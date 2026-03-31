Die wichtigsten Punkte im Überblick Ein Gespräch, alle Tools: Slackbot verknüpft deine Apps, Agenten und Daten in einer einzigen Oberfläche – so entfällt der ständige Wechsel zwischen Tabs, und du kannst endlich deine Arbeit erledigen.

KI, die dein Unternehmen kennt: Durch die Verknüpfung von Web-Ergebnissen mit deinem internen Slack-Wissen liefert Slackbot dir Kontext, den herkömmliche KI-Tools nicht bieten können.

Der Kontext ist der entscheidende Unterschied: Slackbot kombiniert Live-Webdaten mit deinen internen Slack-Unterhaltungen und Unternehmensdokumenten und liefert so Antworten, die speziell auf dein Unternehmen zugeschnitten sind – statt allgemeiner, öffentlich verfügbarer Informationen.

Aus Meetings wird erledigte Arbeit: Mit intelligenter Protokollierung begleitet Slackbot virtuelle Meetings, findet relevante Datensätze und übernimmt Folgeaufgaben automatisch – noch bevor das Gespräch beendet ist.

Denk mal an das letzte Mal, als du bei der Arbeit etwas erledigen wolltest – kein großes Projekt, nur eine einfache Aufgabe. Wie viele Apps hast du geöffnet? Wie viele Tabs? Wie viele KI-Tools hast du genutzt – jedes für sich nützlich in seiner eigenen kleinen Welt, aber keines davon wirklich im Austausch mit den anderen?

Du bist nicht allein. Die meisten von uns verwalten inzwischen eine ganze Sammlung intelligenter Tools, die irgendwie trotzdem nicht zusammenarbeiten. Dein Kalender weiß nicht, was dein Projekttracker gerade macht. Dein CRM hat keine Ahnung, was in deinem E-Mail-Posteingang steht. Jedes Mal, wenn du zwischen ihnen wechselst, geht etwas Schwung verloren – und das macht am Ende einen großen Teil deines Tages aus.

Die Intelligenz ist bereits vorhanden. Sie steckt in deinen Apps, deinen Agenten und deinen Daten. Was bisher gefehlt hat, ist ein zentraler Ort, an dem du das alles nutzen kannst – ohne wissen zu müssen, wo alles liegt oder wie es funktioniert.

Slackbot ist die Antwort.

Slack war schon immer der Ortfür deine Arbeit: für Unterhaltungen, Entscheidungen, das institutionelle Wissen, das dein Team über Jahre hinweg aufgebaut hat. Jetzt sorgt Slackbot dafür, dass all diese Arbeit erledigt wird. Eine Unterhaltung und jede App, jeder Agent, jede Datenquelle, auf die deine Organisation angewiesen ist, sind direkt zur Hand und sofort einsatzbereit.

Heute stellen wir eine Reihe neuer Innovationen vor, die Slackbot von einem persönlichen Agenten zum neuen Teammitglied für das agentenbasierte Unternehmen weiterentwickeln. Jede einzelne ist darauf ausgelegt, uns Menschen dabei zu helfen, schneller voranzukommen und Arbeit in echte Ergebnisse zu verwandeln.

Slackbot protokolliert jetzt Meetings und handelt sofort unter Berücksichtigung des gesamten Geschäftskontexts.

Er arbeitet auf deinem Desktop direkt an deiner Seite, versteht deinen Workflow und ergreift mit den bereits vorhandenen Berechtigungen Maßnahmen in deinen Apps.

Mit dem Model Context Protocol (MCP) wird Slackbot zur universellen Benutzeroberfläche für dein Unternehmen – er verknüpft jeden Agenten und jede App, sodass Arbeit über eine einzige Unterhaltung mit ihm erledigt werden kann.

Außerdem bindet er die Kundenverwaltung für kleine Unternehmen direkt in Slack ein – er verfolgt automatisch Geschäfte und Aktivitäten und bietet eine Anbindung an Salesforce, wenn dein Unternehmen wächst.

Mit seinen umfassenden Recherche-, KI-Fähigkeiten sowie seinem Memory ist Slackbot lernfähig, er passt sich an und verbessert die Arbeitsweise deines Teams kontinuierlich.

Wie dein Arbeitstag mit Slackbot aussieht, erfährst du im Folgenden.

Kontext, der von Anfang an da ist

Es ist 8:45 Uhr. Um 9:00 Uhr steht ein kurzfristiges Meeting zu einem strategischen Kurswechsel an. Normalerweise würdest du die nächsten 15 Minuten damit verbringen, hektisch Tabs zu öffnen, externe Neuigkeiten über dein:e Kund:in zu suchen und nach einer internen Präsentation vom letzten Monat zu fahnden.

Dieses Chaos hat jetzt ein Ende.

Wenn du nur einen schnellen Überblick brauchst, ruft Slackbot aktuelle Neuigkeiten und Daten aus dem Internet ab. Doch hier liegt der entscheidende Unterschied: Anstatt dir eine allgemeine öffentliche Antwort zu liefern, gleicht Slackbot diese externen Nachrichten automatisch mit deinen internen Slack-Unterhaltungen und Unternehmensdokumenten ab – damit du ein vollständiges Bild davon bekommst, was das konkret für dein Unternehmen bedeutet.

Doch ein strategischer Kurswechsel erfordert eine gründliche Analyse. Daher wählst du „Dig In”, um den Deep Thoughts-Modus zu aktivieren.

Slackbot verhält sich wie ein Kollege, der alles Nötige für dich recherchiert. Dein komplexes Problem wird in logische Schritte aufgeteilt. Slackbot taucht tief in die Materie ein, durchforstet zahlreiche Quellen, filtert Irrelevantes heraus, bewertet die Glaubwürdigkeit und stellt Zusammenhänge her.

Bis das Meeting startet, hast du ein fundiertes, umsetzbares strategisches Briefing parat, das Slackbot für dich in wenigen Sekunden zusammenstellt.

Slackbot arbeitet, während du redest

Mit diesem umfassenden Kontext beginnst du ein virtuelles Meeting mit deinem Team. Ihr arbeitet gemeinsam an Lösungen und trefft schnell Entscheidungen. Niemand von euch muss mitschreiben, da ihr ein KI-Tool nutzt, das euer Gespräch automatisch transkribiert und im Anschluss eine Zusammenfassung per E-Mail verschickt.

Aber ein Transkript ist noch lange keine konkrete Maßnahme. Du musst die Notizen trotzdem noch lesen, dein CRM öffnen, Updates einpflegen und deine Kolleg:innen einzeln anschreiben, um Aufgaben zuzuweisen. Die Protokollführung ist zwar automatisiert, die eigentliche Nachbereitung erfordert jedoch einige manuelle Arbeit.

Das intelligente Protokoll von Slackbot ändert das, weil es deinen geschäftlichen Kontext wirklich versteht.

Während du eine neue Geschäftsstrategie besprichst, verfolgt Slackbot unauffällig das Gespräch und bringt sich proaktiv ein – indem er beispielsweise den passenden Salesforce-Datensatz im Chat aufruft, sobald ein Kundenname erwähnt wird. Sobald dein Team die nächsten Schritte vereinbart, setzt Slackbot sie direkt im Meeting um: Er aktualisiert das CRM entsprechend und weist alle Folgeaufgaben automatisch zu.

Wenn du das virtuelle Meeting verlässt, ist die Arbeit bereits erledigt.

Slackbot handelt auf deinem Desktop in deinem Auftrag

Jetzt folgt der administrative Teil. Aus dem Meeting ergibt sich eine Aufgabe: Du musst einen langen Lieferantenvertrag in einem separaten Fenster prüfen und die neuen Preisstufen manuell in dein internes Tracking-System eingeben. Reine Copy-Paste-Arbeit.

Slackbot kann sicher die Arbeit auf deinem Bildschirm ansehen, um die Lücke zwischen dem, was du siehst, und dem, was du als Nächstes tun musst, zu schließen.

Statt ständig zwischen Tabs hin- und herzuwechseln, erfasst Slackbot, was du siehst. Du sagst einfach, was du brauchst: „Zieh die Preistabellen aus diesem Vertrag und aktualisiere den Lieferanten-Datensatz mit den neuen Preisstufen.”

Slackbot übernimmt von hier aus und führt die Aktualisierung direkt in Slack durch. Er übernimmt nicht deine Maus und verlässt auch nicht deinen Workspace, um auf deinem Desktop herumzuklicken. Stattdessen erledigt er seine Arbeit im Hintergrund – du behältst die volle Kontrolle, während lästige Routineaufgaben komplett wegfallen.

Und egal, wo die Arbeit beginnt – ob in einer Design-Datei, einer Präsentation, deinem Browser oder deinem E-Mail-Posteingang – Slackbot verwandelt das, was du siehst, in konkrete Aktionen.

Eine Oberfläche für alle deine KI-Tools

Im Laufe des Tages arbeitest du mit vielen verschiedenen spezialisierten Systemen. Moderne Entwicklungs- und Produktivitätstools verfügen zwar über beeindruckende KI-Funktionen, aber sie zu finden und zu koordinieren ist eine Aufgabe für sich.

Slackbot löst dieses Problem, indem er zur zentralen Steuerinstanz für dein gesamtes Ökosystem wird.

Nehmen wir den Kundensupport. Eine Mitarbeitende bekommt eine komplexe Eskalation, die sowohl Abrechnung als auch Versand betrifft. Anstatt herauszufinden, welcher spezialisierte interne Agentforce-Agent welchen Teil übernimmt, fragt sie einfach Slackbot. Dieser kennt dein gesamtes Agentforce-Verzeichnis und leitet die Anfrage in Echtzeit automatisch an den richtigen Agenten weiter.

Das gilt auch für den Vertrieb. Statt neue Tools zu erlernen, bitten die Mitarbeitenden einfach Slackbot, ein Geschäft vorzubereiten, die Pipeline zu aktualisieren oder den Kontakt zu Kund:innen weiterzuverfolgen. Slackbot übernimmt den Rest – systemübergreifend und mit den passenden Agenten. So wird aus dem Potenzial von KI echte Nutzung: wenn sie direkt in die gewohnten Arbeitsabläufe eingebettet wird.

Das Gleiche gilt für deine Drittanbieter-Tools. Wenn beispielsweise ein Entwickler einen Hotfix einspielen muss, sagt er es einfach. Slackbot ruft dynamisch den Vercel-Agenten auf, um den Code bereitzustellen, und weist den Linear-Agenten an, den Tracking-Eintrag zu aktualisieren. Die zugrunde liegenden Anwendungen übernehmen weiterhin die eigentliche Arbeit, aber Slackbot wird zur einzigen dialogbasierten Benutzeroberfläche, über die alles erledigt wird.

Sobald der Fall geklärt ist, ergibt sich die Chance auf eine Vertragsverlängerung. Die Vertriebsmitarbeiterin bittet Slackbot, den Vertrag zu senden. Slackbot ruft die aktuellen Preise ab, erstellt den Vertrag in DocuSign, leitet ihn zur Unterschrift weiter und aktualisiert das Geschäft in Echtzeit. Vom Anliegen bis zum Umsatz, ohne Slack zu verlassen.

Dein CRM wird zum Gespräch

Für kleine Teams unterbricht der Wechsel in eine separate App zur Verwaltung von Kundendaten den Arbeitsfluss. Was wäre, wenn dein CRM so einfach wäre wie ein Gespräch?

Statt vor einem wichtigen Verlängerungsgespräch mühsam nach Account-Details zu suchen, sagst du Slackbot einfach: „Gib mir den aktuellen Stand zu Fiktion GmbH durch.” Sofort werden die Kundenhistorie, Support-Tickets und der Vertragswert direkt in deinen Chat geladen.

Wenn der Kunde zustimmt, musst du dich nicht durch ein Labyrinth aus Dropdown-Menüs kämpfen, um den erfolgreichen Abschluss zu erfassen. Du sagst Slackbot einfach: „Das Geschäft mit Fiktion GmbH ist abgeschlossen. Aktualisiere die Pipeline und trage meine Notizen ein.” Die Dateneingabe ist erledigt, und das gesamte Team hat sofort den Überblick – ganz ohne lästige Erinnerungen zum Monatsende.

Der entscheidende Unterschied? Dieses reibungslose Chat-Erlebnis basiert auf Salesforce. Du startest einfach in Slack, und wenn dein Unternehmen wächst, erweiterst du nahtlos auf die gesamte Salesforce-Plattform. Keine Datenmigration, kein Neuanfang.

Erledige deine Arbeit einfach per Spracheingabe

Du verlässt einen wichtigen Kunden-Pitch und bist auf dem Weg zum Auto. Das Geschäft kommt voran, aber jetzt wartet eine lange Liste administrativer Aufgaben auf dich: CRM aktualisieren, das technische Team briefen und einen Nachfass-Termin vereinbaren. Anstatt auf dem Gehweg hastig auf deinem Handy herumzutippen, kannst du ganz einfach mit Slackbot sprechen.

„Fiktion GmbH hat der Pitch gefallen”, sagst du in dein Handy. „Verschiebe die Salesforce-Opportunity in die Sicherheitsüberprüfung, erstelle ein Strategie-Briefing für das Entwicklungsteam basierend auf unseren Notizen, und finde am Dienstag 30 Minuten für ein Vorbereitungs-Meeting.”

Herkömmliche Sprachassistenten eignen sich gut zum Stellen eines Weckers, aber für echte Arbeit taugen sie nichts, weil sie dein Unternehmen nicht kennen. Slackbot kombiniert natürliche Sprachinteraktion mit dem Kontext deines Workspaces: Er transkribiert deine Worte, versteht die Absicht dahinter und führt die Aufgaben in deinen spezifischen Business-Apps aus.

Noch bevor du den Motor startest, hat Slackbot das CRM aktualisiert, das neue Briefing in deinem Team-Channel geteilt und die Kalendereinladungen verschickt. Du hast gerade einen mehrstufigen, funktionsübergreifenden Workflow koordiniert, ohne etwas in dein Handy einzutippen.

Automatisiere Routineaufgaben einfach per Spracheingabe

Während du unterwegs bist, entscheidest du, dass du Updates nie wieder manuell versenden möchtest. Mit Slackbot kannst du Aufgaben automatisieren, indem du einfach beschreibst, was wann passieren soll. Du fügst hinzu: „Slackbot, sende jeden Montag eine wöchentliche Pipeline-Zusammenfassung an den Channel.”

Herkömmliche Automatisierungstools zwingen dich dazu, komplexe Trigger und Bedingungen manuell zu konfigurieren. Slackbot vereinfacht das, indem er mit einem Gespräch Automatisierungen in Gang setzt – er erstellt und verwaltet den Workflow für dich im Hintergrund. Er läuft automatisch nach deinem Zeitplan und hält die Automatisierung direkt im Arbeitsfluss.

Verwandle dein Fachwissen in unternehmensweite Fähigkeiten

Was, wenn eine andere Teamleitung dieselbe Pipeline-Analyse für ihr eigenes Gebiet durchführen möchte? Genau hier kommen wiederverwendbare KI-Vorlagen ins Spiel. Mit Slackbot kannst du wiederkehrende Aufgaben in wiederverwendbare KI-Vorlagen verwandeln. Statt Mitarbeitende dazu zu zwingen, eigene komplexe Prompts zu schreiben oder dieselben Workflows von Grund auf neu zu erstellen, kannst du dein Fachwissen in einer Vorlage bündeln. Du speicherst sie in einem Canvas und teilst sie ganz einfach in der gesamten Organisation. Je mehr Vorlagen dein Team erstellt, desto mehr kollektives Wissen deines Unternehmens wird für alle sofort über eine einfache Unterhaltung zugänglich.

Ein völlig neues Arbeitstempo

Uns wurde versprochen, dass KI uns lästige Routineaufgaben abnehmen würde. Doch bis jetzt haben wir selbst die Grundlagenarbeit geleistet: Wir mussten zwischen Tabs hin- und herspringen, Kontext mühsam kopieren und einfügen und die Software unseres Unternehmens steuern.

Diese Ära der Arbeit ist vorbei.

Du musst kein:e Prompt-Engineer:in, kein:e Workflow-Builder oder App-Jongleur:in sein, um deine Deadlines einzuhalten. Indem Slackbot deine Apps, Agenten und Daten in einer einzigen dialogbasierten Benutzeroberfläche zusammenführt, erfüllt er endlich das ursprüngliche Versprechen der KI. Er gibt dir die Freiheit zurück, dich auf die Arbeit zu konzentrieren, die wirklich zählt.

Slack war schon immer dein Arbeitsort. Jetzt sorgt Slackbot dafür, dass die Arbeit erledigt wird. Entdecke alle Funktionen von Slackbot, um mehr darüber zu erfahren, wie du zukünftig schneller arbeitest.