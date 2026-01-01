AI 已经过了实验阶段。Gartner 预测，到 2026 年底，40% 的企业应用将包含针对特定任务的 AI 代理，而一年前这一比例还不到 5%。我们也看到了明显的增长势头：自 1 月以来，在 Slack 上构建的新增自定义代理数量增长了 300% 以上。

当一家普通企业管理的专用代理已经达到数百个、很快将达到数千个时，一个关键问题随之浮现：如何让员工能够轻松找到并使用这些代理？

代理越多，并不一定意味着工作质量会更高。大多数 AI 部署都面临“代理泛滥”的问题：团队在不同的平台上各自独立地部署代理，这些数字队友各自为政，由于缺乏共享的上下文信息，也缺乏相互沟通的渠道，代理最终只会成为又一个干扰因素。解决办法不是再增加一种工具，而是将人员与代理聚集到目前开展工作的平台中。

Slack 平台让你能够构建一个以代理为中心的工作操作系统，将所有应用和 AI 代理整合在一起，让 Slack 成为这一演进的天然平台。通过将整个生态系统整合到一个统一的对话式界面中，你可以提供具备上下文感知能力的代理，让它们协同工作，所有这些都通过 Slackbot 进行协调。

将你的所有应用和代理都集成到工作流程中

要成为智能代理型企业，第一步就是消除“频繁切换标签”产生的成本。当代理分散在不同的独立门户中时，其普及就会受阻。通过将第三方代理和自定义代理直接集成到 Slack 的对话式流程中，我们让“和代理聊天”变得像给同事发消息一样自然。

Slack 平台提供了一个丰富的生态系统，其中包含 2600 个预配置的应用和代理，涵盖从编程、研究到客户支持和项目管理的各种场景。无论你是使用一流的合作伙伴代理，还是使用我们的开发人员工具构建自定义解决方案，目标都是一样的：将团队目前使用的工具带到他们已经熟悉的工作平台中。

你最喜欢的全新 Slack 代理 Claude： 使用 Claude 进行思考、写作和编码

使用 Claude 进行思考、写作和编码 Cursor： 在 Slack 中通过 Cursor 启动编码代理

在 Slack 中通过 Cursor 启动编码代理 Docusign： 通过 Docusign，在 Slack 内快速完成协议签署

通过 Docusign，在 Slack 内快速完成协议签署 Linear： 面向团队和代理的产品开发系统

面向团队和代理的产品开发系统 Perplexity Computer： 通过聊天获取答案。代理执行任务。Computer 完成工作。

通过聊天获取答案。代理执行任务。Computer 完成工作。 Vercel： 在 Slack 中使用 Vercel 推出的 v0 发布真实代码

在 Slack 中使用 Vercel 推出的 v0 发布真实代码 Wordsmith：在保持控制权的同时，规模化地运用法律专业知识 在 Slack Marketplace 中查看所有应用和代理。

你的团队可以通过 Agentforce 分析代理来获取客户见解，使用 Adobe Express 实时生成内容，借助 Workday 处理人力资源请求，或者利用 DocuSign 管理合同生命周期，所有这些功能都能在同一频道中实现。Slack AgentExchange 把你所有的 Agentforce 代理和第三方代理整合在一起，为整个团队打造统一、一致的使用体验。

用具备上下文感知能力的代理为团队赋能

一个代理的性能，取决于它所能获取的数据。大多数 AI 只能给出泛泛的答案，因为它们不了解你们在讨论中提及的上下文信息，例如，它们不知道团队上周二做了什么决定，也不知道为什么上个季度某个项目改变了方向。要真正践行“代理优先”的理念，下一步就是同时将业务数据和丰富的对话历史提供给代理，因为工作本就发生在这些对话中。

Slack 通过实时搜索 (RTS) API 和模型上下文协议 (MCP) 来解决这一问题。让代理能够安全地访问你的 Slack 数据，意味着它们能够获得所需的上下文信息，这会让你的 AI 更准确、更相关、更强大。

你可以直接在 Slack 中使用这些代理，也可以通过专门的代理界面来使用它们。但无论你在哪里使用代理，都能通过内置的安全机制、权限控制和数据检索功能，安全地访问你的数据。一切尽在你的掌控之中。

以 Cursor 和 Linear 为例：借助 Slack 的上下文感知能力，使用 Cursor 的开发人员可以从讨论中提取实时上下文信息，从而识别问题并编写更优质的代码；而 Linear 代理则会立即将相关消息列总结成一个可执行的工单。这不仅仅是 AI，而是了解你业务的 AI。

让 Slackbot 统一调度你所有的数据、应用和代理

最终的目标，不只是把代理部署好，而是让它们协同工作。代理型工作区的最终阶段，是统一调度你所有的数据、应用和工作流程，以便人类和数字队友能够高效地工作。你不必记住哪个代理负责差旅事宜，哪个代理负责跟踪 IT 工单，只需提出需求即可。

Slackbot 正在发展成为整个企业统一的工作界面。借助即将推出的 Slackbot MCP 客户端，你可以将任何应用或代理直接集成到 Slackbot 中，让它成为你技术堆栈的“入口”。你不再需要在十几个仪表板之间来回切换，Slackbot 会将你的请求路由到合适的专业代理，管理多步骤工作流程，并最终把结果交回给你。

假设你对 Slackbot 发出指令：“把极点创科的合同定下来”。在后台，Slackbot 会与 DocuSign 进行协调，获取相关状态信息，向你的法务代理发送消息以确认最新条款，并最终返回签署链接给你。通过将 Slackbot 打造成统一的对话式界面，我们不仅是在为 Slack 中增加 AI 功能，更是在为你的整个企业构建指挥中心。

一个代理优先的未来：对话与行动的融合

向智能代理型企业的转变，带来的应该是清晰，而不是复杂。通过将具备上下文感知能力的代理集成到 Slack 中，并通过 Slackbot 来协调工作流程，重点将从管理工具转向实现成果和完成工作。

Slack 和 Slackbot 的使命，是确保随着你的 AI 生态系统不断发展，你的注意力始终放在真正重要的工作上。在这个代理优先的环境中，数字队友与人类并肩协作，工作流程在后台悄然完成，而完成工作就像发起一段对话一样简单。

进一步了解 Slackbot 的最新创新。