L'IA non è più in fase sperimentale. Gartner prevede che entro la fine del 2026 il 40% delle app aziendali includerà agenti di IA specializzati, rispetto a meno del 5% di un anno fa. Abbiamo anche assistito a una crescita significativa, con oltre il 300% di nuovi agenti personalizzati creati in Slack da gennaio.

Poiché le aziende medie gestiscono centinaia, e presto migliaia, di agenti specializzati, emerge una domanda cruciale: come possiamo rendere questi agenti facili da trovare e utilizzare per i dipendenti?

Avere più agenti non significa automaticamente lavorare meglio. La maggior parte delle implementazioni IA soffre di una proliferazione di agenti: i team distribuiscono gli agenti in modo indipendente su piattaforme diverse, questi membri digitali del team lavorano in silos e, senza un contesto condiviso o un modo per comunicare, finiscono per diventare solo un'ulteriore fonte di rumore. La soluzione non è aggiungere un altro strumento. È riunire persone e agenti nel luogo in cui il lavoro si svolge già.

La piattaforma Slack ti consente di creare un sistema operativo per il lavoro agentico che unifica ogni app e ogni agente di IA, rendendo Slack l’ambiente ideale per questa evoluzione. Integrando l'intero ecosistema in un'unica interfaccia conversazionale, offri agenti consapevoli del contesto che collaborano in modo fluido, il tutto orchestrato tramite Slackbot.

Integra tutte le app e gli agenti nel flusso di lavoro

Il primo passo verso un'azienda agentica è eliminare il problema del “cambio continuo di scheda”. Quando gli agenti operano su portali separati, l'adozione si blocca. Integrando agenti di terze parti e personalizzati direttamente nel flusso conversazionale di Slack, rendiamo il “chattare con un agente” naturale quanto inviare un messaggio a un collega.

La piattaforma Slack offre un ricco ecosistema di 2.600 app e agenti preconfigurati, dalla programmazione e ricerca all'assistenza clienti e alla gestione dei progetti. Che tu stia utilizzando un agente di un partner di livello mondiale o creando una soluzione personalizzata con i nostri strumenti di sviluppo, l'obiettivo è lo stesso: portare gli strumenti che i team utilizzano nello spazio in cui già lavorano.

Scopri i tuoi nuovi agenti Slack preferiti Claude: pensa, scrivi e programma con Claude

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avvia agenti di programmazione con Cursor direttamente in Slack Docusign: contratti alla velocità di Slack con DocuSign

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le chat danno risposte. Gli agenti eseguono attività. Computer lavora. Vercel: pubblica vero codice da Slack con v0 di Vercel

pubblica vero codice da Slack con v0 di Vercel Wordsmith: amplia le competenze legali mantenendo il controllo Visualizza tutte le app e gli agenti disponibili in Slack Marketplace.

Il tuo team può collaborare con l’agente per le statistiche Agentforce per ottenere informazioni sui clienti, Adobe Express per generare risorse al volo, Workday per gestire le richieste delle risorse umane o DocuSign per amministrare il ciclo di vita dei contratti, tutto nello stesso canale. Slack AgentExchange riunisce tutti gli agenti Agentforce e di terze parti, creando un'esperienza unica e integrata per tutta la tua forza lavoro.

Potenzia i team con agenti consapevoli del contesto

Un agente è utile solo quanto i dati a cui può accedere. La maggior parte delle IA fornisce risposte generiche perché non dispone del contesto delle conversazioni, ad esempio non sa cosa il team ha deciso martedì scorso o perché un progetto ha cambiato direzione lo scorso trimestre. Per adottare realmente un approccio incentrato sugli agenti, il passo successivo è dare agli agenti accesso sia ai dati aziendali sia alla ricca cronologia delle conversazioni, proprio nel cuore del lavoro.

Slack risolve questo problema con l'API di ricerca in tempo reale (RTS) e il protocollo di contesto del modello (MCP). Offrire agli agenti un accesso sicuro ai dati di Slack significa fornire loro il contesto di cui hanno bisogno, rendendo la tua IA più accurata, pertinente ed efficace.

Puoi utilizzare questi agenti direttamente in Slack o tramite un'interfaccia dedicata, ma indipendentemente da dove li usi, puoi accedere ai tuoi dati in modo sicuro grazie a funzionalità integrate di sicurezza, autorizzazioni e recupero. Tutto alle tue condizioni.

Consideriamo Cursor e Linear: sfruttando le funzionalità di Slack che riconoscono il contesto, uno sviluppatore che utilizza Cursor può estrarre informazioni contestuali in tempo reale dalle discussioni per individuare i problemi e scrivere codice migliore, mentre un agente Linear riassume istantaneamente la conversazione in un ticket operativo. Non si tratta di semplice IA, è un'IA che conosce la tua azienda.

Lascia che Slackbot orchestri il lavoro tra tutti i tuoi dati, app e agenti

L'obiettivo finale non è solo avere degli agenti, ma farli lavorare insieme. La fase finale di un’area di lavoro agentica consiste nell'orchestrare il lavoro attraverso tutti i tuoi dati, le tue app e i tuoi flussi di lavoro, in modo che persone e membri digitali del team possano operare più velocemente. Non dovresti ricordare quale agente si occupa dei viaggi o quale tiene traccia dei ticket IT. Dovresti semplicemente poter chiedere.

Slackbot si sta evolvendo per diventare l’interfaccia singola e unificata per tutta la tua azienda. Con il prossimo client MCP di Slackbot, potrai integrare qualsiasi applicazione o agente direttamente in Slackbot, trasformandolo nella “porta d’ingresso” al tuo stack tecnologico. Invece di navigare tra decine di dashboard, Slackbot sarà in grado di instradare la tua richiesta all'agente specializzato più adatto, gestire flussi di lavoro complessi e restituirti il risultato finale.

Immagina di chiedere a Slackbot di “finalizzare il contratto con Azienda”. In background, Slackbot si coordina con DocuSign per recuperare lo stato di avanzamento, contatta il consulente legale per verificare l'ultima clausola e ti restituisce il link finale per la firma. Trasformando Slackbot in un'unica interfaccia conversazionale, non ci limitiamo ad aggiungere l'IA a Slack, stiamo creando il centro di comando per l'intera azienda.

Un futuro incentrato sugli agenti: dove la conversazione incontra l'azione

Il passaggio a un'azienda agentica dovrebbe portare chiarezza, non complessità. Integrando agenti consapevoli del contesto in Slack e orchestrando i flussi di lavoro tramite Slackbot, l'attenzione si sposta dalla gestione degli strumenti al raggiungimento dei risultati e al completamento del lavoro.

Slack e Slackbot sono qui per garantire che, man mano che il tuo ecosistema IA cresce, tu possa continuare a concentrarti sul lavoro che conta davvero. In questo ambiente incentrato sugli agenti, colleghi digitali e umani lavorano fianco a fianco, i workflow passano in secondo piano e portare a termine le attività diventa semplice quanto avviare una conversazione.

Scopri di più sull'ultima innovazione di Slackbot.