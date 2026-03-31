Punti chiave Una conversazione, ogni strumento: Slackbot connette le app, gli agenti e i dati in un’unica interfaccia, così puoi smettere di passare da una scheda all’altra e iniziare a portare a termine il lavoro.

Un’IA che conosce il tuo business: incrociando i risultati Web con la knowledge base interna di Slack, Slackbot ti offre un contesto che gli strumenti di IA generici semplicemente non possono darti.

Il contesto è ciò che fa la differenza: Slackbot combina dati Web in tempo reale con le tue conversazioni interne su Slack e i documenti aziendali, così da darti risposte specifiche per il tuo business, invece che informazioni generiche.

Le tue riunioni si trasformano in risultati concreti: grazie alla presa di appunti intelligente, Slackbot segue le chiamate virtuali, trova i registri pertinenti ed esegue in automatico le attività di follow-up ancora prima che la riunione si concluda.

Pensa all’ultima volta che hai dovuto portare a termine qualcosa al lavoro: non un grande progetto, ma un compito semplice. Quante app hai aperto? Quante schede? Quanti strumenti di IA hai utilizzato, ognuno utile nel suo piccolo silo, ma senza che nessuno di essi comunicasse davvero con gli altri?

La tua, è un’esperienza comune. La maggior parte di noi gestisce ormai un piccolo esercito di strumenti intelligenti che, stranamente, non riescono ancora a lavorare insieme. Il calendario non sa cosa sta facendo il tracker dei progetti. Il CRM non ha idea di cosa succeda nella casella di posta. Ogni volta che cambi strumento perdi un po’ di slancio, il che alla fine ti porta a sprecare buona parte della giornata.

L’intelligenza è già lì. È nelle app, negli agenti, nei dati. Mancava solo un unico posto dove utilizzarla davvero tutta, senza dover sapere dove si trova ogni cosa o come funziona.

Slackbot è la risposta.

Slack è sempre stato il luogo in cui si svolge il lavoro: le conversazioni, le decisioni, la conoscenza istituzionale che il tuo team ha accumulato nel tempo. Ora Slackbot è il modo in cui tutto quel lavoro viene effettivamente portato a termine. Una sola conversazione. Ogni app, ogni agente, ogni origine dati su cui si basa la tua organizzazione: è tutto lì, pronto all’uso.

Oggi presentiamo una serie di nuove innovazioni che fanno evolvere Slackbot da agente personale a compagno di squadra ideale per l’azienda agentica. Ognuna è pensata per aiutare le persone a lavorare più velocemente e a trasformare il lavoro in risultati concreti.

Slackbot ora cattura ciò che conta nelle riunioni e agisce immediatamente con il pieno contesto aziendale.

Lavora al tuo fianco sul desktop, comprende il tuo workflow e agisce nelle tue app grazie ad autorizzazioni già configurate.

Con il Protocollo di contesto del modello (MCP) , Slackbot diventa l’interfaccia universale della tua azienda, connettendo ogni agente e ogni app così che il lavoro avvenga attraverso un’unica conversazione.

Inoltre, porta la gestione dei clienti direttamente in Slack per le piccole imprese, monitorando in automatico le trattative e le attività con un percorso chiaro verso Salesforce man mano che cresci.

E grazie alla ricerca approfondita, alle skill IA e alla memoria, Slackbot impara, si adatta e migliora il modo in cui il tuo team lavora nel tempo.

Ecco come si presenta la tua giornata quando il lavoro passa per Slackbot invece di essere disperso tra strumenti sconnessi.

Il contesto è già presente

Sono le 8:45. Improvvisamente,. hai una riunione strategica alle 9:00. Di solito passeresti i 15 minuti successivi ad aprire freneticamente schede, cercare notizie esterne sul tuo cliente e andare a caccia di una presentazione interna del mese scorso.

È la fine della corsa.

Se hai bisogno di un contesto in poco tempo, Slackbot recupera notizie e dati in tempo reale dal Web. Ma ciò che lo distingue davvero è che, invece di fornirti una risposta generica e pubblica, incrocia automaticamente quelle notizie esterne con le tue conversazioni interne su Slack e i documenti aziendali, offrendoti un quadro completo di ciò che significano per il tuo business nello specifico.

Un cambio di strategia, però, richiede un’analisi approfondita. È in quel momento che selezioni “Approfondisci” per attivare la modalità Riflessioni profonde.

Slackbot si comporta come un collega che ha già fatto le ricerche al posto tuo. Prende il tuo problema complesso e lo scompone in passaggi logici. Va a fondo della questione, setacciando molteplici fonti, scartando le informazioni inaffidabili, valutando ciò che è realmente credibile e mettendo insieme tutti i pezzi del puzzle.

Quando entri in riunione, hai già tra le mani un brief strategico ragionato e subito operativo, compilato in pochi secondi.

Slackbot lavora mentre parli

Con questo contesto a disposizione, entri in una riunione virtuale con il team. La conversazione è collaborativa e le decisioni si susseguono a ritmo serrato. Di questi tempi, nessuno deve più prendere appunti. Esistono tanti strumenti IA che trascrivono volentieri una chiamata e ti inviano una sintesi via e-mail.

Ma una trascrizione non è azione. Devi comunque leggere quelle note, aprire il CRM, registrare gli aggiornamenti e contattare le persone per assegnare loro i compiti. Gli appunti possono anche essere automatizzati, ma la messa in pratica resta manuale.

La presa di appunti intelligente di Slackbot cambia tutto, perché comprende davvero il contesto della tua attività.

Mentre discuti di una nuova strategia per una trattativa, Slackbot rimane silenziosamente in secondo piano, seguendo la conversazione e proponendo in modo proattivo suggerimenti in tempo reale (ad esempio, portare in chat un registro di Salesforce specifico nel momento in cui viene nominato il nome di un cliente). Quando il team concorda sui passaggi successivi, Slackbot esegue le attività direttamente durante la chiamata, aggiornando il CRM come indicato e assegnando automaticamente le attività di follow-up.

Chiudi la riunione virtuale e il lavoro è già stato portato a termine.

Il tuo desktop, gestito per te

Ora arriva il mal di testa burocratico. La riunione ha generato un’attività: devi esaminare un lungo contratto con un fornitore in una finestra separata e inserire manualmente i nuovi livelli di prezzo nel tuo sistema di monitoraggio interno. Un calvario fatto di copia e incolla.

Con Slackbot su desktop, puoi visualizzare in modo sicuro il lavoro sullo schermo per colmare il divario tra ciò che stai guardando e ciò che devi fare.

Invece di passare da una scheda all’altra, Slackbot acquisisce quello che vedi. Ti basta chiedere quello di cui hai bisogno: “Estrai le tabelle dei prezzi da questo contratto e aggiorna il registro del fornitore con i nuovi livelli”.

Slackbot si occupa del resto, eseguendo l’aggiornamento direttamente in Slack. Non prende il controllo del mouse né esce dalla tua area di lavoro per fare clic sul desktop. Fa tutto il lavoro pesante in background, lasciandoti il pieno controllo ed eliminando completamente le attività ripetitive.

Indipendentemente da dove ha inizio il lavoro, che si tratti di un file di design, una presentazione, il browser o la posta in arrivo, Slackbot trasforma quello che stai guardando in azioni concrete.

Un’unica interfaccia per tutta la tua flotta di IA

Con il passare della giornata, il tuo lavoro coinvolge sistemi specializzati. I moderni strumenti di sviluppo e produttività stanno creando livelli di IA straordinari, ma individuarli e coordinarli è un lavoro impegnativo.

Slackbot risolve il problema diventando il router universale dell’intero ecosistema.

Prendiamo l’assistenza clienti. Un agente riceve un’escalation complessa che riguarda sia la fatturazione che la spedizione. Invece di capire quale agente Agentforce interno specializzato si occupa di cosa, l’agente chiede a Slackbot. Slackbot conosce l’intero catalogo Agentforce e smista la richiesta all’agente giusto in background, in tempo reale.

Lo stesso vale per le vendite. Invece di imparare nuovi strumenti, i rappresentanti chiedono semplicemente a Slackbot di prepararsi per una trattativa, aggiornare la pipeline o inviare un follow-up a un cliente. Slackbot pensa al resto, coordinando sistemi e agenti. L’IA passa dal potenziale all’adozione concreta venendo integrata nel modo in cui le persone lavorano.

Lo stesso vale per i tuoi strumenti di terze parti. Se un ingegnere deve rilasciare un hotfix, gli basta dirlo. Slackbot invoca dinamicamente l’agente Vercel per distribuire il codice e comunica all’agente Linear di aggiornare il ticket di monitoraggio. Le applicazioni sottostanti continuano a fare il lavoro pesante, ma Slackbot diventa l’unica interfaccia conversazionale per portare tutto a termine.

Quella risoluzione crea un’opportunità di rinnovo. Il rappresentante chiede a Slackbot di inviare il contratto. Slackbot recupera i prezzi più recenti, genera il contratto in DocuSign, lo instrada per la firma e aggiorna la trattativa in tempo reale. Lo trasforma da problema a fatturato, senza dover mai uscire da Slack.

Il CRM diventa una conversazione

Per i team snelli, passare a un’app separata per gestire i dati dei clienti spezza il ritmo. Cosa succederebbe se il CRM fosse semplice come una conversazione?

Invece di andare a caccia dei dettagli dell’account prima di una chiamata di rinnovo cruciale, puoi dire a Slackbot: “Dimmi le ultime novità su Azienda”. Slackbot recupera subito la cronologia del cliente, i ticket di supporto e il valore del contratto, direttamente nella chat.

Quando il cliente dà il via libera, non devi più districarti in un labirinto di menu a tendina per registrare la vittoria. Basta dire a Slackbot: “La trattativa con Azienda è chiusa. Aggiorna la pipeline e salva le mie note”. I dati vengono inseriti e tutto il team ottiene visibilità immediata, senza bisogno di solleciti a fine mese.

Il vero punto di forza? Questa esperienza di chat fluida è interamente basata su Salesforce. Inizia in modo semplice su Slack e, man mano che la tua azienda cresce, passi naturalmente alla piattaforma Salesforce completa. Nessuna migrazione di dati, nessuna necessità di ricominciare da capo.

Parla con il tuo lavoro in modo naturale

Hai appena finito di presentare un prodotto a un cliente e vai verso la tua auto. La trattativa va avanti, ma ora hai una lista di attività amministrative: aggiornare il CRM, fare un briefing al team tecnico e pianificare un follow-up. Invece di fermarti sul marciapiede a digitare freneticamente sul telefono, puoi parlare con Slackbot come faresti con un collega.

“Azienda S.p.A. è interessata al prodotto”, dici al telefono. “Sposta l’opportunità Salesforce alla fase di verifica della sicurezza, prepara un brief strategico per il team di ingegneria basandoti sulle nostre note e trova 30 minuti per prepararci martedì”.

Gli assistenti vocali standard sono ottimi per impostare i timer in cucina, ma sono inutili per il lavoro vero e proprio perché non conoscono l’azienda. Slackbot, combinando l’interazione vocale naturale con il contesto reale della tua area di lavoro, trascrive le tue parole, ne comprende l’intento ed esegue le operazioni nelle tue specifiche app aziendali.

Prima ancora che tu accendi il motore, Slackbot ha già aggiornato il CRM, condiviso il nuovo brief nel canale del tuo team e inviato gli inviti del calendario. Hai appena orchestrato un workflow articolato e trasversale a più funzioni, senza digitare nulla sullo schermo.

Automatizza la routine, semplicemente chiedendo

Mentre cammini, decidi che non vuoi più inviare quell’aggiornamento manualmente. Con Slackbot, puoi automatizzare il lavoro semplicemente descrivendo cosa vuoi che accada e quando. Aggiungi: “Slackbot, invia un riepilogo settimanale della pipeline al canale ogni lunedì”.

Gli strumenti di automazione tradizionali ti costringono a configurare manualmente trigger e condizioni complessi. Slackbot semplifica tutto trasformando l’automazione in una conversazione, creando e gestendo il workflow per te, da dietro le quinte. L’automazione viene eseguita in automatico secondo la tua pianificazione, rimanendo sempre all’interno del flusso di lavoro.

Trasforma la tua esperienza in competenze aziendali

Cosa succederebbe se un altro responsabile di team volesse eseguire la stessa analisi della pipeline per il proprio territorio? È qui che entrano in gioco le skill IA. Slackbot ti permette di trasformare le attività ripetibili in funzionalità di IA riutilizzabili. Invece di costringere ogni dipendente a scrivere prompt complessi o a ricostruire da zero gli stessi workflow, puoi racchiudere la tua esperienza in una skill. La salvi in un canvas e la condividi facilmente con tutta l’organizzazione. Più skill crea il tuo team, più la conoscenza collettiva della tua azienda diventa immediatamente accessibile a tutti attraverso una semplice conversazione.

Il lavoro non è mai stato così veloce

Ci era stato promesso che l’IA avrebbe fatto il lavoro pesante. Eppure, finora siamo stati noi a portare il peso: a passare da una scheda all’altra, a copiare e incollare informazioni e a fare da intermediari tra gli strumenti software della nostra azienda.

Quell’era lavorativa è finita.

Non hai più bisogno di essere un esperto di prompt, un costruttore di workflow o un gestore di app esperto per rispettare le scadenze. Portando le app, gli agenti e i dati in un’unica interfaccia conversazionale, Slackbot mantiene finalmente la promessa originale dell’IA. Ti ridà la libertà di concentrarti sul lavoro che conta davvero.

Slack è sempre stato nel cuore del lavoro. Ora, Slackbot è il modo in cui il lavoro si realizza. Esplora tutte le funzioni di Slackbot per scoprire di più sulla nuova velocità del lavoro.