核心要点 一个对话，连接所有工具： Slackbot 将你的应用、AI 代理和数据整合至单一界面，让你告别频繁切换标签页，专注高效完成工作。

真正懂你业务的 AI： Slackbot 将网络搜索结果与你企业内部的 Slack 知识相互印证，为你提供通用 AI 工具无法企及的业务洞察。

情境感知才是真正的差异化优势： Slackbot 融合实时网络数据与企业内部的 Slack 对话及文档，为你提供针对自身业务的精准答案，而非泛泛的公开信息。

让会议直接转化为已完成的工作： Slackbot 具备智能会议记录功能，能在线上通话中全程跟进，自动调取相关记录，并在通话结束前完成后续任务。

回想一下，上次你需要在工作中完成某件事时——不是什么大项目，就是一个简单的任务——你打开了多少个应用？切换了多少个标签页？又向多少个 AI 工具发出了请求？每个工具在自己的小天地里都很好用，却没有一个能与其他工具真正协同配合。

你并不孤单。我们中的大多数人如今都在管理一支由智能工具组成的“小伙伴”，而它们偏偏还无法协同工作。你的日历不知道项目追踪工具在做什么，你的客户关系管理系统也完全不清楚邮件里说了什么。每次在这些工具之间来回切换，你都会损失一点工作节奏，这些零碎的中断很快就会蚕食掉你大半天的时间。

智能已经就在那里，藏在你的应用、AI 代理和数据之中。一直以来缺少的，是一个真正能把这一切整合调用的统一入口——无需知道每样东西存放在哪里，也无需了解它们各自的运作方式。

Slackbot 就是答案。

Slack 一直是工作发生的地方：团队多年来积累的对话、决策与知识。现在，Slackbot 是所有这些工作真正完成的方式。一个对话，即可调动组织所依赖的每一个应用、每一个 AI 代理、每一个数据源——随时就绪，触手可及。

今天，我们推出一系列全新创新功能，将 Slackbot 从私人代理进化为智能代理型企业的终极团队伙伴。每项功能都旨在帮助团队提速增效，将工作转化为实际成果。

Slackbot 现在能够捕捉会议中的关键信息，并结合完整的业务背景即时采取行动。

它在桌面端全程陪伴您的工作，理解您的工作流程，并在已有相应权限的情况下跨应用执行操作。

借助 模型上下文协议 (MCP) ，Slackbot 成为企业的通用界面，将每一个 AI 代理和每一个应用连接起来，让工作在一个对话中流畅完成。

它还将客户管理功能直接带入 Slack，专为小型企业设计，自动追踪交易与业务动态，并随着业务增长提供清晰的 Salesforce 扩展路径。

凭借深度研究、AI 技能与记忆能力，Slackbot 能够不断学习、自动优化，持续优化团队的工作方式。

当工作通过 Slackbot 而非分散割裂的工具来推进时，您的一天将焕然一新。

信息就绪，无需临阵磨枪

早上 8:45，一场临时的战略调整会议将在 9:00 召开。以往，您可能要用接下来的 15 分钟手忙脚乱地打开一个个标签页，搜索客户的外部动态，翻找上个月某份内部演示文稿。

手忙脚乱的时代，就此终结。

如果只需要快速了解背景信息，Slackbot 可以从网络上实时获取新闻和数据。但真正的差异化之处在于：它不会只给你一个泛泛的公开答案，而是自动将这些外部资讯与你在 Slack 内部的对话记录和企业文档进行交叉比对，让你全面了解这些信息对自身业务的具体影响。

但战略层面的转变需要深入分析。这时，你只需点击“深入研究”，即可启动深度思考模式。

Slackbot 就像一位已经替你做足功课的同事。它将复杂的问题拆解为清晰的逻辑步骤，深入挖掘多方来源，去粗取精，甄别真正可信的内容，并将零散信息串联成完整的洞察。

等你进入会议时，一份逻辑严密、切实可行的战略简报已在几秒内生成完毕。

Slackbot 在您交谈时同步完成工作

有了这些背景信息，您加入了与团队的线上会议。对话氛围活跃，决策推进迅速。如今，已经没有人需要专门充当记录员了。市面上有大量 AI 工具，可以轻松转录通话内容并通过电子邮件发送要点回顾。

但转录内容并不等于行动。您仍然需要阅读那些笔记、打开客户关系管理系统、记录更新，还要逐一联系相关人员并分配任务。记录工作或许已经自动化，但真正的后续跟进却依然全靠人工。

Slackbot 的智能记录功能改变了这一切，因为它真正理解您的业务场景。

当您讨论新的交易策略时，Slackbot 在后台静默运行，持续追踪对话内容，并主动提供实时建议——例如，一旦有人提及某位客户的名字，便立即在聊天中调出对应的 Salesforce 记录。当团队就下一步行动达成共识后，Slackbot 会直接在通话中执行相关工作，按照指示更新客户关系管理系统并自动分配后续任务。

线上会议一结束，工作已经全部完成。

帮你操作桌面

接下来，会后的繁琐事务随之而来。这次会议产生了一项任务：您需要在另一个窗口中审阅一份冗长的供应商协议，并手动将新的定价层级录入内部跟踪系统——简直是无休止的复制粘贴地狱。

在桌面端使用 Slackbot，它可以安全地查看您屏幕上的工作内容，弥合您所见与所需之间的差距。

无需在窗口间来回切换，Slackbot 会捕捉您当前看到的内容。您只需说出需求：“从这份协议中提取定价表，并用新的层级更新供应商记录。”

接下来的一切交给 Slackbot，它会直接在 Slack 中完成更新。它不会控制您的鼠标，也不会跳出您的工作区去操作桌面的其他地方。它在幕后完成所有繁重工作，让您始终掌控全局，同时彻底告别重复性的琐碎操作。

无论工作从哪里开始——设计文件、演示文稿、浏览器还是收件箱——Slackbot 都能将您所见转化为实际行动。

统一管理您所有 AI 的单一界面

随着工作日的推进，您需要接触各类专业系统。现代开发者和生产力工具正在构建强大的 AI 功能层，但如何找到并协调这些工具，本身就是一项繁琐的工作。

Slackbot 将成为您整个生态系统的统一路由中枢，彻底解决这一难题。

以客户支持为例。一位客服人员收到一个涉及账单和物流的复杂升级工单。他无需自行判断应由哪个专属内部Agentforce 代理来处理哪个环节，只需直接询问 Slackbot。Slackbot 了解您的整个 Agentforce 目录，并在后台实时将请求路由至正确的代理。

销售团队同样如此。销售人员无需学习新工具，只需直接告诉 Slackbot 准备交易资料、更新销售管道或跟进客户，其余的一切由 Slackbot 跨系统和代理协调完成。这正是 AI 从潜力走向真正落地的方式——将它融入人们已有的工作习惯之中。

您的第三方工具同样如此。如果工程师需要推送热修复补丁，直接说一声即可。Slackbot 会动态调用 Vercel 代理来部署代码，并指示 Linear 代理更新跟踪问题。底层应用仍在幕后承担繁重的工作，而 Slackbot 则成为完成这一切的唯一对话式界面。

问题的解决带来了续约的机会。客服代表请 Slackbot 发送合同。Slackbot 提取最新报价，在 DocuSign 中生成合同，发送至相关方签署，并实时更新交易状态。从解决问题到促成收入，全程无需离开 Slack。

客户关系管理转化为对话

对于精简型团队来说，切换到另一个应用来管理客户数据会打断工作节奏。如果客户关系管理能像聊天一样简单，那该多好？

在关键续约电话之前，无需四处查找客户资料，只需告诉 Slackbot：“给我看看极点创科的最新情况。” 它会立即将该客户的历史记录、支持工单和合同金额直接呈现在对话中。

客户确认后，无需在层层下拉菜单中费力操作来记录成果。只需告诉 Slackbot：“极点创科的交易已成交，更新销售管道并记录我的备注。” 数据录入即刻完成，整个团队第一时间获得同步，再也不用月底催着大家更新数据。

真正的差异化优势在哪里？这种流畅的对话体验完全由 Salesforce 提供支持。您可以从 Slack 中的简单功能入手，随着业务规模的扩大，无缝升级到完整的 Salesforce 平台。无需数据迁移，无需从头开始。

用自然语言驱动您的工作

一场重要的客户路演结束了，您正走向停车场。交易即将推进，但随之而来的是一长串行政任务：更新客户关系管理系统、向技术团队汇报情况、安排后续跟进会议。现在，您不必在路边手忙脚乱地低头狂按手机，只需像和同事说话一样，直接与 Slackbot 对话即可。

“Acme Corp 非常喜欢这次演示，”您对着手机说道，“把 Salesforce 中的业务机会推进到安全审查阶段，根据我们的会议记录为工程团队起草一份策略简报，并找一个周二空闲的 30 分钟让我们提前做好准备。”

普通的语音助手擅长设置厨房计时器，但面对真正的工作却无能为力，因为它们根本不了解您的业务。 Slackbot 将自然语音交互与工作区的真实业务上下文深度融合，能够转录您说的话、理解您的意图，并在您的各个业务应用中自动执行相应操作。

还没等您发动引擎，Slackbot 就已经更新了客户关系管理系统，在团队频道中分享了新的简报，并发出了日历邀请。您无需在屏幕上输入任何内容，就轻松协调完成了一个跨职能的多步骤工作流程。

只需开口，即可实现日常工作自动化

走路途中，你突然想到，以后再也不想手动发送这些更新了。借助 Slackbot，你只需描述想要执行的操作和时间，即可轻松实现工作自动化。你补充道：“Slackbot，每周一向频道发送每周管道摘要。”

传统自动化工具需要你手动配置复杂的触发条件。Slackbot 将自动化转变为对话，在后台为你建立和管理工作流程，让一切化繁为简。它会按照你设定的时间表自动运行，让自动化始终融入工作流中。

将您的专业知识转化为全公司共享的技能

如果另一位团队负责人也想对自己负责的区域进行同样的销售管道分析，该怎么办？这正是 AI 技能大显身手的地方。Slackbot 让您能够将可重复的工作转化为可复用的 AI 能力。您无需让每位员工自行编写复杂的提示词，也无需从零开始重建相同的工作流程，只需将您的专业知识封装成一项技能即可。您可以将其保存在画板中，并便捷地在整个组织内共享。团队构建的技能越多，公司的集体知识就越能通过简单的对话，即时触达每一位员工。

欢迎体验全新的工作速度

曾经，我们满心期待 AI 能为我们承担繁重的工作。然而直到现在，我们依然是那个亲力亲为的人：在无数标签页之间来回切换，不停地复制粘贴内容，充当公司软件的“人肉路由器”。

这个时代，已经结束了。

您无需成为提示词工程师、工作流程构建器专家或应用切换高手，照样能按时完成工作。Slackbot 将您的应用、AI 代理和数据整合到单一的对话式界面中，真正兑现了 AI 最初的承诺——让您重获自主权，专注于真正重要的工作。

Slack 始终是开展工作的平台，而现在，Slackbot 就是完成工作的方式。深入了解 Slackbot 的各项功能，探索工作的全新速度。