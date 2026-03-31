Points clés Une seule conversation, tous vos outils : Slackbot connecte vos applications, vos agents et vos données dans une interface unique, pour que vous puissiez arrêter de jongler entre les onglets et avancer concrètement.

Une IA qui connaît votre entreprise : En recoupant les résultats du web avec vos données internes Slack, Slackbot vous offre une richesse contextuelle qu'aucun outil d'IA générique ne peut égaler.

Le contexte est l’élément différenciateur : Slackbot combine les données web en temps réel avec vos conversations Slack internes et vos documents d'entreprise pour vous fournir des réponses adaptées à votre activité, et non des informations génériques issues du domaine public.

Vos réunions de travail deviennent performatives : Grâce à une prise de notes intelligente, Slackbot suit le fil de vos appels virtuels, fait remonter les enregistrements pertinents et exécute automatiquement les tâches de suivi avant même que vous ne raccrochiez.

Pensez à la dernière fois où vous avez eu un travail à accomplir : pas un grand projet, juste une simple tâche. Combien d'applications avez-vous ouvertes ? Combien d'onglets ? Combien d'outils d'IA avez-vous sollicités, chacun utile dans son petit périmètre, mais incapable de communiquer avec les autres ?

Vous n'êtes pas seul. La plupart d'entre nous gèrent désormais toute une variété d'outils intelligents qui, malgré tout, n’arrivent pas à fonctionner ensemble. Votre calendrier ignore ce que fait votre outil de gestion de projet. Votre CRM ne sait rien de ce qui s'est dit dans votre messagerie. À chaque fois que vous passez de l'un à l'autre, vous perdez un peu d'énergie – et cela finit par occuper une part considérable de votre journée.

L'intelligence est déjà là. Elle se trouve dans vos applications, vos agents, vos données. Ce qui manquait, c'était un endroit unique pour l’exploiter pleinement, sans avoir besoin de savoir où tout se trouve ni comment tout cela fonctionne.

Slackbot est la solution.

Slack a toujours été l’endroit où se déroule votre travail : les conversations, les décisions, le savoir institutionnel que votre équipe a accumulé au fil des années. Désormais, Slackbot assure l’exécution des tâches via une seule conversation. Chaque application, chaque agent, chaque source de données sur lequel repose votre entreprise est à portée de main, prêt à l’emploi.

Nous présentons aujourd’hui un ensemble d’innovations qui font évoluer Slackbot, le faisant passer d’un agent personnel à un coéquipier ultra-efficace pour l’entreprise agentique. Chaque innovation est conçue pour aider les équipes à aller plus vite et à transformer le travail en résultats concrets.

Slackbot identifie désormais les points clés des réunions et agit instantanément, avec une connaissance complète du contexte métier.

Il fonctionne à vos côtés sur votre ordinateur, comprend le flux de votre travail et agit dans vos applications avec les autorisations appropriées déjà en place.

Grâce au Model Context Protocol (MCP) , Slackbot devient l’interface universelle de votre entreprise, connectant chaque agent et chaque application pour que le travail soit effectué via une seule conversation.

Il intègre également la gestion des clients directement dans Slack pour les petites entreprises, en suivant automatiquement les contrats et les activités, avec une passerelle claire vers Salesforce au fur et à mesure de votre croissance.

Grâce à la recherche approfondie, aux compétences IA et à la mémoire, Slackbot apprend, s’adapte et améliore continuellement la façon dont votre équipe travaille.

Voici à quoi ressemble votre journée lorsque le travail passe par Slackbot plutôt que par une multitude d’outils déconnectés les uns des autres.

Un contexte déjà prêt

Il est 8 h 45. Une réunion stratégique de dernière minute vient d’être ajoutée à votre agenda à 9 h. D’habitude, vous passeriez les 15 minutes suivantes à ouvrir frénétiquement des onglets, à chercher des actualités sur votre client et à traquer la présentation interne du mois dernier.

C'est la fin du stress de dernière minute.

Si vous avez juste besoin de contexte rapidement, Slackbot récupère les actualités et les données en temps réel sur le web. Mais voici ce qui fait toute la différence : plutôt que de vous fournir une réponse générique issue de sources publiques, il croise automatiquement ces informations externes avec vos conversations Slack internes et vos documents d'entreprise, pour vous donner une vision complète de ce que cela signifie pour votre activité.

En revanche, une réorientation stratégique requiert une analyse approfondie. C'est là que vous sélectionnez « Dig In » pour activer le mode Réflexion Approfondie.

Slackbot agit comme un collègue qui a déjà fait les recherches à votre place. Il décompose votre problème complexe en étapes logiques, explore méthodiquement de nombreuses sources, élimine les informations peu fiables, évalue la crédibilité de chacune et synthétise le tout en une vision cohérente.

Au moment où vous rejoignez votre réunion, vous disposez déjà d'un brief stratégique élaboré et concret, généré en quelques secondes.

Slackbot travaille pendant que vous parlez

Fort de ce contexte, vous rejoignez une réunion virtuelle avec votre équipe. La conversation est collaborative et les décisions s'enchaînent rapidement. De nos jours, plus personne n'a vraiment besoin de jouer les dactylos. Il existe de nombreux outils d'IA capables de transcrire un appel et de vous en envoyer un résumé par e-mail.

Mais une transcription n'est pas une action. Il faut encore lire ces notes, ouvrir son CRM, saisir les mises à jour et courir après les bonnes personnes pour leur assigner des tâches. La prise de notes est peut-être automatisée, mais le suivi concret reste manuel.

La prise de notes intelligente de Slackbot change la donne, car elle comprend véritablement le contexte de votre activité.

Pendant que vous discutez d'une nouvelle stratégie commerciale, Slackbot reste discrètement en arrière-plan, suit la conversation et fait remonter proactivement des recommandations en temps réel – comme l'affichage d'un enregistrement Salesforce dans le chat dès qu'un nom de client est mentionné. Lorsque l'équipe s'accorde sur les prochaines étapes, Slackbot exécute les actions directement pendant l'appel : il met à jour le CRM selon les instructions et assigne automatiquement les tâches de suivi.

Vous raccrochez de la réunion en ligne, et le travail est déjà fait.

Votre espace de travail, piloté en votre nom

Vient ensuite la corvée administrative post-réunion. Cette réunion a généré une tâche : vous devez examiner un long contrat fournisseur dans une fenêtre séparée et saisir manuellement les nouveaux niveaux de tarification dans votre système de suivi interne. Une vraie galère de copier-coller.

Slackbot étant actif sur votre ordinateur, il peut consulter en toute sécurité ce qui s'affiche sur votre écran pour faire le lien entre ce que vous voyez et ce que vous devez faire.

Fini les allers-retours entre les fenêtres : Slackbot capture ce que vous voyez. Il vous suffit de lui indiquer ce dont vous avez besoin : « Extrais les grilles tarifaires de ce contrat et mets à jour l'enregistrement fournisseur avec les nouveaux niveaux de prix. »

Slackbot prend le relais et effectue la mise à jour directement dans Slack. Il ne prend pas le contrôle de votre souris et n'agit pas en dehors de votre espace de travail. Il effectue la majeure partie du travail en coulisses, en vous laissant un contrôle total tout en éliminant complètement les tâches répétitives.

Et peu importe d'où part votre travail – un fichier de design, une présentation, votre navigateur ou votre messagerie – Slackbot transforme ce que vous voyez en actions concrètes.

Une interface unique pour toute vos outils IA

Au fil de la journée, votre travail fait appel à des systèmes spécialisés. Les outils modernes de développement et de productivité intègrent des couches d'IA impressionnantes, mais les trouver et les coordonner est un travail à part entière.

Slackbot résout ce problème en devenant le routeur universel de tout votre écosystème.

Prenons l'exemple du service client. Un agent reçoit une remontée de cas complexe touchant à la fois à la facturation et à la livraison. Plutôt que de chercher quel agent interne spécialisé d'Agentforce traite quelle partie, l'agent pose simplement la question à Slackbot. Celui-ci connaît l'intégralité de votre catalogue Agentforce et achemine la demande vers le bon agent en coulisses, en temps réel.

Il en va de même pour les ventes. Plutôt que d'apprendre à utiliser de nouveaux outils, les commerciaux demandent simplement à Slackbot de préparer une contrat, de mettre à jour le pipeline ou d'assurer le suivi avec un client. Slackbot s'occupe du reste à travers l'ensemble de vos systèmes et agents. C'est ainsi que l'IA concrétise son potentiel via une adoption concrète : lorsqu'elle s'intègre naturellement à la façon dont les équipes travaillent déjà.

Il en va de même pour vos outils tiers. Si un ingénieur doit déployer un correctif urgent, il lui suffit de le dire. Slackbot invoque de façon dynamique l'agent Vercel pour déployer le code et demande à l'agent Linear de mettre à jour le ticket de suivi. Ce sont les applications sous-jacentes qui effectuent la majeure partie du travail, mais Slackbot devient l'interface conversationnelle unique pour accomplir tout cela.

Cette résolution crée une opportunité de renouvellement. Le commercial demande à Slackbot d'envoyer le contrat. Slackbot récupère les derniers tarifs, génère le contrat dans DocuSign, le transmet pour signature et met à jour le contrat en temps réel. Du problème à la conclusion, vous n’avez jamais besoin de quitter Slack.

Votre CRM devient une conversation

Pour les équipes réduites, devoir basculer vers une autre application pour gérer les données clients casse la dynamique de travail. Et si votre CRM était aussi simple qu’une conversation ?

Au lieu de chercher désespérément les informations d’un compte avant un appel important de renouvellement de contrat, dites simplement à Slackbot : « Donne-moi les dernières infos sur Fiction S.A. » Il extrait instantanément l’historique du client, ses tickets d’assistance et la valeur de son contrat, directement dans votre conversation.

Lorsque le client donne son accord, vous n’avez plus à naviguer dans un labyrinthe de menus déroulants pour enregistrer la réussite. Dites simplement à Slackbot : « Le contrat Fiction S.A. est conclu. Mets à jour le pipeline et consigne mes notes. » La saisie est effectuée, et toute l’équipe bénéficie d’une visibilité immédiate – sans relances de fin de mois.

La vraie différence ? Cette expérience de discussion fluide est entièrement propulsée par Salesforce. Vous démarrez simplement dans Slack et, à mesure que votre entreprise se développe, vous migrez naturellement vers la plateforme complète de Salesforce. Aucune migration de données, aucune remise à zéro.

Parlez naturellement à Slackbot

Vous sortez d'un gros rendez-vous client et vous vous dirigez vers votre voiture. Le contrat progresse, mais vous voilà avec toute une liste de tâches administratives : mettre à jour le CRM, briefer l'équipe technique et planifier un suivi. Plutôt que de vous arrêter en pleine rue pour taper frénétiquement sur votre téléphone, vous pouvez parler à Slackbot comme à un collègue.

« Acme Corp a adoré la présentation », dites-vous dans votre téléphone. « Fais passer l'opportunité Salesforce en phase d’évaluation des risques, rédige un brief stratégique pour l'équipe d’ingénierie sur la base de nos notes, et trouve 30 minutes pour qu'on se mette à jour mardi. »

Les assistants vocaux classiques sont parfaits pour régler des minuteurs dans la cuisine, mais ils sont inutiles au travail car ils ne connaissent pas votre entreprise. Parce que Slackbot associe une interaction vocale naturelle au contexte réel de votre espace de travail, il transcrit vos mots, comprend votre intention et exécute les tâches dans vos applications métier spécifiques.

Avant même que vous ayez repris la route, Slackbot a déjà mis à jour le CRM, partagé le nouveau brief dans votre canal d'équipe et envoyé les invitations de calendrier. Vous venez d'orchestrer un flux de travail multi-étapes et transversal sans avoir tapé un seul mot sur votre écran.

Automatisez les tâches répétitives par une simple demande

En chemin, vous décidez que vous ne voulez plus jamais envoyer cette mise à jour manuellement. Avec Slackbot, vous pouvez automatiser votre travail en décrivant simplement ce que vous souhaitez faire et à quel moment. Vous ajoutez : « Slackbot, envoie un récapitulatif hebdomadaire du pipeline dans le canal tous les lundis. »

Les outils d'automatisation traditionnels vous obligent à configurer manuellement des déclencheurs et des conditions complexes. Slackbot simplifie tout cela en transformant l'automatisation en une conversation : il crée et gère le flux de travail pour vous en coulisses. Il s'exécute automatiquement selon votre planning, en maintenant l'automatisation au cœur même de votre flux de travail.

Transformez votre expertise en compétences accessibles à toute l'entreprise

Et si un autre responsable d'équipe souhaitait effectuer exactement la même analyse de pipeline pour son propre secteur ? C'est là qu'interviennent les compétences IA. Slackbot vous permet de transformer des tâches récurrentes en capacités IA réutilisables. Plutôt que d'obliger chaque collaborateur à rédiger ses propres prompts complexes ou à reconstruire les mêmes flux de travail de zéro, vous pouvez packager votre expertise sous forme de compétence. Enregistrez-la dans un canvas et partagez-la facilement à travers toute l'entreprise. Plus votre équipe développe de compétences, plus les connaissances collectives de votre entreprise deviennent instantanément accessibles à tous, via une simple conversation.

Accélérez le rythme du travail

On nous avait promis que l'IA ferait le travail à notre place, mais nous continuons à exécuter des tâches fastidieuses : jongler entre les onglets, copier-coller des informations contextuelles d'une application à l'autre, servir de routeur humain pour les logiciels de l’entreprise.

Cette époque est révolue.

Vous n'avez plus besoin d'être expert en prompts, de concevoir des flux de travail ou de jongler entre les applications pour respecter vos délais. En réunissant vos applis, vos agents et vos données au sein d'une seule interface conversationnelle, Slackbot tient enfin la promesse originelle de l'IA. Il vous redonne la liberté de vous concentrer sur le travail à valeur ajoutée.

Le monde du travail est sur Slack. Désormais, Slackbot assure l’exécution des tâches. Découvrez toutes les fonctionnalités de Slackbot pour en savoir plus sur le nouveau rythme du travail.