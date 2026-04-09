Principais destaques Gerenciamento de clientes onde você já trabalha: monitore leads, negócios e histórico de contas diretamente no Slack, sem a necessidade de novas guias, de planilhas ou de alternância de contextos.

Empregue seu tempo em relacionamentos com clientes, e não em trabalho administrativo: use o Slackbot para atualizar registros, registrar observações, pesquisar contas, preparar-se para reuniões e planejar abordagens, tudo isso por meio das conversas.

Uma base para escalonamento: embora a experiência esteja totalmente no Slack, ela foi desenvolvida por um mecanismo seguro do Salesforce no back-end que cresce com você, possibilitando a expansão para recursos mais robustos quando você estiver preparado para isso.

Disponível agora: o gerenciamento de clientes no Slack está incluído no plano Business+ sem custo adicional.

Administrar uma pequena empresa implica desempenhar diferentes funções, e seu tempo é valioso demais para ser gasto com a entrada de dados. Para equipes enxutas, os detalhes mais importantes dos clientes não estão em um banco de dados, mas nas decisões ágeis, nos acompanhamentos rápidos e nas conversas diárias que já acontecem no Slack. Agora, essas conversas podem ter dupla função.

É por isso que estamos apresentando o CRM do Slack, criado em modo nativo no Slack e com tecnologia Salesforce. É um gerenciamento de clientes criado para a maneira como pequenas equipes realmente trabalham: é rápido, flexível, conversacional e inteligente. Não é necessário “acessar o CRM” ou procurar uma planilha para registrar o trabalho; os dados de seus clientes agora estão exatamente onde sua equipe já está colaborando, ou seja, no Slack.

É uma maneira completamente nova de se manter organizado e gerenciar os relacionamentos com os clientes simplesmente tendo uma conversa. Monitore leads, gerencie negócios, e ofereça suporte desde seu primeiro contato até o fechamento do negócio, sem precisar abrir uma nova guia ou aprender a usar uma nova ferramenta. Basta falar com o Slackbot, seu agente de IA pessoal para o trabalho e ele cuidará do restante. Finalmente um CRM que fala a sua língua.

Vamos analisar como o CRM do Slack mantém toda a sua equipe alinhada, como o Slackbot cuida do trabalho de baixa prioridade para que você possa se concentrar- no relacionamento e por que uma base do Salesforce significa que você estará pronto para escalonar assim que esse momento chegar.

Contexto de clientes que está onde você trabalha

Quando você é, ao mesmo tempo, fundador, representante de vendas, gerente de contas e líder de suporte, pode não ter tempo de vasculhar conversas antigas ou pesquisar sua caixa de entrada antes de uma chamada importante. Você precisa de uma visão geral do relacionamento com o cliente, e precisa disso rapidamente. O CRM do Slack leva esse histórico diretamente à sua barra lateral do Slack na nova guia Salesforce, oferecendo a todos uma exibição compartilhada e dinâmica de cada conta.

Já que os dados de seus clientes estão disponíveis diretamente no Slack, você pode acessar exibições completas de todos os seus contatos, contas e negócios a qualquer momento. Essas são “fontes de verdade” compartilhadas e totalmente editáveis, que se mantêm atualizadas à medida que sua equipe trabalha. Já que seus e-mails e eventos de calendários são sincronizados com seus registros automaticamente, seu histórico de contas está sempre atualizado. Você pode atualizar o valor de um negócio ou alterar uma data de fechamento diretamente na lista sem alternar entre ferramentas ou, melhor ainda, pedir que o Slackbot faça isso para você. Clique em um registro para abrir uma exibição detalhada com um resumo completo da conta, mostrando cada observação interna, atualização da etapa do negócio e interação da equipe em um só lugar. Quando um colega de trabalho começa a participar de uma conversa que já está na metade, não precisa perguntar o que aconteceu por último; o histórico completo já está lá no Slack.

Veja o que você pode fazer com o CRM do Slack:

Mantenha toda a sua equipe alinhada: todos veem as mesmas atualizações, acompanhamentos e status de negócios em tempo real para que não seja necessário perguntar “quem foi o último a falar com essa pessoa?”.

Saiba como o seu dia será em um só lugar: suas reuniões são apresentadas em uma única exibição de agenda, permitindo que você gerencie sua agenda e acesse os detalhes das contas sem ir de um lado para outro o tempo todo.

Capture novos leads e casos no momento em que eles chegarem: solicitações recebidas de formulários web ou e-mails vão diretamente para os canais do Slack, permitindo que você os roteie e resolva em segundos.

Atualize seu pipeline instantaneamente: gerencie todas as suas contas, leads e oportunidades em uma única lista ou simplesmente peça ao Slackbot para atualizar os detalhes do negócio para você sem precisar sair da conversa.

Manutenção de registros sem um clique sequer : agora, seus e-mails e eventos de calendário são sincronizados automaticamente com seus registros, de modo que o histórico compartilhado de sua equipe constrói s si mesmo enquanto você trabalha.

“Ter tudo em um só lugar é uma inovação sem precedentes. Desde o planejamento até a organização do meu dia com a visualização da agenda e das áreas de foco sugeridas pelo Slackbot, eu nunca preciso sair do Slack”. Em Smith Fundadora, EKS Consulting

Concentre-se em seus clientes, não em seu banco de dados

O crescimento não deve ser prejudicado pela “ressaca administrativa” das atualizações manuais. Agora, o Slackbot faz o trabalho pesado, transformando suas conversas diárias em registros organizados que você realmente consegue usar.

Como o Slackbot está onde o trabalho acontece, ele organiza seus dados e liga todos os pontos. Ele conhece os seus canais, suas conversas e seus clientes e extrai o contexto ideal em segundos, atuando como um colega de equipe inteligente que sempre sabe o andamento das coisas. Em vez de perder tempo com preparações e papelada, você pode ficar a par dos seus relacionamentos por meio de conversas simples.

Antes de uma reunião, basta pedir ao Slackbot para “Pesquisar esta conta” ou “Ajude a me preparar para a reunião das 14h”. O Slackbot extrairá todas as suas conversas e dados conectados do Slack, e resumir tudo em uma síntese concisa da conta que toda a sua equipe poderá visualizar e editar diretamente no Slack.

“Antes de uma chamada com um cliente, posso apenas pedir ao Slackbot: ‘O que eu prometi para este cliente?’. Ele apresenta todos os compromissos assumidos em nossas conversas. Sem vasculhar as conversas. sem perder o acompanhamento.” Sia Ghazvinian Cofundador e CEO, Abivo

Quando um negócio avança você não precisa interromper a conversa para registrá-lo. Basta contar ao Slackbot o que aconteceu (“O negócio com a Empresa foi fechado”) e o registro é atualizado instantaneamente. Ele até consegue elaborar um rascunho de um e-mail de acompanhamento ou mensagem com base nos itens de ação discutidos na sua conversa, garantindo que o trabalho sem prioridade seja feito enquanto você se concentra no relacionamento.

“Eu costumava gastar duas horas por semana alternando entre planilhas. Agora, apenas conto ao Slackbot o que aconteceu após uma chamada e ele atualiza tudo. Estou economizando 90 minutos por dia em tarefas administrativas, um tempo que eu posso usar no relacionamento com os clientes.” Sia Ghazvinian Cofundador e CEO, Abivo

Como o Slackbot apoia o gerenciamento de clientes:

Transforme qualquer conversa em um registro de cliente: basta pedir que o Slackbot crie um contato, atualize uma conta ou registre uma chamada para que ele extraia os detalhes mais relevantes para preencher o registro automaticamente.

Entre em cada chamada totalmente preparado: o Slackbot exibe conversas anteriores e o contexto do cliente para proporcionar uma visão completa da conta e seu histórico em um resumo antes mesmo de você discar.

Envie e-mails diretamente do Slack: não se limite a escrever rascunhos. Envie-os. O Slackbot usa o contexto existente do cliente e as observações da equipe para ajudá-lo a entrar em contato com leads ou responder casos de suporte sem precisar alternar para uma caixa de entrada.

Mantenha o dinamismo: peça que o Slackbot atualize a etapa de um negócio ou crie uma tarefa de acompanhamento, garantindo que seu CRM esteja sempre tão atualizado quanto sua mensagem mais recente.

Comece de maneira simples e escalone quando estiver tudo pronto

Para a maioria das equipes pequenas, o maior obstáculo para melhorar o gerenciamento de clientes não é a força de vontade: é a configuração, uma implantação que leva vários meses e nunca se encaixa à maneira como você trabalha. O CRM do Slack se adapta exatamente à sua realidade. Como a experiência é integrada na interface do Slack que você e sua equipe usam todos os dias, ele parece familiar desde o início. Você pode começar a usar em minutos, bastando adicionar os contatos ou pedir ao Slackbot que crie um novo registro de contas.

A melhor parte? Você obtém a confiabilidade de nível profissional do melhor CRM do mundo sem precisar sair da interface do Slack que você já conhece e adora. Enquanto você trabalha no Slack, um mecanismo seguro do Salesforce funciona silenciosamente em segundo plano, garantindo que seus dados estejam estruturados, protegidos e escalonáveis. Isso significa que você tem acesso aos mesmos controles de segurança e privacidade rigorosos que movimentam as maiores empresas do mundo, prontos desde o primeiro dia.

E o mais importante: você pode crescer com confiança sabendo que “o céu é o limite” para o que você pode fazer. Quando sua empresa estiver pronta para aproveitar todo o potencial da plataforma Salesforce, seu histórico já está lá, pronto para escalonar, esteja você gerenciando 20 ou 2.000 clientes. Sem migrações e sem recomeços, você terá um caminho perfeito desde a sua primeira conversa até se tornar uma empresa global. Cuidamos da infraestrutura; você mantém o fluxo do relacionamento.

“Quando lançamos o produto, não conseguíamos justificar o investimento em um software de CRM caro. O Slack CRM oferece às pequenas equipes tudo o que elas precisam, exatamente onde trabalham, sem a necessidade de alternar entre guias ou de aprender a usar outra plataforma.” George Graham Fundador e CEO, Wolf & Badger

Disponibilidade e como começar

Se você consegue enviar uma mensagem no Slack, já sabe como usar o CRM do Slack. Para a maioria das equipes, toda a configuração demora menos tempo do que a sua próxima reunião breve. Agora, o CRM do Slack está disponível para clientes no plano Business+ do Slack sem custo adicional. Esteja você monitorando seus 10 primeiros clientes ou gerenciando todo um pipeline, essa é a maneira mais rápida de reunir sua equipe, suas conversas e seus clientes diretamente onde você trabalha: no Slack.

Confira o vídeo de demonstração para saber mais sobre o CRM do Slack.