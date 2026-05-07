Slack 新功能上线：五月，愿高效与你同行

春天来了，日程表排得比鲜花盛开还快。白昼渐长，会议、项目、消息接踵而至，原本该帮你提效的工具，反倒成了另一件需要应付的事。这个五月，我们决定改变这一切。
本次更新的核心，是让 Slack 多干一点，让你的工作量降下来。无论你是想一早理清当日的工作、在不离开对话的情况下及时更新 CRM 系统，还是找到三周前别人分享的那个链接，本次上线的功能都旨在消除行动与规划之间的隔阂，减少操作阻碍，让工作流程更顺畅。
五月，我们推出了一整套 Slackbot、平台和管理员方面的改进功能，核心理念只有一个：高效完成工作，不必耗费额外心力。
以全新方式开启一天
早晨打开 Slack，扑面而来的是未读消息、来不及查看的日历，以及散落在三个应用里的待办事项——不必再忍受这种混乱。全新的“今日”视图是一份个性化的每日简报，将你的优先事项、日程安排与紧急待办事项统一聚合在一处，帮你提前梳理好全天工作，不用来回切换标签页、手动拼凑信息，当天重点一目了然。
“今日”视图是更大效率循环中的一部分：在今日中规划你的一天，在活动中分类处理各类通知，再借助 Slackbot 付诸行动。各个环节紧密相连，让你从“发生了什么？”更快推进到“全部完成”，全程无需离开 Slack。
为了让你的一天更加高效，专注模式为你提供更安静的工作方式。你可以减少视觉干扰、静音非紧急通知，同时告知同事你正在专心工作，时长可以选择 30 分钟、1 小时或 2 小时。当你需要专心攻坚时，一键即可开启专注模式。
今日视图将在未来数周内陆续面向以下套餐的工作区推出：企业增强 V2、企业增强 V1（包含 AI 附加组件）、Enterprise+ V2、企业优选（包含 AI 附加组件）和 Enterprise Grid（包含 AI 附加组件）。
专注模式适用于所有套餐。活动适用于专业套餐、企业增强套餐和 Enterprise 套餐。
Slackbot 更智能，能力更强大
Slack 本就是开展工作的平台。如今，Slackbot 成为推动工作高效完成的核心引擎：速度更快、上下文更丰富，并能深度对接团队每天日常使用的更多工具。
此次更新大幅提升了 Slackbot 在 Slack 中的推理、研究和执行能力。从在 Salesforce 中采取行动，到阅读报告、从网络获取信息，Slackbot 正在成为一个帮你推动工作进展的 AI 队友。
将对话转化为行动，无需离开 Slack
本月更新中的最大突破：Slackbot 现在可以直接在对话中跨各种业务系统执行操作。
借助 Slackbot 中的 Salesforce 操作，用户可以直接在 Slack 中创建和更新 Salesforce 记录。你可以让 Slackbot 更新业务机会、创建联系人或记录客户信息。Slackbot 会起草操作内容，显示交互式预览，并在你确认后执行更改。
管理员可配置权限、设置对象级访问控制，且每项操作都留存审计日志，从而随时掌握全局。这是一种更高效、更透明的企业系统协作方式，告别标签页泛滥的烦恼。
Slackbot 现已具备阅读、研究与汇报能力
本月还推出了多项新功能，大幅拓展了 Slackbot 的信息获取与呈现能力。
Slackbot 网络搜索与外部链接阅读器让 Slackbot 能够获取 Slack 以外的信息。你可以直接在对话中询问最新行业动态、竞品情报或突发新闻。粘贴一个链接，Slackbot 即可为你总结页面内容、提取关键信息或回答相关问题，无需你手动复制粘贴。在搜索时，Slackbot 现在能够将网络上的实时公开信息与你的业务背景融合呈现，让你即刻付诸行动。
*网络搜索有一项用户级别的权限设置，需要从你的个人档案中开启。选择你的“个人档案”>“首选项”>“Slack AI”> 滚动到底部，选择“网络搜索”选项即可开启。更多关于管理员设置的信息请见此处。
掌握全面信息后，你可以通过对话让 Slackbot 创建原生图表，将数据以可视化方式呈现。无需预先构建底层报告，也无需等待管理员操作——只需几秒钟，即可随时随地生成数据可视化内容并分享给团队。
*Slackbot 原生图表现已上线，将在未来几周内陆续面向企业增强 V2、企业增强 V1（包含 AI 附加组件）、Enterprise+ V2、企业优选（包含 AI 附加组件）及 Enterprise Grid（包含 AI 附加组件）套餐的工作区推出。
更主动贴心的 Slackbot 体验
本次更新带来多项改进，让 Slackbot 深度融入整体 Slack 使用体验，具备更强的情境感知能力，使用起来更加得力。
- Slackbot 主页更新推出了个性化欢迎界面，展示近期的会议、推荐的技能，以及团队成员使用 Slackbot 的示例。新用户可以更快上手，老用户也能发掘更多新的高效工作方式。
- Slackbot 全场景嵌入 Slack 将 AI 助手直接融入工作流程。借助“AI 解释”功能轻松理解复杂消息，通过个人档案摘要快速了解团队成员，利用文件摘要在打开文档前预览共享文档的内容，之后还可以继续向 Slackbot 提问或安排后续步骤。
- Tab 键补全后续操作让每次 Slackbot 回复后的对话都能持续推进。Slackbot 现在会智能建议下一步操作，你只需按一个键即可确认——帮助你在几秒内从提问转化为行动。
Slackbot 是企业办公的核心界面
本次更新不只是新增多项 AI 功能，更是标志着 Slack 中的工作方式正转向更具对话感、更紧密相连、更以行动为导向。团队不再需要在各种应用和 AI 工具之间来回切换、四处搜索信息，或手动拼接工作流程，而是可以在同一个地方提问、决策、采取行动。
（将在未来数周内面向使用企业增强 V2、企业增强 V1（包含 AI 附加组件）、Enterprise+ V2、企业优选（包含 AI 附加组件）及 Enterprise Grid（包含 AI 附加组件）套餐的工作区推出）。
Salesforce + Slack：协作比以往更紧密
Slack 与 Salesforce 的协同一直在不断优化。这个月，两者的整合将更上一层楼：团队无需在多个工具之间来回切换，就能管理销售管道、客户背景信息和记录。
- Slackbot 中的 Salesforce 操作（详见上文）让你可以直接在对话中建立和更新记录，无需离开 Slack 即可确保你的 CRM 始终保持最新状态。
- Slackbot 上传至 Salesforce：现在，无需离开 Slack 即可直接将文件附加到 Salesforce 记录中。在 Slack 中上传文件后，让 Slackbot AI 将其附加到相关的 Salesforce 记录：合同、演示文稿、图片等。为保障安全，Slackbot 在附加任何内容前都会明确征求你的确认。
- Slackbot 驱动的 Salesforce 报告洞察。将任意 Salesforce 报告网址或 ID 粘贴到 Slackbot 中，即可获得即时摘要、解答和洞察——无需导出，无需切换上下文。Slackbot 可以提取超出 Salesforce 标准界面行数限制的数据，支持你所有已连接的组织，甚至可以按计划定时运行，让你最常用的报告自动呈现。
（将在未来数周内面向使用企业增强 V2、企业增强 V1（包含 AI 附加组件）、Enterprise+ V2、企业优选（包含 AI 附加组件）及 Enterprise Grid（包含 AI 附加组件）套餐的工作区推出）。
对于所有已将 Salesforce 组织连接到 Slack 工作区的团队——无需 Slackbot 即可使用：
- Slack 内置 Salesforce 列表的看板视图，可直接在 Slack 中可视化展示业务流程。如果你是使用 Salesforce 管理交易、账户或服务工单队列的用户，这项功能将让你彻底告别表格式数据管理模式；你能在团队日常协作的 Slack 内，直观查看分阶段业务进度，这正是当下营收团队所需的核心能力。无需打开新标签页，你就能拖拽调整数据条目所处阶段、定位停滞业务、持续推进工作。数据更新更及时，业务进度一目了然，同时减少多工具来回切换的繁琐操作。
更快找到内容，更好统筹工作。
信息过载是切实存在的难题。Slack 持续优化体验，帮你过滤噪音、快速找到所需内容，并分享给需要了解的人。
- “文件与链接”标签页将原有的“文件”标签页升级为更实用的共享知识工作区。在频道中分享的链接现在会与上传的文件一同显示，附带页面标题、网址，以及直接跳转回原始对话的入口。加上自定义分区、排序和筛选功能，让你更快重新找到内容背后的沟通上下文，而不仅仅是文件本身。
- 管理员群组：客户端可见的组织级用户组让组织拥有者和管理员能够在 Slack 客户端中显示 IDP 群组和管理员群组，使用户可以在 @ 提及和频道邀请中使用这些群组。大型团队因此获得更统一、更易发现的群组管理方式，需要时可以轻松拉入合适的团队。
当然，还有一点小惊喜
并非每次升级都要围绕工作流程和规范管理。优质协作也需要一点氛围感。
- Slack 中的 Miles Davis 专题将传奇爵士乐大师 Miles Davis 标志性的声音、视觉和艺术精神融入你的抱团体验——恰逢他诞辰 100 周年上线。抱团暂停时，“So What”将完美烘托氛围。全新背景、视觉效果和表情回复，让每一次通话都更有韵味。正如爵士乐团的演奏，唯有所有人找准节奏、默契相融，才能实现高效融洽的协作。
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请注意，根据功能推出时间表、你的 Slack 许可套餐类型或额外的许可要求，部分功能可能无法立即在你的工作区中提供。如需了解更多功能提供信息，请联系你的工作区管理员，确认相关许可套餐。
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