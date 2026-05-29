Novedades de Slack: que la productividad te acompañe

La primavera tiene la extraña habilidad de llenar el calendario más rápido de lo que florecen las flores. Los días más largos traen más reuniones, más proyectos, más notificaciones — y de repente las herramientas que deberían ayudarte se convierten en una cosa más que gestionar. Este mayo, hemos decidido cambiar eso.

Las novedades de este mes giran en torno a hacer que Slack trabaje más para que tú no tengas que hacerlo. Tanto si quieres empezar el día con claridad, mantener tu CRM actualizado sin salir de una conversación, o encontrar por fin ese enlace que alguien compartió hace tres semanas — estas funciones están diseñadas para cerrar la brecha entre la intención y la acción. Menos fricción. Más fluidez.

En mayo, lanzamos un completo conjunto de mejoras en Slackbot, la plataforma y las herramientas de administrador, todas ellas construidas en torno a una idea: hacer el trabajo no debería requerir grandes esfuerzos.

Una nueva forma de empezar el día

El aluvión matutino en Slack — una avalancha de mensajes sin leer, un calendario que todavía no has abierto, tareas dispersas entre tres aplicaciones — no tiene por qué ser la norma. La nueva vista Hoy es una agenda del día personalizada que reúne tus prioridades, tu calendario y tus tareas más urgentes en un mismo lugar antes de que el día se te eche encima. Sin cambiar de pestaña, sin tener que unir las piezas — solo una imagen clara de lo que importa.

Hoy está diseñado como parte de un ciclo de productividad más amplio: organiza tu día en Hoy, haz el triaje de tus notificaciones en Actividad y toma medidas con Slackbot. Cada parte se conecta para que puedas pasar de “¿qué ha pasado?” a “listo” — más rápido y sin salir de Slack.

Y para que tu día sea aún más productivo, el modo de concentración te ofrece una forma más tranquila de trabajar. Reduce las distracciones visuales, silencia las notificaciones no urgentes e indica a tus compañeros que estás concentrado, ya sea durante 30 minutos, una hora o dos. Cuando necesites terminar algo de verdad, el modo de concentración está a un clic.

La vista Hoy se irá activando en las próximas semanas para los espacios de trabajo con los planes Business+ V2, Business+ V1 (complemento de IA), Enterprise+ V2, Enterprise Select (complemento de IA) y Enterprise Grid (complemento de IA).

El modo de concentración está disponible en todos los planes. Actividad está disponible en los planes Pro, Business+ y Enterprise.

Slackbot se vuelve más inteligente — y llega más lejos

Slack siempre ha sido donde ocurre el trabajo. Ahora Slackbot es el motor que ayuda a que ese trabajo se haga — más rápido, con más contexto y con más herramientas de las que tus equipos dependen cada día.

Esta versión incluye grandes mejoras en cómo Slackbot razona, investiga y actúa dentro de Slack. Desde realizar acciones en Salesforce hasta leer informes y obtener información de la web, Slackbot se está convirtiendo en un compañero de IA que puede hacer avanzar el trabajo en tu nombre.

Convierte las conversaciones en acción, sin salir de Slack

El mayor avance de este mes: Slackbot ya puede realizar acciones en tus sistemas empresariales directamente desde la conversación.

Con Salesforce Actions en Slackbot, los usuarios pueden crear y actualizar registros de Salesforce directamente desde Slack. Pídele a Slackbot que actualice una oportunidad, cree un contacto o registre los datos de un cliente. Slackbot prepara el borrador de la acción, muestra una vista previa interactiva y espera tu aprobación antes de aplicar cualquier cambio.

Los administradores mantienen el control con permisos configurables, acceso a nivel de objeto y registros de auditoría de cada acción realizada. Es una forma más rápida y responsable de trabajar con tus sistemas empresariales, sin la saturación de pestañas.

Slackbot ahora lee, investiga e informa

Este mes también se incorporan funciones que amplían considerablemente lo que Slackbot puede consultar y traerte.

Slackbot Web Search & External Links Reader conecta Slackbot con información más allá de Slack. Pide las últimas novedades del sector, análisis de la competencia o noticias de última hora directamente en la conversación. Comparte un enlace y Slackbot puede resumir la página, extraer los detalles clave o responder preguntas sobre el contenido, sin necesidad de copiar y pegar. Al realizar búsquedas, Slackbot ofrece ahora una visión completa de la información pública en tiempo real de la web combinada con el contexto de tu empresa, para que puedas actuar de inmediato.

*La Búsqueda web tiene una configuración de permisos a nivel de usuario que debe activarse desde tu perfil. Selecciona tu perfil > preferencias > IA de Slack > desplázate hasta el final y selecciona la opción “Búsqueda web” para activarla. Más información aquí sobre la configuración del administrador.

Y con una visión completa, puedes pedirle a Slackbot que visualice tus datos creando gráficos nativos mediante la conversación. Sin necesidad de crear un informe previo ni de esperar a que un administrador lo haga: solo visualización de datos improvisada al alcance de tu mano, que puedes generar en segundos y compartir con tu equipo.

*Los gráficos nativos de Slackbot empiezan a estar disponibles ahora y se irán implementando a lo largo de las próximas semanas en los espacios de trabajo con los planes Business+ V2, Business+ V1 (complemento de IA), Enterprise+ V2, Enterprise Select (complemento de IA) y Enterprise Grid (complemento de IA).

Una experiencia de Slackbot más proactiva

Varias novedades de esta versión hacen que Slackbot resulte más integrado, contextual y útil en toda la experiencia de Slack.

Las actualizaciones del inicio de Slackbot introducen una pantalla de bienvenida personalizada con las próximas reuniones, las habilidades recomendadas y ejemplos de cómo tus compañeros utilizan Slackbot. Los nuevos usuarios pueden ponerse al día más rápido, mientras que los más experimentados descubren nuevas formas de trabajar de manera más inteligente.

Slackbot en todo Slack integra la asistencia de IA directamente en el flujo de trabajo. Usa IA Explain para desglosar mensajes complejos, los resúmenes de perfil para conocer rápidamente a tus compañeros y los resúmenes de archivos para obtener una vista previa de los documentos compartidos antes de abrirlos, y luego continúa la conversación con Slackbot para cualquier pregunta adicional o próximos pasos.

Tab to Complete Follow-Ups mantiene el impulso tras cada respuesta de Slackbot. Slackbot ahora sugiere los próximos pasos según el contexto, que puedes aceptar con una simple pulsación de tecla, para pasar de la pregunta a la acción en segundos.

Slackbot es la interfaz para el trabajo empresarial

Lo realmente importante no son solo más funciones de IA. Es que el trabajo dentro de Slack está volviéndose más conversacional, más conectado y más orientado a la acción. En lugar de saltar entre aplicaciones y herramientas de IA, buscar información o unir flujos de trabajo manualmente, los equipos pueden cada vez más preguntar, decidir y actuar desde un único lugar.

(Se irá desplegando durante las próximas semanas en los espacios de trabajo con los planes Business+ V2, Business+ V1 (complemento de IA), Enterprise+ V2, Enterprise Select (complemento de IA) y Enterprise Grid (complemento de IA)).

Salesforce + Slack: más unidos que nunca

Slack y Salesforce ya funcionan mejor juntos. Este mes, esa conexión se estrecha aún más, ayudando a los equipos a gestionar el pipeline, el contexto del cliente y los registros sin tener que saltar entre herramientas.

Salesforce Actions en Slackbot (detallado anteriormente) permite crear y actualizar registros directamente desde la conversación, para que tu CRM se mantenga actualizado sin que nadie tenga que salir de Slack.

Slackbot sube archivos a Salesforce: Ahora puedes adjuntar archivos directamente a Registros de Salesforce sin salir de Slack. Sube un archivo a Slack y pídele al AI de Slackbot que lo adjunte al Registro de Salesforce correspondiente: contratos, presentaciones, imágenes y mucho más. Por tu seguridad, Slackbot siempre te pedirá confirmación explícita antes de adjuntar cualquier cosa.

Información sobre informes de Salesforce con Slackbot. Pega cualquier URL o ID de un informe de Salesforce en Slackbot y obtén resúmenes, respuestas e información al instante, sin necesidad de exportar ni cambiar de contexto. Slackbot puede recuperar más datos que el límite de filas estándar de la interfaz de Salesforce, funciona con todas tus organizaciones conectadas e incluso puede ejecutarse de forma programada para que tus informes más utilizados aparezcan automáticamente.

(Se desplegará a lo largo de las próximas semanas en los espacios de trabajo con los planes Business+ V2, Business+ V1 (complemento de IA), Enterprise+ V2, Enterprise Select (complemento de IA) y Enterprise Grid (complemento de IA)).

Y para todos los equipos que tengan una organización de Salesforce conectada a su espacio de trabajo de Slack, sin necesidad de Slackbot:

La vista de lista Kanban para Listas de Salesforce en Slack incorpora una experiencia visual de pipeline directamente en Slack. Si eres cliente de Salesforce y gestionas negociaciones, cuentas o colas de servicio, esto significa que puedes olvidarte de administrar registros como si fueran hojas de cálculo: en su lugar, obtienes la visibilidad etapa por etapa que los equipos de ventas modernos realmente necesitan, justo donde tu equipo ya colabora. Mueve registros entre etapas, identifica lo que está bloqueado y mantén el ritmo, todo sin abrir una nueva pestaña. Actualizaciones más rápidas, mayor visibilidad y menos herramientas que gestionar.

Encuentra las cosas más rápido. Organiza mejor el trabajo.

La sobrecarga de información es real. Slack sigue facilitando que puedas filtrar el ruido, encontrar lo que necesitas y compartirlo con las personas que tienen que saberlo.

La pestaña Archivos y enlaces transforma la antigua pestaña Archivos en un espacio de trabajo mucho más útil para el conocimiento compartido. Los enlaces compartidos en los canales ahora aparecen junto a los archivos subidos, con títulos de página, URL y accesos directos a la conversación original. Añade secciones personalizadas, ordenación y filtros, y se convierte en una forma más rápida de redescubrir el contexto detrás del contenido, no solo el archivo en sí.

transforma la antigua pestaña Archivos en un espacio de trabajo mucho más útil para el conocimiento compartido. Los enlaces compartidos en los canales ahora aparecen junto a los archivos subidos, con títulos de página, URL y accesos directos a la conversación original. Añade secciones personalizadas, ordenación y filtros, y se convierte en una forma más rápida de redescubrir el contexto detrás del contenido, no solo el archivo en sí. Grupos de administrador: grupos de usuarios de la organización visibles para el cliente permite a los propietarios de la organización y a los administradores hacer visibles los grupos IDP y los grupos de administrador en el cliente de Slack, de modo que los usuarios puedan utilizarlos en menciones con @ e invitaciones a canales. Los equipos más grandes consiguen una gestión de grupos más coherente y fácil de descubrir, para que puedas incorporar al equipo adecuado cuando lo necesites.

Y sí, también hay algo de magia

No todas las mejoras tienen que ver con flujos de trabajo y gobernanza. Una buena colaboración tiene su propia banda sonora.

Miles Davis en Slack trae el icónico sonido, las imágenes y el espíritu de Miles Davis a tu experiencia de Juntas, justo a tiempo para su 100.º cumpleaños. Cuando una junta está en espera, “So What” marca el tono. Nuevos fondos, efectos visuales y reacciones emoji dan a cada llamada un poco más de alma. Al igual que en un conjunto de jazz, la gran colaboración ocurre cuando todos encuentran su ritmo.

¿Listo para poner todo esto en marcha?

Consulta nuestra página de Innovaciones para ver versiones anteriores.

Ten en cuenta que algunas funciones pueden no estar disponibles de inmediato en tu espacio de trabajo, y dependerán del calendario de implementación, el plan de Slack contratado o cualquier otro requisito relacionado con tu licencia. Para obtener más información sobre la disponibilidad de funciones, habla con tu administrador sobre los planes de licencia de tu espacio de trabajo.

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