핵심 요점: 하나의 대화, 모든 도구: Slackbot은 앱, 에이전트, 데이터를 하나의 인터페이스로 연결하여 탭을 오가지 않아도 바로 업무를 처리할 수 있게 해줍니다.

비즈니스를 이해하는 AI: Slackbot은 웹 검색 결과와 내부 Slack 지식을 교차 참조하여 일반적인 AI 도구로는 얻을 수 없는 콘텍스트(배경 정보)를 제공합니다.

콘텍스트가 진정한 차별점: Slackbot은 실시간 웹 데이터와 내부 Slack 대화, 기업 문서를 결합하여 일반적인 공개 정보가 아닌 귀사의 비즈니스에 특화된 답변을 제공합니다.

회의 내용을 완성된 업무로 전환: Slackbot은 지능적인 회의록 기능으로 화상 통화를 함께 따라가며 관련 기록을 불러오고, 통화를 끝내기도 전에 후속 업무를 자동으로 실행합니다.

마지막으로 업무 중 무언가를 처리해야 했던 순간을 떠올려 보세요. 큰 프로젝트가 아니라 단순한 작업이라도요. 앱은 몇 개나 열었나요? 탭은요? AI 도구는 몇 개나 사용했나요? 각각은 나름 유용하지만 서로 전혀 연결되지 않은 채 각자의 영역에만 머물러 있었을 겁니다.

이런 경험, 여러분만의 이야기가 아닙니다. 대부분의 사람들이 제각각 작동하는 스마트 도구 군단을 관리하느라 애쓰고 있습니다. 캘린더는 프로젝트 추적기가 무슨 일을 하는지 모르고, CRM은 받은 편지함에 무슨 내용이 있는지 알지 못합니다. 도구를 전환할 때마다 업무 탄력을 조금씩 잃게 되고, 이것이 쌓이다 보면 하루 중 상당 시간을 잃게 되죠.

필요한 정보는 이미 갖춰져 있습니다. 앱 안, 에이전트 안, 데이터 안에 모두 있죠. 지금까지 놓치고 있던 것은, 이 모든 것이 어디에 있는지 어떻게 작동되는지 몰라도 한 곳에서 모두 다 활용할 수 있는 단일 공간이었습니다.

Slackbot이 그 해답입니다.

Slack은 항상 여러분의 업무가 이루어지는 곳에 있었습니다. 대화, 의사 결정, 그리고 팀이 수년간 쌓아온 조직의 지식이 바로 여기에 있습니다. 이제 Slackbot은 그 모든 업무를 실제로 완수하는 방법입니다. 단 하나의 대화로, 조직이 운영되는 모든 앱과 에이전트 및 모든 데이터 소스를 바로 이용할 수 있습니다.

오늘 Slack은 Slackbot을 퍼스널 에이전트에서 에이전틱 기업을 위한 최고의 팀원으로 진화시키는 혁신적인 기능들을 선보이려 합니다. 각 기능은 사람들이 더 빠르게 움직이고 업무를 실질적인 성과로 전환할 수 있도록 설계되었습니다.

Slackbot은 이제 회의에서 중요한 내용을 파악하고, 모든 비즈니스 콘텍스트를 통해 즉시 실행으로 옮깁니다.

데스크톱 전반에서 여러분과 함께 작동하며, 업무 흐름을 파악하고 올바른 권한을 바탕으로 여러 앱에서 필요한 작업을 실행합니다.

모델 콘텍스트 프로토콜(MCP) 을 통해 Slackbot은 엔터프라이즈 전체를 아우르는 범용 인터페이스가 됩니다. 모든 에이전트와 앱을 연계하기 때문에 단 하나의 대화창에서 업무가 이루어집니다.

또한 소규모 비즈니스를 위해 고객 관리 기능을 Slack으로 직접 가져와 거래 및 활동을 자동으로 추적하며, 비즈니스 성장에 따라 Salesforce로 자연스럽게 확장할 수 있는 명확한 경로를 제공합니다.

또한 심층 리서치, AI 스킬, 메모리 기능을 통해 Slackbot은 시간이 지남에 따라 팀의 업무 방식을 학습하고 적응하며 지속적으로 개선합니다.

단절된 도구들을 오가는 대신 Slackbot을 통해 업무가 진행될 때, 여러분의 하루가 어떻게 달라지는지 살펴보세요.

이미 업무에 맞춰 준비된 콘텍스트

오전 8시 45분. 9시에 갑작스러운 전략 회의가 잡혔습니다. 평소라면 다음 15분간 허둥지둥 탭을 열어 고객 관련 외부 뉴스를 검색하고, 지난달 내부 슬라이드 자료를 찾아 헤맸을 것입니다.

이제 급히 허둥지둥 대는 일은 없습니다.

간략한 콘텍스트만 필요하다면 Slackbot이 웹에서 최신 뉴스와 데이터를 가져옵니다. 하지만 차별점이 있습니다. 일반적인 공개 정보를 제공하는 것이 아니라, 외부 뉴스를 내부 Slack 대화 및 기업 문서와 자동으로 대조하여 귀사의 비즈니스에 맞는 완전한 그림을 제시합니다.

하지만 전략적 방향 전환에는 심층 분석이 필요합니다. 바로 이때 “Dig In”을 선택해 심화 사고 모드를 활성화하세요.

Slackbot은 미리 자료를 다 읽은 동료처럼 행동합니다. 여러분이 당면한 복잡한 문제를 일단 논리적인 단계로 나누죠. 그리고 여러 출처를 샅샅이 파헤쳐 불필요한 정보를 걸러내며, 실제로 신뢰할 수 있는 내용을 평가하고 흩어진 정보들을 하나로 연결합니다.

회의에 들어갈 즈음엔, 단 몇 초 만에 조리 있고 실행 가능한 전략 브리프가 이미 완성됩니다.

말하는 동안 일을 처리해 주는 Slackbot

이제 여러분은 콘텍스트를 바탕으로 팀과 화상 회의에 참여합니다. 대화는 활발히 이뤄지고, 의사 결정도 빠르게 진행됩니다. 요즘은 굳이 회의 내용을 직접 받아쓸 필요가 없습니다. 통화 내용을 스크립트로 변환하고 요약본을 이메일로 보내주는 AI 도구가 이미 넘쳐납니다.

하지만 스크립트는 작업이 아닙니다. 그 내용을 직접 읽고, CRM을 열람하고, 업데이트를 기록하고, 팀원들을 일일이 찾아가 업무를 할당해야 합니다. 회의록 작성은 자동화됐을지 몰라도, 실제 후속 조치는 여전히 예전처럼 사람이 직접 작업해야 하죠.

Slackbot의 지능형 회의록 기능은 비즈니스 맥락을 실제로 이해하기 때문에 이 모든 것을 바꿉니다.

새로운 거래 전략을 논의하는 동안, Slackbot은 조용히 백그라운드에서 대화를 따라가며 실시간으로 추천 사항을 먼저 제안합니다. 예를 들어, 대화 중 고객 이름이 나오면 해당 Salesforce 레코드를 채팅에 바로 불러옵니다. 팀이 다음 단계에 합의하면, Slackbot은 회의 중 즉시 업무를 실행합니다. 지침에 따라 CRM을 업데이트하고 후속 업무를 자동으로 할당하죠.

화상 회의를 마치고 나면, 이미 모든 업무는 완료되어 있습니다.

사용자를 대신해 운영되는 데스크톱

이제 회의 후의 행정적인 잡무가 기다리고 있죠. 회의 결과로 할 일이 생겼습니다. 별도 창에서 벤더와의 긴 계약서를 검토하고, 새로운 가격 등급을 내부 추적 시스템에 직접 입력해야 합니다. 지루한 복사와 붙여넣기의 연속이죠.

데스크톱에서 Slackbot을 사용하면, 화면에 표시된 작업을 안전하게 확인하여 지금 보고 있는 내용과 해야 할 일 사이의 간극을 메울 수 있습니다.

창을 이리저리 전환하지 않아도, Slackbot이 화면에서 보이는 내용을 파악합니다. 사용자는 필요한 것만 요청하면 되죠. “이 계약서에서 가격표를 가져와 새 등급으로 공급업체 레코드를 업데이트해 줘.”

Slackbot이 거기서부터 나머지를 처리하며 Slack 내에서 바로 업데이트를 실행합니다. 마우스를 채 가거나 워크스페이스를 벗어나 데스크톱을 이리저리 클릭하는 일은 없습니다. 뒤에서 묵묵히 작업을 처리하면서, 사용자가 통제권을 완전히 유지하는 동시에 번거로운 반복 작업은 모두 없애줍니다.

디자인 파일이든, 발표 자료든, 브라우저든, 받은 편지함이든, 작업이 어디서 시작되든 Slackbot은 화면에서 보이는 내용을 즉시 실행으로 바꿉니다.

모든 AI 에이전트를 위한 하나의 인터페이스

업무가 진행될수록 다양한 전문 시스템을 활용하게 됩니다. 최신 개발자 도구와 생산성 도구들은 놀라운 AI 레이어를 구축하고 있지만, 이를 찾고 조율하는 것 자체가 하나의 업무가 되어버렸습니다.

Slackbot은 전체 에코시스템의 범용 라우터가 되어 이 문제를 해결합니다.

고객 지원을 예로 들겠습니다. 담당자가 결제와 배송 양쪽에 걸친 복잡한 에스컬레이션을 받습니다. 어떤 내부 Agentforce 에이전트가 무슨 일을 처리하는지 일일이 파악하는 대신, 담당자는 Slackbot에게 물어보면 됩니다. Slackbot은 전체 Agentforce 목록을 파악하고 있어 실시간으로 올바른 에이전트에게 요청을 자동으로 라우팅합니다.

영업도 마찬가지입니다. 새로운 도구를 익히는 대신, 영업 담당자는 Slackbot에게 거래 준비, 파이프라인 업데이트, 고객을 위한 후속 조치를 요청만 하면 됩니다. Slackbot이 각종 시스템과 에이전트 사이에서 나머지 부분을 처리합니다. 이것이 바로 AI가 잠재성에서 실질적 도입으로 바뀌는 모습이며, 이는 사람들이 이미 일하는 방식에 녹아들 때 비로소 가능해집니다.

타사 도구도 마찬가지입니다. 엔지니어가 긴급 수정 사항을 내보내야 한다면, 그냥 말하기만 하면 되니까요. Slackbot이 적극적으로 Vercel 에이전트를 호출해 코드를 배포하고, Linear 에이전트에 추적 중인 문제를 업데이트하도록 지시합니다. 힘든 작업은 기본 애플리케이션들이 처리하지만, Slackbot은 이 모든 것을 진행하는 단일 대화형 인터페이스가 됩니다.

문제 해결은 곧 갱신 기회로 이어집니다. 담당자가 Slackbot에 계약서 전송을 요청하면, Slackbot이 최신 가격 정보를 가져와 DocuSign에서 계약서를 생성하고, 서명을 위해 전달한 뒤 거래 정보를 실시간으로 업데이트합니다. 이슈 해결부터 매출 확보까지, Slack을 벗어날 필요가 없습니다.

대화 방식으로 바뀌는 CRM

소규모 팀이 고객 데이터를 관리하기 위해 별도의 앱으로 이동하게 되면 업무의 탄력을 잃게 됩니다. CRM이 대화하는 것만큼 간편하다면 어떨까요?

중요한 갱신 계약 통화 전에 계정 정보를 일일이 찾아다닐 필요 없이, Slackbot에게 “Acme에 대한 최신 정보를 알려줘.”라고 말하면 됩니다. 그러면 채팅 창에 고객 내역, 지원 티켓, 계약 금액을 즉시 띄워줍니다.

고객이 동의하면, 성과를 기록하기 위해 드롭다운 메뉴를 헤매지 않아도 됩니다. Slackbot에게 “Acme과의 거래가 성사됐어. 파이프라인을 업데이트하고 내 메모를 기록해 줘.”라고 말하면 데이터 입력이 완료되고, 팀 전체가 즉시 현황을 확인할 수 있습니다. 월말마다 독촉하지 않아도 됩니다.

진정한 차별점은 무엇일까요? 이 원활한 채팅 경험은 전적으로 Salesforce를 통해 이루어집니다. Slack에서 간편하게 시작하고, 비즈니스가 성장함에 따라 완전한 Salesforce 플랫폼으로 자연스럽게 확장할 수 있습니다. 데이터를 이전하거나, 처음부터 다시 시작할 필요가 없어지죠.

자연스럽게 말하듯이 업무 처리

중요한 고객 프레젠테이션을 마치고 자리를 떠나는 길입니다. 거래는 순조롭게 진행되지만, 이제 처리해야 할 행정 업무 목록이 기다리고 있습니다. 예를 들면 CRM 업데이트, 기술 팀 브리핑, 후속 회의 일정 잡기 등이죠. 휴대폰을 꺼내 분주히 글자를 입력하는 대신, 동료에게 말하듯 Slackbot에게 편하게 이야기하면 됩니다.

“Acme Corp에서 발표를 정말 마음에 들어했어.” 라고 말합니다. “Salesforce 기회를 보안 검토 단계로 이동하고, 우리 회의록을 바탕으로 엔지니어링 팀을 위한 전략 브리프를 작성해 줘. 그리고 화요일에 준비 회의를 위한 30분짜리 일정도 잡아줘.”

일반적인 음성 어시스턴트는 간단한 알람 설정처럼 쉬운 일에는 유용하지만, 실제 업무에는 무용지물입니다. 사용자의 비즈니스 상황을 전혀 모르기 때문입니다. Slackbot은 자연스러운 음성 상호 작용과 워크스페이스의 실제 콘텍스트를 결합하여, 말하는 내용을 텍스트로 변환하고 의도를 파악한 후, 사용자 비즈니스 앱 전반에서 작업을 실행합니다.

업무를 본격적으로 시작하기도 전에, Slackbot은 이미 CRM을 업데이트하고, 팀 채널에 새 브리프를 공유하고, 캘린더 초대장을 발송합니다. 화면에 한 번도 타이핑하지 않고도, 여러 팀에 걸친 다단계 업무 흐름을 완성한 것입니다.

요청만으로 반복 업무를 자동화

이동 중 문득 이런 결심을 하게 됩니다. 업데이트를 매번 수동으로 보내고 싶지 않다고요. Slackbot을 사용하면 원하는 작업과 시기를 말하는 것만으로 업무를 자동화할 수 있습니다. “Slackbot, 매주 월요일마다 채널에 주간 파이프라인 요약을 보내줘.”라고 추가하기만 하면 됩니다.

기존 자동화 도구는 복잡한 트리거와 조건을 일일이 수동으로 설정해야 합니다. Slackbot은 자동화를 대화로 전환하여 이 과정을 간소화합니다. 뒤에서 워크플로를 대신 생성하고 관리해 주죠. 일정에 따라 자동으로 실행되며, 자동화가 업무 흐름 안에서 그대로 유지됩니다.

전문 지식을 회사 전체가 활용할 수 있는 스킬로 전환

다른 팀 리더가 자신의 담당 지역에서 동일한 파이프라인 분석을 실행하고 싶다면 어떻게 해야 할까요? 바로 이럴 때 AI 스킬이 빛을 발합니다. Slackbot을 사용하면 반복적인 작업을 공용 AI 기능으로 만들 수 있습니다. 모든 직원이 복잡한 프롬프트를 직접 작성하거나 동일한 워크플로를 처음부터 다시 구축할 필요 없이, 전문 지식을 스킬로 패키징할 수 있습니다. 이를 캔버스에 저장하고 조직 전체에 쉽게 공유할 수 있습니다. 팀이 더 많은 스킬을 구축할수록, 회사의 집단 지식이 간단한 대화만으로 누구에게나 즉시 공유됩니다.

새로운 업무 속도의 시대를 맞이하세요

AI가 힘든 일을 대신해 줄 것이라 기대했습니다. 하지만 지금까지도 우리는 여전히 도구들을 또 하나의 부담으로 짊어지고 있습니다. 탭들을 오가고, 정보를 복사해 붙여넣고, 회사 소프트웨어의 인간 라우터 역할을 직접 도맡아 왔습니다.

이제 그런 업무 방식은 끝났습니다.

마감일을 지키기 위해 더 이상 프롬프트 엔지니어, 워크플로 빌더, 또는 여러 앱으로 고군분투하는 사람이 될 필요가 없습니다. 귀사의 앱, 에이전트, 데이터를 하나의 대화형 인터페이스로 통합하는 Slackbot이 마침내 AI의 본래 약속을 실현하기 때문입니다. 진짜 중요한 업무에 집중할 수 있는 힘을 돌려드립니다.

Slack은 언제나 업무가 이루어지는 공간이었습니다. 이제 Slackbot은 업무를 실제로 완수하는 방식입니다. Slackbot의 기능을 자세히 알아보고 업무의 새로운 속도를 경험해 보세요.