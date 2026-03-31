A IA não é mais algo experimental. A Gartner prevê que 40% dos apps empresariais incluirão agentes de IA criados para tarefas específicas até o fim de 2026, um aumento significativo em relação aos menos de 5% registrados há um ano. Também observamos um crescimento expressivo, com mais de 300% no número de novos agentes personalizados criados no Slack desde janeiro.

À medida que uma empresa média gerencia centenas (em breve, milhares) de agentes especializados, surge uma pergunta fundamental: como podemos facilitar a localização e o uso desses agentes pelos funcionários?

A disponibilização de mais agentes não significa automaticamente um trabalho melhor. A maioria das implantações de IA sofre com a dispersão de agentes: as equipes estão implantando agentes de maneira independente em várias plataformas diferentes; esses colegas de equipe digitais trabalham em departamentos diferentes. Sem ter um contexto compartilhado ou uma maneira de se comunicar, os agentes viram apenas outra fonte de ruído. A solução não é outra ferramenta; é reunir pessoas e agentes no local onde o trabalho já acontece.

A plataforma do Slack permite que você crie um sistema operacional de trabalho de agentes que unifica cada app e agente de IA, tornando o Slack o lugar ideal para esta evolução. Ao integrar todo o seu ecossistema em uma única interface conversacional, você fornece agentes sensíveis a contexto que funcionam juntos facilmente: tudo é organizado pelo Slackbot.

Integre todos os seus apps e agentes no fluxo de trabalho

O primeiro passo em direção à empresa com agentes de IA é acabar com o fardo da “alternância entre guias”. Quando os agentes estão em portais separados, a adesão entra em estagnação. Ao integrar agentes de terceiros e personalizados diretamente no fluxo conversacional do Slack, tornamos “conversar com um agente” tão natural quanto enviar uma mensagem para um colega.

A plataforma do Slack oferece um amplo ecossistema com 2.600 apps e agentes pré-configurados, de programação e pesquisa ao suporte ao cliente e gerenciamento de projetos. Esteja você usando um agente de parceiros de nível mundial ou criando uma solução personalizada com nossas ferramentas de desenvolvimento, o objetivo é o mesmo: levar as ferramentas que as suas equipes usam ao local onde já trabalham.

Conheça seus novos agentes preferidos do Slack Claude: pense, escreva e programe com o Claude

pense, escreva e programe com o Claude Cursor: dê início a agentes de programação com o Cursor no Slack

dê início a agentes de programação com o Cursor no Slack Docusign: contratos na velocidade do Slack com o Docusign

contratos na velocidade do Slack com o Docusign Linear: o sistema de desenvolvimento de produtos para equipes e agentes

o sistema de desenvolvimento de produtos para equipes e agentes Perplexity Computer: o chat responde. Os agentes realizam tarefas. O computador trabalha.

o chat responde. Os agentes realizam tarefas. O computador trabalha. Vercel: lance códigos verdadeiros do Slack com o v0 da Vercel

lance códigos verdadeiros do Slack com o v0 da Vercel Wordsmith: escalone experiência jurídica enquanto mantém o controle Veja todos os apps e agentes no Slack Marketplace.

Sua equipe pode trabalhar com o Agente de análise do Agentforce para extrair informações de clientes, o Adobe Express para gerar ativos na hora, o Workday para lidar com solicitações de RH ou o DocuSign para gerenciar ciclos de vida de contratos, tudo no mesmo canal. O AgentExchange do Slack reúne todos os seus agentes do Agentforce e de terceiros, criando uma experiência unificada para toda a sua força de trabalho.

Dê autonomia para equipes com agentes sensíveis a contexto

Um agente é tão bom quanto os dados aos quais ele tem acesso. A maioria das IAs oferece respostas genéricas porque não têm o contexto das suas conversas, como a compreensão de o que a sua equipe decidiu na última terça-feira, ou por que um projeto mudou de direção no último trimestre. Para realmente adotar uma abordagem centrada no agente, o próximo passo é capacitá-los com dados de negócios e um histórico rico de conversas, onde o trabalho acontece.

O Slack soluciona esse problema com a API de Pesquisa em tempo real (RTS) e o Protocolo de Contexto de Modelo (PCM). Dar aos agentes um acesso seguro aos seus dados do Slack significa que eles têm o contexto de que precisam, tornando a sua IA mais precisa, relevante e poderosa.

Você pode usar esses agentes diretamente no Slack ou por meio de uma interface de agente dedicada. Mas, independentemente de onde você os utilize, poderá acessar seus dados com segurança, graças aos recursos integrados de segurança, permissões e recuperação de dados. Está tudo sob o seu controle.

Considere o Cursor e o Linear: aproveitando os recursos sensíveis a contexto do Slack, um desenvolvedor que usa o Cursor pode extrair contexto em tempo real das discussões para identificar problemas e escrever um código melhore enquanto um agente do Linear resume instantaneamente essa conversa em um tíquete acionável. Não é apenas IA: é uma IA que conhece o seu negócio.

Deixe o Slackbot organizar o trabalho entre todos os seus dados, apps e agentes

O objetivo principal não é apenas ter agentes. É fazer com que eles trabalhem juntos. A etapa final de um workspace de agentes é organizar trabalho entre todos os seus dados, apps e workflows para que colegas humanos e digitais possam avançar mais rapidamente. Você não deveria ter de lembrar qual agente lida com viagens ou qual monitora tíquetes de TI. Você deveria apenas poder perguntar.

O Slackbot está evoluindo em uma interface unificada para toda a sua empresa. Com o futuro cliente de PCM do Slackbot , você poderá integrar qualquer app ou agente diretamente no Slackbot, tornando-o a “porta de entrada” para toda a pilha tecnológica. Em vez de navegar por vários painéis, o Slackbot poderá encaminhar sua solicitação ao agente especializado correto, gerenciar vários workflows com várias etapas e fazer a entrega final diretamente a você.

Imagine pedir ao Slackbot para “finalizar o contrato da Empresa”. Nos bastidores, o Slackbot se coordena com o DocuSign para extrair o status, se comunica com o seu agente jurídico para verificar a cláusula mais recente e devolve o link final para que você o assine. Ao transformar o Slackbot em uma interface conversacional unificada, não estamos apenas adicionando a IA ao Slack; estamos criando o centro de comando para toda a sua empresa.

Um futuro voltado a agentes: onde a conversa se une à ação

A mudança para uma empresa com agentes de IA deve apresentar clareza, e não complexidade. Ao integrar agentes sensíveis ao contexto no Slack e organizar workflows por meio do Slackbot, o foco muda do gerenciamento de ferramentas para a obtenção de resultados e a conclusão do trabalho.

O Slack e o Slackbot estão aqui para garantir que todo o seu ecossistema de IA cresça, para você se concentrar no trabalho que importa. Neste ambiente centrado em agentes, os colegas digitais e humanos trabalham lado a lado, os workflows desaparecem na paisagem e a realização das tarefas fica tão simples quanto iniciar uma conversa.

Saiba mais sobre a mais recente inovação do Slackbot.