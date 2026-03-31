La IA ya no es experimental. Gartner predice que el 40 % de las aplicaciones empresariales incluirán agentes de IA específicos de tareas antes de que acabe 2026, frente al menos del 5 % de hace un año. También hemos observado un gran impulso, con un crecimiento superior al 300 % en el número de nuevos agentes personalizados creados en Slack desde enero.

Dado que una empresa media gestiona cientos (y pronto miles) de agentes especializados, surge una pregunta fundamental: ¿cómo hacer para que los empleados puedan encontrar y usar fácilmente estos agentes?

Más agentes no implica necesariamente mejor trabajo. La mayoría de las implementaciones de IA se ven afectadas por la proliferación de agentes: los equipos están implementando agentes de forma independiente en diferentes plataformas; esos compañeros de equipo digitales trabajan de forma aislada y, al no tener un contexto común ni una forma de comunicarse, los agentes se convierten en una fuente más de ruido. La corrección no está en otra herramienta, sino en aunar humanos y agentes en el lugar donde tiene lugar el trabajo.

La plataforma de Slack te permite crear un sistema operativo de trabajo agéntico que unifica cada aplicación y agente de IA, lo que la convierte en el entorno natural para esta evolución. Al integrar todo tu ecosistema en una sola interfaz conversacional, proporcionas agentes sensibles al contexto que colaboran entre sí a la perfección, todo ello orquestado a través de Slackbot.

Incluye todas tus aplicaciones y agentes en el flujo de trabajo

El primer paso hacia una empresa agéntica es acabar con el coste que supone cambiar de pestañas. Cuando los agentes se encuentran en portales distintos, la adopción se estanca. Al integrar agentes personalizados y de terceros directamente en el flujo conversacional de Slack, hacemos que chatear con un agente resulte tan natural como enviar un mensaje a un compañero.

La plataforma de Slack ofrece un rico ecosistema de 2600 aplicaciones y agentes preconfigurados, desde la codificación y la investigación hasta el soporte al cliente y la gestión de proyectos. Independientemente de si usas un agente colaborador de primer nivel o si creas una solución personalizada con nuestras herramientas de desarrollador, el objetivo es el mismo: llevar las herramientas que usan tus equipos al espacio en el que estos ya trabajan.

Descubre tus nuevos agentes de Slack favoritos Claude: piensa, escribe y codifica con Claude

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Tu equipo puede trabajar con el Agente de análisis de Agentforce para obtener información sobre los clientes, Adobe Express para generar recursos sobre la marcha, Workday para gestionar las solicitudes de RR. HH. o Docusign para gestionar todos los ciclos de vida de contratos en el mismo canal. Slack AgentExchange aúna a todos tus agentes de Agentforce y de terceros para crear una sola experiencia unificada para toda tu plantilla.

Capacita a los equipos con agentes sensibles al contexto

Un agente es tan bueno como los datos a los que tiene acceso. La mayoría de las herramientas con IA ofrecen respuestas genéricas porque carecen de contexto de tus conversaciones, como entender qué es lo que decidió tu equipo el martes pasado o por qué un proyecto cambió de rumbo el trimestre pasado. Para adoptar realmente un enfoque centrado en agentes, el siguiente paso es capacitar a los agentes tanto con datos de negocios como con un historial detallado de las conversaciones, allí donde se desarrolla el trabajo.

Slack lo soluciona con la API de búsqueda en tiempo real (RTS) y el protocolo de contexto del modelo (MCP). Al conceder a los agentes acceso seguro a tus datos de Slack, obtienen el contexto necesario, gracias a lo cual tu IA se vuelve más precisa, relevante y eficaz.

Puedes usar estos agentes directamente en Slack o a través de la interfaz de agente especializada, pero, independientemente de dónde utilices el agente, podrás acceder a tus datos de forma segura gracias a las funciones integradas de seguridad, permisos y recuperación. Todo según tus condiciones.

Considera usar Cursor y Linear: al utilizar las funciones sensibles al contexto de Slack, un desarrollador que utilice Cursor puede extraer información contextual en tiempo real de los debates para identificar problemas y escribir código de mejor calidad, mientras que un agente de Linear resume al instante ese hilo en un ticket factible. No es solo IA: es IA que conoce tu negocio.

Deja que Slackbot coordine el trabajo en todos tus datos, aplicaciones y agentes

El objetivo definitivo no es solo tener agentes: es tenerlos todos juntos. La fase final de un espacio de trabajo agéntico es orquestar el trabajo en todos tus datos, aplicaciones y flujos de trabajo para que los humanos y compañeros de equipo digitales se puedan mover más rápido. No deberías tener que recordar qué agente gestiona los viajes o cuál monitoriza los tickets de TI. Solo deberías poder hacer consultas.

Slackbot se está convirtiendo en la interfaz única y unificada para toda tu empresa. Con el próximo cliente de MCP de Slackbot, puedes integrar cualquier aplicación o agente directamente en Slackbot, lo que lo convierte en la “puerta de entrada” de tu pila tecnológica. En lugar de navegar por docenas de dashboards, Slackbot podrá dirigir tu solicitud al agente especializado correcto, gestionar flujos de trabajo de varios pasos y devolverte el control.

Imagina pedir a Slackbot que “finalice el contrato con Ficciones”. De fondo, Slackbot se coordina con Docusign para obtener el estado, se pone en contacto con tu agente legal para verificar la última cláusula y te envía el enlace definitivo para que lo firmes. Al convertir Slackbot en una única interfaz conversacional, no solo estamos añadiendo IA a Slack, sino que también creamos un centro de comandos para toda tu empresa.

Un futuro centrado en los agentes: donde la conversación se une a la acción

El cambio a una empresa agéntica debe suponer claridad, no complejidad. Al integrar agentes sensibles al contexto en Slack y orquestar flujos de trabajo a través de Slackbot, el enfoque pasa de la gestión de herramientas a la consecución de resultados y a la realización del trabajo.

Slack y Slackbot están aquí para garantizar que, a medida que crece tu ecosistema de IA, tu enfoque sigue en el trabajo que importa. En este entorno centrado en los agentes, los compañeros de equipo digitales y humanos trabajan codo con codo, los flujos de trabajo desaparecen en el fondo y sacar adelante el trabajo es tan sencillo como iniciar una conversación.

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