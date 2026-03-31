Principais aprendizados Uma conversa, todas as ferramentas: o Slackbot conecta seus apps, agentes e dados em uma única interface, para você parar de alternar entre guias e começar a fazer as coisas acontecerem.

IA que conhece sua empresa: cruzando resultados da web com o seu conhecimento interno do Slack, o Slackbot oferece um contexto que ferramentas genéricas de IA simplesmente não conseguem.

O contexto é o verdadeiro diferencial: o Slackbot combina dados da web em tempo real com suas conversas do Slack e seus documentos empresariais para fornecer respostas específicas para sua empresa, e não informações genéricas disponíveis publicamente.

Suas reuniões se transformam em trabalho concluído: com anotações inteligentes, o Slackbot acompanha as chamadas virtuais, apresenta os registros relevantes e executa as tarefas de acompanhamento automaticamente, antes mesmo de você encerrar a chamada.

Pense na última vez que você precisou realizar uma tarefa no trabalho: não um grande projeto, mas algo simples. Quantos apps você abriu? Quantas guias? Quantas ferramentas de IA utilizou, cada uma funcionando bem isoladamente, mas sem se comunicar com as outras?

Você não está só nessa situação. A maioria de nós gerencia hoje um verdadeiro arsenal de ferramentas inteligentes que, de alguma forma, ainda não conseguem trabalhar juntas. Seu calendário não sabe o que o seu rastreador de projetos está fazendo. Seu CRM não faz ideia do que chegou à sua caixa de entrada. Toda vez que você alterna entre eles, perde um pouco do ritmo e isso rapidamente se transforma em grande parte do seu dia desperdiçada.

A inteligência já está presente: nos seus apps, nos seus agentes e nos seus dados. O que faltava era um único lugar para usar tudo isso de forma integrada, sem precisar se preocupar com a localização ou o funcionamento de cada elemento.

O Slackbot é a resposta.

O Slack sempre foi onde seu trabalho acontece: as conversas, as decisões e o conhecimento institucional que sua equipe construiu ao longo dos anos. Agora, o Slackbot mostra como todo esse trabalho realmente é feito. Uma conversa. Cada app, cada agente, cada fonte de dados que sua organização usa está ali, pronto para entrar em ação.

Hoje estamos apresentando uma série de inovações que evoluem o Slackbot de agente pessoal para o parceiro definitivo da empresa com agentes de IA. Cada inovação foi criada para ajudar as pessoas a trabalhar mais rápido e a transformar trabalho em resultado.

O Slackbot agora captura o que importa nas reuniões e age imediatamente com todo o contexto da empresa.

Ele trabalha ao seu lado no computador, entendendo seu fluxo de trabalho e agindo em seus apps com as permissões certas já configuradas.

Com o Protocolo de Contexto de Modelo (PCM) , o Slackbot se torna a interface universal da sua empresa, conectando cada agente e cada app para que o trabalho aconteça em uma única conversa.

Ele também traz o gerenciamento de clientes diretamente para o Slack para pequenas empresas, rastreando negócios e atividades automaticamente, com um caminho claro para o Salesforce conforme você cresce.

E com pesquisa aprofundada, habilidades de IA e memória, o Slackbot aprende, se adapta e aprimora a forma como sua equipe trabalha ao longo do tempo.

Veja como é o seu dia quando o trabalho passa pelo Slackbot em vez de ficar espalhado por ferramentas desconectadas.

Contexto que já está na conversa

São 8h45. Você tem uma reunião estratégica de última hora às 9h. Normalmente, você passaria os próximos 15 minutos abrindo guias freneticamente, pesquisando notícias externas sobre seu cliente e tentando encontrar uma apresentação interna do mês passado.

É o fim da correria de última hora.

Se você só precisa de um contexto rápido, o Slackbot busca notícias e dados em tempo real na web. Mas aqui está o diferencial: em vez de trazer uma resposta genérica, ele cruza automaticamente essas informações externas com suas conversas e seus documentos empresariais no Slack, dando a você um panorama completo do que isso significa para a sua empresa.

Mas uma mudança estratégica exige uma análise mais aprofundada. É aí que você seleciona “Aprofundar” para ativar o modo Pensamentos avançados.

O Slackbot age como um colega que já fez toda a pesquisa por você. Ele pega o seu problema complexo, divide em etapas lógicas, mergulha fundo no assunto, vasculhando múltiplas fontes, filtrando o que não presta, avaliando o que é realmente confiável e conectando os pontos.

Na hora em que você entra na reunião, já tem em mãos um resumo estratégico detalhado e pronto para ação, elaborado em segundos.

O Slackbot trabalha enquanto você fala

Com esse contexto em mãos, você entra em uma reunião virtual com sua equipe. A conversa é colaborativa e as decisões acontecem em ritmo acelerado. Hoje em dia, ninguém precisa mais registrar manualmente as informações. Há muitas ferramentas de IA por aí que transcrevem uma chamada e te enviam um e-mail com os destaques.

Mas uma transcrição não é uma ação. Você ainda precisa ler essas anotações, abrir o CRM, registrar as atualizações e ficar atrás das pessoas para atribuir tarefas a elas. Pode ser que o registro seja automatizado, mas o acompanhamento real continua tão manual quanto sempre foi.

O registro inteligente de anotações do Slackbot muda isso porque ele realmente entende o contexto da sua empresa.

Enquanto você discute uma nova estratégia de negócios, o Slackbot permanece discretamente em segundo plano, acompanhando a conversa e sugerindo recomendações em tempo real de forma proativa, como exibir um registro específico do Salesforce na conversa no momento em que o nome de um cliente é mencionado. Quando a equipe chega a um acordo sobre as próximas etapas, o Slackbot executa o trabalho ali mesmo, durante a chamada, atualizando o CRM conforme instruído e atribuindo automaticamente as tarefas de acompanhamento.

Você encerra a reunião virtual, e o trabalho já está feito.

Seu computador, operado para você

Aí vem o impacto administrativo. A reunião gerou uma tarefa: você precisa analisar um longo contrato de fornecedor em outra janela e registrar manualmente as novas faixas de preços no seu sistema interno de controle. Um verdadeiro purgatório de copiar e colar.

Com o Slackbot no seu computador, ele pode ver com segurança o que está na sua tela para conectar o que você está vendo com o precisa ser feito.

Em vez de ficar alternando entre guias, o Slackbot captura o que você está vendo. Basta pedir o que você precisa: “Extraia as tabelas de preços deste contrato e atualize o registro do fornecedor com as novas faixas.”

O Slackbot cuida do resto, executando a atualização diretamente no Slack. Ele não movimenta o seu mouse nem sai do seu workspace para clicar pelo computador. Ele faz o trabalho pesado nos bastidores, mantendo você no controle total enquanto elimina completamente as tarefas repetitivas.

E não importa onde o trabalho começa, seja em um arquivo de design, uma apresentação, no navegador ou na caixa de entrada: o Slackbot transforma o que você está vendo em ação.

Uma interface para toda a sua frota de IA

Conforme o dia avança, o seu trabalho envolve sistemas especializados. As ferramentas modernas de produtividade e desenvolvimento estão criando camadas de IA incríveis, mas encontrá-las e coordená-las já é um trabalho por si só.

O Slackbot resolve isso se tornando o roteador universal de todo o seu ecossistema.

Pense no suporte ao cliente. Um atendente recebe um caso complexo que envolve faturamento e logística. Em vez de descobrir qual agente interno especializado do Agentforce cuida de cada parte, o atendente pergunta ao Slackbot. Ele conhece todo o catálogo do Agentforce e direciona a solicitação para o agente certo nos bastidores, em tempo real.

O mesmo vale para a equipe de vendas. Em vez de aprender novas ferramentas, os representantes simplesmente pedem ao Slackbot para se preparar para um negócio, atualizar o pipeline ou fazer o acompanhamento com um cliente. O Slackbot cuida do resto, atuando em todos os seus sistemas e agentes. É assim que a IA deixa de ser potencial e se torna adoção real, quando está integrada à forma como as pessoas já trabalham.

Para suas ferramentas de terceiros, o processo é igualmente simples. Se um engenheiro precisar enviar uma correção rápida, basta pedir ao Slackbot. Ele aciona dinamicamente o agente do Vercel para fazer a implantação do código e instrui o agente do Linear a atualizar o tíquete de acompanhamento. Os apps subjacentes continuam fazendo o trabalho pesado, mas o Slackbot se torna a interface conversacional única para que tudo seja realizado.

Essa resolução cria uma oportunidade de renovação. O atendente pede ao Slackbot que envie o contrato. O Slackbot busca os preços mais recentes, gera o contrato no DocuSign, o encaminha para assinatura e atualiza o negócio em tempo real. Do problema à receita, sem precisar sair do Slack.

Seu CRM vira uma conversa

Para equipes enxutas, abrir um app separado para gerenciar dados de clientes quebra o ritmo. E se o seu CRM fosse tão simples quanto uma conversa?

Em vez de perder tempo procurando detalhes da conta antes de uma chamada de renovação importante, você pode dizer ao Slackbot: “Mostre-me as últimas novidades sobre a Empresa.” Ele traz imediatamente o histórico do cliente, os tíquetes de suporte e o valor do contrato diretamente na conversa.

Quando o cliente concordar, você não precisará navegar por um labirinto de menus para registrar a conquista. É só dizer ao Slackbot: “Negócio fechado com a empresa. Atualize o pipeline e registre minhas anotações.” O lançamento dos dados é feito imediatamente, e toda a equipe ganha visibilidade instantânea, sem precisar cobrar ninguém no fim do mês.

O verdadeiro diferencial? Essa experiência de conversa sem obstáculos é totalmente desenvolvida com a tecnologia do Salesforce. Você começa de forma simples no Slack e, conforme sua empresa cresce, evolui naturalmente para a plataforma completa do Salesforce. Sem migrações de dados, sem começar do zero.

Fale naturalmente sobre o seu trabalho

Você sai de uma apresentação importante para um cliente e está a caminho do carro. O negócio avançou, mas agora você tem uma lista de tarefas administrativas: atualizar o CRM, passar um resumo para a equipe técnica e agendar um acompanhamento. Em vez de parar na calçada para digitar freneticamente no celular, você pode falar com o Slackbot como se fosse um colega.

“A Empresa S.A. adorou a apresentação”, você fala ao celular. “Mova a oportunidade no Salesforce para a etapa de análise de segurança, crie um resumo estratégico para a equipe de engenharia com base nas nossas anotações e agende 30 minutos para nos prepararmos na terça-feira.”

Os assistentes de voz tradicionais são ótimos para tarefas simples do dia a dia, mas não são eficazes para o trabalho de verdade, pois não conhecem sua empresa. Como o Slackbot combina interação por voz natural com o contexto real do seu workspace, ele transcreve suas palavras, entende a intenção e executa as ações nos seus apps empresariais.

Antes mesmo de você ligar o carro, o Slackbot já atualizou o CRM, compartilhou o novo resumo no seu canal da equipe e enviou os convites de calendário. Você acabou de orquestrar um fluxo de trabalho complexo e multifuncional sem precisar digitar nada.

Automatize a rotina, basta pedir

Enquanto você caminha, decide que não quer mais enviar aquela atualização manualmente. Com o Slackbot, você pode automatizar tarefas simplesmente descrevendo o que deseja que aconteça e quando. Você acrescenta: “Slackbot, envie um resumo semanal do pipeline para o canal toda segunda-feira.”

As ferramentas de automação tradicionais exigem que você configure manualmente gatilhos e condições complexos. O Slackbot simplifica tudo isso, transformando a automação em uma conversa, criando e gerenciando o fluxo de trabalho para você nos bastidores. Ele é executado automaticamente conforme sua agenda, mantendo a automação dentro do próprio fluxo de trabalho.

Transforme seu conhecimento em habilidades para toda a empresa

E se outro líder de equipe quiser realizar exatamente a mesma análise de pipeline para o seu próprio território? É aí que entram as habilidades de IA. O Slackbot permite que você transforme tarefas recorrentes em capacidades de IA reutilizáveis. Em vez de obrigar cada colaborador a criar seus próprios prompts complexos ou recriar os mesmos fluxos de trabalho do zero, você pode consolidar seu conhecimento em uma habilidade. Salve-a em um canvas e compartilhe-a facilmente com toda a organização. Quanto mais habilidades sua equipe criar, mais o conhecimento coletivo da empresa se tornará instantaneamente acessível a todos por meio de uma simples conversa.

Boas-vindas à nova velocidade do trabalho

A promessa era que a IA faria o trabalho pesado por nós. Mas, até agora, ainda somos nós que carregamos as ferramentas: alternando entre guias, copiando e colando contexto e agindo como o roteador humano do software da empresa.

Essa era do trabalho acabou.

Você não precisa mais ser especialista em prompts, criar fluxos de trabalho ou lidar com vários apps para cumprir seus prazos. Reunindo seus apps, agentes e dados em uma única interface conversacional, o Slackbot finalmente cumpre a promessa original da IA. Ele devolve a você a liberdade de se concentrar no trabalho que realmente importa.

O Slack sempre foi o lugar onde o trabalho acontece. Agora, o Slackbot é a forma como o trabalho é feito. Conheça todos os recursos do Slackbot para saber mais sobre a nova velocidade do trabalho.