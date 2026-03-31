AI는 더 이상 실험적인 기술이 아닙니다. Gartner의 예측에 따르면, 2026년 말까지 엔터프라이즈 앱의 40%에 특정 작업을 위해 특화된 AI 에이전트가 포함되어 1년 전 5% 미만과 비교할 때 대폭 증가할 것으로 예상됩니다. 또한 Slack에 구축된 새로운 맞춤형 에이전트의 수가 1월 이후 300% 넘게 증가하며 상당한 성장세를 보이고 있습니다.

일반적으로 기업에서 관리하는 전문화된 에이전트의 수가 수백 개에 이르고 머지않아 수천 개에 달하게 됩니다. 그리하여 ‘직원들이 필요한 에이전트를 쉽게 찾아서 사용하도록 하려면 어떻게 해야 하는가’라는 중요한 질문이 대두되고 있습니다.

에이전트가 많다고 해서 업무 효율이 자동으로 향상되는 건 아닙니다. 대부분의 AI 배포 환경에서는 에이전트의 무분별한 확산 문제에 직면합니다. 여러 팀이 각기 다른 플랫폼에 에이전트를 독립적으로 배포하고, 해당 디지털 팀원들은 고립된 환경에서 작업합니다. 공유된 콘텍스트나 소통 수단이 없는 에이전트는 잡음을 일으키는 또 다른 소스가 될 뿐입니다. 해결책은 새로운 도구를 찾는 것이 아니라, 이미 업무가 이뤄지는 곳에 팀원과 에이전트를 한데 모으는 것입니다.

Slack 플랫폼을 사용하면 모든 앱과 AI 에이전트를 통합하는 에이전틱 업무용 운영 시스템을 구축할 수 있으므로, Slack은 이 발전 양상에 자연스러운 근거지가 됩니다. 전체 에코시스템을 대화형 단일 인터페이스에 통합하면 Slackbot을 통해 전부 오케스트레이션되어 원활하게 협업하는 상황을 잘 인식하는 에이전트를 제공하게 됩니다.

앱과 에이전트를 모두 업무 흐름에 통합

에이전틱 기업으로 나아가는 첫 번째 단계는 ‘탭 전환’으로 낭비되는 시간을 없애는 것입니다. 에이전트가 서로 다른 포털에 있게 되면 채택이 지연됩니다. 타사 에이전트 및 맞춤형 에이전트를 Slack의 대화 흐름에 직접 통합하면 ‘에이전트와의 채팅’이 동료에게 연락하듯 자연스러워집니다.

Slack 플랫폼은 코딩, 연구부터 고객 지원과 프로젝트 관리에 이르기까지 미리 구성된 2,600개의 앱과 에이전트가 있는 풍부한 에코시스템을 제공합니다. 세계적인 수준의 파트너 에이전트를 활용하든, 개발자 도구를 통해 맞춤형 솔루션을 구축하든 목표는 같습니다. 바로 팀이 이미 업무를 진행하는 공간에 사용하는 도구를 가져오는 것입니다.

즐겨 사용할 새로운 Slack 에이전트 만나보기 Claude: Claude와 함께 생각하고, 쓰고, 코딩

Claude와 함께 생각하고, 쓰고, 코딩 Cursor: Slack에서 Cursor로 코딩 에이전트 시작

Slack에서 Cursor로 코딩 에이전트 시작 Docusign: Docusign으로 Slack처럼 빠르게 계약서 작성

Docusign으로 Slack처럼 빠르게 계약서 작성 Linear: 팀과 에이전트를 위한 제품 개발 시스템

팀과 에이전트를 위한 제품 개발 시스템 Perplexity Computer: 채팅으로 답변하고, 에이전트가 작업하며, 컴퓨터가 업무 진행

채팅으로 답변하고, 에이전트가 작업하며, 컴퓨터가 업무 진행 Vercel: Vercel v0로 Slack에서 실제 코드 배포

Vercel v0로 Slack에서 실제 코드 배포 Wordsmith: 제어력을 유지하면서 법률 전문성 확장 Slack Marketplace에서 모든 앱과 에이전트를 확인하세요.

팀에서 Agentforce Analytics Agent로 고객 인사이트를 파악하고, Adobe Express로 자산을 즉시 생성하며, Workday로 HR 요청 사항을 처리하고, DocuSign으로 계약 수명 주기를 관리하는 등 모든 작업을 동일한 채널에서 수행할 수 있습니다. Slack AgentExchange는 Agentforce와 타사 앱 에이전트를 모두 한곳에 모아 전 직원에게 통합된 하나의 환경을 제공합니다.

상황 인식 에이전트로 팀 역량 강화

에이전트의 역량은 액세스할 수 있는 데이터만큼만 좋아집니다. 대다수 AI는 팀에서 지난 화요일에 어떤 결정을 내렸는지 또는 지난 분기에 프로젝트 방향이 왜 바뀌었는지와 같은 논의 과정의 상황 정보가 부족하기 때문에 일반적인 답변을 제공합니다. 진정한 에이전트 중심의 접근 방식을 구현하기 위한 다음 단계는 업무가 이루어지는 곳에서 에이전트에게 비즈니스 데이터와 풍부한 대화 기록을 모두 제공하는 것입니다.

Slack은 실시간 검색(RTS) API와 모델 콘텍스트 프로토콜(MCP)을 통해 이 문제를 해결합니다. 에이전트에게 Slack 데이터에 안전하게 액세스하는 권한을 부여하면 에이전트가 필요한 콘텍스트를 확보하게 되므로, AI의 정확성과 관련성이 증진되고 성능이 향상됩니다.

이러한 에이전트는 Slack에서 직접 사용하거나, 전용 에이전트 인터페이스를 통해 이용할 수 있습니다. 에이전트를 어디에서 사용하든 내장된 보안 성능과 권한, 검색 기능을 통해 데이터에 안전하게 액세스할 수 있습니다. 모든 것은 사용자가 원하는 바에 따라 결정됩니다.

Cursor와 Linear를 예로 들어보겠습니다. Slack의 상황 인식 기능을 활용해 Cursor를 사용하는 개발자는 논의 내용으로부터 실시간으로 콘텍스트를 추출하여 문제를 파악하고 더 나은 코드를 작성할 수 있으며, Linear 에이전트는 해당 스레드를 즉시 요약하여 실행 가능한 티켓으로 변환해 줍니다. 이 에이전트는 단순한 AI가 아니라 사용자의 비즈니스를 이해하는 AI인 것이죠.

Slackbot이 모든 데이터, 앱, 에이전트 전반에서업무를 조율하도록 환경 조성

궁극적인 목표는 단순히 에이전트를 확보하는 것이 아니라 에이전트들이 서로 협력하도록 하는 것입니다. 에이전틱 워크스페이스의 최종 단계는 모든 데이터, 앱, 워크플로 전반에서 업무를 오케스트레이션 하여 사람과 디지털 팀원이 업무를 빠르게 진행할 수 있도록 하는 것입니다. 또한 출장 업무 담당 에이전트나 IT 티켓 관리 에이전트가 누구인지 기억할 필요가 없어야 합니다.

Slackbot은 기업 전체에 필요한 통합형 단일 인터페이스로 발전하고 있습니다. 곧 출시될 Slackbot MCP 클라이언트를 사용하면 모든 애플리케이션이나 에이전트를 Slackbot에 바로 통합하여 기술 스택의 ‘접수 창구’로 만들 수 있습니다. 여러 대시보드를 직접 탐색하는 대신 Slackbot이 적합한 전문 에이전트에게 요청을 라우팅하고, 다단계 워크플로를 관리하며, 사용자에게 최종 인계하는 업무를 처리할 수 있습니다.

Slackbot에게 “Acme 계약을 마무리해 줘.”라고 요청하는 모습을 상상해 보세요. Slackbot은 백그라운드에서 DocuSign과 연동해 계약 상태를 확인하고, 법률 에이전트에게 문의하여 최신 조항을 검증한 후 최종 서명한 링크를 다시 보냅니다. Slackbot을 대화형 단일 인터페이스로 전환하면 단순히 Slack에 AI를 추가하는 것이 아니라 기업 전체의 지휘 센터를 구축하는 것입니다.

에이전트 중심의 미래: 대화와 실행이 만나는 곳

에이전틱 기업으로 전환하는 과정은 복잡하지 않고 명확해야 합니다. 상황 인식 에이전트를 Slack에 통합하고 Slackbot을 통해 업무 흐름을 오케스트레이션하면, 도구를 관리하는 일에서 결과를 달성하고 업무를 완수하는 일로 초점을 옮길 수 있습니다.

Slack과 Slackbot은 AI 에코시스템이 성장함에 따라 중요한 업무에 계속 집중할 수 있도록 해줍니다. 이 에이전트 중심의 환경에서는 디지털 팀원과 인간 팀원이 나란히 협업하고, 워크플로가 백그라운드에서 처리되며, 대화를 시작하는 것만큼이나 간단하게 업무가 완료됩니다.

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