L’IA a dépassé le stade de technologie expérimentale. Selon Gartner, 40 % des applications d’entreprise incluront des agents IA pour des tâches spécifiques d’ici fin 2026, contre moins de 5 % il y a un an. Nous assistons également à une dynamique forte, avec une croissance de plus de 300 % des nouveaux agents personnalisés conçus dans Slack depuis le mois de janvier.

À l’heure où une entreprise gère en moyenne des centaines, voire bientôt des milliers d’agents spécialisés, une question essentielle se pose : comment permettre aux collaborateurs de trouver et d’utiliser facilement ces agents ?

Multiplier les agents ne signifie pas forcément une meilleure qualité de travail. La plupart des déploiements IA souffrent d’une surabondance d’agents. En effet, les équipes les déploient indépendamment sur différentes plateformes, et ils fonctionnent de manière compartimentée, sans pouvoir communiquer ou accéder à un contexte partagé, pour au final devenir source de déconcentration. La solution ne consiste pas à recourir à un énième outil, mais de combiner utilisateurs humains et agents dans un emplacement centralisé, au cœur du travail.

La plateforme Slack vous permet de développer un système d’exploitation professionnel agentique qui rapproche naturellement les applications et les agents. En intégrant votre écosystème dans une interface conversationnelle unique, vous pouvez mettre en place des agents qui pourront s’appuyer sur le contexte pour collaborer efficacement, le tout contrôlé depuis Slackbot.

Intégrez vos applications et vos agents au cœur de votre travail

La première étape vers une entreprise agentique consiste à mettre fin au changement de contexte. L’adoption peine à décoller si vous avez besoin de portails distincts pour accéder à vos agents. En intégrant vos agents tiers et personnalisés directement dans le flux des conversations dans Slack, vous pouvez « discuter » avec un agent aussi naturellement qu’avec vos collègues humains.

La plateforme Slack propose un écosystème enrichi de plus de 2 600 applications et agents, prenant en charge des tâches allant du codage à l’assistance client, en passant par la gestion de projets. Que vous utilisiez un agent d’un partenaire majeur ou développiez une solution personnalisée avec nos outils, l’objectif reste le même : centraliser les outils de travail que vos équipes utilisent.

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Votre équipe peut travailler avec l’agent d’analyse de données Agentforce pour présenter des insights sur les clients, Adobe Express pour générer des contenus à la volée, Workday pour gérer les requêtes RH, ou encore DocuSign pour gérer le cycle de vie des contrats dans un même canal. Slack AgentExchange rapproche l’ensemble de vos agents Agentforce et tiers, afin de proposer une expérience unifiée à l’ensemble de vos équipes.

Autonomisez vos équipes grâce à des agents sensibles au contexte

L’efficacité d’un agent dépendra des données auxquelles il peut accéder. La plupart des solutions IA fournissent des réponses génériques car elles n’ont pas accès au contexte de vos discussions, et ne peuvent par exemple pas comprendre ce que votre équipe a décidé jeudi dernier, ou pourquoi l’orientation d’un projet a changé le trimestre dernier. Pour adopter une approche véritablement agentique, vous devez permettre à vos agents d’accéder aux données métier enrichies et à l’historique de vos conversations, le tout de manière centralisée.

Slack s’appuie sur l’API de recherche en temps réel (RTS) et le Model Context Protocol (MCP) pour résoudre ce problème. Si vous donnez à vos agents accès à vos données Slack, ils disposent du contexte nécessaire pour que l’IA produise des résultats plus précis, plus pertinents et plus efficaces.

Vous pouvez utiliser ces agents directement dans Slack ou par le biais d’une interface agentique dédiée, mais quel que soit l’endroit où vous utilisez votre agent, vous pouvez accéder à vos données en toute sécurité grâce à la sécurité intégrée, aux autorisations et à la récupération des données. C’est vous qui contrôlez.

Prenons l’exemple de Cursor et Linear : en tirant parti du contexte disponible dans Slack, un développeur qui utilise Cursor peut s’appuyer sur les discussions pour identifier les problèmes et optimiser le code produit, tandis qu’un agent Linear résume instantanément ce fil de discussion pour créer un ticket utilisable. C’est bien plus qu’une simple IA : c’est une IA qui connaît vos tâches et activités.

Slackbot gère vos tâches en s’appuyant sur vos données, applications et agents

L’objectif n’est pas de multiplier les agents, mais de faire en sorte qu’ils puissent travailler ensemble. La dernière étape d’un espace de travail agentique est de gérer vos tâches en s’appuyant sur vos données, applications et flux de travail, pour permettre à vos collègues et agents de travailler plus efficacement. Vous n’avez plus à vous rappeler quel agent gère quoi ; il vous suffit de poser vos questions à Slackbot.

Slackbot devient une interface unifiée utilisable partout dans votre entreprise. Grâce au client Slackbot MCP disponible prochainement, vous pouvez intégrer l’application ou l’agent de votre choix directement dans Slackbot, qui fera office de point d’accès pour l’ensemble de votre pile technologique. Au lieu de devoir jongler entre des dizaines de tableaux de bord, Slackbot achemine votre requête vers l’agent spécialisé adéquat, gère les flux de travail complexes et vous livre les résultats obtenus.

Imaginez : vous demandez à Slackbot « Finalise le compte Fiction S.A. » En arrière-plan, il va travailler avec DocuSign pour récupérer l’état du dossier, envoyer une requête à l’agent juridique pour vérifier la clause la plus récente, et vous envoyer le lien final pour la signature. En transformant Slackbot en interface conversationnelle unique, nous n’ajoutons pas seulement des fonctionnalités IA à Slack : nous développons un centre de contrôle pour l’ensemble de votre entreprise.

L’approche agentique de demain qui transforme les conversations en actions

Le passage à une entreprise agentique vous aide à simplifier votre manière de travailler. En intégrant des agents contextualisés dans Slack et en gérant vos flux de travail via Slackbot, vous pouvez optimiser vos résultats et travailler plus efficacement, au lieu de perdre du temps à gérer tous vos outils.

Slack et Slackbot vous aident à développer votre écosystème IA et à vous focaliser sur les tâches véritablement stratégiques. Dans cet environnement agentique, les utilisateurs humains et les agents travaillent de concert, les flux de travail sont exécutés en arrière-plan, et une simple conversation permet de lancer des tâches.

Découvrez les dernières innovations pour Slackbot.