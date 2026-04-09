Points clés Gérez vos clients où que vous soyez : suivez les prospects, les contrats et l’historique des comptes directement dans Slack. Fini de jongler entre les onglets, les feuilles de calcul et les contextes.

Consacrez moins de temps aux tâches administratives et plus à la relation client : mettez à jour vos dossiers, enregistrez vos notes, effectuez des recherches dans vos différents comptes, préparez-vous à vos réunions ou encore rédigez le brouillon d’une prise de contact simplement en discutant avec Slackbot.

Profitez d’une solution évolutive : bien que toutes les actions soient réalisées dans Slack, elles reposent sur un moteur Salesforce sécurisé en backend qui évolue à votre rythme. Étendez vos capacités dès que vous êtes prêt.

Disponible dès aujourd’hui : la gestion client dans Slack est incluse dans le forfait Slack Business+ sans frais supplémentaires.

Lorsque vous dirigez une petite entreprise, vous devez porter de nombreuses casquettes. Votre temps est donc bien trop précieux pour le passer à saisir des données. Pour les équipes LEAN, les informations les plus importantes sur les clients ne sont pas celles conservées dans une base de données ; ce sont celles qui sont disséminées dans les décisions et entretiens de suivi rapides, ainsi que dans les conversations qui se déroulent chaque jour dans Slack. Ces conversations ont désormais une double utilité.

C’est pourquoi nous lançons Slack CRM, intégré nativement à Slack et optimisé par Salesforce. Cette solution de gestion de la relation client est adaptée aux méthodes de travail des petites équipes. Rapide, flexible et intelligente, elle repose sur un agent conversationnel et élimine la nécessité d’accéder à un logiciel CRM ou de consigner vos activités dans une feuille de calcul. Les données de vos clients se trouvent désormais là où votre équipe travaille déjà : dans Slack.

Découvrez une toute nouvelle manière de vous organiser et de gérer la relation client simplement en discutant. Suivez vos prospects et gérez les contrats et l’assistance depuis votre première interaction jusqu’à la signature du contrat sans ouvrir de nouveaux onglets ni apprendre de nouvel outil. Discutez simplement avec Slackbot, votre agent IA personnel professionnel, et laissez-le s’occuper du reste. Enfin un CRM qui parle votre langue.

Voyons à présent comment Slack CRM assure la coordination de votre équipe, comment Slackbot gère les tâches fastidieuses pour vous libérer du temps afin de soigner la relation avec vos clients, et pourquoi vous avez la certitude de pouvoir vous agrandir le moment venu grâce à Salesforce.

Le contexte client directement dans votre environnement de travail

Lorsque vous endossez les rôles de PDG, commercial, chargé de comptes et responsable de l’assistance client, vous n’avez pas le temps de fouiller dans les anciens fils de discussion ou votre boîte de réception avant un appel crucial. Vous avez besoin d’une vue complète de la relation client, et rapidement. Slack CRM vous permet d’accéder à cet historique directement depuis la barre latérale de Slack, dans le nouvel onglet Salesforce, auquel tous les collaborateurs peuvent accéder pour profiter d’une vue dynamique de chaque compte.

Les données de vos clients étant intégrées à Slack, vous bénéficiez en permanence d’une vue complète sur tous vos contacts, comptes et contrats. Ces « sources d’informations » partagées et entièrement modifiables sont maintenues à jour grâce au travail de votre équipe. De plus, vos e-mails et les événements de vos calendriers se synchronisent automatiquement avec vos dossiers, ce qui signifie que votre historique de compte est également toujours à jour. Vous pouvez modifier le montant d’un contrat ou la date de signature directement dans la liste sans changer d’outil ou, mieux encore, demander à Slackbot de le faire pour vous. Cliquez sur un dossier pour afficher un résumé complet du compte incluant chaque note interne, chaque modification des différentes phases de négociation et chaque interaction de l’équipe. Lorsqu’un collaborateur rejoint une conversation, il peut se mettre à la page facilement grâce à l’historique complet disponible dans Slack.

Avantages de Slack CRM :

Assurez la coordination de toute votre équipe : tout le monde a accès en temps réel aux mêmes informations, suivis et états de contrats. Plus besoin de chercher à savoir qui a discuté avec le client en dernier pour connaître les derniers développements.

Organisez votre journée de manière centralisée : toutes vos réunions sont regroupées dans une seule et même vue de calendrier, ce qui vous permet de gérer votre emploi du temps et d’accéder aux détails des différents comptes sans avoir à changer constamment d’environnement.

Répondez sans tarder aux nouveaux prospects et demandes : les demandes provenant de formulaires Web ou d’e-mails arrivent directement dans les canaux Slack, ce qui vous permet de les rediriger vers les bonnes personnes et d’y répondre en quelques secondes.

Mettez à jour votre pipeline instantanément : gérez tous vos comptes, pistes et opportunités depuis une seule liste, ou demandez à Slackbot de mettre à jour les détails d’un contrat à votre place sans jamais quitter la conversation.

Archivez vos dossiers automatiquement : vos e-mails et événements de calendrier se synchronisent désormais automatiquement avec vos dossiers. Ainsi, l’historique partagé de votre équipe se complète au fur et à mesure.

« Réunir tout au même endroit fait une énorme différence. Grâce à la vue agenda et aux suggestions Slackbot des points prioritaires, je peux préparer et gérer ma journée sans avoir à quitter Slack. » Em Smith Fondateur, EKS Consulting

Consacrez votre temps à vos clients, pas à votre base de données

Votre croissance ne devrait pas être freinée par la corvée administrative que représentent les mises à jour manuelles. Slackbot fait désormais le gros du travail et transforme vos conversations quotidiennes en dossiers bien organisés et exploitables.

Accessible depuis l’environnement dans lequel vous travaillez déjà, Slackbot est en mesure d’organiser vos données et d’établir des liens entre elles. Il connaît vos canaux, vos conversations et vos clients, et extrait le contexte adéquat en quelques secondes. Ce collaborateur intelligent sait toujours où chercher les informations. Fini de perdre du temps en préparation et en tâches administratives, gérez la relation client grâce à de simples conversations.

Avant une réunion, demandez par exemple à Slackbot d’« effectuer une recherche sur ce compte » ou de « préparer la réunion de 14h ». Il récupérera des informations de toutes vos conversations Slack et données connexes, et résumera tout cela en un brief concis du compte que toute votre équipe pourra consulter et modifier directement dans Slack.

« Avant d’appeler un client, je peux demander à Slackbot de me rappeler ce que je lui ai promis, et il extrait de nos conversations chacun de mes engagements. Je n’ai plus besoin de fouiller dans les fils de discussion ni de reporter le moindre suivi. » Sia Ghazvinian Cofondateur et PDG, Abivo

Lorsqu’une négociation progresse, vous pouvez le consigner sans interrompre la conversation. Dites simplement à Slackbot ce qui s’est passé (« Le contrat avec Fiction S.A. est maintenant conclu. Enregistre mes notes. », par exemple), et le dossier est aussitôt mis à jour. Slackbot peut même rédiger un e-mail ou un message de suivi à partir des actions discutées. Il se charge des tâches fastidieuses pour vous, pour que vous puissiez vous consacrer pleinement à la relation client.

« Auparavant, je passais des heures chaque semaine à jongler entre les feuilles de calcul. Aujourd’hui, il me suffit de dire à Slackbot ce qui s’est dit durant un appel pour qu’il mette tout à jour. Je gagne 90 minutes par jour dans mes tâches administratives, temps que je peux consacrer à mes clients. » Sia Ghazvinian Cofondateur et PDG, Abivo

Comment Slackbot facilite la gestion client :

Transformez n’importe quelle conversation en dossier client : dites simplement à Slackbot de créer un contact, de mettre à jour un compte, ou d’enregistrer une note ou un appel, et il extraira les informations pertinentes pour compléter automatiquement le dossier.

Préparez-vous avant chaque appel : Slackbot affiche une vue complète du compte qui vous intéresse, historique inclus, sous la forme d’un brief reposant sur le contexte client et vos conversations passées, pour que vous soyez prêt pour appeler votre client.

Envoyez des e-mails directement depuis Slack : rédigez et envoyez des e-mails depuis Slack. Slackbot utilise le contexte client et les notes d’équipe à disposition pour vous aider à contacter des prospects ou à répondre à des demandes d’assistance sans que vous ayez besoin d’accéder à votre boîte de réception.

Suivez l’avancée des négociations : demandez à Slackbot de mettre à jour une phase de négociation ou de créer une tâche de suivi pour que votre CRM soit toujours à jour.

Commencez petit et évoluez dès que vous êtes prêt

Pour la plupart des petites équipes, le principal obstacle à l’amélioration de la gestion client n’est pas le manque de volonté, mais un environnement dont l’implémentation prend des mois sans jamais être parfaitement adaptée à vos méthodes de travail. Slack CRM répond précisément à vos besoins. Cette solution étant intégrée à l’interface Slack que vous et votre équipe utilisez tous les jours, sa prise en main est des plus aisées. Démarrez en quelques minutes : ajoutez des contacts ou demandez à Slackbot de créer un compte.

Le meilleur dans tout cela ? Vous bénéficiez de la fiabilité professionnelle du meilleur CRM au monde sans jamais quitter l’interface Slack que vous maîtrisez. Pendant que vous travaillez dans Slack, un moteur Salesforce sécurisé s’exécute discrètement en arrière-plan afin de s’assurer que vos données restent structurées, protégées et prêtes à évoluer. Vous profitez des mêmes paramètres de sécurité et de confidentialité rigoureux que ceux de l’une des plus grandes entreprises au monde.

Mais surtout, vous pouvez développer votre entreprise en toute confiance, en sachant que rien ne viendra brider vos activités. Lorsque votre entreprise est prête à exploiter toute la puissance de la plate-forme Salesforce, votre historique est déjà là, prêt à passer à l’étape supérieure, que vous gériez 20 clients ou 2 000. Pas de migration, pas besoin de tout reprendre à zéro. La voie est parfaitement dégagée pour passer de votre première conversation à une entreprise d’envergure internationale. Nous gérons l’infrastructure, vous gérez la relation client.

« Au début de notre activité, nous ne pouvions justifier l’acquisition d’un logiciel CRM coûteux. Avec Slack CRM, les petites équipes ont à leur disposition tous les outils dont elles ont besoin là où elles travaillent déjà. Pas besoin de jongler entre différents onglets ni d’apprendre à utiliser une nouvelle plate-forme. » George Graham Cofondateur et PDG, Wolf & Badger

Disponibilité et premiers pas

Si vous savez envoyer un message dans Slack, vous savez déjà comment utiliser Slack CRM. Dans la plupart des cas, la configuration complète prend moins de temps que votre prochain point d’équipe. Slack CRM est disponible dès à présent pour les clients Slack Business+ sans frais supplémentaires. Que vous suiviez vos 10 premiers clients ou que vous gériez un pipeline complet, Slack CRM est la solution la plus efficace pour rassembler votre équipe, vos conversations et vos clients là où vous travaillez déjà : dans Slack.

Regardez la vidéo de démonstration pour en savoir plus sur Slack CRM.