Slack 新功能上线：离线时也能照常工作

夏季正是检验功能的良好时机。休上几天假，你很快就能发现哪些工具在没人盯着的情况下照样运行自如，哪些工具只会干等着你回来。

本月的更新正是为这个季节而量身打造。我们推出的每一项功能，都能在你心不在焉的时候替你干活。Slackbot 能帮你整合研究资料、生成演示文稿、建立实时仪表板，全程无需你亲自协调。客户关系管理尽在掌握之中。状态自动排程设置。按需建立 Salesforce 频道。全局切换器不再碍事。就连工作流程构建器也学会了大规模运行，不再需要你时刻盯着。

这一切的核心不是 AI，也不是自动化，而是 Slack 在你不在场时依然持续运转。以下是本月上线的全部功能。

Slackbot 不仅是解答者，还是执行者

Slackbot 一直是解答问题的好帮手。这个月它在“动手做事”上更进一步了。

幻灯片建立 ——让 Slackbot 基于你的模板建立 Google 幻灯片或 PowerPoint 演示文稿，它会交给你一份随时可分享的成品。从简报到幻灯片，全程无需离开 Slack。

——让 Slackbot 基于你的模板建立 Google 幻灯片或 PowerPoint 演示文稿，它会交给你一份随时可分享的成品。从简报到幻灯片，全程无需离开 Slack。 界面 ——只需提出需求，Slackbot 就能在对话中直接生成报告或仪表板。支持排序、筛选、深入分析，然后将其钉选到频道标签页，让你的整个团队基于同一份实时数据展开协作。

无论你在不在工位上，客户关系管理都能正常运转

客户关系管理销售跟踪器现已登陆移动端。iOS 用户可以直接在通知中对 Salesforce 记录执行快捷操作——完成交易、记录笔记、推进阶段，全程无需打开其他应用。离开笔记本电脑，工作照样继续。

对于在 Slack 中深度使用 Salesforce 的团队：

Slackbot：建立 Salesforce 频道 ——直接开口说就行。Slackbot 会为任意记录快速建立已关联 Salesforce 的频道，无需离开 Slack，也无需手动配置。

——直接开口说就行。Slackbot 会为任意记录快速建立已关联 Salesforce 的频道，无需离开 Slack，也无需手动配置。 Agentforce 私信——消息标签页——你的所有 Agentforce 对话现已集中呈现在一个清晰的视图中。轻松追踪你已提问的内容、已获得的解答，以及从何处继续入手。

日常事务，效率倍增

本月的几项更新，会让你感叹以前没有它们是怎么熬过来的。

定时状态 ——设置自定义状态，在未来指定时间自动激活。最多可排队设置五条，最远可提前一年设置。非常适合出差、专注时段，或者只是对周一抱有一份清醒的认知。

——设置自定义状态，在未来指定时间自动激活。最多可排队设置五条，最远可提前一年设置。非常适合出差、专注时段，或者只是对周一抱有一份清醒的认知。 画板目录 ——包含标题的画板现在会自动生成目录，让任何人都能即时定位和导航。目录会自动更新，无需手动维护。

——包含标题的画板现在会自动生成目录，让任何人都能即时定位和导航。目录会自动更新，无需手动维护。 临时加入频道——可临时加入任意公共频道，时长可选今天、48 小时或 1 周。时间一到，Slack 会自动将你移除。无需纠结，不留杂乱，侧边栏也不会多出永久性的频道。

工作流程构建器，专为高效打造

让自动化工作持续运转：

查找与循环器 为工作流程构建器新增了三个步骤：建立对象集合、筛选和排序列表项，以及使用循环对集合或用户组中的每个项目执行步骤。批量操作、重复入职流程、批量通讯——现在无需编写任何代码即可实现。

为工作流程构建器新增了三个步骤：建立对象集合、筛选和排序列表项，以及使用循环对集合或用户组中的每个项目执行步骤。批量操作、重复入职流程、批量通讯——现在无需编写任何代码即可实现。 工作对象双向评论——工作对象上的评论可同步回源头，源头的评论也可同步回来。无论对话从哪里开始，始终保持一致。

想要体验全部新功能吗？

查看我们的创新功能专页，了解往期发布内容。

请注意，根据功能推出时间表、你的 Slack 许可套餐类型或额外的许可要求，部分功能可能无法立即在你的工作区中提供。如需了解更多功能提供信息，请联系你的工作区管理员，确认相关许可套餐。

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