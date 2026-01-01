重點摘要 一個對話，串聯所有工具： Slackbot 將你的應用程式、AI 代理與資料整合至單一介面，讓你不用再頻繁切換分頁，開始著手處理真正的工作。

深度了解你業務的 AI： Slackbot 將網路搜尋結果與你在 Slack 內部的知識交叉比對，提供一般 AI 工具做不到的背景脈絡洞察。

情境脈絡才是真正的差異所在： Slackbot 結合即時網路資料、你的內部 Slack 對話及企業文件，提供專屬於你業務的答覆，而非泛泛的公開資訊。

將會議直接轉化為具體成果： 透過智慧記錄功能，Slackbot 能在線上會議中即時跟進對話內容、自動調閱相關記錄，並在會議結束前自動執行後續任務。

回想一下你上次需要在工作中完成某件事的情形，不是什麼大型專案，只是一個簡單的工作。你開啟了幾個應用程式？開了幾個分頁？又問了幾個 AI 工具？每個好用的工具都有各自的專長，它們卻無法真正協同工作？

你並不孤單。如今大多數人都在管理一支看似精良、卻無法協同運作的智慧工具大軍。你的行事曆不知道專案追蹤工具在做什麼，你的 CRM 也不了解收件匣裡說了什麼。每次在這些工具之間切換，你都會流失一點工作節奏，日積月累，便吞噬了你大半個工作天。

智慧其實早已存在，就在你的應用程式、AI 代理與資料之中。一直以來缺少的，是一個能夠真正整合運用這一切的單一場所，讓你無需費心搞清楚資訊在哪裡，或各項工具怎麼運作。

Slackbot 正是解方。

Slack 一直是工作發生的地方：對話、決策，以及團隊多年來累積的組織知識。現在，Slackbot 則是讓這一切工作真正完成的方式。一個對話，就能串聯組織運作所需的每一個應用程式、每一個代理、每一個資料來源，一切都在這裡，立即可用。

我們今天推出一系列全新創新功能，讓 Slackbot 從個人代理進化為代理型企業的終極團隊夥伴。每項功能都能幫助你加快速度，將工作轉化為實際成果。

Slackbot 現在能擷取會議中的重要資訊，並在充分理解業務脈絡的情況下即時採取行動。

它會在你的桌面上與你並肩工作，理解你的工作流程，並在已具備合適權限的前提下，跨應用程式採取行動。

透過 模型背景資訊通訊協定 (MCP) ，Slackbot 成為企業的通用介面，將每個代理與每個應用程式串聯起來，讓工作在單一對話中完成。

它還將客戶管理功能直接帶入 Slack，專為小型企業設計，自動追蹤交易與活動，並在業務成長時提供清晰的路徑，無縫升級至 Salesforce。

借助深度研究、AI 技能與記憶功能，Slackbot 能夠持續學習、適應，並改善團隊的工作方式。

當 Slackbot 串起你的工作來運作，而不是分散在彼此沒有連結的工具之間，這就是你一整天的工作樣貌。

所需背景脈絡，早已就位

現在是早上 8:45。你 9:00 臨時有一場策略轉向會議。以往，你會在接下來的 15 分鐘裡手忙腳亂地開啟一個又一個分頁，搜尋客戶的最新外部消息，同時翻找上個月的內部簡報。

這是告別手忙腳亂的時刻。

如果你只需要快速掌握脈絡，Slackbot 可從網路即時擷取新聞與資料。但真正的差異在於：它不會只給你一個泛用的公開資料總整，而是自動將外部新聞與你在 Slack 內部的對話記錄及企業文件交叉比對，提供專屬於你業務的完整資訊解讀。

但策略性轉向需要深入分析。這時，你只需選擇「深度思考」，即可啟動深度思考模式。

Slackbot 就像一位已經幫你做好功課的同事。把你的複雜問題拆解成合乎邏輯的步驟，深入鑽研多方資料來源，過濾掉無用的雜訊，評估真正可信的內容，並將所有線索串成完整的洞察。

當你進入會議時，一份經過深度推理、可立即付諸行動的策略簡報已在數秒內為你備妥。

Slackbot 在你開口的同時，正悄悄地進行工作

掌握這些背景脈絡後，你與團隊展開一場線上會議。對話中你來我往，決策快速推進。如今，已經沒有人需要親自扮演會議記錄員了，市面上有太多 AI 工具，都能輕鬆將通話內容轉成文字，再把要點回顧寄到你的電子郵件信箱。

但文字轉出不等於行動。你仍然得親自讀完筆記、開啟 CRM、記下更新內容，然後逐一追著同事分派後續任務。記錄的部分或許已自動化，但真正的後續執行卻和以前一樣，全靠人工處理。

Slackbot 的智慧記錄功能徹底改變了這一切，因為它真正理解你的業務脈絡。

當你討論新的交易策略時，Slackbot 靜靜在背景追蹤對話，並主動提供即時建議，例如，一旦對話中提及某位客戶的名稱，便立即在聊天中帶出對應的 Salesforce 記錄。當團隊達成共識、確認後續步驟後，Slackbot 就在通話當下直接執行：依照指示更新 CRM，並自動分派後續追蹤任務。

線上會議剛結束，工作其實就已經完成。

替你操作桌面

接下來，繁瑣的行政後續工作接踵而至。這場會議帶來了一項任務：你需要在另一個視窗中審閱一份冗長的供應商合約，並手動將新的定價等級輸入內部追蹤系統。這簡直是無止盡的複製貼上地獄。

在桌面上使用 Slackbot，它能安全地檢視你螢幕上的工作內容，彌合你所看到的內容與你需要完成的任務之間的落差。

不必再來回切換分頁，Slackbot 會擷取你所看到的內容。你只需直接提出需求：「把這份合約中的定價表格抓出來，並更新供應商記錄的新定價等級。」

接下來就交給 Slackbot，直接在 Slack 中執行更新。它不會搶奪你的滑鼠控制權，也不會跳出你的工作空間在桌面上四處亂按。它會在幕後完成所有繁重的工作，讓你隨時掌握完整控制權，同時徹底擺脫那些重複瑣碎的雜務。

不管工作從哪裡開始：設計檔案、簡報、瀏覽器或收件匣，Slackbot 都能將你所看到的內容轉化為實際行動。

單一介面，整合你所有的 AI 大軍

一整天工作下來，你會碰到各種專業系統。現代開發者工具和生產力工具正在打造出色的 AI 功能層，但光是尋找並協調這些工具，本身就是一項繁瑣的工作。

Slackbot 化身為你整個生態系統的統一調度中心，徹底解決這個問題。

以客戶支援為例。一位客服人員收到一個同時涉及帳單與物流的複雜升級問題時，他不需要費心判斷應該交由哪個專屬的內部 Agentforce 代理來處理哪個環節，只需直接詢問 Slackbot。Slackbot 熟悉你整個 Agentforce 代理庫，並即時在幕後將請求分派到合適的代理。

銷售工作亦是如此。業務人員無需學習新工具，只需直接請 Slackbot 準備交易資料、更新銷售管道或跟進客戶。Slackbot 會跨系統和代理完成後續所有工作。這正是 AI 從潛力轉化為真正實際應用的關鍵，將 AI 融入人們既有的工作方式之中。

同樣的情況也適用於你的第三方工具。如果工程師需要推送緊急修補程式，只要說一聲就行。Slackbot 會動態調用 Vercel 代理程式來部署程式碼，並告知 Linear 代理程式更新追蹤問題。底層應用程式仍然會完成重大工作，而 Slackbot 則成為完成它的單一對話介面。

解決問題創造了續約的機會。業務人員只要請 Slackbot 寄出合約，Slackbot 便擷取最新定價、在 DocuSign 中產生合約、安排簽署流程，並即時更新交易狀態。從解決問題到創造營收，整個過程都不需要離開 Slack。

你的 CRM 化身為對話

對於精簡的團隊來說，切換到另一個應用程式來管理客戶資料會打斷工作節奏。如果你的 CRM 能像對話一樣簡單，那會變成什麼樣子？

在重要的續約會議前，無需四處翻找帳戶資料，你只需告訴 Slackbot：「給我看 A 公司的最新狀況。」它會立即將該客戶的往來記錄、支援票證及合約金額直接拉到你的對話中。

當客戶點頭答應，你不必在層層下拉功能表中費力操作，來記錄這筆成交。只需對 Slackbot 說：「A 公司的交易已成交，請更新管道並記錄我的筆記。」資料輸入即刻完成，整個團隊也能馬上掌握最新進度，再也不需要像月底催帳一樣提醒。

真正的差異化優勢在哪裡？這套流暢的對話體驗完全由 Salesforce 提供支援。你可以先從 Slack 中的簡單功能入手，當業務規模擴大時，再無縫升級至完整的 Salesforce 平台。無需資料移轉，也無需重新開始。

用自然的語言推動工作

你剛結束一場重要的客戶提案，正走向停車場。交易有了進展，但隨之而來的是一長串行政待辦事項：更新 CRM、向技術團隊匯報，以及安排後續會議。你不必停在路邊手忙腳亂地用手機打字，只需像跟同事說話一樣，直接和 Slackbot 對話就好。

你對著手機說：「A 公司對這次提案非常滿意。請將 Salesforce 中的機會推進到安全審查階段，根據我們的筆記幫工程團隊起草一份策略簡報，並找個週二的空檔，安排 30 分鐘的準備會議。」

一般的語音助理用來設個廚房計時器綽綽有餘，但面對真正的工作卻毫無助益，因為它們根本不了解你的業務。 Slackbot 將自然的語音互動與你工作空間的實際脈絡相結合，能夠轉錄你說的話、理解你的意圖，並在你的專屬業務應用程式中執行對應的工作。

甚至在你發動引擎之前，Slackbot 已經更新好 CRM、將新的簡報分享到團隊頻道中，還寄出了行事曆邀請。你就這樣完成了一個多步驟的跨部門工作流程，全程無需在螢幕上輸入任何文字。

只需開口，即可自動化日常工作

走著走著，你決定再也不想手動傳送這種更新。有了 Slackbot，你只需描述想要發生的事情及時間，就能將工作自動化。你補充一句：「Slackbot，每週一將每週業績摘要傳送至頻道。」

傳統自動化工具需要你手動設定複雜的觸發條件。Slackbot 將自動化繁為簡，讓你以對話方式說明需求，並在幕後自動建立並管理工作流程。它會依照你設定的排程自動執行，讓自動化完全融入工作流程之中。

將你的專業知識轉化為全公司共用的技能

如果另一位團隊負責人想在自己負責的區域執行同樣的管道分析，該怎麼辦？這正是 AI 技能大展身手的時候。Slackbot 讓你將可重複執行的工作轉化為可重複使用的 AI 功能。你不必強迫每位員工自行撰寫複雜的提示，或從零開始重建相同的工作流程，只需將你的專業知識打包成一項技能即可。你可以將其儲存到畫板中，並輕鬆地在整個組織內共用。團隊建立的技能越多，公司的集體知識就越能透過簡單的對話，讓所有人即時取用。

迎接全新工作效率

有人跟我們說，AI 會承擔我們繁重的工作。然而直到現在，我們依然是那個親力親為的人：在各個分頁間來回切換、不斷複製貼上內容，還得充當公司軟體系統的「人肉調度中心」。

這種工作方式，就此終結。

你不再需要當個提示工程師、工作流程建立工具專家或應用程式雜耍高手，就能如期完成工作。透過將你的應用程式、AI 代理與資料整合至單一對話介面，Slackbot 終於實現 AI 最初的承諾，讓你重新掌握主導權，專注於真正重要的工作。

Slack 工作一蹴可成。現在，Slackbot 讓工作即刻完成。深入探索 Slackbot 的所有功能，體驗全新的工作速度。