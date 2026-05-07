Slack 新功能上线：五月，愿高效与你同行

春天来了，日程表排得比鲜花盛开还快。白昼渐长，会议、项目、消息接踵而至，原本该帮你提效的工具，反倒成了另一件需要应付的事。这个五月，我们决定改变这一切。

本次更新的核心，是让 Slack 多干一点，让你的工作量降下来。无论你是想一早理清当日的工作、在不离开对话的情况下及时更新 CRM 系统，还是找到三周前别人分享的那个链接，本次上线的功能都旨在消除行动与规划之间的隔阂，减少操作阻碍，让工作流程更顺畅。

五月，我们推出了一整套 Slackbot、平台和管理员方面的改进功能，核心理念只有一个：高效完成工作，不必耗费额外心力。

以全新方式开启一天

早晨打开 Slack，扑面而来的是未读消息、来不及查看的日历，以及散落在三个应用里的待办事项——不必再忍受这种混乱。全新的“今日”视图是一份个性化的每日简报，将你的优先事项、日程安排与紧急待办事项统一聚合在一处，帮你提前梳理好全天工作，不用来回切换标签页、手动拼凑信息，当天重点一目了然。

“今日”视图是更大效率循环中的一部分：在今日中规划你的一天，在活动中分类处理各类通知，再借助 Slackbot 付诸行动。各个环节紧密相连，让你从“发生了什么？”更快推进到“全部完成”，全程无需离开 Slack。

为了让你的一天更加高效，专注模式为你提供更安静的工作方式。你可以减少视觉干扰、静音非紧急通知，同时告知同事你正在专心工作，时长可以选择 30 分钟、1 小时或 2 小时。当你需要专心攻坚时，一键即可开启专注模式。

今日视图将在未来数周内陆续面向以下套餐的工作区推出：企业增强 V2、企业增强 V1（包含 AI 附加组件）、Enterprise+ V2、企业优选（包含 AI 附加组件）和 Enterprise Grid（包含 AI 附加组件）。

专注模式适用于所有套餐。活动适用于专业套餐、企业增强套餐和 Enterprise 套餐。

Slackbot 更智能，能力更强大

Slack 本就是开展工作的平台。如今，Slackbot 成为推动工作高效完成的核心引擎：速度更快、上下文更丰富，并能深度对接团队每天日常使用的更多工具。

此次更新大幅提升了 Slackbot 在 Slack 中的推理、研究和执行能力。从在 Salesforce 中采取行动，到阅读报告、从网络获取信息，Slackbot 正在成为一个帮你推动工作进展的 AI 队友。

将对话转化为行动，无需离开 Slack

本月更新中的最大突破：Slackbot 现在可以直接在对话中跨各种业务系统执行操作。

借助 Slackbot 中的 Salesforce 操作，用户可以直接在 Slack 中创建和更新 Salesforce 记录。你可以让 Slackbot 更新业务机会、创建联系人或记录客户信息。Slackbot 会起草操作内容，显示交互式预览，并在你确认后执行更改。

管理员可配置权限、设置对象级访问控制，且每项操作都留存审计日志，从而随时掌握全局。这是一种更高效、更透明的企业系统协作方式，告别标签页泛滥的烦恼。

Slackbot 现已具备阅读、研究与汇报能力

本月还推出了多项新功能，大幅拓展了 Slackbot 的信息获取与呈现能力。

Slackbot 网络搜索与外部链接阅读器让 Slackbot 能够获取 Slack 以外的信息。你可以直接在对话中询问最新行业动态、竞品情报或突发新闻。粘贴一个链接，Slackbot 即可为你总结页面内容、提取关键信息或回答相关问题，无需你手动复制粘贴。在搜索时，Slackbot 现在能够将网络上的实时公开信息与你的业务背景融合呈现，让你即刻付诸行动。

*网络搜索有一项用户级别的权限设置，需要从你的个人档案中开启。选择你的“个人档案”>“首选项”>“Slack AI”> 滚动到底部，选择“网络搜索”选项即可开启。更多关于管理员设置的信息请见此处。

掌握全面信息后，你可以通过对话让 Slackbot 创建原生图表，将数据以可视化方式呈现。无需预先构建底层报告，也无需等待管理员操作——只需几秒钟，即可随时随地生成数据可视化内容并分享给团队。

*Slackbot 原生图表现已上线，将在未来几周内陆续面向企业增强 V2、企业增强 V1（包含 AI 附加组件）、Enterprise+ V2、企业优选（包含 AI 附加组件）及 Enterprise Grid（包含 AI 附加组件）套餐的工作区推出。

更主动贴心的 Slackbot 体验

本次更新带来多项改进，让 Slackbot 深度融入整体 Slack 使用体验，具备更强的情境感知能力，使用起来更加得力。

Slackbot 主页更新推出了个性化欢迎界面，展示近期的会议、推荐的技能，以及团队成员使用 Slackbot 的示例。新用户可以更快上手，老用户也能发掘更多新的高效工作方式。

Slackbot 全场景嵌入 Slack 将 AI 助手直接融入工作流程。借助“AI 解释”功能轻松理解复杂消息，通过个人档案摘要快速了解团队成员，利用文件摘要在打开文档前预览共享文档的内容，之后还可以继续向 Slackbot 提问或安排后续步骤。

Tab 键补全后续操作让每次 Slackbot 回复后的对话都能持续推进。Slackbot 现在会智能建议下一步操作，你只需按一个键即可确认——帮助你在几秒内从提问转化为行动。

Slackbot 是企业办公的核心界面

本次更新不只是新增多项 AI 功能，更是标志着 Slack 中的工作方式正转向更具对话感、更紧密相连、更以行动为导向。团队不再需要在各种应用和 AI 工具之间来回切换、四处搜索信息，或手动拼接工作流程，而是可以在同一个地方提问、决策、采取行动。

（将在未来数周内面向使用企业增强 V2、企业增强 V1（包含 AI 附加组件）、Enterprise+ V2、企业优选（包含 AI 附加组件）及 Enterprise Grid（包含 AI 附加组件）套餐的工作区推出）。

Salesforce + Slack：协作比以往更紧密

Slack 与 Salesforce 的协同一直在不断优化。这个月，两者的整合将更上一层楼：团队无需在多个工具之间来回切换，就能管理销售管道、客户背景信息和记录。

Slackbot 中的 Salesforce 操作（详见上文）让你可以直接在对话中建立和更新记录，无需离开 Slack 即可确保你的 CRM 始终保持最新状态。

Slackbot 上传至 Salesforce：现在，无需离开 Slack 即可直接将文件附加到 Salesforce 记录中。在 Slack 中上传文件后，让 Slackbot AI 将其附加到相关的 Salesforce 记录：合同、演示文稿、图片等。为保障安全，Slackbot 在附加任何内容前都会明确征求你的确认。

Slackbot 驱动的 Salesforce 报告洞察。将任意 Salesforce 报告网址或 ID 粘贴到 Slackbot 中，即可获得即时摘要、解答和洞察——无需导出，无需切换上下文。Slackbot 可以提取超出 Salesforce 标准界面行数限制的数据，支持你所有已连接的组织，甚至可以按计划定时运行，让你最常用的报告自动呈现。

（将在未来数周内面向使用企业增强 V2、企业增强 V1（包含 AI 附加组件）、Enterprise+ V2、企业优选（包含 AI 附加组件）及 Enterprise Grid（包含 AI 附加组件）套餐的工作区推出）。

对于所有已将 Salesforce 组织连接到 Slack 工作区的团队——无需 Slackbot 即可使用：

Slack 内置 Salesforce 列表的看板视图，可直接在 Slack 中可视化展示业务流程。如果你是使用 Salesforce 管理交易、账户或服务工单队列的用户，这项功能将让你彻底告别表格式数据管理模式；你能在团队日常协作的 Slack 内，直观查看分阶段业务进度，这正是当下营收团队所需的核心能力。无需打开新标签页，你就能拖拽调整数据条目所处阶段、定位停滞业务、持续推进工作。数据更新更及时，业务进度一目了然，同时减少多工具来回切换的繁琐操作。

更快找到内容，更好统筹工作。

信息过载是切实存在的难题。Slack 持续优化体验，帮你过滤噪音、快速找到所需内容，并分享给需要了解的人。

“文件与链接”标签页 将原有的“文件”标签页升级为更实用的共享知识工作区。在频道中分享的链接现在会与上传的文件一同显示，附带页面标题、网址，以及直接跳转回原始对话的入口。加上自定义分区、排序和筛选功能，让你更快重新找到内容背后的沟通上下文，而不仅仅是文件本身。

将原有的“文件”标签页升级为更实用的共享知识工作区。在频道中分享的链接现在会与上传的文件一同显示，附带页面标题、网址，以及直接跳转回原始对话的入口。加上自定义分区、排序和筛选功能，让你更快重新找到内容背后的沟通上下文，而不仅仅是文件本身。 管理员群组：客户端可见的组织级用户组让组织拥有者和管理员能够在 Slack 客户端中显示 IDP 群组和管理员群组，使用户可以在 @ 提及和频道邀请中使用这些群组。大型团队因此获得更统一、更易发现的群组管理方式，需要时可以轻松拉入合适的团队。

当然，还有一点小惊喜

并非每次升级都要围绕工作流程和规范管理。优质协作也需要一点氛围感。

Slack 中的 Miles Davis 专题将传奇爵士乐大师 Miles Davis 标志性的声音、视觉和艺术精神融入你的抱团体验——恰逢他诞辰 100 周年上线。抱团暂停时，“So What”将完美烘托氛围。全新背景、视觉效果和表情回复，让每一次通话都更有韵味。正如爵士乐团的演奏，唯有所有人找准节奏、默契相融，才能实现高效融洽的协作。

想要体验全部新功能吗？

查看我们的创新功能专页，了解往期发布内容。

请注意，根据功能推出时间表、你的 Slack 许可套餐类型或额外的许可要求，部分功能可能无法立即在你的工作区中提供。如需了解更多功能提供信息，请联系你的工作区管理员，确认相关许可套餐。

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