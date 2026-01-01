AI 已不再是處於實驗階段的科技。Gartner 預測，到 2026 年底將有 40% 的企業應用程式會包含特定工作的 AI 智慧代理功能，而一年前這個比例還不到 5%。自今年一月以來，在 Slack 上新建置的自訂智慧代理數量成長逾 300%，我們也見證了顯著的發展趨勢。
隨著企業平均需要管理數百個、甚至數千個專用智慧代理，浮現了一個關鍵問題：我們該如何讓員工輕鬆地找到並使用這些智慧代理？
智慧代理越多，未必代表工作成效越好。多數的 AI 部署都面臨智慧代理分散的問題。由於團隊各自在不同平台部署智慧代理功能，而這些數位團隊成員獨自工作，不是無法分享背景資訊，就是缺乏溝通途徑，使得這些智慧代理徒然成為另一種雜訊來源。解方並不是再增加一個工具，而是將人類與代理整合到工作本來就進行的地方。
Slack 平台能讓你建置代理級的工作作業系統，統一每個應用程式和 AI 智慧代理，讓 Slack 自然而然成為這種進化的平台。透過將你的整個生態系統整合到單一的對話介面中，你就能讓具備情境感知的智慧代理透過 Slackbot 協調，順暢地共同協作。
將你的所有應用程式及智慧代理整合到工作流程中
邁向代理型企業，首要步驟就是終結「切換索引標籤」的負擔。只要智慧代理都分散在不同平台，採用率就難以成長。我們直接將第三方和自訂智慧代理整合到 Slack 的對話流程中，讓你「跟智慧代理聊天」就像傳簡訊給同事一樣自然。
Slack 平台提供豐富的生態系統，擁有 2,600 個預設定的應用程式和智慧代理，從程式設計與研究到客戶支援與專案管理無一不備。不論你現在使用的是世界級合作夥伴智慧代理，或是利用我們的開發人員工具建置自訂的解決方案，目的只有一個：將你團隊使用的工具融入工作正在進行的空間。
你的團隊在同一個頻道裡就能使用 Agentforce Analytics Agent 來發掘客戶見解，用 Adobe Express 立即產生資產，用 Workday 處理 HR 請求，或者用 DocuSign 來管理合約生命週期。Slack AgentExchange 將你的 Agentforce 和第三方智慧代理整合在一起，為你的整個團隊人力創造唯一、統一的體驗。
懂得情境認知的智慧代理能提升團隊實力
智慧代理表現良窳取決於它能存取多少資料。多數 AI 只能提供一般性的答覆，因為它們缺乏討論內容的背景資訊，例如團隊在上週二所做的決定，或是專案在上個季度改變方向的原因等等。要真正落實以智慧代理為核心的做法，接下來的步驟就是讓智慧代理擁有商業資料和豐富的對話記錄，也就是工作正在進行的所有內容。
Slack 運用即時搜尋 (RTS) API 和模型背景資訊通訊協定 (MCP) 來解決這個問題。讓智慧代理安全地存取你的 Slack 資料代表它們可取得所需的背景資訊，如此一來，你的 AI 將會更精準、更有關聯性，功能也更強大。
你可以直接在 Slack 中或是透過專用的智慧代理介面來使用這些智慧代理，但無論你在何處使用你的智慧代理，都可以透過安全性、權限和資料檢索等機制安全地存取你的資料。一切由你做主。
以 Cursor 和 Linear 為例：利用 Slack 的情境感知功能，使用 Cursor 的開發人員可以從討論內容中提取即時背景資訊，以確認問題本質並撰寫更合適的程式碼；而 Linear 智慧代理可以立即產生該對話串的摘要成為可直接操作的支援單。這已不僅僅是 AI，這是懂得你的企業內涵的 AI。
讓 Slackbot 協調所有資料、應用程式和智慧代理之間的工作
我們的最終目標不是只擁有這些智慧代理功能，而是要讓它們共同協作。代理級工作空間的最後階段就是要協調你的整個資料、應用程式和工作流程，讓人類員工和數位團隊成員都能加快工作速度。你不必牢記哪個智慧代理負責處理差旅事務，哪個智慧代理負責追蹤 IT 支援單，你要做的就是交辦就好。
Slackbot 正逐步發展為單一、統一的介面，適合供企業上下使用。隨著 Slackbot MCP 用戶端即將推出，你可以直接將任何應用程式或智慧代理整合到 Slackbot，使其成為你技術堆疊的「大門」。與其要瀏覽十幾個儀表板，Slackbot 可以將你的請求轉送給正確的專業智慧代理，還能管理多重步驟的工作流程，最終把完成的工作交回你手上。
想像一下，你交待 Slackbot「完成 A 公司合約。」Slackbot 會在後台協調 DocuSign 提取合約狀態，聯絡你的法務代理查證最新條文，然後將最終的連結傳回給你簽名。我們將 Slackbot 打造成單一的對話介面，不只是把 AI 新增到 Slack 這麼簡單，而是要為你的整個企業建造一個指揮中心。
以智慧代理為核心的未來：對話與行動的交會
轉型為代理型企業應帶來清晰透明，而非複雜耗時，而不是複雜耗時。透過將懂得情境感知的代理整合至 Slack，並由 Slackbot 協調工作流程，工作的重點將從管理工具轉為達成目標及完成工作。
Slack 和 Slackbot 在此聯手，確保隨著你的 AI 生態系統逐步發展，你仍然能夠將心力專注於重要的工作上。在這個以智慧代理為核心的工作環境中，數位與人類團隊成員共同攜手合作，而工作流程隱身於後台，完成工作就像開啟一場對話一樣簡單。
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