La IA ya no es experimental. Gartner predice que el 40 % de las aplicaciones empresariales incluirá agentes de IA para tareas específicas a finales de 2026 a diferencia de apenas un 5 % que se estimaba hace un año. Además, observamos un impulso significativo, con más de un 300 % de crecimiento de nuevos agentes personalizados creados en Slack desde enero.

Debido a que la empresa promedio administra cientos de agentes especializados, que pronto podrían ser miles, surge la pregunta: ¿cómo hacemos que sea sencillo para los empleados encontrar y usar estos agentes?

Tener más agentes no lleva, automáticamente, a un mejor trabajo. La mayor parte de las implementaciones de IA sufren de la expansión de agentes, o agent sprawl, lo que implica que los equipos implementan agentes de forma independiente en diferentes plataformas, esos compañeros trabajan aislados y, sin un contexto compartido ni una manera de comunicarse, los agentes solo ocupan lugar. Para arreglarlo, no se necesita otra herramienta. Solo hay que reunir a los humanos y agentes en el lugar donde ya se trabaja.

La plataforma de Slack te permite crear un sistema operativo de trabajo con agentes que unifica todas las aplicaciones y agentes de IA, lo que transforma Slack en el espacio natural para esta evolución. Al integrar tu ecosistema completo en una interfaz conversacional única, incorporas agentes con acceso al contexto que trabajan en conjunto perfectamente. Y todo se orquesta mediante Slackbot.

Incorpora tus aplicaciones y agentes al flujo del trabajo

El primer paso hacia una empresa agéntica es la eliminación del cambio entre pestañas. Cuando los agentes están en portales diferentes, la adopción se estanca. Al integrar agentes de terceros y personalizados de forma directa en el flujo conversacional de Slack, se logra que hablar con un agente sea igual de natural que hacerlo con un colega.

La plataforma de Slack ofrece un ecosistema integral de 2600 aplicaciones y agentes preconfigurados, que incluyen desde programación hasta investigación, soporte al cliente y administración de proyectos. Ya sea que uses un agente de clase mundial o crees una solución personalizada con nuestras herramientas para desarrolladores, el objetivo es el mismo: reunir las herramientas que usa tu equipo en el espacio donde ya trabaja.

Conoce a tus nuevos agentes favoritos de Slack Claude: piensa, escribe y programa con Claude.

piensa, escribe y programa con Claude. Cursor: inicia el trabajo de los agentes de programación con Cursor en Slack.

inicia el trabajo de los agentes de programación con Cursor en Slack. Docusign: acuerdos a la velocidad de Slack con Docusign.

acuerdos a la velocidad de Slack con Docusign. Linear: el sistema de desarrollo de productos para equipos y agentes.

el sistema de desarrollo de productos para equipos y agentes. Perplexity Computer: las conversaciones responden. Los agentes realizan tareas. La computadora trabaja.

las conversaciones responden. Los agentes realizan tareas. La computadora trabaja. Vercel: envía código real desde Slack con v0 de Vercel.

envía código real desde Slack con v0 de Vercel. Wordsmith: escala el conocimiento legal a la vez que mantienes el control. Puedes ver todas las aplicaciones y agentes en Slack Marketplace.

Tu equipo puede trabajar con el agente de análisis de datos de Agentforce para obtener conocimientos de los clientes, con Adobe Express para generar recursos rápidamente, con Workday para administrar solicitudes de RR. HH. o con Docusign para administrar todos los ciclos de vida de los contratos en un mismo canal. AgentExchange de Slack reúne todos tus agentes de Agentforce y de terceros y crea una experiencia única y unificada para todo el personal.

Impulsa a los equipos con agentes con acceso al contexto

Un agente es igual de bueno que los datos a los que tiene acceso. La mayoría de la IA brinda respuestas genéricas porque no tiene el contexto de tus discusiones, como la capacidad de comprender la decisión que tomó tu equipo el martes o por qué se hicieron cambios en un proyecto el trimestre pasado. Para incorporar, realmente, un enfoque que priorice a los agentes, el paso siguiente es impulsarlos tanto con datos de negocios como con un historial conversacional completo, y todo dentro del espacio donde se trabaja.

Slack resuelve esto con la API de búsqueda en tiempo real (RTS) y el protocolo de contexto modelo (MCP). Al dar acceso seguro a los agentes a tus datos de Slack, esos agentes tendrán el contexto que necesitan, por lo que tu IA será más precisa, relevante y potente.

Puedes usar estos agentes directamente en Slack o mediante una interfaz dedicada para agentes. No importa dónde uses un agente; siempre puedes acceder de forma segura a tus datos con la seguridad incorporada, los permisos y la recuperación. Todo se hace con tus métodos.

Ten en cuenta Cursor y Linear: al aprovechar las capacidades de uso de contexto de Slack, un desarrollador que usa Cursor puede extraer contexto en tiempo real de discusiones para identificar problemas y escribir mejor código, mientras un agente de Linear resume al instante el hilo en un ticket con acciones. No es solo IA; es IA que conoce a tu empresa.

Logra que Slackbot orqueste el trabajo con todos tus datos, aplicaciones y agentes

El objetivo final no es solo tener agentes, sino hacer que trabajen juntos. La etapa final de un espacio de trabajo agéntico es la orquestación del trabajo con todos los datos, aplicaciones y flujos de trabajo a fin de lograr que los humanos y los compañeros digitales se muevan más rápido. No deberías tener que recordar cuál de tus agentes se encarga de los viajes o cuál de rastrear tickets de TI. Debería ser suficiente con preguntar o pedir algo.

Slackbot está evolucionando para convertirse en la interfaz única y unificada para toda tu empresa. Con el próximo lanzamiento del cliente de MCP de Slackbot, podrás integrar cualquier aplicación o agente de forma directa a Slackbot, lo que lo convertirá en la puerta de acceso de tus recursos tecnológicos. En lugar de explorar una decena de paneles de control, Slackbot podrá enviar tu solicitud al agente especializado correspondiente, administrar flujos de trabajo de varios pasos y enviarte de vuelta los archivos de entrega.

Imagina cómo sería pedirle a Slackbot «Cancela el contrato de Ficciones»: en segundo plano, Slackbot se coordina con Docusign para extraer el estado, alerta a tu agente legal para que verifique la cláusula más reciente y te devuelve el enlace final para que lo firmes. Al transformar a Slackbot en una única interfaz conversacional, no solo agregamos la IA a Slack, sino que creamos el centro de comandos para tu empresa completa.

Un futuro que prioriza a los agentes, donde la conversación y la acción se unen

El cambio a una empresa agéntica debería proporcionar claridad, no complejidad. Al integrar agentes con acceso al contexto en Slack y orquestar los flujos de trabajo mediante Slackbot, el enfoque pasa de estar en la administración de herramientas a estar en el logro de objetivos y la finalización de tareas.

Slack y Slackbot están para asegurarse de que, a medida que crezca tu ecosistema de IA, tu enfoque se mantenga en el trabajo que más importa. En este entorno que prioriza a los agentes, los compañeros digitales y humanos trabajan codo a codo, los flujos de trabajo se ejecutan en segundo plano y completar tareas es tan sencillo como iniciar una conversación.

Obtén más información acerca de la innovación de Slackbot más reciente.