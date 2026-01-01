もはや AI は実験段階ではありません。Gartner によると、2026 年の終わりまでにエンタープライズアプリの 40% にタスク特化型の AI エージェントが組み込まれると予測されています。5% 未満だった 1 年前と比べて大幅な増加です。また Slack でのカスタムエージェントの新規作成数も 1 月以降で 300% を超える増加率を記録し、力強い勢いがみられています。

そうしたなか、平均して数百、まもなく数千にも達しようとする特化型エージェントを管理する企業は、大きな課題に直面しようとしています。それは「従業員がそのようなエージェントを簡単に見つけて使えるようにするにはどうすればよいか」という課題です。

エージェントを増やしさえすれば、自動的に仕事の効率が上がるわけではありません。実際、多くの企業でエージェントの乱立が課題になっています。チームごとに異なるプラットフォームに個別にエージェントを導入してしまうことで、サイロ化が生じ、文脈が共有されず、コミュニケーション方法も統一されません。そうしてかえって情報が複雑になる結果を招いてしまいます。この問題の解決策は、さらなるツールを導入することではなく、すでに仕事をしている場所に人とエージェントを集約することです。

Slack のプラットフォームなら、あらゆるアプリと AI エージェントが 1 つにまとまる、エージェント対応の「仕事の基本システム」を構築できます。Slack が進化のためのホームとなるのです。自社のエコシステム全体を 1 つの会話型インターフェイスに統合することで、コンテキストを理解するエージェントをスムーズに導入できます。さらに各種のエージェントをすべて Slackbot を通じて協調させることができます。

あらゆるアプリとエージェントを仕事の流れに組み込む

「エージェント協働型企業」になるための最初のステップは、ツールの切り替えによる負担をなくすことです。エージェントごとにポータルを切り替える必要があると、導入は進みません。サードパーティー製のエージェントとカスタムエージェントをすべて Slack の会話の流れの中に直接組み込むことで、同僚に話しかけるのと同じくらい自然に、エージェントとやり取りできます。

Slack のプラットフォームは、事前設定済みの 2,600 のアプリとエージェントを備えた豊富なエコシステムを有しています。コーディングから調査、カスタマーサポート、プロジェクト管理まで、さまざまなアプリやエージェントが用意されています。世界レベルのパートナーエージェントを利用したい場合も、開発者用ツールでカスタムソリューションを構築したい場合も、チームは使いたいツールに、ふだん仕事をしている場所からアクセスできます。

Slack で利用できる人気の新しいエージェントをご紹介 Claude : Claude を使った思考、文章作成、コーディング

Claude を使った思考、文章作成、コーディング Cursor : Slack で Cursor を使ってコーディングエージェントを始動

Slack で Cursor を使ってコーディングエージェントを始動 Docusign : Docusign を使って Slack 内からスピーディーに契約締結

Docusign を使って Slack 内からスピーディーに契約締結 Linear : チームとエージェントのためのプロダクト開発システム

チームとエージェントのためのプロダクト開発システム Perplexity Computer : チャットが回答を提供し、エージェントがタスクをこなし、Computer が仕事を遂行

チャットが回答を提供し、エージェントがタスクをこなし、Computer が仕事を遂行 Vercel : Vercel の v0 を使って Slack から実際のコードをリリース

Vercel の v0 を使って Slack から実際のコードをリリース Wordsmith : 管理を維持しながら法的専門性をスケールアップ Slack Marketplace ですべてのアプリとエージェントを確認できます。

チームは Agentforce アナリティクスエージェントで顧客インサイトを引き出し、Adobe Express でその場でアセットを生成し、Workday で人事関連のリクエストを処理し、DocuSign で契約ライフサイクルを管理できます。すべてを同じチャンネルで実現できるのです。Slack AgentExchange に Agentforce およびサードパーティーのエージェントをすべて集約し、すべての従業員向けに 1 つの統一されたエクスペリエンスを生み出せます。

コンテキストを理解するエージェントでチームを強化

エージェントの性能は、どのようなデータにアクセスできるかにかかっています。多くの AI は自社の会話にアクセスできず背景情報が得られないため、一般的な回答しか返せません。たとえば、先週火曜日にチームで決定した内容や、前四半期にプロジェクトの方向性が変わった理由などを把握していないのです。真にエージェントファーストなアプローチを取るには、ビジネスデータに加えて、実際に仕事が動いている場所での会話データを活用し、エージェントの力を高める必要があります。

Slack は Real-Time Search（RTS）API とモデルコンテキストプロトコル（MCP）により、これを実現。エージェントは Slack のデータに安全にアクセスし、必要な背景情報を得て、精度、関連性、性能を向上させることができます。

ユーザーはこれらのエージェントを、Slack 内で直接利用することも、専用のエージェントインターフェイスを介して利用することも可能。どこから利用する場合でも、組み込みのセキュリティ、権限、検索機能により、自社のデータに安全にアクセスできます。すべてニーズに合わせて設定可能です。

Cursor と Linear を例にみてみましょう。Slack のコンテキスト認識機能を利用することで、開発者は Cursor を用いて、会話の内容からリアルタイムの背景情報を引き出し、問題を特定してコードを改善できます。そして、Linear のエージェントがそのスレッドを瞬時に要約して、実行可能なチケットにまとめます。これは自社のビジネスを把握している AI だからこそできる仕事です。

あらゆるデータ、アプリ、エージェントを Slackbot が指揮

最終的に目指すのは、エージェントをただ導入するのではなく、複数のエージェントを連携させて活用することです。エージェント協働型ワークスペースの仕上げは、自社のすべてのデータ、アプリ、ワークフローを調整して、人とデジタルチームメイトが協調して仕事をすばやく進められるようにすることです。あなたはどのエージェントが出張を処理し、どのエージェントが IT チケットを追跡するのかを覚えておく必要はありません。ただ尋ねるだけで OK です。

Slackbot は、会社全体を一元的にカバーするインターフェイスへと進化しようとしています。この先リリース予定の Slackbot MCP クライアントにより、任意のアプリケーションやエージェントを Slackbot に直接連携させることで、Slackbot が自社の技術スタックへの「玄関口」になります。あなたがダッシュボードをいくつも開いて情報を探し回る代わりに、Slackbot がリクエストを適切な専門エージェントに転送し、複数ステップのワークフローを管理して、最終成果物を返してくれます。

「ABC 社の契約書を完成させて」と Slackbot に依頼するとどうなるでしょう。Slackbot はバックグラウンドで DocuSign と連携してステータスを取得し、法務エージェントに最新の条項を確認させ、署名用の最終リンクをあなたに返します。Slackbot が単一の会話型インターフェイスになるということは、ただ Slack に AI が加わるのではなく、会社全体のコマンドセンターが構築されるということなのです。

エージェントファーストの未来 : 会話とアクションを同じ場所で

エージェント協働型企業へとシフトするために必要なのは、複雑化ではなく明確化です。コンテキストを理解するエージェントを Slack に組み込み、Slackbot を介してワークフローを協調させることで、仕事の焦点をツールの管理から成果の達成へとシフトできます。

AI のエコシステムが拡大していくなか、Slack と Slackbot は、企業が重要な仕事に集中し続けることに貢献します。エージェントファーストの環境を整えることで、人間とデジタルチームメイトが手を取り合って協働し、バックグラウンドでワークフローが動作して、会話するのと同じくらいシンプルに仕事を前に進められるようになります。

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