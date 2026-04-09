Puntos clave Gestión de clientes desde tu lugar de trabajo: haz un seguimiento de los clientes potenciales, las negociaciones y el historial de las cuentas directamente en Slack, sin necesidad de abrir nuevas pestañas u hojas de cálculo, ni de cambiar de contexto.

Destina tu tiempo a las relaciones con los clientes, no a tareas administrativas: utiliza Slackbot para actualizar registros, tomar notas, investigar cuentas, preparar reuniones y redactar mensajes de contacto, todo ello a través de conversaciones.

Una base para crecer: aunque la experiencia se desarrolla íntegramente en Slack, funciona con un motor seguro de Salesforce en el back-end que evoluciona contigo, de modo que puedes pasar a funciones más potentes cuando las necesites.

Ya disponible: la gestión de clientes en Slack se incluye en el plan Business+ de Slack sin coste adicional.

Dirigir una empresa pequeña conlleva desempeñar todas las funciones, pero tu tiempo es demasiado valioso como para perderlo introduciendo datos. En los equipos reducidos, los datos más importantes de los clientes no se encuentran en una base de datos, sino en las decisiones rápidas, los seguimientos inmediatos y las conversaciones cotidianas que ya tienen lugar en Slack. Ahora, esas conversaciones pueden cumplir una doble función.

Para ello, presentamos el CRM de Slack, integrado de forma nativa en Slack y con tecnología de Salesforce. Se trata de una gestión de clientes diseñada para la forma en que los equipos pequeños trabajan realmente: es rápida, flexible, conversacional e inteligente. No tienes que “ir al CRM” ni buscar una hoja de cálculo para registrar el trabajo; los datos de tus clientes están justo donde tu equipo ya colabora: en Slack.

Es una forma totalmente nueva de organizarse y gestionar las relaciones con los clientes, simplemente manteniendo una conversación. Haz un seguimiento de los clientes potenciales, gestiona las negociaciones y atiende las consultas de principio a fin, sin necesidad de abrir una nueva pestaña ni aprender a usar una nueva herramienta. Solo tienes que hablar con Slackbot, tu agente de IA personal para el trabajo, y él se encarga del resto. Por fin, un CRM que habla tu idioma.

Veamos cómo el CRM de Slack mantiene a todo tu equipo en sintonía, cómo Slackbot se encarga de las tareas rutinarias para que puedas centrarte en las relaciones y por qué una base de Salesforce te permite escalar cuando llegue el momento.

El contexto del cliente en tu lugar de trabajo

Si eres a la vez fundador, representante de ventas, gestor de cuentas y responsable de asistencia, es posible que no tengas tiempo de rebuscar entre hilos de conversaciones antiguos o buscar en tu bandeja de entrada antes de una llamada importante. Necesitas una visión completa de la relación con el cliente, y rápido. El CRM de Slack lleva ese historial directamente a la barra lateral de Slack, en la nueva pestaña de Salesforce, lo que ofrece a todo el mundo una vista compartida y actualizada de cada cuenta.

Como los datos de tus clientes se almacenan directamente en Slack, puedes acceder en cualquier momento a vistas completas de todos tus contactos, cuentas y negociaciones. Se trata de “fuentes de información fiables” que se pueden compartir y editar por completo, y que se mantienen actualizadas a medida que tu equipo trabaja. Como tus correos electrónicos y eventos del calendario se sincronizan automáticamente con tus registros, el historial de tu cuenta está siempre al día. Puedes actualizar el importe de una negociación o modificar la fecha de cierre directamente en la lista sin cambiar de herramienta, o mejor aún, pedirle a Slackbot que lo haga por ti. Al hacer clic en un registro, se abre una vista detallada que muestra un resumen completo de la cuenta con todas las notas internas, las actualizaciones de la fase de la negociación y las interacciones del equipo en un solo lugar. Si un compañero se incorpora a una conversación a mitad de camino, no tiene que preguntar qué pasó antes; toda la historia ya está ahí, en Slack.

Esto es lo que puedes hacer con el CRM de Slack:

Mantén a todo tu equipo coordinado: todo el mundo ve las mismas actualizaciones, seguimientos y el estado de las negociaciones en tiempo real, por lo que no tendrás que preguntar quién fue el último en hablar con el cliente.

Gestiona tu día desde un solo lugar: tus reuniones aparecen en una vista de agenda única, lo que te permite gestionar tu agenda y acceder a los detalles de las cuentas sin tener que estar cambiando constantemente de aplicación.

Captura nuevos clientes potenciales y casos en el momento en que llegan: las solicitudes entrantes procedentes de formularios web o correos electrónicos llegan directamente a los canales de Slack, lo que te permite derivarlas y resolverlas en segundos.

Actualiza tu proceso de ventas al instante: gestiona todas tus cuentas, clientes potenciales y oportunidades en una sola lista o simplemente pídele a Slackbot que actualice los detalles de las negociaciones por ti sin salir de la conversación.

Gestión de registros sin necesidad de hacer clic: ahora tus correos electrónicos y eventos del calendario se sincronizan automáticamente con tus registros, de modo que el historial compartido de tu equipo se va completando por sí solo mientras trabajas.

“Tenerlo todo en un único lugar transforma la manera de trabajar: desde preparar las reuniones hasta organizar mi día con la vista de agenda y las sugerencias de Slackbot, ya no tengo que salir de Slack”. Em Smith Fundadora, EKS Consulting

Céntrate en tus clientes, no en tu base de datos

El crecimiento no debería frenarse por la carga administrativa que suponen las actualizaciones manuales. Ahora Slackbot se encarga del trabajo pesado convirtiendo tus conversaciones diarias en registros organizados que puedes utilizar.

Como Slackbot se encuentra donde se desarrolla tu trabajo, organiza tus datos y conecta toda la información. Conoce tus canales, tus conversaciones y a tus clientes, y recopila el contexto adecuado en cuestión de segundos, como un compañero de equipo inteligente que siempre sabe cómo está todo. En lugar de perder tiempo en preparativos y papeleo, puedes llevar un control de tus relaciones a través de una simple conversación.

Antes de una reunión, solo tienes que pedirle a Slackbot que busque información sobre una cuenta o que te prepare para tu reunión de las dos de la tarde. Recopilará datos de todas tus conversaciones de Slack y de los datos conectados, y lo resumirá todo en un informe conciso de la cuenta que todo tu equipo podrá ver y editar directamente en Slack.

“Antes de una llamada con un cliente, solo tengo que preguntarle a Slackbot: ‘¿Qué le he prometido a este cliente?’ y me muestra todo lo que hemos acordado en nuestras conversaciones. Sin tener que rebuscar en los hilos de conversaciones u olvidarme de hacer un seguimiento”. Sia Ghazvinian Cofundador y director general, Abivo

Cuando una negociación avanza, no es necesario interrumpir la conversación para registrarlo. Basta con decirle a Slackbot lo que ha pasado (“Se ha cerrado la negociación con Ficciones. Registra mis notas”) y el registro se actualiza al instante. Incluso puede redactar un correo electrónico o un mensaje de seguimiento basado en las acciones específicas acordadas en el hilo, garantizando que las tareas rutinarias se gestionen mientras tú te centras en la relación con los clientes.

“Antes perdía horas cada semana haciendo malabarismos con hojas de cálculo. Ahora solo tengo que decirle a Slackbot lo que ha pasado después de una llamada y él se encarga de actualizarlo todo. Me ahorro 90 minutos al día en tareas administrativas, tiempo que puedo dedicar a los clientes”. Sia Ghazvinian Cofundador y director general, Abivo

Cómo ayuda Slackbot en la gestión de clientes:

Convierte cualquier conversación en un registro de clientes: solo tienes que pedirle a Slackbot que cree un contacto, actualice una cuenta o registre una llamada o una nota, y él extraerá los datos relevantes para completar el registro automáticamente.

Prepárate bien para cada llamada: Slackbot muestra las conversaciones anteriores y el contexto del cliente para ofrecerte una visión completa de una cuenta y su historial en un resumen antes de realizar la llamada.

Envía correos electrónicos directamente desde Slack: no te limites a redactar borradores, envíalos. Slackbot utiliza el contexto del cliente y las notas del equipo para ayudarte a contactar con clientes potenciales o responder a casos de asistencia sin tener que cambiar a la bandeja de entrada.

No pierdas el ritmo: pídele a Slackbot que actualice la fase de una negociación o cree una tarea de seguimiento, para asegurarte de que tu CRM esté siempre actualizado hasta el último mensaje.

Empieza con algo sencillo y amplía a medida que vayas avanzando

En la mayoría de los equipos pequeños, el mayor obstáculo para mejorar la gestión de clientes no es la falta de voluntad, sino la configuración: una implementación que lleva varios meses y que nunca acaba de adaptarse a la forma de trabajar. El CRM de Slack se adapta perfectamente a tu situación actual. Como la experiencia está integrada en la interfaz de Slack que tú y tu equipo ya usáis a diario, os resultará familiar desde el primer momento. Puedes empezar a trabajar en cuestión de minutos añadiendo contactos o pidiendo a Slackbot que cree un nuevo registro para una cuenta.

Lo mejor de todo es que obtienes la fiabilidad de nivel profesional del CRM líder en el mundo sin salir nunca de la interfaz de Slack que ya conoces y tanto te gusta. Mientras trabajas en Slack, un motor seguro de Salesforce se ejecuta silenciosamente en segundo plano, lo que garantiza que tus datos estén estructurados y protegidos, y sean escalables. Así, dispones desde el primer día de los mismos rigurosos controles de seguridad y privacidad que utilizan las empresas más grandes del mundo.

Y lo más importante: puedes crecer con confianza sabiendo que no tienes ningún límite en lo que puedes hacer. Cuando tu negocio esté listo para aprovechar todo el potencial de la plataforma de Salesforce, tu historial ya estará ahí, listo para escalar, tanto si gestionas 20 clientes como 2000. Sin migraciones y sin tener que empezar de cero, dispones de un camino fluido desde tu primera conversación hasta convertirte en una empresa global. Nosotros nos encargamos de la infraestructura; tú mantienes la relación con tus clientes.

“Cuando empezamos, no podíamos permitirnos un software de CRM caro. El CRM de Slack ofrece a los equipos pequeños lo que necesitan justo donde trabajan: sin tener que cambiar de pestaña ni aprender a usar otra plataforma”. George Graham Fundador y director general, Wolf & Badger

Disponibilidad y primeros pasos

Si sabes enviar un mensaje en Slack, ya sabes usar el CRM de Slack. Para la mayoría de los equipos, la configuración completa lleva menos tiempo que tu próxima reunión de sincronización diaria. El CRM de Slack ya está disponible para los clientes de Business+ de Slack sin coste adicional. Tanto si estás haciendo un seguimiento de tus primeros 10 clientes como si gestionas un canal de ventas completo, es la forma más rápida de reunir a tu equipo, tus conversaciones y tus clientes justo donde trabajas: en Slack.

Echa un vistazo al vídeo de demostración para obtener más información sobre el CRM de Slack.