell. Du kannst einen Geschäftsbetrag aktualisieren oder ein Abschlussdatum direkt in der Liste ändern, ohne zwischen Tools zu wechseln, oder noch besser: Du kannst den Slackbot bitten, dies für dich zu erledigen. Ein Klick auf einen Datensatz öffnet eine Detailansicht, die eine vollständige Zusammenfassung des Accounts anzeigt und dir alle internen Notizen, Aktualisierungen der Geschäftsphase und Teaminteraktionen an einem Ort präsentiert. Wenn ein Teamkollege bzw. eine Teamkollegin mitten in einer Unterhaltung einsteigt, muss er bzw. sie nicht fragen, was zuletzt passiert ist; die gesamte Geschichte ist bereits in Slack vorhanden.

Mit Slack CRM kannst du:

Dafür sorgen, dass dein gesamtes Team auf dem Laufenden ist: Alle sehen die gleichen Aktualisierungen, Folgeaktionen und den Status der Geschäfte in Echtzeit, sodass du nicht fragen musst: „Wer hat zuletzt mit ihnen gesprochen?“

Deinen Tag von einem einzigen Ort aus organisieren: Deine Meetings werden in einer einzigen Kalenderansicht angezeigt, sodass du deinen Terminkalender verwalten und auf Informationen zu deinen Accounts zugreifen kannst, ohne ständig zwischen verschiedenen Fenstern hin- und herwechseln zu müssen.

Neue Leads und Fälle sofort erfassen, sobald sie eingehen: Eingehende Anfragen über Webformulare oder E-Mails werden direkt in Slack-Channels weitergeleitet, sodass du diese innerhalb von Sekunden weiterleiten und bearbeiten kannst.

Deine Pipeline im Handumdrehen aktualisieren: Aktualisiere deine Pipeline im Handumdrehen: Verwalte alle Ihre Accounts, Leads und Verkaufschancen in einer einzigen Liste oder weise den Slackbot einfach an, die Details zu deinen Geschäften für dich zu aktualisieren, ohne die Unterhaltung verlassen zu müssen.

Datenerfassung ganz ohne Klicken : Deine E-Mails und Kalendertermine werden nun automatisch mit deinen Datensätzen synchronisiert, sodass sich der gemeinsame Verlauf deines Teams während der Arbeit von selbst aufbaut.

„Alles an einem Ort zu haben, verändert alles – von der Vorbereitung bis zur Tagesplanung mit der Agenda-Ansicht und den von Slackbot vorgeschlagenen Schwerpunkten muss ich Slack nie verlassen.“ Em Smith Gründerin, EKS Consulting

Konzentriere dich auf deine Kund:innen, nicht auf deine Datenbank

Das Wachstum sollte nicht durch den „administrativen Nachhall“ manueller Aktualisierungen gebremst werden. Jetzt übernimmt Slackbot die mühsame Arbeit und verwandelt deine täglichen Unterhaltungen in übersichtliche Aufzeichnungen, die du tatsächlich nutzen kannst.

Da Slackbot genau dort zu Hause ist, wo du arbeitest, organisiert er deine Daten und verbindet alle Sachverhalte miteinander. Er kennt deine Channels, deine Unterhaltungen und deine Kund:innen und stellt innerhalb von Sekunden den richtigen Kontext zusammen – wie ein intelligenter Teamkollege, der immer den Überblick behält. Anstatt Zeit mit Vorbereitungen und Papierkram zu verschwenden, kannst du deine Kundenbeziehungen durch einfache Unterhaltungen im Griff behalten.

Bitte den Slackbot vor einem Meeting einfach, „diesen Account zu recherchieren“ oder „mich auf mein Meeting um 14 Uhr vorzubereiten“. Er greift auf alle deine Slack-Unterhaltungen und verbundenen Daten zurück und fasst alles in einem übersichtlichen Account-Bericht zusammen, den dein gesamtes Team direkt in Slack einsehen und bearbeiten kann.

„Vor einem Kundengespräch frage ich einfach Slackbot: ‚Was habe ich diesen Kund:innen versprochen?‘, und schon werden alle Vereinbarungen aus unseren Unterhaltungen angezeigt. Kein mühsames Durchforsten von Chat-Verläufen, keine versäumten Folgeaktionen.“ Sia Ghazvinian Mitbegründerin & CEO, Abivo

Wenn ein Geschäft abgeschlossen wird, musst du die Unterhaltung nicht unterbrechen, um sie zu protokollieren. Sag Slackbot einfach, was passiert ist – „Das Fiktion-Geschäft ist abgeschlossen. Protokolliere meine Notizen“ – und der Eintrag wird sofort aktualisiert. Slackbot kann sogar eine Folge-E-Mail oder -Nachricht entwerfen, die auf den in deinem Thread besprochenen konkreten Maßnahmen basiert, sodass die Routineaufgaben erledigt werden, während du dich ganz auf die Kundenbeziehung konzentrieren kannst.

„Früher habe ich jede Woche Stunden damit verbracht, Tabellen zu bearbeiten. Jetzt teile ich dem Slackbot einfach nach einem Anruf mit, was besprochen wurde, und er aktualisiert alles. So spare ich täglich 90 Minuten an Verwaltungsarbeit – Zeit, die ich stattdessen Kund:innen widmen kann.“ Sia Ghazvinian Mitbegründerin & CEO, Abivo

So unterstützt der Slackbot das Kundenmanagement:

Verwandle jede Unterhaltung in einen Kundendatensatz: Weise den Slackbot einfach an, einen Kontakt anzulegen, einen Account zu aktualisieren, einen Anruf zu protokollieren oder eine Notiz zu machen, und er ruft die relevanten Details ab, um den Datensatz automatisch zu füllen.

Gehe bestens vorbereitet in jedes Gespräch: Slackbot zeigt dir vergangene Unterhaltungen und den Kundenkontext an, sodass du dir vor dem Anruf anhand einer Account-Übersicht einen umfassenden Überblick über einen Account und dessen Verlauf verschaffen kannst.

Versende E-Mails direkt aus Slack: Erstelle nicht nur Entwürfe, sondern versende E-Mails direkt. Der Slackbot nutzt vorhandene Informationen zu deinen Kund:innen und Teamnotizen, damit du Leads kontaktieren oder Supportfälle beantworten kannst, ohne ein einziges Mal in deinen Posteingang wechseln zu müssen.

Halte den Schwung aufrecht: Weise den Slackbot an, den Status eines Geschäfts zu aktualisieren oder eine Folgeaufgabe zu erstellen, damit dein CRM immer auf dem neuesten Stand deiner letzten Nachricht ist.

Einfach anfangen und bei Bedarf skalieren

Für die meisten kleinen Teams ist nicht der Wille das größte Hindernis für ein besseres Kundenmanagement, sondern die Einrichtung – eine monatelange Implementierung, die nie ganz zu deiner Arbeitsweise passt. Slack CRM holt dich genau dort ab, wo du gerade stehst. Da die Anwendung in die Slack-Schnittstelle integriert ist, die du und dein Team ohnehin täglich nutzen, fühlt sie sich von Anfang an vertraut an. Du kannst innerhalb weniger Minuten loslegen, indem du Kontakte hinzufügst oder den Slackbot bittest, einen neuen Account anzulegen.

Und das Beste daran? Du profitierst von der professionellen Zuverlässigkeit des weltweit führenden CRM-Systems, ohne jemals die Slack-Schnittstelle verlassen zu müssen, die du bereits kennst und schätzt. Während du in Slack arbeitest, läuft im Hintergrund unauffällig eine sichere Salesforce-Engine, die dafür sorgt, dass deine Daten strukturiert, geschützt und skalierbar sind. Das bedeutet, dass du vom ersten Tag an dieselben strengen Sicherheits- und Datenschutzkontrollen nutzen kannst, auf die auch die weltweit größten Unternehmen setzen.

Vor allem kannst du zuversichtlich wachsen, da du weißt, dass deinen Möglichkeiten keine Grenzen gesetzt sind. Wenn dein Unternehmen bereit ist, die volle Leistungsfähigkeit der Salesforce-Plattform zu nutzen, ist dein bisheriger Datenverlauf bereits vorhanden und bereit für die Skalierung – ganz gleich, ob du 20 oder 2.000 Kund:innen betreust. Da keine Migrationen erforderlich sind und du nicht von vorne beginnen musst, hast du einen nahtlosen Weg von der ersten Unterhaltung bis hin zu einem globalen Unternehmen. Wir kümmern uns um die Infrastruktur; du pflegst die Kundenbeziehungen.

„Als wir anfingen, konnten wir uns teure CRM-Software nicht leisten. Slack CRM gibt kleinen Teams dort, wo sie arbeiten, genau das, was sie brauchen – ohne Wechsel zwischen Tabs oder Erlernen einer anderen Plattform.“ George Graham Gründer & CEO, Wolf & Badger

Verfügbarkeit und erste Schritte

Wenn du eine Nachricht in Slack senden kannst, weißt du bereits, wie man Slack CRM nutzt. Bei den meisten Teams dauert die gesamte Einrichtung weniger als dein nächstes Standup-Meeting. Slack CRM ist ab sofort für Kunden mit Slack Business+ ohne zusätzliche Kosten verfügbar. Ganz gleich, ob du deine ersten 10 Kund:innen verwaltest oder eine ganze Pipeline betreust – dies ist der schnellste Weg, dein Team, deine Unterhaltungen und deine Kund:innen genau dort zusammenzubringen, wo du arbeitest: in Slack.

Schau dir das Demo-Video an, um mehr über Slack CRM zu erfahren.