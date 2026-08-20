Slack 功能更新：你不在時，工作照常運轉

夏天就是一場全面檢驗。休假幾天後，你很快就會發現哪些工具不必時刻盯著也能正常運作，又有哪些只會停在原地等你回來。

本月發佈的功能正是為這個季節而打造。每項新功能都能在你分心處理其他事情時，代你完成工作。Slackbot 不需要你從中協調，就能整合研究資料、製作簡報並建立即時儀表板。CRM 隨時都在你的口袋裡、狀態會自行排程、Salesforce 頻道可隨需建立、Omniswitcher 不再妨礙操作，就連工作流程建立工具也能大規模執行，不需要你時刻盯著。

本月更新的主題不是 AI，也不是自動化，而是即使你不在場，Slack 依然會持續運作。以下是本月發佈的功能。

Slackbot 不只會回答，更會動手完成工作

Slackbot 一直都很擅長回答問題。本月，它在實際完成工作方面變得更加出色。

建立投影片 ：要求 Slackbot 使用你的範本建立 Google 簡報或 PowerPoint 簡報，它就會交付可立即分享的簡報。從簡要說明到完整投影片，全程無需離開 Slack。

：要求 Slackbot 使用你的範本建立 Google 簡報或 PowerPoint 簡報，它就會交付可立即分享的簡報。從簡要說明到完整投影片，全程無需離開 Slack。 互動檢視：要求建立報告或儀表板，Slackbot 就會直接在對話中完成。你可以排序、篩選及深入查看，再將其釘選到頻道索引標籤，讓整個團隊使用相同的即時資料。

無論是否坐在辦公桌前，CRM 都能照常運作

現在可以在行動裝置上使用 CRM 銷售追蹤器。iOS 使用者可直接透過通知中的快速動作更新 Salesforce 記錄，例如完成交易、記錄備註或推進階段，完全不必開啟其他應用程式。即使離開筆電，工作也不會停擺。

此外，對於在 Slack 中搭配 Salesforce 完成更多工作的團隊：

Slackbot：建立 Salesforce 頻道 ：只要提出要求，Slackbot 就會為任何記錄建立連結 Salesforce 的頻道，無需離開 Slack，也不必進行手動設定。

：只要提出要求，Slackbot 就會為任何記錄建立連結 Salesforce 的頻道，無需離開 Slack，也不必進行手動設定。 Agentforce 私訊：「訊息」索引標籤：現在所有 Agentforce 對話都會集中顯示在井然有序的單一檢視畫面中，讓你更輕鬆地追蹤提出的問題、得到的答案，以及上次中斷的位置。

加快處理日常事務

本月有幾項更新，實用到令人不禁感嘆過去怎能沒有它們。

排程狀態 ：設定自訂狀態，在未來指定時間自動啟用。最多可以預先安排 5 個狀態，排程時間最遠可設為 1 年後。非常適合旅行、專注時段，或只是如實反映星期一的狀態。

：設定自訂狀態，在未來指定時間自動啟用。最多可以預先安排 5 個狀態，排程時間最遠可設為 1 年後。非常適合旅行、專注時段，或只是如實反映星期一的狀態。 畫板目錄 ：包含標題的畫板現在會自動產生目錄，讓所有人立即掌握內容並快速瀏覽。目錄會自行更新，完全不必手動維護。

：包含標題的畫板現在會自動產生目錄，讓所有人立即掌握內容並快速瀏覽。目錄會自行更新，完全不必手動維護。 暫時加入頻道：加入任何公開頻道，期限可選擇今天、48 小時或 1 週。時間一到，Slack 就會自動將你移除。無需感到負擔、不會造成雜亂，側欄也不會永久增加項目。

工作流程建立工具，專為速度打造

至於會持續運作的自動化工作：

查詢與重複執行 為工作流程建立工具新增 3 個步驟：建立物件集合、篩選及排序清單項目，以及使用「重複」功能，對集合或使用者群組中的每個項目執行步驟。大量作業、重複的新手入門流程與大規模通訊，現在都不必撰寫任何程式碼即可完成。

為工作流程建立工具新增 3 個步驟：建立物件集合、篩選及排序清單項目，以及使用「重複」功能，對集合或使用者群組中的每個項目執行步驟。大量作業、重複的新手入門流程與大規模通訊，現在都不必撰寫任何程式碼即可完成。 工作物件雙向留言：工作物件上的留言會同步回來源，來源中的留言也會同步至工作物件。無論對話從何處開始，都會集中在同一處。

準備好讓這一切發揮作用了嗎？

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請注意，你的工作空間中可能有部分功能無法立即使用，一切需視推出時程、你的 Slack 授權方案或其他授權要求而定。若要深入瞭解功能可用性，請聯絡你的管理員瞭解你工作空間的授權方案。

準備好深入瞭解了嗎？請與我們聯絡。