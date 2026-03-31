Principales conclusiones Una conversación, todas las herramientas: Slackbot conecta tus aplicaciones, agentes y datos en una sola interfaz, para que dejes de cambiar de pestaña y empieces a sacar el trabajo adelante.

Una IA que conoce tu negocio: Al combinar los resultados de la web con tu conocimiento interno de Slack, Slackbot te ofrece un contexto que las herramientas de IA genéricas sencillamente no pueden darte.

El contexto es el verdadero factor clave: Slackbot combina datos web en tiempo real con tus conversaciones internas de Slack y tus documentos empresariales para darte respuestas específicas sobre tu negocio, no información genérica de dominio público.

Tus reuniones se convierten en un trabajo terminado: Con la toma de notas inteligente, Slackbot sigue el hilo de tus llamadas virtuales, muestra los registros relevantes y ejecuta las tareas de seguimiento automáticamente antes incluso de que cuelgues.

Piensa en la última vez que necesitaste hacer algo en el trabajo: no un gran proyecto, sino una tarea sencilla. ¿Cuántas aplicaciones abriste? ¿Cuántas pestañas? ¿Cuántas herramientas de IA consultaste, cada una útil en su propio espacio, pero sin que ninguna se comunicara realmente con las demás?

No solo te ha pasado a ti. La mayoría gestionamos ahora todo un ejército de herramientas inteligentes que, de algún modo, siguen sin poder trabajar juntas. Tu calendario no sabe lo que está haciendo tu gestor de proyectos. Tu CRM no tiene ni idea de lo que hay en tu bandeja de entrada. Cada vez que cambias entre ellas, pierdes ritmo, y eso rápidamente se acumula hasta impactar de manera significativa en tu día a día.

La inteligencia ya está ahí. Está en tus aplicaciones, en tus agentes y en tus datos. Lo que no existía era un único lugar donde poder utilizar todo, sin necesidad de saber dónde están las cosas o cómo funcionan.

Slackbot es ese lugar.

Slack siempre ha sido el motor de tu trabajo: el lugar donde se reúnen las conversaciones, las decisiones, la información institucional que tu equipo ha ido generando a lo largo de los años. Ahora Slackbot es el turbo de ese motor del trabajo. Con una sola conversación, tendrás al alcance de la mano todas las aplicaciones, todos los agentes, todas las fuentes de datos en las que se apoya tu organización.

Hoy presentamos una nueva oleada de innovaciones que transforman Slackbot de un agente personal al compañero de equipo definitivo para la empresa basada en agentes. Cada una está diseñada para ayudar a las personas a ir más rápido y convertir el trabajo en resultados.

Slackbot ahora capta los conceptos más importantes de las reuniones y actúa al instante con todo el contexto del negocio.

Trabaja a tu lado en el ordenador, entiende tu flujo de trabajo y actúa en tus aplicaciones con los permisos adecuados ya configurados.

Con el Protocolo de contexto del modelo (MCP) , Slackbot se convierte en la interfaz universal de tu empresa, conectando todos los agentes y todas las aplicaciones para que el trabajo fluya a través de una sola conversación.

También lleva la gestión de clientes directamente a Slack para pequeñas empresas, realizando un seguimiento automático de negociaciones y actividades, con un camino claro hacia Salesforce a medida que creces.

Y gracias a la investigación avanzada, las habilidades de IA y su memoria, Slackbot aprende, se adapta y mejora la forma de trabajar de tu equipo con el tiempo.

Así es tu jornada cuando el trabajo pasa por Slackbot en lugar de dispersarse entre herramientas desconectadas.

Contexto siempre disponible

Son las 8:45. Tienes una reunión estratégica de última hora a las 9:00. Normalmente, pasarías los siguientes 15 minutos abriendo pestañas a toda velocidad, buscando noticias externas sobre tu cliente y tratando de encontrar esa presentación interna del mes pasado.

Se acabaron las prisas.

Si solo necesitas contexto rápido, Slackbot obtiene noticias y datos en tiempo real de la web. Pero aquí está la diferencia clave: en lugar de darte una respuesta genérica, contrasta automáticamente esa información externa con tus conversaciones internas de Slack y los documentos de tu empresa para ofrecerte una visión completa de lo que significa para tu negocio en concreto.

Pero un cambio estratégico requiere un análisis en profundidad. Es entonces cuando seleccionas “Profundizar” para activar el modo Reflexión profunda.

Reflexión profunda actúa como un compañero que ya ha hecho los deberes por ti. Toma un problema complejo, lo divide en pasos lógicos, se sumerge a fondo en el tema, rastrea múltiples fuentes, descarta la información de poca fiabilidad, evalúa qué es realmente creíble y lo conecta todo.

Cuando entras a tu reunión, ya tienes un informe estratégico detallado y listo para actuar, elaborado en cuestión de segundos.

Slackbot trabaja mientras tú hablas

Con ese contexto, te unes a una reunión virtual con tu equipo. La conversación es fluida y las decisiones avanzan rápido. Hoy en día, nadie tiene que transcribir reuniones manualmente. Hay muchas herramientas de IA que transcriben una llamada y te envían una síntesis por correo electrónico encantadas de la vida.

Pero una transcripción no es una acción. Aún tienes que leer esas notas, abrir el CRM, registrar las novedades y andar detrás de la gente para asignar tareas. Puede que tomar notas esté automatizado, pero el seguimiento real sigue siendo tan manual como siempre.

La toma de notas inteligente de Slackbot cambia eso porque realmente entiende el contexto de tu negocio.

Mientras debatís una nueva estrategia de negociación, Slackbot permanece en segundo plano de forma discreta, siguiendo la conversación y ofreciendo recomendaciones en tiempo real de manera proactiva, como mostrar un registro de Salesforce específico en el chat en el momento en que se menciona el nombre de un cliente. Cuando el equipo acuerda los próximos pasos, Slackbot ejecuta el trabajo en ese mismo momento durante la llamada, actualizando el CRM según las instrucciones y asignando las tareas de seguimiento automáticamente.

Cuelgas la reunión virtual y el trabajo ya está hecho.

Tu ordenador, gestionado en tu nombre

Y ahora llega todo el tedioso trabajo administrativo. La reunión ha dejado una tarea pendiente: revisar un extenso contrato de proveedor en otra ventana e introducir manualmente los nuevos niveles de precios en tu sistema de seguimiento interno. Una auténtica pesadilla de copiar y pegar.

Con Slackbot en tu ordenador, puede ver de forma segura el trabajo que tienes en pantalla para tender un puente entre lo que estás viendo y lo que necesitas hacer.

En lugar de ir y volver entre pestañas, Slackbot captura lo que estás viendo. Solo tienes que pedirle lo que necesitas: “Extrae las tablas de precios de este contrato y actualiza el registro del proveedor con los nuevos niveles”.

Slackbot se encarga del resto y ejecuta la actualización directamente en Slack. No toma el control de tu ratón ni sale de tu espacio de trabajo para hacer clic por tu ordenador. Hace el trabajo pesado detrás de las cámaras, manteniéndote en todo momento al mando y eliminando por completo las tareas mecánicas.

Y sin importar dónde empiece el trabajo, ya sea en un archivo de diseño, una presentación, tu navegador o tu bandeja de entrada, Slackbot convierte lo que estás viendo en acción.

Una interfaz para toda tu flota de IA

A medida que avanza el día, tu trabajo va necesitando sistemas especializados. Las herramientas modernas de productividad y desarrollo están creando capas de IA increíbles, pero encontrarlas y coordinarlas es toda una aventura.

Slackbot soluciona esto convirtiéndose en el nexo universal de todo tu ecosistema.

Pensemos en el servicio de atención al cliente. Un agente recibe una derivación compleja que afecta tanto al área de facturación como a envíos. En lugar de tener que averiguar qué agente interno de Agentforce se encarga de cada parte, el agente le pregunta a Slackbot. Este conoce todo tu catálogo de Agentforce y redirige la solicitud al agente adecuado en segundo plano y en tiempo real.

Lo mismo ocurre con las ventas. En lugar de aprender nuevas herramientas, los comerciales simplemente le piden a Slackbot que prepare una negociación, actualice la canalización o realice un seguimiento con un cliente. Slackbot se encarga del resto en todos tus sistemas y agentes. Así es como la IA pasa del potencial a la adopción real: cuando está integrada en la forma en que la gente ya trabaja.

Lo mismo se aplica a tus herramientas de terceros. Si un ingeniero necesita aplicar una corrección urgente, solo tiene que decirlo. Slackbot invoca dinámicamente el agente de Vercel para implementar el código y le indica al agente de Linear que actualice el ticket de seguimiento. Las aplicaciones subyacentes siguen haciendo el trabajo pesado, pero Slackbot se convierte en la interfaz conversacional única para llevarlo todo a cabo.

Esa solución deriva en una oportunidad de renovación. El comercial le pide a Slackbot que envíe el acuerdo. Slackbot obtiene los precios más recientes, genera el contrato en DocuSign, lo envía para su firma y actualiza la negociación en tiempo real. De un problema a más ingresos, sin necesidad de salir de Slack.

Tu CRM se convierte en una conversación

Para los equipos con pocos recursos, tener que abrir una aplicación aparte para gestionar los datos de clientes afecta al ritmo de trabajo. ¿Y si tu CRM fuera tan sencillo como una conversación?

En lugar de buscar los detalles de una cuenta antes de una llamada de renovación clave, puedes decirle a Slackbot: “Dame las últimas novedades sobre Ficciones”. Al instante, obtienes el historial del cliente, los tickets de soporte y el valor del contrato directamente en tu chat.

Cuando el cliente acepta, no tienes que navegar por un laberinto de menús desplegables para registrar el éxito de la negociación. Basta con decirle a Slackbot: “El acuerdo con Ficciones se ha cerrado. Actualiza la canalización y registra mis comentarios”. Los datos quedan registrados y todo el equipo tiene visibilidad inmediata, sin necesidad de recordatorios de fin de mes.

¿La verdadera ventaja? Esta fluida experiencia de chat funciona íntegramente con Salesforce. Empiezas de forma sencilla en Slack y, a medida que tu negocio crece, pasas sin problemas a la plataforma completa de Salesforce. Sin migraciones de datos, sin empezar desde cero.

Habla sobre tu trabajo de forma natural

Sales de una importante presentación a un cliente y te diriges a tu coche. La negociación avanza, pero ahora tienes una lista de tareas administrativas pendientes: actualizar el CRM, informar al equipo técnico y programar un seguimiento. En lugar de pararte en la acera a escribir frenéticamente en el móvil, puedes hablar con Slackbot como si fuera un compañero.

“A Ficciones S. A. le ha encantado la presentación”, le dices a tu teléfono. “Mueve la oportunidad en Salesforce a la fase de revisión de seguridad, redacta un resumen estratégico para el equipo de ingeniería basándote en nuestras notas, y busca 30 minutos para que nos reunamos el martes”.

Los asistentes de voz estándar son geniales para poner temporizadores en la cocina, pero no sirven para el trabajo real porque no conocen tu negocio. Como Slackbot combina la interacción de voz natural con el contexto real de tu espacio de trabajo, transcribe tus palabras, entiende la intención y ejecuta las tareas en las aplicaciones específicas de tu empresa.

Antes de que arranques, Slackbot ya ha actualizado el CRM, compartido el nuevo resumen en el canal de tu equipo y enviado las invitaciones al calendario. Acabas de coordinar un flujo de trabajo multietapa y multifuncional sin haber tecleado nada en la pantalla.

Automatiza tareas rutinarias con solo pedirlo

Mientras caminas, decides que no quieres volver a enviar esa actualización manualmente nunca más. Con Slackbot, puedes automatizar el trabajo simplemente describiendo qué quieres que ocurra y cuándo. Añades: “Slackbot, envía un resumen semanal de la canalización al canal todos los lunes”.

Las herramientas de automatización tradicionales te obligan a configurar manualmente activadores y condiciones complejas. Slackbot lo simplifica todo convirtiendo la automatización en una conversación: crea y gestiona el flujo de trabajo por ti en segundo plano. Se ejecuta automáticamente según tu programación, manteniendo la automatización integrada en el flujo de trabajo.

Convierte tu experiencia en habilidades para toda la empresa

¿Y si otro responsable de equipo quiere hacer exactamente el mismo análisis de canalización para su propio territorio? Aquí es donde entran en juego las habilidades de IA. Slackbot te permite convertir el trabajo repetitivo en capacidades de IA reutilizables. En lugar de obligar a cada empleado a escribir sus propias solicitudes complejas o reconstruir los mismos flujos de trabajo desde cero, puedes empaquetar tu experiencia en una habilidad. La guardas en un canvas y la compartes fácilmente con toda la organización. Cuantas más habilidades construya tu equipo, más al alcance de todos estará el conocimiento colectivo de tu empresa, y solo a través de una simple conversación.

El trabajo nunca ha sido más rápido

Nos prometieron que la IA haría el trabajo pesado por nosotros. Pero hasta ahora, seguimos siendo nosotros quienes cargamos con las herramientas: saltando de una pestaña a otra, copiando y pegando información, y haciendo de intermediarios humanos entre las aplicaciones de nuestra empresa.

Esa era del trabajo ha terminado.

Ya no necesitas ser un experto en solicitudes, un creador de flujos de trabajo ni un malabarista de las aplicaciones para cumplir tus plazos. Al reunir tus aplicaciones, agentes y datos en una única interfaz conversacional, Slackbot cumple por fin con la promesa original de la IA. Te devuelve la libertad de centrarte en el trabajo que realmente importa.

Slack siempre ha sido el motor de tu trabajo. Ahora, Slackbot es la forma en la que ese trabajo se hace realidad. Explora todas las funciones de Slackbot para descubrir la nueva velocidad del trabajo.