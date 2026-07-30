Slack 새 기능 소식: 부재 시에도 계속 일하는 방법

여름은 도구를 점검하기에 딱 좋은 계절입니다. 며칠 자리를 비워보면 금방 알 수 있으니까요. 어떤 도구가 내가 없어도 잘 돌아가는지, 어떤 도구가 그냥 멍하니 대기 중인지 말이죠.

이번 달 업데이트는 바로 이 계절을 위해 만들어졌습니다. 새롭게 출시된 각 기능은 여러분의 신경이 다른 곳에 가 있는 동안에도 알아서 작동합니다. Slackbot은 검색 결과를 정리하고, 프레젠테이션 자료를 만들고, 실시간 대시보드를 구축해 줍니다. 일일이 지시할 필요가 없죠. CRM은 언제 어디서나 손 안에 있고, 상태 메시지는 스스로 예약되며, Salesforce 채널은 필요할 때 바로 생성됩니다. 옴니스위처는 방해 없이 매끄럽게 작동하고, 워크플로 빌더도 이제 대규모로 실행할 수 있어 일일이 챙길 필요가 없죠.

이번 업데이트의 핵심은 AI도, 자동화도 아닙니다. 자리를 비울 때에도 계속 일하는 Slack입니다. 이번 달 새로 출시된 기능들을 소개해 드릴게요.

답변만 하는 게 아니라 직접 실행까지 해내는 Slackbot

Slackbot은 질문에 늘 잘 답변해 왔습니다. 이번 달부터는 직접 작업을 처리하는 것도 잘하게 되었습니다.

슬라이드 생성 — Slackbot에게 Google Slides나 PowerPoint 프레젠테이션을 만들어 달라고 해보세요. 사용자가 원하는 템플릿을 활용해 바로 공유할 수 있는 덱을 만들어 줍니다. Slack을 떠나지 않고도 브리프에서 슬라이드로 한 번에 완성되죠.

— Slackbot에게 Google Slides나 PowerPoint 프레젠테이션을 만들어 달라고 해보세요. 사용자가 원하는 템플릿을 활용해 바로 공유할 수 있는 덱을 만들어 줍니다. Slack을 떠나지 않고도 브리프에서 슬라이드로 한 번에 완성되죠. 서피스 — 보고서나 대시보드를 요청하면 Slackbot이 대화창 안에서 바로 만들어 줍니다. 정렬, 필터링, 세부 조회가 모두 가능하고, 채널 탭에 고정해 두면 팀 전체가 동일한 실시간 데이터를 함께 확인하며 일할 수 있습니다.

자리를 비워도 계속 작동하는 CRM

CRM 영업 추적기를 이제 모바일에서도 사용할 수 있습니다. iOS 사용자는 앱을 열지 않아도 알림에서 바로 빠른 작업을 통해 Salesforce 레코드를 업데이트할 수 있습니다. 거래 체결, 메모 기록, 단계 이동까지 다른 앱을 열 필요도 없죠. 노트북 앞을 떠나도 업무는 멈추지 않습니다.

Slack에서 Salesforce를 더 많이 활용하는 팀을 위한 기능:

Slackbot: Salesforce 채널 생성 그냥 요청만 하세요. Slack을 벗어나거나 수동으로 설정하지 않아도 Slackbot이 원하는 레코드를 위한 Salesforce 채널을 바로 만들어 줍니다.

그냥 요청만 하세요. Slack을 벗어나거나 수동으로 설정하지 않아도 Slackbot이 원하는 레코드를 위한 Salesforce 채널을 바로 만들어 줍니다. Agentforce DM — 메시지 탭 모든 Agentforce 대화를 이제 하나의 정리된 보기창에서 확인할 수 있습니다. 무엇을 물었는지, 어떤 답변을 받았는지, 어디서 작업을 멈췄는지 쉽게 파악할 수 있죠.

일상적인 작업을 더 빠르게

이번 달 업데이트 중 몇 가지는, 이제껏 이 기능들 없이 어떻게 살았나 싶을 만큼 유용한 기능들입니다.

예약 상태 원하는 시간에 활성화될 사용자 지정 상태 설정이 가능합니다. 최대 5개까지 대기열에 추가하고, 최대 1년 후까지 예약할 수 있죠. 출장, 집중 작업 시간, 혹은 월요일에 대한 현실적인 상태 표시에 딱 맞습니다.

원하는 시간에 활성화될 사용자 지정 상태 설정이 가능합니다. 최대 5개까지 대기열에 추가하고, 최대 1년 후까지 예약할 수 있죠. 출장, 집중 작업 시간, 혹은 월요일에 대한 현실적인 상태 표시에 딱 맞습니다. 캔버스 목차 제목이 있는 캔버스에는 이제 목차가 자동으로 생성되어 누구든 바로 내용을 파악하고 탐색할 수 있습니다. 목차는 자동으로 업데이트되니 따로 관리할 필요가 없죠.

제목이 있는 캔버스에는 이제 목차가 자동으로 생성되어 누구든 바로 내용을 파악하고 탐색할 수 있습니다. 목차는 자동으로 업데이트되니 따로 관리할 필요가 없죠. 채널 임시 참여 원하는 공개 채널에 오늘, 48시간, 또는 1주일 동안 임시로 참여할 수 있습니다. 시간이 지나면 Slack이 자동으로 퇴장시켜 줍니다. 부담 없이, 번거로움 없이, 사이드바를 복잡하게 만들 걱정도 없죠.

더 빠른 작업을 위해 설계된 워크플로 빌더

계속 진행되어야 할 자동화 작업을 위한 기능:

조회 및 반복기 는 워크플로 빌더에 세 가지 새로운 단계를 추가합니다. 객체 컬렉션 만들기, 리스트 항목 필터링 및 정렬, 그리고 반복 작업을 사용해 컬렉션이나 사용자 그룹의 모든 항목에 걸쳐 단계 실행하기 등을 작업해 보세요. 대량 작업, 반복적인 온보딩 흐름, 대규모 커뮤니케이션 등 이 모든 것이 코드 한 줄 없이도 가능합니다.

는 워크플로 빌더에 세 가지 새로운 단계를 추가합니다. 객체 컬렉션 만들기, 리스트 항목 필터링 및 정렬, 그리고 반복 작업을 사용해 컬렉션이나 사용자 그룹의 모든 항목에 걸쳐 단계 실행하기 등을 작업해 보세요. 대량 작업, 반복적인 온보딩 흐름, 대규모 커뮤니케이션 등 이 모든 것이 코드 한 줄 없이도 가능합니다. 워크 오브젝트 양방향 댓글 — 워크 오브젝트의 댓글이 소스와 동기화되고, 소스에서도 다시 동기화됩니다. 어디서 시작하든 하나의 대화로 이어지죠.

지금 업무에 바로 사용해 볼 준비가 됐나요?

이전 릴리스는 혁신 기능 웹페이지에서 확인해 보세요.

일부 기능은 출시 일정, 사용자의 Slack 라이선스 플랜 또는 추가 라이선스 요구 사항에 따라 워크스페이스에서 즉시 사용하지 못 할 수도 있습니다. 기능의 사용 여부에 대해 자세히 알아보려면 귀사가 사용 중인 워크스페이스의 라이선스 플랜 관리자에게 연락하세요.

자세히 알아볼 준비가 되셨다면, 문의해 주세요.