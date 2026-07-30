Rilascio di funzioni Slack: lavorare mentre sei via

L’estate è il grande banco di prova. Ti prendi qualche giorno di pausa e scopri subito quali strumenti funzionano davvero senza la tua costante supervisione e quali, invece, restano lì in attesa.

Il rilascio di questo mese è pensato per questa stagione. Ogni funzione che abbiamo introdotto fa qualcosa per te mentre la tua attenzione è rivolta altrove. Slackbot sintetizza ricerche, genera presentazioni e crea dashboard in tempo reale senza che tu debba coordinare nulla. Il CRM è sempre a portata di mano. Il tuo stato si programma da solo. I canali Salesforce si attivano su richiesta. L’omniswitcher non è più d'intralcio. Persino Workflow Builder ha imparato a operare su larga scala senza richiedere un monitoraggio continuo.

Il tema non è l’IA, né l'automazione. È che Slack continua a lavorare anche quando non sei presente. Ecco le novità di questo mese.

Slackbot: non solo risposte, ma azioni concrete

Slackbot è sempre stato bravo a rispondere alle domande. Questo mese è diventato ancora più bravo a fare le cose.

Creazione di diapositive: chiedi a Slackbot di creare una presentazione Google Slides o PowerPoint usando i tuoi modelli e lui ti consegna una presentazione pronta da condividere. Dal brief alle diapositive, senza mai uscire da Slack.

chiedi a Slackbot di creare una presentazione Google Slides o PowerPoint usando i tuoi modelli e lui ti consegna una presentazione pronta da condividere. Dal brief alle diapositive, senza mai uscire da Slack. Viste interattive: chiedi un report o una dashboard e Slackbot li crea direttamente nella conversazione. Ordina, filtra, approfondisci, poi fissa in una scheda del canale così tutto il team lavora con gli stessi dati in tempo reale.

Il tuo CRM funziona anche quando non sei alla scrivania

Il tracker delle vendite CRM ora è disponibile su dispositivi mobili. Gli utenti iOS possono aggiornare i record di Salesforce con azioni rapide direttamente dalle notifiche, chiudere una trattativa, aggiungere una nota, cambiare fase, senza dover aprire un'altra app. Il lavoro non si ferma quando ti allontani dal laptop.

E per i team che fanno sempre più cose in Slack con Salesforce:

Slackbot - creazione di canali Salesforce: basta chiedere. Slackbot crea un canale connesso a Salesforce per qualsiasi record senza che tu debba uscire da Slack o eseguire una configurazione manuale.

basta chiedere. Slackbot crea un canale connesso a Salesforce per qualsiasi record senza che tu debba uscire da Slack o eseguire una configurazione manuale. MD Agentforce - scheda Messaggi: tutte le conversazioni con Agentforce sono ora raccolte in un’unica vista organizzata. È più facile tenere traccia delle richieste effettuate, delle risposte ricevute e del punto da cui riprendere.

Le attività quotidiane, ancora più veloci

Alcuni aggiornamenti di questo mese sono di quelli che ti fanno chiedere come hai fatto a vivere senza.

Stato programmato: imposta uno stato personalizzato da attivare in un momento futuro. Puoi metterne in coda fino a cinque, programmandoli fino a un anno prima. Ideale per i viaggi, i momenti di concentrazione o semplicemente per affrontare il lunedì con realismo.

imposta uno stato personalizzato da attivare in un momento futuro. Puoi metterne in coda fino a cinque, programmandoli fino a un anno prima. Ideale per i viaggi, i momenti di concentrazione o semplicemente per affrontare il lunedì con realismo. Indice dei canvas: i canvas con intestazioni ora generano automaticamente un sommario, così chiunque può orientarsi e navigare all’istante. Si aggiorna da solo, quindi non richiede alcuna manutenzione.

i canvas con intestazioni ora generano automaticamente un sommario, così chiunque può orientarsi e navigare all’istante. Si aggiorna da solo, quindi non richiede alcuna manutenzione. Partecipazione temporanea a un canale: entra in qualsiasi canale pubblico per oggi, 48 ore o 1 settimana. Slack ti rimuoverà automaticamente allo scadere del tempo. Niente sensi di colpa, niente disordine e nessuna aggiunta permanente alla barra laterale.

Workflow Builder, progettato per la velocità

E per un'automazione che non si ferma mai:

Ricerca e ripeti aggiunge tre nuovi passaggi a Workflow Builder: creazione di raccolte di oggetti, filtro e ordinamento degli elementi di un elenco e utilizzo di Ripeti per eseguire passaggi su ogni elemento di una raccolta o gruppo utenti. Operazioni in blocco, flussi di onboarding ripetuti, comunicazioni di massa: ora tutto è possibile senza scrivere una riga di codice.

aggiunge tre nuovi passaggi a Workflow Builder: creazione di raccolte di oggetti, filtro e ordinamento degli elementi di un elenco e utilizzo di Ripeti per eseguire passaggi su ogni elemento di una raccolta o gruppo utenti. Operazioni in blocco, flussi di onboarding ripetuti, comunicazioni di massa: ora tutto è possibile senza scrivere una riga di codice. Commenti bidirezionali sugli oggetti di lavoro: i commenti sugli oggetti di lavoro si sincronizzano con la fonte e dalla fonte tornano in Slack. Un’unica conversazione, indipendentemente da dove inizia.

Ora non ti resta che provare.

Consulta la nostra pagina web sulle innovazioni per i rilasci precedenti.

Tieni presente che alcune funzioni potrebbero non essere subito disponibili nella tua area di lavoro a seconda delle tempistiche di implementazione, del piano di licenza Slack o di requisiti di licenza aggiuntivi. Per ulteriori informazioni sulla disponibilità delle funzioni, contatta l’amministratore per i piani di licenza per la tua area di lavoro.

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