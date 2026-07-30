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Slack 새 기능 소식: 부재 시에도 계속 일하는 방법

Slack 팀이 작성2026년 7월 30일

3분 분량

여름은 도구를 점검하기에 딱 좋은 계절입니다. 며칠 자리를 비워보면 금방 알 수 있으니까요. 어떤 도구가 내가 없어도 잘 돌아가는지, 어떤 도구가 그냥 멍하니 대기 중인지 말이죠.

이번 달 업데이트는 바로 이 계절을 위해 만들어졌습니다. 새롭게 출시된 각 기능은 여러분의 신경이 다른 곳에 가 있는 동안에도 알아서 작동합니다. Slackbot은 검색 결과를 정리하고, 프레젠테이션 자료를 만들고, 실시간 대시보드를 구축해 줍니다. 일일이 지시할 필요가 없죠. CRM은 언제 어디서나 손 안에 있고, 상태 메시지는 스스로 예약되며, Salesforce 채널은 필요할 때 바로 생성됩니다. 옴니스위처는 방해 없이 매끄럽게 작동하고, 워크플로 빌더도 이제 대규모로 실행할 수 있어 일일이 챙길 필요가 없죠.

이번 업데이트의 핵심은 AI도, 자동화도 아닙니다. 자리를 비울 때에도 계속 일하는 Slack입니다. 이번 달 새로 출시된 기능들을 소개해 드릴게요.

답변만 하는 게 아니라 직접 실행까지 해내는 Slackbot

Slackbot은 질문에 늘 잘 답변해 왔습니다. 이번 달부터는 직접 작업을 처리하는 것도 잘하게 되었습니다.

  • 슬라이드 생성 — Slackbot에게 Google Slides나 PowerPoint 프레젠테이션을 만들어 달라고 해보세요. 사용자가 원하는 템플릿을 활용해 바로 공유할 수 있는 덱을 만들어 줍니다. Slack을 떠나지 않고도 브리프에서 슬라이드로 한 번에 완성되죠.
  • 서피스 — 보고서나 대시보드를 요청하면 Slackbot이 대화창 안에서 바로 만들어 줍니다. 정렬, 필터링, 세부 조회가 모두 가능하고, 채널 탭에 고정해 두면 팀 전체가 동일한 실시간 데이터를 함께 확인하며 일할 수 있습니다.

자리를 비워도 계속 작동하는 CRM

CRM 영업 추적기를 이제 모바일에서도 사용할 수 있습니다. iOS 사용자는 앱을 열지 않아도 알림에서 바로 빠른 작업을 통해 Salesforce 레코드를 업데이트할 수 있습니다. 거래 체결, 메모 기록, 단계 이동까지 다른 앱을 열 필요도 없죠. 노트북 앞을 떠나도 업무는 멈추지 않습니다.

Slack에서 Salesforce를 더 많이 활용하는 팀을 위한 기능:

  • Slackbot: Salesforce 채널 생성 그냥 요청만 하세요. Slack을 벗어나거나 수동으로 설정하지 않아도 Slackbot이 원하는 레코드를 위한 Salesforce 채널을 바로 만들어 줍니다.
  • Agentforce DM — 메시지 탭 모든 Agentforce 대화를 이제 하나의 정리된 보기창에서 확인할 수 있습니다. 무엇을 물었는지, 어떤 답변을 받았는지, 어디서 작업을 멈췄는지 쉽게 파악할 수 있죠.

일상적인 작업을 더 빠르게

이번 달 업데이트 중 몇 가지는, 이제껏 이 기능들 없이 어떻게 살았나 싶을 만큼 유용한 기능들입니다.

  • 예약 상태 원하는 시간에 활성화될 사용자 지정 상태 설정이 가능합니다. 최대 5개까지 대기열에 추가하고, 최대 1년 후까지 예약할 수 있죠. 출장, 집중 작업 시간, 혹은 월요일에 대한 현실적인 상태 표시에 딱 맞습니다.
  • 캔버스 목차 제목이 있는 캔버스에는 이제 목차가 자동으로 생성되어 누구든 바로 내용을 파악하고 탐색할 수 있습니다. 목차는 자동으로 업데이트되니 따로 관리할 필요가 없죠.
  • 채널 임시 참여 원하는 공개 채널에 오늘, 48시간, 또는 1주일 동안 임시로 참여할 수 있습니다. 시간이 지나면 Slack이 자동으로 퇴장시켜 줍니다. 부담 없이, 번거로움 없이, 사이드바를 복잡하게 만들 걱정도 없죠.

 

더 빠른 작업을 위해 설계된 워크플로 빌더

계속 진행되어야 할 자동화 작업을 위한 기능:

  • 조회 및 반복기는 워크플로 빌더에 세 가지 새로운 단계를 추가합니다. 객체 컬렉션 만들기, 리스트 항목 필터링 및 정렬, 그리고 반복 작업을 사용해 컬렉션이나 사용자 그룹의 모든 항목에 걸쳐 단계 실행하기 등을 작업해 보세요. 대량 작업, 반복적인 온보딩 흐름, 대규모 커뮤니케이션 등 이 모든 것이 코드 한 줄 없이도 가능합니다.
  • 워크 오브젝트 양방향 댓글 — 워크 오브젝트의 댓글이 소스와 동기화되고, 소스에서도 다시 동기화됩니다. 어디서 시작하든 하나의 대화로 이어지죠.

지금 업무에 바로 사용해 볼 준비가 됐나요?

이전 릴리스는 혁신 기능 웹페이지에서 확인해 보세요.

일부 기능은 출시 일정, 사용자의 Slack 라이선스 플랜 또는 추가 라이선스 요구 사항에 따라 워크스페이스에서 즉시 사용하지 못 할 수도 있습니다. 기능의 사용 여부에 대해 자세히 알아보려면 귀사가 사용 중인 워크스페이스의 라이선스 플랜 관리자에게 연락하세요.

자세히 알아볼 준비가 되셨다면, 문의해 주세요.

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