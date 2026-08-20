Slack 功能更新：你不在時，工作照常運轉

夏天就是一場全面檢驗。休假幾天後，你很快就會發現哪些工具不必時刻盯著也能正常運作，又有哪些只會停在原地等你回來。
本月發佈的功能正是為這個季節而打造。每項新功能都能在你分心處理其他事情時，代你完成工作。Slackbot 不需要你從中協調，就能整合研究資料、製作簡報並建立即時儀表板。CRM 隨時都在你的口袋裡、狀態會自行排程、Salesforce 頻道可隨需建立、Omniswitcher 不再妨礙操作，就連工作流程建立工具也能大規模執行，不需要你時刻盯著。
本月更新的主題不是 AI，也不是自動化，而是即使你不在場，Slack 依然會持續運作。以下是本月發佈的功能。
Slackbot 不只會回答，更會動手完成工作
Slackbot 一直都很擅長回答問題。本月，它在實際完成工作方面變得更加出色。
- 建立投影片：要求 Slackbot 使用你的範本建立 Google 簡報或 PowerPoint 簡報，它就會交付可立即分享的簡報。從簡要說明到完整投影片，全程無需離開 Slack。
- 互動檢視：要求建立報告或儀表板，Slackbot 就會直接在對話中完成。你可以排序、篩選及深入查看，再將其釘選到頻道索引標籤，讓整個團隊使用相同的即時資料。
無論是否坐在辦公桌前，CRM 都能照常運作
現在可以在行動裝置上使用 CRM 銷售追蹤器。iOS 使用者可直接透過通知中的快速動作更新 Salesforce 記錄，例如完成交易、記錄備註或推進階段，完全不必開啟其他應用程式。即使離開筆電，工作也不會停擺。
此外，對於在 Slack 中搭配 Salesforce 完成更多工作的團隊：
- Slackbot：建立 Salesforce 頻道：只要提出要求，Slackbot 就會為任何記錄建立連結 Salesforce 的頻道，無需離開 Slack，也不必進行手動設定。
- Agentforce 私訊：「訊息」索引標籤：現在所有 Agentforce 對話都會集中顯示在井然有序的單一檢視畫面中，讓你更輕鬆地追蹤提出的問題、得到的答案，以及上次中斷的位置。
加快處理日常事務
本月有幾項更新，實用到令人不禁感嘆過去怎能沒有它們。
- 排程狀態：設定自訂狀態，在未來指定時間自動啟用。最多可以預先安排 5 個狀態，排程時間最遠可設為 1 年後。非常適合旅行、專注時段，或只是如實反映星期一的狀態。
- 畫板目錄：包含標題的畫板現在會自動產生目錄，讓所有人立即掌握內容並快速瀏覽。目錄會自行更新，完全不必手動維護。
- 暫時加入頻道：加入任何公開頻道，期限可選擇今天、48 小時或 1 週。時間一到，Slack 就會自動將你移除。無需感到負擔、不會造成雜亂，側欄也不會永久增加項目。
工作流程建立工具，專為速度打造
至於會持續運作的自動化工作：
- 查詢與重複執行為工作流程建立工具新增 3 個步驟：建立物件集合、篩選及排序清單項目，以及使用「重複」功能，對集合或使用者群組中的每個項目執行步驟。大量作業、重複的新手入門流程與大規模通訊，現在都不必撰寫任何程式碼即可完成。
- 工作物件雙向留言：工作物件上的留言會同步回來源，來源中的留言也會同步至工作物件。無論對話從何處開始，都會集中在同一處。
準備好讓這一切發揮作用了嗎？
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請注意，你的工作空間中可能有部分功能無法立即使用，一切需視推出時程、你的 Slack 授權方案或其他授權要求而定。若要深入瞭解功能可用性，請聯絡你的管理員瞭解你工作空間的授權方案。
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