Slack 기능 업데이트: 생산성과 함께하세요

봄이 되면 꽃이 피는 것보다 더 빠르게 일정이 가득 차곤 해요. 낮이 길어질수록 회의도, 프로젝트도, 알림도 늘어나고 — 어느새 도움이 되어야 할 도구들이 또 하나의 부담으로 느껴지기 시작해요. 이번 5월, 저희가 그걸 바꾸기로 했어요.

이번 업데이트는 Slack이 여러분 대신 더 열심히 일하도록 만드는 것에 집중했어요. 하루를 명확하게 시작하고 싶든, 대화를 벗어나지 않고 CRM을 최신 상태로 유지하고 싶든, 3주 전에 누군가 공유한 링크를 드디어 찾고 싶든 — 이 기능들은 의도와 실행 사이의 간격을 좁힐 수 있도록 설계됐어요. 마찰은 줄이고, 흐름은 살리고.

이번 5월에는 하나의 목표를 중심으로 Slackbot, 플랫폼, 관리자 기능을 대폭 개선했어요: 일을 처리하는 데 특별한 노력이 필요하지 않아야 한다는 것이에요.

하루를 새롭게 시작하는 방법

Slack에서의 아침 — 읽지 않은 메시지가 가득하고, 아직 열어보지 않은 캘린더, 세 개의 앱에 흩어진 할 일들 — 이게 기본값일 필요는 없어요. 새로운 투데이 보기는 하루가 시작되기 전에 우선순위, 캘린더, 가장 중요한 할 일을 한곳에 모아주는 맞춤형 데일리 브리핑이에요. 탭을 이리저리 전환할 필요도, 정보를 직접 모아볼 필요도 없어요 — 중요한 것들을 한눈에 파악할 수 있어요.

투데이는 더 큰 생산성 루프의 일부로 설계되었어요. 투데이에서 하루를 계획하고, 활동에서 알림을 분류하고, Slackbot으로 실행에 옮기세요. 각 기능이 연결되어 있어 “무슨 일이 있었지?”에서 “완료!”까지 Slack을 떠나지 않고 더 빠르게 처리할 수 있어요.

하루를 더욱 생산적으로 보내고 싶다면, 집중 모드를 활용해 보세요. 시각적 방해 요소를 줄이고, 긴급하지 않은 알림을 무음으로 설정하고, 지금 집중 중이라는 것을 팀원들에게 알릴 수 있어요. 30분, 1시간, 2시간 중 원하는 시간을 선택하면 돼요. 꼭 마무리해야 할 작업이 있을 때, 집중 모드를 버튼 하나로 켤 수 있어요.

투데이 보기는 앞으로 몇 주에 걸쳐 Business+ V2, Business+ V1(AI 애드온), Enterprise+ V2, Enterprise Select(AI 애드온), Enterprise Grid(AI 애드온) 플랜의 워크스페이스에 순차적으로 제공될 예정이에요.

집중 모드는 모든 플랜에서 사용할 수 있어요. 활동은 Pro, Business+, Enterprise 플랜에서 사용할 수 있어요.

Slackbot이 더 똑똑해지고, 더 많은 일을 해내요

Slack은 언제나 업무가 이루어지는 공간이었어요. 이제 Slackbot이 그 업무를 더 빠르게, 더 많은 맥락을 바탕으로, 팀이 매일 사용하는 더 많은 도구와 함께 처리할 수 있도록 도와주는 엔진이 되었어요.

이번 릴리스를 통해 Slackbot이 Slack 내에서 추론하고, 조사하고, 행동하는 방식이 크게 향상됐어요. Salesforce에서 작업을 실행하고, 보고서를 읽고, 웹에서 정보를 가져오는 것까지 — Slackbot이 여러분을 대신해 업무를 진행해 주는 AI 팀원으로 거듭나고 있어요.

대화를 행동으로 — Slack을 벗어나지 않고도

이번 달 가장 큰 도약: 이제 Slackbot이 대화 중에 바로 비즈니스 시스템 전반에서 직접 작업을 실행할 수 있어요.

Slackbot의 Salesforce Actions을 활용하면 Slack 안에서 바로 Salesforce 레코드를 생성하고 업데이트할 수 있어요. Slackbot에게 기회를 업데이트하거나, 연락처를 새로 만들거나, 고객 정보를 기록해 달라고 요청해 보세요. Slackbot이 작업 초안을 작성하고 인터랙티브 미리보기를 보여준 다음, 변경 사항을 적용하기 전에 승인을 기다려요.

관리자는 설정 가능한 권한, 객체 수준 액세스, 모든 작업에 대한 감사 로그를 통해 완전한 제어권을 유지해요. 탭을 과도하게 열지 않아도 되는, 더 빠르고 책임감 있는 엔터프라이즈 시스템 활용 방식이에요.

이제 Slackbot이 읽고, 조사하고, 보고해요

이번 달에는 Slackbot이 액세스하고 가져올 수 있는 정보를 대폭 확장하는 기능들도 새롭게 선보여요.

Slackbot 웹 검색 및 외부 링크 리더는 Slackbot을 Slack 너머의 정보와 연계해요. 대화 중에 바로 최신 업계 소식, 경쟁사 정보, 속보를 물어보세요. 링크를 붙여넣으면 Slackbot이 페이지를 요약하고, 핵심 내용을 추출하거나, 콘텐츠에 관한 질문에 답해 드려요 — 복사해서 붙여넣을 필요가 없어요. 검색 시 Slackbot은 이제 웹의 실시간 공개 정보를 비즈니스 맥락과 함께 통합해 바로 활용할 수 있는 완전한 그림을 제공해요.

*웹 검색은 프로필에서 활성화해야 하는 사용자 수준의 권한 설정이 있어요. 프로필 선택 > 환경설정 > Slack AI > 하단으로 스크롤하여 “웹 검색” 옵션을 선택해 켜세요. 관리자 설정에 대한 자세한 내용은 여기를 참고해 주세요.

전체적인 상황을 파악한 후에는 대화를 통해 Slackbot에게 네이티브 차트를 생성하여 데이터를 시각화해 달라고 요청할 수 있어요. 기반 보고서를 따로 만들 필요도 없고, 관리자가 만들어줄 때까지 기다릴 필요도 없어요. 즉석에서 데이터를 시각화해 몇 초 만에 팀과 공유할 수 있어요.

*Slackbot 네이티브 차트는 지금부터 시작되며, 앞으로 몇 주에 걸쳐 Business+ V2, Business+ V1(AI 애드온), Enterprise+ V2, Enterprise Select(AI 애드온), Enterprise Grid(AI 애드온) 플랜의 워크스페이스에 순차적으로 적용될 예정이에요.

더욱 능동적인 Slackbot 경험

이번 릴리스의 여러 업데이트를 통해 Slackbot이 Slack 전반에서 더욱 통합적이고, 맥락에 맞으며, 유용하게 느껴질 거예요.

Slackbot 홈 업데이트는 예정된 미팅, 추천 스킬, 팀원들이 Slackbot을 활용하는 방식을 보여주는 맞춤형 시작 화면을 제공해요. 새로운 사용자는 더 빠르게 적응할 수 있고, 기존 사용자는 더 스마트하게 일하는 새로운 방법을 발견할 수 있어요.

Slack 전반의 Slackbot은 AI 지원을 업무 흐름에 직접 녹여내요. AI 설명 기능으로 복잡한 메시지를 쉽게 이해하고, 프로필 요약으로 팀원을 빠르게 파악하고, 파일 요약으로 공유된 문서를 열기 전에 미리보기할 수 있어요. 추가 질문이나 다음 단계가 필요하다면 Slackbot에게 바로 이어서 물어보세요.

Tab to Complete Follow-Ups는 Slackbot이 응답할 때마다 대화의 흐름을 이어가요. Slackbot이 이제 상황에 맞는 다음 단계를 제안해 드리며, 키 하나로 바로 수락할 수 있어요. 질문에서 실행까지 몇 초 만에 이동할 수 있어요.

Slackbot은 엔터프라이즈 업무의 인터페이스예요

더 중요한 이야기는 단순히 AI 기능이 더 많아진다는 것이 아니에요. Slack 안에서의 업무가 더 대화 중심적이고, 더 긴밀하게 연결되고, 더 실행 지향적으로 변해가고 있다는 거예요. 여러 앱과 AI 도구 사이를 오가거나, 정보를 검색하거나, 워크플로를 수동으로 연결할 필요 없이, 팀이 한 곳에서 묻고, 결정하고, 실행할 수 있게 되고 있어요.

(Business+ V2, Business+ V1 (AI 애드온), Enterprise+ V2, Enterprise Select (AI 애드온), Enterprise Grid (AI 애드온) 플랜의 워크스페이스에 향후 몇 주에 걸쳐 순차적으로 출시될 예정이에요).

Salesforce + Slack: 더욱 긴밀하게

Slack과 Salesforce는 이미 함께 사용할 때 더욱 강력해요. 이번 달에는 그 연계가 한층 더 강화되어, 팀이 도구 사이를 오가지 않고도 파이프라인, 고객 컨텍스트, 기록 항목을 효율적으로 관리할 수 있어요.

Slackbot의 Salesforce Actions(위에서 자세히 설명)를 통해 대화에서 바로 기록 항목을 새로 만들거나 업데이트할 수 있어요. Slack을 벗어나지 않아도 CRM을 최신 상태로 유지할 수 있어요.

Slackbot에서 Salesforce로 업로드: 이제 Slack을 떠나지 않고도 Salesforce 레코드에 파일을 직접 첨부할 수 있어요. Slack에 파일을 업로드한 후 Slackbot AI에게 관련 Salesforce 레코드(계약서, 프레젠테이션, 이미지 등)에 첨부해 달라고 요청하면 돼요. 보안을 위해 Slackbot은 파일을 첨부하기 전에 항상 명시적인 승인을 요청해요.

Slackbot 기반 Salesforce 리포트 인사이트. Salesforce 리포트 URL이나 ID를 Slackbot에 붙여넣으면 내보내기나 화면 전환 없이 즉시 요약, 답변, 인사이트를 확인할 수 있어요. Slackbot은 Salesforce UI의 기본 행 제한보다 더 많은 데이터를 가져올 수 있고, 연결된 모든 조직에서 작동하며, 일정에 따라 자동 실행되도록 설정해 자주 사용하는 리포트를 자동으로 불러올 수도 있어요.

(Business+ V2, Business+ V1 (AI 애드온), Enterprise+ V2, Enterprise Select (AI 애드온), Enterprise Grid (AI 애드온) 플랜의 워크스페이스에 향후 몇 주에 걸쳐 순차적으로 출시될 예정이에요).

그리고 Salesforce 조직이 Slack 워크스페이스에 연결된 모든 팀을 위해 — Slackbot 없이도 사용할 수 있어요:

Slack의 Salesforce 리스트를 위한 칸반 리스트 보기로 Slack 안에서 바로 시각적인 파이프라인 경험을 누릴 수 있어요. 거래, 계정, 서비스 큐를 관리하는 Salesforce 고객이라면, 스프레드시트 방식의 레코드 관리는 이제 그만 — 팀이 이미 협업하는 공간에서 최신 영업 팀에 꼭 필요한 단계별 가시성을 바로 확인할 수 있어요. 새 탭을 열지 않고도 레코드를 단계별로 이동하고, 막힌 부분을 파악하고, 모멘텀을 유지할 수 있어요. 더 빠른 업데이트, 더 명확한 가시성, 더 적은 도구 관리.

더 빠르게 찾고, 더 체계적으로 업무를 구성해 보세요.

정보 과부하는 실제로 존재해요. Slack은 소음을 걷어내고, 필요한 것을 찾고, 꼭 알아야 할 사람들과 공유하는 일을 더욱 쉽게 만들어 드려요.

파일 & 링크 탭 은 기존 파일 탭을 훨씬 유용한 공유 지식 워크스페이스로 탈바꿈시켜요. 채널에서 공유된 링크가 업로드된 파일과 함께 표시되며, 페이지 제목과 URL, 그리고 원본 대화로 바로 이동하는 기능도 제공해요. 사용자 지정 섹션과 정렬, 필터를 추가하면 파일 자체뿐 아니라 콘텐츠 이면의 맥락을 더 빠르게 다시 찾을 수 있어요.

은 기존 파일 탭을 훨씬 유용한 공유 지식 워크스페이스로 탈바꿈시켜요. 채널에서 공유된 링크가 업로드된 파일과 함께 표시되며, 페이지 제목과 URL, 그리고 원본 대화로 바로 이동하는 기능도 제공해요. 사용자 지정 섹션과 정렬, 필터를 추가하면 파일 자체뿐 아니라 콘텐츠 이면의 맥락을 더 빠르게 다시 찾을 수 있어요. 관리자 그룹: 클라이언트에 표시되는 조직 수준 유저그룹을 사용하면 조직 소유자와 관리자가 IDP 그룹 및 관리자 그룹을 Slack 클라이언트에서 표시되도록 설정할 수 있어요. 덕분에 사용자는 해당 그룹을 @ 멘션과 채널 초대에 활용할 수 있어요. 규모가 큰 팀도 일관성 있고 쉽게 찾을 수 있는 그룹 관리가 가능해져, 필요할 때 적합한 팀을 간편하게 불러올 수 있어요.

작은 즐거움도 빠뜨리지 않았어요

모든 업그레이드가 워크플로와 거버넌스에 관한 것일 필요는 없어요. 훌륭한 협업에는 배경음악이 있으니까요.

Slack 속 Miles Davis는 Miles Davis의 탄생 100주년을 맞아, 그의 상징적인 사운드와 비주얼, 그리고 정신을 허들 경험 속으로 그대로 불러와요. 허들이 대기 중일 때는 “So What”이 분위기를 만들어 줘요. 새로운 배경, 시각 효과, 이모티콘 반응으로 모든 통화에 특별한 감성이 더해져요. 재즈 앙상블처럼, 모두가 자신의 리듬을 찾을 때 최고의 협업이 이루어져요.

이제 모든 것을 활용해 볼 준비가 되셨나요?

이전 릴리스는 이노베이션 웹페이지에서 확인해 보세요.

일부 기능은 출시 일정, 사용자의 Slack 라이선스 플랜 또는 추가 라이선스 요구 사항에 따라 워크스페이스에서 즉시 사용하지 못 할 수도 있습니다. 기능의 사용 여부에 대해 자세히 알아보려면 귀사가 사용 중인 워크스페이스의 라이선스 플랜 관리자에게 연락하세요.

자세히 알아볼 준비가 되셨다면, 문의해 주세요.