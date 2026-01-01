可以。我們非常重視安全性，包括檔案的安全性和隱私性。Slack 生產網路中儲存的資料透過符合 FIPS 140-2 規範的加密標準加密，此做法適用於儲存於 Slack 系統內部所有類型的資料，包含關聯式資料庫、儲存的檔案與資料庫備份。針對傳輸中的資料，Slack 支援最新建議安全密碼套件，可將所有傳輸中資料加密，包含使用 TLS 1.2 通訊協定、AES-256 加密及 SHA-2 簽章 (若客戶有支援這些服務)。為了確保只有適當的人員與獲准裝置可存取你的公司在 Slack 上的資訊，我們也提供許多內建安全性功能，像是單一登入。你可以在我們的資訊安全頁面中深入瞭解相關資訊。

請注意：Slack 無法控制提交至 Slack 工作空間的資料內容，客戶才有權控制客戶資料 (即透過服務帳戶提交的訊息、檔案或其他內容)。請參閱 Slack 隱私權政策的「我們蒐集與取得的資訊」區段，以進一步瞭解資料元素，包含任何定義為由 Slack 控制的「其他資訊」的個人資料元素。