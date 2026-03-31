Mensajes clave Una conversación, todas las herramientas: Slackbot conecta tus aplicaciones, agentes y datos en una sola interfaz para que puedas dejar de cambiar de pestañas y pasar a la acción.

Una IA que conoce tu negocio: al combinar los resultados web con tu información interna contenida en Slack, Slackbot pone a tu alcance un contexto que las herramientas de IA genéricas simplemente no pueden ofrecer.

El contexto es el verdadero elemento de diferenciación: Slackbot combina los datos web en tiempo real con tus documentos empresariales y conversaciones internas en Slack para darte respuestas que se aplican específicamente a tu negocio, y no información genérica.

Las reuniones se convierten en tareas terminadas: con la función de toma de notas inteligente, Slackbot sigue el hilo de las llamadas virtuales, muestra los registros pertinentes y ejecuta las tareas de seguimiento automáticamente incluso antes de que finalices la comunicación.

Piensa en la última vez que necesitaste hacer algo en el trabajo: no un gran proyecto, sino solo una tarea sencilla. ¿Cuántas aplicaciones abriste? ¿Cuántas pestañas? ¿Cuántas herramientas de IA consultaste, cada una de ellas útil en su propio entorno, pero sin comunicación entre sí?

No eres la única persona a la que le ocurre esto. La mayoría de nosotros gestionamos ahora todo un ejército de herramientas inteligentes que, de alguna manera, no pueden trabajar juntas. El calendario no sabe lo que está haciendo el gestor de proyectos. El sistema de CRM no tiene idea de lo que dijo tu bandeja de entrada. Cada vez que alternas entre ellas, pierdes un poco de impulso, y eso se acumula rápidamente hasta convertirse en una buena parte de tu día.

La inteligencia ya está allí. Está en tus aplicaciones, tus agentes y tus datos. Lo que faltaba era un solo lugar en el que usar todos estos elementos sin necesidad de saber dónde se encuentra cada uno ni cómo funciona.

Slackbot es la respuesta.

Slack siempre ha sido el lugar donde se realiza el trabajo: allí se encuentran las conversaciones, las decisiones y el conocimiento institucional que tu equipo acumuló a lo largo de los años. Ahora Slackbot es el modo en que todo ese trabajo realmente se lleva a cabo. Una sola conversación, en la que todas las aplicaciones, los agentes y las fuentes de datos que usa tu organización están al alcance y listos para entrar en acción.

Hoy presentamos una serie de nuevas innovaciones que transforman a Slackbot de un agente personal en el mejor compañero de equipo para la empresa agéntica. Cada innovación está diseñada para ayudar a las personas a avanzar más rápido y traducir el trabajo en resultados concretos.

Slackbot ahora registra la información importante de las reuniones y, en función de ella y con todo el contexto empresarial, toma medidas de inmediato.

Trabaja junto a ti en tu computadora, entiende tu flujo de trabajo y emprende acciones en tus aplicaciones con los permisos correctos ya vigentes.

Con el protocolo de contexto modelo (MCP) , Slackbot se convierte en la interfaz universal de tu empresa, en la que se conecta cada agente y cada aplicación para que el trabajo fluya a través de una única conversación.

También incorpora la gestión de clientes directamente en Slack para empresas pequeñas, lo que permite realizar un seguimiento automático de las negociaciones y actividades, con un recorrido claro de transición a Salesforce a medida que creces.

Con las capacidades de investigación profunda, habilidades de IA y memoria, Slackbot aprende, se adapta y mejora la forma en que tu equipo trabaja con el transcurso del tiempo.

Así luce tu día cuando el trabajo fluye a través de Slackbot en lugar de dispersarse en herramientas desconectadas.

Contexto que ya está en la sala

Son las 8:45 de la mañana. Tienes una reunión de cambio estratégico de último minuto a las 9. Normalmente, pasarías los próximos 15 minutos abriendo pestañas frenéticamente, buscando noticias externas sobre el cliente y rastreando una presentación interna del mes pasado.

Este es el fin del caos de último momento.

Si solo necesitas contexto rápido, Slackbot extrae noticias y datos en tiempo real de la web. Pero aquí está la diferencia clave: en lugar de darte una respuesta genérica, cruza automáticamente esa información externa con tus documentos empresariales y las conversaciones internas en Slack para ofrecerte un panorama completo de las implicancias para tu empresa en particular.

Sin embargo, un cambio estratégico requiere un análisis riguroso. Es entonces cuando seleccionas el botón Profundizar para activar el modo Análisis profundo.

Slackbot actúa como un colega que ya hizo toda la investigación por ti. Toma un problema complejo y lo desglosa en pasos lógicos. Se sumerge a fondo en el tema: explora múltiples fuentes, filtra lo que no sirve, evalúa qué es realmente confiable e integra la información.

Para el momento en que comience la reunión, ya tendrás un informe estratégico detallado y aplicable, elaborado en segundos.

Slackbot trabaja mientras tú hablas

Con ese contexto a tu disposición, te conectas a una reunión virtual con tu equipo. La conversación es dinámica y las decisiones avanzan con rapidez. Hoy en día, no es necesario que una persona asuma la función de escriba. Hay muchas herramientas de IA que pueden transcribir una llamada y enviar una síntesis por correo electrónico sin problema.

Sin embargo, una transcripción no equivale a acción. Debes, de todas maneras, leer esas notas, abrir tu sistema de CRM, registrar las actualizaciones y localizar personas para asignarles tareas. La toma de notas puede estar automatizada, pero el seguimiento real sigue siendo un proceso tan manual como siempre.

La toma de notas inteligente de Slackbot cambia esto, porque realmente entiende el contexto de tu negocio.

Mientras el equipo analiza una nueva estrategia de negociación, Slackbot se mantiene en segundo plano, sigue la conversación y brinda recomendaciones en tiempo real de forma proactiva, como mostrar un registro de Salesforce específico en el chat en el momento en que se menciona el nombre de un cliente. Cuando el equipo llega a un acuerdo sobre los próximos pasos, Slackbot ejecuta el trabajo directamente durante la llamada: actualiza el sistema de CRM según las instrucciones y asigna las tareas de seguimiento automáticamente.

Cuando finaliza la reunión virtual, el trabajo ya está hecho.

Slackbot usa tu computadora en tu nombre

Ahora llega el lío administrativo. La reunión dejó una tarea pendiente: debes revisar un extenso acuerdo con un proveedor en otra ventana y registrar manualmente los nuevos niveles de precios en tu sistema de seguimiento interno. Un verdadero tormento de copiar y pegar.

Si usas Slackbot en tu computadora, la herramienta puede ver de forma segura el trabajo en pantalla para articular lo que estás viendo con lo que necesitas hacer.

Para que no tengas que cambiar de pestañas una y otra vez, Slackbot accede a lo que estás viendo y solo debes pedir lo que necesitas: “Extrae las tablas de precios de este acuerdo y actualiza el registro del proveedor con los nuevos niveles”.

Slackbot se encarga del resto y ejecuta la actualización directamente en Slack. No toma el control del mouse ni sale de tu espacio de trabajo para curiosear en tu computadora. Hace el trabajo pesado en segundo plano, y tú conservas pleno control al mismo tiempo que te liberas de las tareas tediosas.

No importa dónde empiece el trabajo —ya sea en un archivo de diseño, una presentación, un navegador o tu bandeja de entrada—, Slackbot convierte lo que estás viendo en acción.

Una interfaz para toda la flota de IA

A medida que avanza el día, realizas tus tareas con sistemas especializados. Las herramientas modernas de productividad y desarrollo están creando capas de IA increíbles, pero encontrarlas y coordinarlas es, en sí, todo un trabajo.

Slackbot soluciona esto convirtiéndose en el coordinador universal de todo tu ecosistema.

Pensemos en el soporte al cliente. Un representante recibe un escalamiento complejo que involucra tanto tareas de facturación como de envío. En lugar de descifrar qué agente interno especializado de Agentforce se encarga de qué parte, el agente le pregunta a Slackbot. Slackbot conoce todo tu catálogo de Agentforce y dirige la solicitud al agente correcto en segundo plano, en tiempo real.

Lo mismo aplica para el área de ventas. En lugar de aprender nuevas herramientas, los representantes simplemente le piden a Slackbot que prepare una negociación, actualice el pipeline o entable una comunicación de seguimiento con un cliente. Slackbot se encarga del resto en todos los sistemas y agentes. Así es como la IA pasa del potencial a la adopción real: cuando se integra en la forma en que las personas ya trabajan.

Esto también sucede con las herramientas de terceros. Si un ingeniero necesita implementar una corrección urgente, solo tiene que decirlo. Slackbot invoca dinámicamente al agente de Vercel para desplegar el código y le indica al agente de Linear que actualice el registro de seguimiento. Las aplicaciones subyacentes siguen haciendo el trabajo pesado, pero Slackbot se convierte en la interfaz conversacional única para lograrlo.

Esa resolución crea una oportunidad de renovación. El representante le pide a Slackbot que envíe el acuerdo. Slackbot obtiene los precios más recientes, genera el contrato en DocuSign, lo envía para su firma y actualiza la negociación en tiempo real. Desde el problema hasta los ingresos, sin tener que salir de Slack.

El sistema de CRM se convierte en una conversación

Para los equipos con pocos recursos, tener que abrir una aplicación independiente para gestionar los datos de los clientes interrumpe el ritmo de trabajo. ¿Qué pasaría si tu sistema de CRM fuera tan simple como una conversación?

En lugar de buscar los detalles de una cuenta antes de una llamada clave de renovación, puedes decirle a Slackbot: “Dame las últimas novedades sobre Ficciones”. Slackbot mostrará al instante el historial del cliente, los tickets de soporte y el valor del contrato directamente en el chat.

Cuando el cliente acepte, no necesitas recorrer un laberinto de menús desplegables para registrar el cierre. Puedes decirle a Slackbot: “La negociación con Ficciones se cerró. Actualiza el pipeline y guarda mis notas”. La carga de datos se realiza y todo el equipo obtiene visibilidad al instante, sin necesidad de enviar recordatorios de fin de mes.

¿La verdadera diferencia? Esta fluida experiencia de chat está completamente impulsada por Salesforce. Empiezas de forma sencilla en Slack y, a medida que tu empresa crece, evolucionas sin fricciones hacia la plataforma completa de Salesforce. Sin hacer migraciones de datos ni empezar de cero.

Habla con tu trabajo de forma natural

Sales de una importante presentación con un cliente y te diriges a tu auto. La negociación está avanzando, pero ahora tienes una lista de tareas administrativas pendientes: actualizar el sistema de CRM, informar al equipo técnico y agendar un seguimiento. En vez de detenerte en la acera a escribir frenéticamente en el teléfono, puedes hablarle a Slackbot como si fuera un colega.

“A Ficciones le encantó la presentación”, le dices a tu teléfono. “Mueve la oportunidad en Salesforce a la etapa de revisión de seguridad, redacta un informe de estrategia para el equipo de ingeniería con base en nuestras notas y encuentra 30 minutos para que nos preparemos el martes”.

Los asistentes de voz estándares son geniales para programar temporizadores de cocina, pero no sirven para el trabajo real, porque no conocen tu negocio. Dado que Slackbot combina la interacción de voz natural con el contexto real de tu espacio de trabajo, transcribe tus palabras, entiende la intención y ejecuta las tareas en tus aplicaciones empresariales específicas.

Antes de que siquiera pongas el auto en marcha, Slackbot ya actualizó el sistema de CRM, compartió el nuevo informe en el canal de tu equipo y envió las invitaciones del calendario. Acabas de coordinar un flujo de trabajo de varios pasos y que involucra a diversas funciones sin tener que escribir en tu pantalla.

Automatiza lo rutinario con solo pedirlo

Mientras caminas, decides que no quieres enviar esa actualización de forma manual nunca más. Con Slackbot, puedes automatizar el trabajo simplemente describiendo qué quieres que pase y cuándo. Agregas: “Slackbot, envía un resumen semanal del pipeline al canal todos los lunes”.

Las herramientas de automatización tradicionales te obligan a configurar manualmente activadores y condiciones complejos. Slackbot simplifica estas tareas convirtiendo la automatización en una conversación: crea y gestiona el flujo de trabajo por ti en segundo plano. Se ejecuta automáticamente según tu cronograma y mantiene la automatización integrada en el flujo de trabajo.

Convierte tu experiencia en habilidades para toda la empresa

¿Qué ocurriría si otro responsable de equipo quiere hacer ese mismo análisis de pipeline para su propio territorio? Allí es donde entran en juego las habilidades de IA. Con Slackbot, puedes convertir tareas repetibles en capacidades de IA reutilizables. En vez de hacer que cada empleado escriba sus propios prompts complejos o reconstruir los mismos flujos de trabajo desde cero, puedes estructurar tu experiencia en una habilidad. Puedes guardarla en un canvas y compartirla fácilmente en toda la organización. Cuantas más habilidades desarrolle tu equipo, más accesible será el conocimiento colectivo de la empresa para todos, a través de una simple conversación.

Llegó el trabajo a la velocidad de la luz

Nos prometieron que la IA haría el trabajo más complejo por nosotros. Pero hasta ahora, seguimos siendo nosotros quienes cargamos con las herramientas, saltando de una pestaña a otra, copiando y pegando contexto, y trabajando como el coordinador humano del software de nuestra empresa.

Esa era del trabajo llegó a su fin.

Ya no necesitas ser un ingeniero en prompts, un creador de flujos de trabajo ni un malabarista de aplicaciones para cumplir con los plazos. Al reunir las aplicaciones, los agentes y los datos en una única interfaz conversacional, Slackbot cumple finalmente con la promesa original de la IA. Te devuelve el control para que puedas concentrarte en las tareas que realmente importan.

Slack siempre ha sido el motor de tu trabajo. Ahora, Slackbot es la forma en que ese trabajo se hace realidad. Explora todas las funciones de Slackbot para descubrir la nueva velocidad del trabajo.