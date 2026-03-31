KI hat die experimentelle Phase verlassen. Gartner prognostiziert, dass bis Ende 2026 40 % aller Unternehmens-Apps aufgabenspezifische KI-Agenten enthalten werden. Vor einem Jahr lag diese Zahl noch bei unter 5 %. Auch wir können eine starke Dynamik beobachten: Seit Januar verzeichnen wir einen Anstieg von 300 % bei neuen benutzerdefinierten Agenten, die in Slack erstellt werden.

Da Unternehmen Hunderte oder bald sogar Tausende von spezialisierten Agenten einsetzen, stellt sich eine wichtige Frage: Wie sorgen wir dafür, dass Mitarbeitende diese Agenten leicht finden und verwenden können?

Mehr Agenten bedeuten nicht automatisch bessere Arbeit. In den meisten KI-Bereitstellungen gibt es eine ausufernde Vielfalt an Agenten: Da Teams Agenten unabhängig voneinander auf verschiedenen Plattformen bereitstellen, arbeiten diese digitalen Teammitglieder in Silos, ohne gemeinsamen Kontext oder eine Möglichkeit zu kommunizieren. So werden Agenten einfach nur zu einem weiteren potenziellen Störfaktor. Dieses Problem lässt sich nicht mit noch einem Tool beheben, sondern nur, indem Menschen und Agenten an dem Ort zusammengebracht werden, an dem die Arbeit bereits erfolgt.

Auf der Slack-Plattform kannst du ein agentenbasiertes Betriebssystem für die Arbeit aufbauen, in dem alle Apps und KI-Agenten vereint sind. So wird Slack zum natürlichen Zuhause für diese Entwicklung. Indem du dein gesamtes Ökosystem in eine einzige dialogbasierte Benutzeroberfläche integrierst, stellst du kontextbezogene Agenten bereit, die nahtlos zusammenarbeiten – orchestriert durch Slackbot.

Alle Apps und Agenten in deine Arbeitsabläufe einbinden

Der erste Schritt hin zum agentenbasierten Unternehmen besteht darin, den ständigen Wechsel zwischen Tools und Registerkarten zu beenden. Wenn Agenten in voneinander getrennten Portalen existieren, werden sie weit weniger akzeptiert. Durch die Integration von Drittanbieter- und benutzerdefinierten Agenten direkt in Unterhaltungen in Slack wird das „Chatten mit einem Agenten“ genauso natürlich wie das Ansprechen von Kolleg:innen.

Die Slack-Plattform bietet ein umfangreiches Ökosystem mit 2.600 vorkonfigurierten Apps und Agenten für verschiedenste Einsatzzwecke – vom Programmieren und Recherchieren über den Kundendienst bis hin zum Projektmanagement. Egal, ob du einen erstklassigen Partneragenten verwendest oder mithilfe unserer Entwicklungs-Tools deine eigene Lösung erstellst, das Ziel ist dasselbe: Du möchtest die Tools, die deine Teams nutzen, in den Ort integrieren, an dem sie bereits arbeiten.

Vorhang auf für deine neuen Slack-Lieblingsagenten Claude: Ideen entwickeln, schreiben und programmieren mit Claude

Ideen entwickeln, schreiben und programmieren mit Claude Cursor: Programmieragenten mit Cursor in Slack ausführen

Programmieragenten mit Cursor in Slack ausführen DocuSign: Vereinbarungen mit Slack-Geschwindigkeit mit DocuSign

Vereinbarungen mit Slack-Geschwindigkeit mit DocuSign Linear: Das Produktentwicklungssystem für Teams und Agenten

Das Produktentwicklungssystem für Teams und Agenten Perplexity Computer: Antworten im Chat, Aufgabenausführung durch Agenten, Verarbeitung durch Computer

Antworten im Chat, Aufgabenausführung durch Agenten, Verarbeitung durch Computer Vercel: Funktionierenden Code mit v0 von Vercel direkt aus Slack ausliefern

Funktionierenden Code mit v0 von Vercel direkt aus Slack ausliefern Wordsmith: Juristische Kompetenz skalieren und gleichzeitig die Kontrolle behalten Du kannst dir alle Apps und Agenten im Slack Marketplace ansehen.

Dein Team kann beispielsweise in ein und demselben Channel mit diesen Agenten zusammenarbeiten: Agentforce Analytics Agent, um Kundenerkenntnisse zutage zu fördern, Adobe Express, um im Handumdrehen Materialien zu generieren, Workday, um Personalangelegenheiten zu bearbeiten, oder DocuSign, um die Lebenszyklen von Verträgen zu verwalten. Slack AgentExchange bringt alle deine Agentforce- und Drittanbieter-Agenten zusammen und sorgt so für ein gemeinsames, einheitliches Benutzererlebnis für die gesamte Belegschaft..

Kontextbezogene Agenten zur Unterstützung deiner Teams

Ein Agent ist nur so gut wie die Daten, auf die er zugreifen kann. Die meisten KI-Funktionen geben nur allgemeine Antworten, weil sie den Kontext deiner Unterhaltungen nicht kennen. Beispielsweise wissen sie nicht, was dein Team am letzten Dienstag beschlossen hat oder warum ein Projekt im letzten Quartal in eine andere Richtung gelenkt wurde. Damit sich ein agentenzentrierter Ansatz wirklich und wahrhaftig umsetzen lässt, müssen Agenten Zugriff auf Geschäftsdaten und den Verlauf von Unterhaltungen erhalten, und zwar dort, wo deine Teams arbeiten.

Slack löst dieses Problem mit der API für die Echtzeit-Suche (Real-Time Search-API, RTS) und dem Model Context Protocol (MCP). Indem du Agenten sicheren Zugriff auf deine Slack-Daten gewährst, erhalten sie den Kontext, den sie benötigen. So wird deine KI präziser, relevanter und leistungsfähiger.

Du kannst diese Agenten direkt in Slack oder über eine dedizierte Agenten-Schnittstelle verwenden. Unabhängig davon, wo du deinen Agenten verwendest, ist der Zugriff auf deine Daten durch integrierte Sicherheitsfunktionen, Berechtigungen und Abrufkonditionen abgesichert – alles zu deinen Bedingungen.

Nehmen wir als Beispiel Cursor und Linear: Durch Nutzung der kontextbezogenen Slack-Funktionen können Entwickler:innen, die Cursor verwenden, Echtzeitkontext direkt aus Unterhaltungen abrufen, um Probleme zu identifizieren und besseren Code zu schreiben, während ein Linear-Agent den betreffenden Thread sofort zu einem handlungsrelevanten Ticket zusammenfasst. Das ist nicht nur einfach eine KI – das ist eine KI, die dein Business kennt.

Slackbot orchestriert die Arbeit über alle deine Daten, Apps und Agenten hinweg

Das Ziel ist nicht, einfach Agenten zu verwenden. Das Ziel ist, diese zusammenarbeiten zu lassen. Der letzte Schritt eines agentenbasierten Workspace besteht darin, die Arbeit über alle deine Daten, Apps und Workspaces hinweg zu orchestrieren, sodass Menschen und digitale Teammitglieder schneller agieren können. Du solltest dir nicht merken müssen, welcher Agent Geschäftsreisen verwaltet und welcher IT-Tickets nachverfolgt. Du solltest einfach fragen können.

Slackbot entwickelt sich zu einer zentralen, einheitlichen Schnittstelle für dein gesamtes Unternehmen. Mit dem neuen Slackbot-MCP-Client kannst du jede Anwendung und jeden Agenten direkt in Slackbot integrieren, sodass dieser zur „Eingangstür“ für deinen Technologie-Stack wird. Du musst nicht mehr Dutzende von Dashboards durchforsten – Slackbot kann deine Anfrage an den richtigen Spezialagenten weiterleiten, Workflows mit mehreren Schritten abarbeiten und die aufbereiteten Informationen an dich zurückgeben.

Stell dir folgende Situation vor: Du bittest Slackbot, den Vertrag für Fiktion zu finalisieren. Im Hintergrund kontaktiert Slackbot DocuSign, um den aktuellen Status abzurufen, pingt deinen Agenten für rechtliche Fragen an, damit dieser die neuesten Klauseln prüft, und sendet dir einen Link, unter dem du das Endergebnis zum Unterschreiben findest. Indem wir Slackbot in eine zentrale dialogbasierte Benutzeroberfläche verwandeln, fügen wir nicht einfach irgendeine KI zu Slack hinzu – wir bauen die Kommandozentrale für dein gesamtes Unternehmen.

Eine agentenzentrierte Zukunft: wo Unterhaltungen zu Aktionen werden

Der Wandel zu einem agentenbasierten Unternehmen sollte Klarheit bringen, keine Komplexität. Durch die Integration von kontextbasierten Agenten in Slack und die Orchestrierung von Workflows durch Slackbot verschiebt sich der Fokus: Du musst keine Tools mehr verwalten, sondern erhältst Ergebnisse und kannst deine Arbeit erledigen.

Während dein KI-Ökosystem wächst, stellen Slack und Slackbot sicher, dass du dich auf die Arbeit konzentrieren kannst, die wirklich zählt. In dieser agentenzentrierten Umgebung arbeiten menschliche und digitale Teammitglieder Seite an Seite. Workflows verschwinden im Hintergrund und Aufgaben lassen sich ganz einfach durch Starten einer Unterhaltung erledigen.

Hier erfährst du mehr über die neuesten Slackbot-Innovationen.