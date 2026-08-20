Slack 新功能上线：离线时也能照常工作

夏季正是检验功能的良好时机。休上几天假，你很快就能发现哪些工具在没人盯着的情况下照样运行自如，哪些工具只会干等着你回来。
本月的更新正是为这个季节而量身打造。我们推出的每一项功能，都能在你心不在焉的时候替你干活。Slackbot 能帮你整合研究资料、生成演示文稿、建立实时仪表板，全程无需你亲自协调。客户关系管理尽在掌握之中。状态自动排程设置。按需建立 Salesforce 频道。全局切换器不再碍事。就连工作流程构建器也学会了大规模运行，不再需要你时刻盯着。
这一切的核心不是 AI，也不是自动化，而是 Slack 在你不在场时依然持续运转。以下是本月上线的全部功能。
Slackbot 不仅是解答者，还是执行者
Slackbot 一直是解答问题的好帮手。这个月它在“动手做事”上更进一步了。
- 幻灯片建立——让 Slackbot 基于你的模板建立 Google 幻灯片或 PowerPoint 演示文稿，它会交给你一份随时可分享的成品。从简报到幻灯片，全程无需离开 Slack。
- 界面 ——只需提出需求，Slackbot 就能在对话中直接生成报告或仪表板。支持排序、筛选、深入分析，然后将其钉选到频道标签页，让你的整个团队基于同一份实时数据展开协作。
无论你在不在工位上，客户关系管理都能正常运转
客户关系管理销售跟踪器现已登陆移动端。iOS 用户可以直接在通知中对 Salesforce 记录执行快捷操作——完成交易、记录笔记、推进阶段，全程无需打开其他应用。离开笔记本电脑，工作照样继续。
对于在 Slack 中深度使用 Salesforce 的团队：
- Slackbot：建立 Salesforce 频道——直接开口说就行。Slackbot 会为任意记录快速建立已关联 Salesforce 的频道，无需离开 Slack，也无需手动配置。
- Agentforce 私信——消息标签页——你的所有 Agentforce 对话现已集中呈现在一个清晰的视图中。轻松追踪你已提问的内容、已获得的解答，以及从何处继续入手。
日常事务，效率倍增
本月的几项更新，会让你感叹以前没有它们是怎么熬过来的。
- 定时状态——设置自定义状态，在未来指定时间自动激活。最多可排队设置五条，最远可提前一年设置。非常适合出差、专注时段，或者只是对周一抱有一份清醒的认知。
- 画板目录——包含标题的画板现在会自动生成目录，让任何人都能即时定位和导航。目录会自动更新，无需手动维护。
- 临时加入频道——可临时加入任意公共频道，时长可选今天、48 小时或 1 周。时间一到，Slack 会自动将你移除。无需纠结，不留杂乱，侧边栏也不会多出永久性的频道。
工作流程构建器，专为高效打造
让自动化工作持续运转：
- 查找与循环器为工作流程构建器新增了三个步骤：建立对象集合、筛选和排序列表项，以及使用循环对集合或用户组中的每个项目执行步骤。批量操作、重复入职流程、批量通讯——现在无需编写任何代码即可实现。
- 工作对象双向评论——工作对象上的评论可同步回源头，源头的评论也可同步回来。无论对话从哪里开始，始终保持一致。
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请注意，根据功能推出时间表、你的 Slack 许可套餐类型或额外的许可要求，部分功能可能无法立即在你的工作区中提供。如需了解更多功能提供信息，请联系你的工作区管理员，确认相关许可套餐。
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